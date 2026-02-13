ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:10 Олимпийско утро, студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 09:30 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км /мъже/, пряко предаване от Тезеро 14:15 Телепазарен прозорец 14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м /жени/, 1000 м /мъже/, финали репортаж 14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км спринт /мъже/, пряко предаване от Антхолц-Антерселва 16:15 Телепазарен прозорец 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Днес на Игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, мъже, волна програма, пряко предаване от Милано 00:00 Още от деня /п/ 00:30 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 01:55 Светът и ние /п/ 02:20 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 03:15 По света и у нас /п/ 04:00 Отблизо /п/ 05:00 Петелът, тв филм /Сърбия, 2019 г./ 05:15 Тайната на баба, тв филм /Германия, 2019 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Арт детектив /п/



bTV

00:00 Свръхестествено, сериал, с.1, еп.10 01:15 Опасни улици, сериал, с.18, еп.26 02:10 Приятели, сериал, с.9, еп.6 03:00 Преди обед, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/ 05:05 Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.4 05:35 Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.5 06:00 Тази сутрин, сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 Преди обед, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 Комиците и приятели, комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб, сериал, с.1, еп.51 14:30 Премиера: „Вражда, сериал, с.1, еп.166 16:00 Премиера: „Плен, сериал, с.2, еп.198 17:00 bTV Новините 17:20 Лице в лице, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 Интервюто на деня, със Златимир Йочев 20:00 Кой да знае?, куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 Кажи честно, забавно шоу с водещи Рая Пеева и Красимира Демирова 22:30 bTV Новините – късна емисия 23:00 От местопрестъплението: Маями, сериал, с.4, еп.25 (последен)



bTV Action

00:30 Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.16 /п/ 01:30 Извън играта, сериал, с.3, еп.9 /п/ 02:30 Разобличаване, сериал, с.5, еп.11 /п/ 03:30 Луцифер, сериал, с.4, еп.4 /п/ 04:15 Спирала, сериал, с.7, еп.3 /п/ 05:15 Хуберт и Щалер, сериал, с.6, еп.3 /п/ 06:00 Екоавтомобили, автомобилно шоу, с.1, еп.12 06:30 Екоавтомобили, автомобилно шоу, с.1, еп.13 07:00 В дивата пустош с Беър Грилс, приключенско риалити, с.2, еп.9 08:00 Луцифер, сериал, с.4, еп.3 /п/ 09:00 Хуберт и Щалер, сериал, с.6, еп.2 /п/ 10:00 Разобличаване, сериал, с.5, еп.10 /п/ 11:00 Извън играта, сериал, с.3, еп.8 /п/ 12:00 Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.15 /п/ 13:00 В тила на врага, екшън, трилър, военен (САЩ, 2001 г.), режисьор Джон Мур, в ролите Оуен Уилсън, Джийн Хекман, Гейбриъл Махт, Хоакин де Алмейда, Дейвид Кийт, Олек Крупа, Владимир Машков, Чарлз Малик Уитфийлд, Джеф Пиърсън, Леон Ръсъм, Марко Игонда и др. 15:00 Хуберт и Щалер, сериал, с.6, еп.3 16:00 Пениуърт, сериал, с.3, еп.5 17:00 Луцифер, сериал, с.4, еп.4 18:00 Разобличаване, сериал, с.5, еп.11 19:00 Спирала, сериал, с.7, еп.3 20:00 Извън играта, сериал, с.3, еп.9 21:00 Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.16 22:00 Лигата на справедливостта, фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017 г.), режисьор Зак Снайдър, в ролите Бен Афлек, Гал Гадот, Джейсън Момоа, Хенри Кавил, Ейми Адамс, Езра Милър, Джереми Айрънс, Даян Лейн, Кони Нилсен, Джей Кей Симънс, Кирън Хайндс, Амбър Хърд и др.



bTV Comedy

00:00 Агент Коди Банкс, комедия, приключенски, екшън (САЩ, Канада, 2003 г.), режисьор Харълд Цварт, в ролите Франки Мюниц, Хилари Дъф, Анджи Хармън, Кийт Дейвид, Синтия Стивънсън, Арнолд Вослу, Иън Макшейн и др. 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.20 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.21 03:00 Приятели, сериал, с.5, еп.6 /п/ 03:30 Приятели, сериал, с.5, еп.7 /п/ 04:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.44 /п/ 05:00 Скрита камера, комедийна поредица, еп.20 05:30 Скрита камера, комедийна поредица, еп.21 06:00 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.39 06:15 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.40 06:30 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.41 06:45 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.42 07:00 Приятели, сериал, с.5, еп.4 /п/ 07:30 Приятели, сериал, с.5, еп.5 /п/ 08:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.14 /п/ 08:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.15 /п/ 09:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.43 /п/ 10:00 Агент Коди Банкс, комедия, приключенски, екшън (САЩ, Канада, 2003 г.), режисьор: Харълд Цварт, в ролите Франки Мюниц, Хилари Дъф, Анджи Хармън, Кийт Дейвид, Синтия Стивънсън, Арнолд Вослу, Иън Макшейн и др. 12:00 Малкълм, сериал, с.5, еп.2 /п/ 12:30 Малкълм, сериал, с.5, еп.3 /п/ 13:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.14 /п/ 13:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.15 /п/ 14:00 Двама мъже и половина, сериал, с.1, еп.7 /п/ 14:30 Двама мъже и половина, сериал, с.1, еп.8 /п/ 15:00 Щурите съседи, сериал, еп.30 /п/ 16:15 Ало, ало, сериал, с.5, еп.1 /п/ 17:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.44 18:00 Приятели, сериал, с.5, еп.6 18:30 Приятели, сериал, с.5, еп.7 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.31 20:15 Ало, ало, сериал, с.5, еп.2 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.16 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.17 22:00 Малкълм, сериал, с.5, еп.4 22:30 Малкълм, сериал, с.5, еп.5 23:00 Двама мъже и половина, сериал, с.1, еп.9 23:30 Двама мъже и половина, сериал, с.1, еп.10



NOVA

00:00 Специален отряд, сериал, сезон 3 01:00 Роко Скиавоне, сериал, сезон 2 02:00 Три сестри, сериен филм 03:00 Наследство, сериен филм /п/ 04:10 Свободна да избира, сериал /п/ 06:00 Диво сърце, сериен филм /п/ 09:30 На кафе, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Наследство, (премиера) сериен филм 13:30 Свободна да избира, (премиера) сериал 15:00 Диво сърце, (премиера) сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка, публицистично шоу 17:00 Семейни войни, телевизионна игра 18:00 Сделка или не, (премиера) телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA централна емисия 20:00 Черешката на тортата, (премиера) кулинарно риалити 21:30 ФБР, сериал, сезон 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сериал, сезон 3



NOVA SPORT

01:45 България – Белгия – мач 5, Тенис: Купа Дейвис 2026 /п/ 04:00 Еротичен телепазар 08:00 България – Белгия – мач 1, Тенис: Купа Дейвис 2026 /п/ 10:00 България – Белгия – мач 2, Тенис: Купа Дейвис 2026 /п/ 12:00 България – Белгия – мач 3, Тенис: Купа Дейвис 2026 /п/ 14:00 България – Белгия – мач 4, Тенис: Купа Дейвис 2026 /п/ 16:00 България – Белгия – мач 5, Тенис: Купа Дейвис 2026 /п/ 18:00 Пета четвърт, 19 епизод обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 18:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор 7 епизод предаване за азиатски футбол 2025/2026 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Фортуна Дюселдорф – Пройсен Мюнстер, 22 кръг Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Спортни новини 21:30 Студио „ФА Къп“ директно 21:45 Рексъм – Ипсуич Таун 4, кръг Футбол: ФА Къп 2025/2026, директно 23:40 Студио „ФА Къп“ директно



NovaNews

00:25 Ревизия, икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 Пресечна точка, – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 Социална мрежа, /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 Денят на живо, публицистично предаване /п/ 04:20 Ничия земя /п/ 05:00 Другото лице“ документална поредица /п/ 05:30 Социална мрежа /п/ 06:00 В добра форма, поредица на DW /п/ 06:30 Ничия земя /п/ 07:30 Челюсти, с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 08:00 Пулс, здравно предаване /п/ 08:30 Да хванеш гората“ документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо, директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден, – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Непознатите земи, документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа, следобеден блок 15:55 До там и обратно, рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя, /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо, публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Ревизия, икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя, 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Ревизия, икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо, публицистично предаване /п/ 23:58 Новините на NOVA NEWS /п/