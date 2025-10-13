ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:30 Све­тът на жес­то­ве­те 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 232/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Блуи – ани­ма­цио­нен филм 14:30 Пес пат­рул – ани­ма­цио­нен филм /19 епи­зод/ 14:55 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция ани­ма­цио­нен филм /19 епи­зод/ 15:20 Гейм он! – тв филм /24 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 233/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 22:00 Хо­тел „Пор­то­фи­но“ – тв филм /14 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:25 За­ле­зът на там­плие­ри­те – тв филм /4 епи­зод/ (16) 00:15 Още от деня /п/ 00:45 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:20 Све­тът и ние /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:40 По све­та и у нас /п/ 04:25 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:55 За­ла на сла­ва­та: Ве­се­ла Ле­че­ва /п/

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – сут­ре­шен блок с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 Пре­мие­ра: „1001 нощ“ – се­риал, еп.59 14:30 Пре­мие­ра: „Враж­да“ – се­риал, с.1, еп.86 16:00 Пре­мие­ра: „Плен“ – се­риал, с.2, еп.118 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:50 „Ли­це в ли­це след Но­ви­ни­те“ – пуб­ли­цис­ти­чен сег­мент с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев 22:00 „Ер­ге­нът: Лю­бов в рая“ – ро­ман­тич­но риа­ли­ти с во­де­ща Рай­на Ка­рая­не­ва 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Убий­ства в Рая“ – се­риал, с.11, еп.3 01:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.5, еп.16 01:25 „Доб­рият док­тор“ – се­риал, с.6, еп.7 02:10 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия /п/ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва /п/

bTVAction

05:15 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.6, еп.1 /п/ 06:00 „В плен на огъня“ – ек­шън, дра­ма (Ка­на­да, 2008 г.), ре­жи­сьор: Джон Тър­лес­ки, в ро­ли­те Брук Бърнс, Ерин Кар­плук, Ро­бърт Мо­ло­ни, Уин­стън Ре­кърт, Рик Ра­ва­не­ло, Рекс Лин, Ра­йън Гран­тъм, Уан­да Ке­нън, Уилям Мак­до­налд, Аа­рън Пърл, Май­къл Ада­мтуей­т, Ма­тю Ке­вин А 08:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.24, еп.6 /п/ 09:00 „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.12, еп.9 /п/ 10:00 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.1, еп.11 10:30 „Шо­фьор на так­си“ – се­риал, с.1, еп.11 /п/ 12:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.13 /п/ 13:00 „Ар­кти­чес­ки апо­ка­лип­сис“ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2019 г.), ре­жи­сьо­ри Ерик Пол Ери­ксон и Джон Кон­де­лик, в ро­ли­те Джоел Бер­ти, Дже­ни­фър Лий Уи­гинс, Ло­рън Ес­по­зи­то, Чар­ли Н. Таун­сенд, Ан­на Со­фи Крис­тен­сен, Блейк Данг, Джон Лий­винг и др. 15:00 Пре­мие­ра: „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.12, еп.10 16:00 „Фау­да“ – се­риал, с.2, еп.4 16:45 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.24, еп.7 17:30 Пре­мие­ра: „Шо­фьор на так­си“ – се­риал, с.1, еп.12 19:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с.3, еп.5 20:00 „Кралят на Тъл­са“ – се­риал, с.1, еп.9 (пос­ле­ден) 21:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.14 22:00 „Под во­да­та“ – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Бъл­га­рия, 2005 г.), ре­жи­сьор Ан­тъ­ни Хи­кокс, в ро­ли­те Сти­вън Се­гал, Крис­тин Адамс, Уилям Хоуп, Ник Брим­бъл, Ви­ни Джоунс, Али­сън Кинг, Пи Ейч Мо­риар­ти, Га­ри Да­ниелс, Рос Мак­кол, Сти­вън Тай­лър и др. [14+] 00:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.15 /п/ 01:00 „Под прик­ри­тие“ – се­риал, с.1, еп.11 02:00 „Кунг-фу“ – се­риал, с.1, еп.1 /п/ 03:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с.3, еп.6 /п/ 04:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.24, еп.8 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.81 /п/ 06:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.82 06:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.83 07:00 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – се­риал, с.2, еп.7 07:30 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – се­риал, с.2, еп.8 08:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.54 /п/ 09:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.11 /п/ 09:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.12 /п/ 10:00 „Пче­лич­ка­та Мая 3“ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (Гер­ма­ния, Ав­стра­лия, 2021 г.), ре­жи­сьор Ноел Клиъ­ри 12:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.8, еп.15 /п/ 12:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.8, еп.16 /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.11 /п/ 13:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.12 /п/ 14:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.1 /п/ 14:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.2 /п/ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.9, еп.9 /п/ 17:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.55 18:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.9 18:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.10 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.13 19:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.14 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.9, еп.10 22:00 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.8, еп.17 22:30 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.8, еп.18 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.3 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.4 00:00 „Как да пра­виш лю­бов ка­то ан­гли­ча­нин“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г.), ре­жи­сьор Том Вон, в ро­ли­те Пиърс Брос­нан, Сал­ма Ха­йек, Дже­си­ка Ал­ба, Мал­кълм Мак­дауъл, Бен Ма­кен­зи и др. 02:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.84 /п/ 02:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.85 /п/ 03:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.11 /п/ 03:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.12 /п/ 04:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.56 /п/

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Ла­би­ринт към щас­тие­то“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Хъд­сън и Рекс“ – се­риал, се­зон 3 00:30 „Стан­ция Бер­лин“ – се­риал, се­зон 1 01:30 „Хам­бург: Уча­стък 21“ – се­риал, се­зон 16 02:30 „Три сес­три“ – се­риен филм 03:20 „Нас­ледс­тво – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/

Но­ва Спорт

07:00 Бар­се­ло­на – Леи­да 09:00 Бас­ко­ния – Реал Мад­рид 11:00 Ол­дъм Ат­ле­тик – Ба­роу 13:00 Фа­рьор­ски ос­тро­ви – Че­хия 14:55 Но­ви­ни 15:00 Хър­ва­тия – Гиб­рал­тар 17:00 Лит­ва – Пол­ша 19:00 Чер­на го­ра – Лих­тен­щайн 20:55 Но­ви­ни 21:00 Сту­дио „Све­тов­ни ква­ли­фи­ка­ции“ 21:45 Сло­ве­ния – Швей­ца­рия 23:40 ONE Пе­тъч­ни бит­ки 128 03:40 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

06:00 Ев­ро­макс 07:30 Да хва­неш го­ра­та 08:00 Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти 08:15 Ре­пор­таж на DW 08:30 Ре­Ви­зия 09:00 Твоят ден 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ус­ко­ре­ние 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 15:55 До там и об­рат­но 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 Ре­Ви­зия 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 Ре­Ви­зия 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Да хва­неш го­ра­та 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 Денят на жи­во 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 00:25 Ре­Ви­зия 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 02:25 Со­циал­на мре­жа 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 03:20 Денят на жи­во 03:50 Ус­ко­ре­ние 05:00 Дру­го­то ли­це 05:30 Со­циал­на мре­жа