ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 НОЕМВРИ

05:00 Фокусничката Лили, детски тв филм /Германия, 2016 г./ 05:15 Дует детски, тв филм

/Хонг Конг, 2016 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 254/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2, анимационен филм /11 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2, анимационен филм /11 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин 2, тв филм /5 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 255/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 БНТ представя Устремът на пеперудата, /филм, посветен на композитора Найден Андреев/ 22:00 Германия 83, тв филм /6 епизод/ (14) 23:00 По света и у нас 23:25 Призма, тв филм /2 епизод/ (16) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:25 Светът и ние /п/ 02:50 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:45 По света и у нас /п/ 04:10 Призма, тв филм /2 епизод/п/ (16)

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 1, еп. 44 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 81 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 108 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 140 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с. 1, еп. 6 02:10 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 13 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с. 2, еп. 3 /п/ 06:00 „Проект „Психокинеза“ – екшън, трилър, фантастика (САЩ, 2016 г.), режисьор Кристиян Сесма, в ролите Джесика Уберуага, Майкъл Мариначо, Джон Мак, Люк Гос, Винс Декоста, Албърт Конг, Стив Ханкс, Саксън Джоунс, Сара Карсън и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 25, еп. 6 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с. 2, еп. 3 /п/ 10:00 „Беър Грилс: Мисия за оцеляване“ – приключенско риалити, с. 1, еп. 1 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с. 1, еп. 1 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 2, еп. 7 /п/ 13:00 „2021: Извънземно нашествие“ – фантастика, екшън (САЩ, 2021 г.), режисьор Марио Н. Бонасин, в ролите Емили Килиън, Антъни Дженсън, Том Сайзмор, Майкъл ДеВорзън, Ема Насфел, ДеАнджело Дейвис, Паулина Нгуен, Тори Ричардсън, Крейг Гелис, Джак Пиърсън и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с. 2, еп. 4 16:00 „Фауда“ – сериал, с. 4, еп. 2 17:00 Премиера: „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 25, еп. 7 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с. 1, еп. 2 19:00 „Спирала“ – сериал, с. 1, еп. 7 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с. 2, еп. 5 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 2, еп. 8 22:00 „Горещ стол“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Джеймс Кълън Бресак, в ролите Мел Гибсън, Кевин Дилън, Сам Асгари, Еди Стийпълс, Майкъл Уелч и др. [14+] 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 2, еп. 8 /п/ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с. 3, еп. 4 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с. 2, еп. 5 /п/ 03:00 „Спирала“ – сериал, с. 1, еп. 7 /п/ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 25, еп. 7 /п/

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 38 /п/ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 39 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 40 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 41 07:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 7, еп. 5 /п/ 07:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 7, еп. 6 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 75 /п/ 09:00 „По средата“ – сериал, с. 4, еп. 3 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с. 4, еп. 4 /п/ 10:00 „Моли: Едно американско момиче“ – семеен, драма (САЩ, 2004 г.), режисьор Джойс Чопра, в ролите Мая Ритър, Дейвид Арън Бейкър, Тори Грийн, Сара Манинен, Женевиев Фарел, Андрю Чалмърс, Моли Рингуолд, Хана Флеминг, Саманта Сомър Уилсън и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 10, еп. 13 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 10, еп. 14 /п/ 13:00 „По средата“ – сериал, с. 4, еп. 3 /п/ 13:30 „По средата“ – сериал, с. 4, еп. 4 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 11 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 12 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 11, еп. 6 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 76 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 7, еп. 7 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 7, еп. 8 19:00 „По средата“ – сериал, с. 4, еп. 5 19:30 „По средата“ – сериал, с. 4, еп. 6 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 11, еп. 7 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 10, еп. 15 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 10, еп. 16 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 13 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 14 00:00 „Моли: Едно американско момиче“ – семеен, драма (САЩ, 2004 г.), режисьор Джойс Чопра, в ролите Мая Ритър, Дейвид Арън Бейкър, Тори Грийн, Сара Манинен, Женевиев Фарел, Андрю Чалмърс, Моли Рингуолд, Хана Флеминг, Саманта Сомър Уилсън и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 40 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 41 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 7, еп. 7 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 7, еп. 8 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп. 76 /п/

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Клетката“ – сериал, сезон 1 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

08:00 Челтнъм Таун – Нотс Каунти, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /n/ 10:00 Стоук Сити – Ковънтри Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 12:00 Блекбърн Роувърс – Дарби Каунти, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 14:00 Марсилия – Брест, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 16:00 Монако – Ланс, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 18:00 Световно първенство по брейк, финал 20:00 Панатинайкос – ПАОК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 22:00 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 37: Крикля – Агдев, Бойно събитие в Банкок, Тайланд запис 02:00 Еротичен Телепазар

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/