ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 ФЕВРУАРИ

05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:10 Олимпийско утро, студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 09:30 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Приключенията на Мерлин, тв филм /4 епизод/ 13:45 Телепазарен прозорец 14:00 Рибка, анимационен филм 14:15 Пес патрул 4, анимационен филм /6 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 4, анимационен филм /7 епизод/ 15:00 Страхвил, детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт t 19:00 Днес на Игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Мамник, тв филм /6 епизод/ (14) 22:00 Вечерното шоу 23:00 По света и у нас 23:25 Предател, тв филм /3 епизод/ (12) 00:00 Още от деня /п/ 00:25 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 01:50 Светът и ние /п/ 02:15 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:10 По света и у нас /п/ 03:35 Малки истории /п/ 04:30 Чешити /п/ 04:45 Страхвил, детски тв филм /п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец



00:00 „Свръхестествено“, сериал, с. 1, еп. 8 01:15 „Опасни улици“, сериал, с. 18, еп. 24 02:10 „Приятели“ сериал, с. 9, еп. 4 03:00 „Преди обед“, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/ 05:00 „Смърфовете“, анимационен сериал, с. 1, еп. 6 05:20 „Лице в лице“, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“, сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 „Преди обед“, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините, обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“, комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб“ сериал, с. 1, еп. 49 14:30 Премиера: „Вражда“ сериал, с. 1, еп. 164 16:00 Премиера: „Плен“ сериал, с. 2, еп. 196 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините, централна емисия 19:50 „Интервюто на деня“ със Златимир Йочев 20:00 „Кой да знае?“, куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Нула Нула Нула“ сериал, еп. 7 22:30 bTV Новините, късна емисия 23:00 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, с. 4, еп. 23



00:00 „Хавай 5-0“, сериал, с. 4, еп. 15 /п/ 01:00 „Извън играта“, сериал, с. 3, еп. 8 /п/ 02:00 „Разобличаване“, сериал, с. 5, еп. 10 /п/ 03:00 „Луцифер“, сериал, с. 4, еп. 3 /п/ 04:00 „Спирала“, сериал, с. 7, еп. 2 /п/ 05:00 „Хуберт и Щалер“, сериал, с. 6, еп. 2 /п/ 06:00 „Екоавтомобили“, автомобилно шоу, с. 1, еп. 10 06:30 „Екоавтомобили“, автомобилно шоу, с. 1, еп. 11 07:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“, приключенско риалити, с. 2, еп. 8 08:00 „Луцифер“, сериал, с. 4, еп. 2 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“, сериал, с. 6, еп. 1 /п/ 10:00 „Разобличаване“, сериал, с. 5, еп. 9 /п/ 11:00 „Извън играта“, сериал, с. 3, еп. 7 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“, сериал, с. 4, еп. 14 /п/ 13:00 „Командо“, екшън, трилър (САЩ, 1985 г.), режисьор Марк Л. Лестър, в ролите Арнолд Шварценегер, Рае Даун Чонг, Алиса Милано, Дан Хедая, Върнън Уелс, Джеймс Олсън, Дейвид Патрик Кели, Бил Дюк, Дрю Снайдър, Майкъл Делaно, Чарлз Мешак, Карлос Сервантес и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ сериал, с. 6, еп. 2 16:00 „Пениуърт“, сериал, с. 3, еп. 4 17:00 „Луцифер,“ сериал, с. 4, еп. 3 18:00 „Разобличаване“, сериал, с. 5, еп. 10 19:00 „Спирала“, сериал, с. 7, еп. 2 20:00 „Извън играта“, сериал, с. 3, еп. 8 21:00 „Хавай 5-0“, сериал, с. 4, еп. 15 22:00 „В тила на врага“, екшън, трилър, военен (САЩ, 2001 г.), режисьор Джон Мур, в ролите Оуен Уилсън, Джийн Хекман, Гейбриъл Махт, Хоакин де Алмейда, Дейвид Кийт, Олек Крупа, Владимир Машков, Чарлз Малик Уитфийлд, Джеф Пиърсън, Леон Ръсъм, Марко Игонда и др.



00:00 „Четири Коледи“, драма, комедия, романтичен, семеен (САЩ, 2008 г.), режисьор Сет Гордън, в ролите Винс Вон, Рийз Уидърспун, Робърт Дювал, Сиси Спейсек, Мери Стийнбъргън, Джон Войт, Джон Фавро, Дуайт Йоукъм, Тим Макгроу и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“, комедийна поредица, еп. 18 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“, комедийна поредица, еп. 19 03:00 „Приятели“, сериал, с. 5, еп. 4 /п/ 03:30 „Приятели“, сериал, с. 5, еп. 5 /п/ 04:00 „Мен не ме мислете“, сериал, еп. 43 /п/ 05:00 „Скрита камера“, комедийна поредица, еп. 18 05:30 „Скрита камера“, комедийна поредица, еп. 19 06:00 „Смърфовете“, анимационен сериал, с. 1, еп. 35 06:15 „Смърфовете“, анимационен сериал, с. 1, еп. 36 06:30 „Смърфовете“, анимационен сериал, с. 1, еп. 37 06:45 „Смърфовете“, анимационен сериал, с. 1, еп. 38 07:00 „Приятели“, сериал, с. 5, еп. 2 /п/ 07:30 „Приятели“, сериал, с. 5, еп. 3 /п/ 08:00 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 3, еп. 12 /п/ 08:30 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 3, еп. 13 /п/ 09:00 „Мен не ме мислете“, сериал, еп. 42 /п/ 10:00 „Четири Коледи“ драма, комедия, романтичен, семеен (САЩ, 2008 г.), режисьор Сет Гордън, в ролите Винс Вон, Рийз Уидърспун, Робърт Дювал, Сиси Спейсек, Мери Стийнбъргън, Джон Войт, Джон Фавро, Дуайт Йоукъм, Тим Макгроу и др. 12:00 „Малкълм“ сериал, с. 4, еп. 22 /п/ 12:30 „Малкълм“ сериал, с. 5, еп. 1 /п/ 13:00 „Семейство Голдбърг“ сериал, с. 3, еп. 12 /п/ 13:30 „Семейство Голдбърг“ сериал, с. 3, еп. 13 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ сериал, с. 1, еп. 5 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ сериал, с. 1, еп. 6 /п/ 15:00 „Щурите съседи“ сериал, еп. 29 /п/ 16:15 „Ало, ало“ сериал, с. 4, еп. 6 /п/ 17:00 „Мен не ме мислете“ сериал, еп. 43 18:00 „Приятели“ сериал, с. 5, еп. 4 18:30 „Приятели“ сериал, с. 5, еп. 5 19:00 „Щурите съседи“ сериал, еп. 30 20:15 „Ало, ало“ сериал, с. 5, еп. 1 21:00 „Семейство Голдбърг“ сериал, с. 3, еп. 14 21:30 „Семейство Голдбърг“ сериал, с. 3, еп. 15 22:00 „Малкълм“ сериал, с. 5, еп. 2 22:30 „Малкълм“ сериал, с. 5, еп. 3 23:00 „Двама мъже и половина“ сериал, с. 1, еп. 7 23:30 „Двама мъже и половина“ сериал, с. 1, еп. 8



00:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 3 01:00 „Роко Скиавоне” – сериал, сезон 1 02:00 „Три сестри” – сериен филм 03:00 „Наследство” – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира” – сериал /п/ 05:20 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България” – сутрешен блок 09:30 „На кафе” – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство” (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира” (премиера) – сериал 15:00 „Диво сърце” (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка” – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни” – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не” (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Черешката на тортата” (премиера) – кулинарно риалити 21:30 „ФБР”, сериал, сезон 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 „Новобранецът”, сериал, сезон 3



01:45 Аркадаг – Ал Насър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал /n/ 03:45 Еротичен Телепазар 08:00 Конг Ан Ха Ной – Тампайнс Роувърс, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал /n/ 10:00 Сепахан – Ал Ахли, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал /n/ 12:00 Поханг Стийлърс – Гамба Осака, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал, директно 14:15 Банкок Юнайтед – Макартър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал, директно 16:15 България – Белгия – мач 1, Тенис: Купа Дейвис 2026 /n/ 18:30 България – Белгия – мач 2, Тенис: Купа Дейвис 2026 /n/ 20:55 Спортни новини NOVA NEWS – централна 2026 43 епизод директно 21:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор, 7 епизод предаване за азиатски футбол 2025/2026 21:30 България – Белгия – мач 3, Тенис: Купа Дейвис 2026 /n/ 23:45 България – Белгия – мач 4, Тенис: Купа Дейвис 2026 /n/



00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти” с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка” – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа” /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо”, публицистично предаване /п/ 04:20 „Ничия земя” /п/ 05:00 „Другото лице“, документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа” /п/ 06:00 „Проект Бъдеще”, поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя” /п/ 07:30 „Непознатите земи“ документална поредица /п/ 08:00 „Пулс”, здравно предаване /п/ 08:30 „Да хванеш гората“, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден”, сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден”, сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден”, сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“, директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден” – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс”. поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа”, следобеден блок 15:55 „До там и обратно”, рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя” /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо”, публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти” с Диана Найденова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя” 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти” с Диана Найденова, публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“, документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо”, публицистично предаване /п/