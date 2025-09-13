ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:00 Олтарите на България 05:10 Гейм он! тв филм /4 епизод/п/ 05:40 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2 анимационен филм 06:20 Арт дъга образователен филм 06:45 Деца на времето 2 детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Привързаният балон игрален филм /България, 1967г./, режисьор Бинка Желязкова, в ролите: Георги Калоянчев, Григов Вачков, Константин Коцев, Георги Парцалев, Иван Братанов и др. 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Мера според мера: 1903 игрален филм /2 част/ (14) 22:30 По света и у нас 22:45 Концерт на Ерос Рамацоти 00:10 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/ 01:10 Бразди /п/ 01:55 Библиотеката /п/ 02:25 Вечната музика /п/ 02:55 Туризъм.бг /п/ 03:25 Чешити /п/ 03:45 По света и у нас /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.2 05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.3 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.4 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп.1 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 „Гости от миналото“ – комедия, фантастика (Франция, 1993 г.), режисьор: Жан-Мари Поаре, в ролите: Жан Рено, Валери Льомерсие, Мари Ан Шазел, Кристиан Бюжо, Изабел Нанти, Дидие Пейн и др. 15:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.1 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева, нов сезон 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:30 „В окото на бурята“ – трилър, екшън (САЩ, 2014 г.), режисьор: Стивън Куейл, в ролите: Ричард Армитидж, Сара Уейн Калис, Мат Уолш, Макс Дийкън, Нейтън Крес, Алиша Дебнъм-Кери и др. 23:30 „Роки“ – драма, спортен (САЩ, 1976 г.), режисьор: Джон Г. Авилдсън, в ролите: Силвестър Сталоун, Талия Шайър, Бърт Йънг, Карл Уедърс, Бърджис Мередит, Тайър Дейвид, Джо Спинел, Джими Гамбина, Бил Балдуин и др. 02:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова /п./ 02:30 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п./ 04:20 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.3 /п./ 06:00 „Майка на всяка цена“ – трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: Тамар Халпърн, в ролите: Сара Фишър, Кристи Тейт, Бриана Коен, Райън Франсис, Лорън Съмърс, Ейва Торес, Грейс Монти и др. 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.18 08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.19 09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.20 10:30 „Черния Адам“ – екшън, фантастика, приключенски (САЩ, 2022 г.), режисьор: Жауме Колет-Сера, в ролите: Дуейн Джонсън, Алдис Ходж, Сара Шахи, Пиърс Броснан, Ноа Сентинео, Алдис Ходж, Марван Кензари, Куинтеса Суиндъл, Джеймс Кусати-Мойер и др. 12:45 „Рокенрола“ – комедия, екшън, криминален (Великобритания, САЩ, Франция, 2008 г.), режисьор: Гай Ричи, в ролите: Джерард Бътлър, Том Уилкинсън, Идрис Елба, Танди Нютън, Марк Стронг, Том Харди, Карел Роден, Тоби Кебел, Джеръми Пивън, Лудакрис, Джема Артъртън и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.1 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.5 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.1 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.12 20:00 ПРЕМИЕРА: „Последната вълна“ – екшън, фантастика (САЩ, 2023 г.), режисьор: Марио Н. Бонасин, в ролите: Джони Пакар, Майкъл Паре, Линдзи Мари Уилсън, Пол Логан, Минди Монтавън, Лиза Коул, Челси Гилсън, Мей Харис, Джамел Кинг, Андрю Роджърс и др. 22:00 „Троя“ – екшън, исторически, приключенски (САЩ, Малта, Великобритания, 2004 г.), режисьор: Волфганг Петерсен, в ролите: Брад Пит, Ерик Бана, Орландо Блум, Роуз Бърн, Даян Кругър, Шон Бийн, Джон Шрапнел, Гарет Хедлънд, Питър О’Тул, Брайън Кокс, Брендън Глийсън и др. 01:00 „Черния Адам“ – екшън, фантастика, приключенски (САЩ, 2022 г.), режисьор: Жауме Колет-Сера, в ролите: Дуейн Джонсън, Алдис Ходж, Сара Шахи, Пиърс Броснан, Ноа Сентинео, Алдис Ходж, Марван Кензари, Куинтеса Суиндъл, Джеймс Кусати-Мойер и др. 03:30 „Последната вълна“ – екшън, фантастика (САЩ, 2023 г.), режисьор: Марио Н. Бонасин, в ролите: Джони Пакар, Майкъл Паре, Линдзи Мари Уилсън, Пол Логан, Минди Монтавън, Лиза Коул, Челси Гилсън, Мей Харис, Джамел Кинг, Андрю Роджърс и др.

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.20 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.21 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.22 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.23 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.9 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.10 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.19 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.20 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.24 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.25 /п./ 12:00 „Гости от миналото“ – комедия, фантастика (Франция, САЩ, 2001 г.), режисьор: Жан-Мари Гобер, в ролите: Жан Рено, Кристиан Клавие, Кристина Апългейт, Мат Рос, Тара Рийд, Бриджит Уилсън, Джон Ейлуърд, Джордж Плимптън, Малкълм Макдауъл, Мартин Айстроп и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.6 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.7 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.22 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.23 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.1 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.2 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.1 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.2 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.9 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.20 /п./ 22:00 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.6 22:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.7 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.5 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.6 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.9 /п./ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.10 /п./ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.12 /п./ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.13 /п./ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.22 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.23 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.6 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.7 /п./ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.9 /п./ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.10 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Долу любовта“ – с уч. на Юън Макгрегър, Дейвид Хайд Пиърс, Тони Рандъл и др. 14:40 „Как да разкараш гаджето за 10 дни“ – с уч. на Кейт Хъдсън, Матю Макконахи, Майкъл Мичъл и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Новите ангели на Чарли“ – с уч. на Кристен Стюарт, Наоми Скот, Елизабет Банкс и др. 00:30 „Забвение“ – с уч. на Амир Ел Масри, Викаш Бай, Ола Оребии и др. 02:40 „Как да разкараш гаджето за 10 дни“ – с уч. на Кейт Хъдсън, Матю Макконахи, Майкъл Мичъл и др. /п/

Нова Спорт

10:00 Мач 1 Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 12:00 Арминия Билефелд – Магдебург Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно 14:30 Чарлтън Атлетик – Милуол Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно 16:25 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно 17:00 Фулъм – Лийдс Юнайтед Футбол: Висша лига 2025/2026 директно 18:55 Студио „Висша лига“ директно 19:30 Студио „Лига 1 на Франция“ директно 20:00 Мач 2 Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно 21:55 Студио „Лига 1 на Франция“ директно 22:05 Мач 3 Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно 00:00 Студио „Лига 1 на Франция“ директно 00:20 Суонси Сити – Хъл Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 запис 02:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 03:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице" – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа" – /п/ 06:00 „VOA технологии" – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя" -предаване /п/ 07:30 „Събуди се" – предаване 11:00 „Пулс" – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората" – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс" – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия" – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти" с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов" – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя" – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории" – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов" – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя" – предаване /п/ 02:00 „Събуди се" – предаване /п/






