ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /3 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:35 Малки истории 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 213/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Луана – футболното чудо – детски тв филм /Хърватия, 2019 г./ 15:15 Гейм он! – тв филм /4 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 214/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – 12-сериен тв филм /България, 2011 г./, 1 епизод, режисьори: Димитър Митовски, Димитър Гочев, Виктор Божинов, в ролите: Ивайло Захариев, Владимир Пенев, Михаил Билалов, Захари Бахаров, Ирена Милянкова, Мариан Вълев, Александър Сано, Деян Донков, Койна Русева, Христо Мутафчиев и др. (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия – тв филм /2 епизод/ (12) 01:05 Още от деня /п/ 01:35 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:10 Светът и ние /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович/п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.1 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.39 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.67 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.100 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Помниш ли текста?“ – музикално шоу с водеща Керана /п./ 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.5, еп.10 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.8, еп.6 01:30 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.17 (последен) 02:15 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.2 /п./ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.15 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.40 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.2 /п./ 10:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.7 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.3 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.8 /п./ 13:00 „Дъщерята на генерала“ – трилър, криминален, мистъри (САЩ, 1999 г.), режисьор: Саймън Уест, в ролите: Джон Траволта, Маделин Стоу, Джеймс Кромуел, Тимъти Хътън, Лесли Стефансън, Даниел фон Барген, Кларънс Уилямс III, Джеймс Уудс, Джон Бийзли, Бойд Кестнер и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.3 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.20 17:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.8 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.4 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.1, еп.6 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.9 21:00 Премиера: „Операция САБЯ“ – сериал, еп.7 22:00 „Черния Адам“ – екшън, фантастика, приключенски (САЩ, 2022 г.), режисьор: Жауме Колет-Сера, в ролите: Дуейн Джонсън, Алдис Ходж, Сара Шахи, Пиърс Броснан, Ноа Сентинео, Алдис Ходж, Марван Кензари, Куинтеса Суиндъл, Джеймс Кусати-Мойер и др. 00:30 „Операция САБЯ“ – сериал, еп.7 /п./ 01:30 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.4 /п./ 02:30 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.9 /п./ 03:30 „Балтазар“ – сериал, с.1, еп.6 /п./ 04:30 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.8 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.18 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.19 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.20 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.21 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.12 /п./ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.13 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.33 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.22 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.23 /п./ 10:00 „Джони Инглиш се завръща“ – комедия, екшън, приключенски (САЩ, Франция, Великобритания, 2011 г.), режисьор: Оливър Паркър, в ролите: Роуън Аткинсън, Розамунд Пайк, Доминик Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс Броснан и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.19 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.20 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.22 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.23 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.1 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.2 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.7 /п./ 16:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.18 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.34 18:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.14 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.15 19:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.24 19:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.25 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.8 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.21 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.22 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.3 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.4 00:00 „Джони Инглиш се завръща“ – комедия, екшън, приключенски (САЩ, Франция, Великобритания, 2011 г.), режисьор: Оливър Паркър, в ролите: Роуън Аткинсън, Розамунд Пайк, Доминик Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс Броснан и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.20 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.21 /п./ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.14 /п./ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.15 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.34 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6 00:30 „Закон и ред“ (премиера) – сериал, сезон 3 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 6 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Люксембург – Словакия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 11:00 Косово – Швеция, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 13:00 Беларус – Шотландия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Хърватия – Черна Гора, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 17:00 Гибралтар – Фарьорски острови, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 19:15 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Арминия Билефелд – Магдебург Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 Мач 1 Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 BKB 44 – Бойно събитие в Денвър, Колорадо, САЩ /n/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/





