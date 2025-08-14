ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи – анимационен филм 06:15 Арт дъга – образователен филм 06:35 Тайната на баба – детски тв филм /Германия, 2019 г./ 06:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Островът на сините птици – детски тв филм 10:20 Любов и саможертва – тв филм /16 и 17 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 148 /п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи 2 анимационен филм 14:30 Хрусковците – анимационен филм 14:50 Книга на книгите 4 – анимационен филм 15:15 Магьосници тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Рицарят на Бялата дама – детски тв филм 17:40 Другият музей: Словото – Щастливеца – документален филм /България, 2022 г./, режисьор Ралица Димитрова 18:00 По света и у нас 18:20 65 в ефир 18:45 Спорт тото 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 149/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина – тв филм /8 епизод/ (12) 22:00 Мистериите на доктор Блейк 4 – 8-сериен тв филм /Австралия, 2016 г./, 1 епизод, режисьор Деклан Иймс, в ролите Крейг Маклокън, Надин Гарнър, Чарли Казънс и др.(12) 23:00 По света и у нас 23:25 Шетланд 3 – тв филм /6, последен епизод/ (14) 00:45 Бизнес.бг подкаст на БНТ 01:15 65 в ефир /п/ 01:45 Вечната музика /п/ 02:15 Полицаят се жени – игрален филм /п/ 03:45 С БНТ завинаги /п/ 04:35 Олтарите на България 04:45 По света и у нас /п/

bTV

05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.8 /п/ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/ 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.19 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.47 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.80 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.7 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.2 01:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.12 03:05 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.13 /п/ 06:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“ – приключенско риалити, с.2, еп.3 07:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.19 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.13 /п/ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.4 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.4 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.11 /п/ 13:00 „Шаркнадо“ – фантастика, трилър (САЩ, 2013 г.), режисьор Антъни С. Феранте, в ролите Иън Зиринг, Джон Хърд, Тара Рийд, Каси Скербо, Джейсън Симънс, Обри Пийпълс, Чък Хитингер, Кристофър Улф, Роби Рист, Джули МакКълоу, Адриан Бустаманте, Маркъс Чой и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.14 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.1, еп.23 17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.10 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.5 19:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.5 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.12 21:00 „Час пик“ – сериал, еп.1 22:00 ПРЕМИЕРА: „Яхтата“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Деклан Уайтблум, в ролите Руби Роуз, Патрик Шварценегер, Франк Грило, Тони Чапман Стийл, Луис Да Силва мл., Джеймс Ди Джакомо, Ема Мадок, Идън Харпър, Теди Паркър, Ана Грейс Ломан, Мишел Малент 00:00 „Час пик“ – сериал, еп.2 /п/ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.6 /п/ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.13 /п/ 03:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.6 /п/ 04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.11 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.111 /п/ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.113 07:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.17 /п/ 07:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.18 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.12 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.12 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.13 /п/ 10:00 „Последният ергенски запой“ – комедия (САЩ, Германия, 2009 г.), режисьор Тод Филипс, в ролите Зак Галифанакис, Брадли Купър, Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм, Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.23 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.24 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.12 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.13 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.6 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.7 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.4 /п/ 16:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.5 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.13 18:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.19 18:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.20 19:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.14 19:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.15 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.5 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.1 /п/ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.1 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.8 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.9 00:00 „Котки в музея“ – анимация, комедия, приключенски (Русия, 2023 г.), режисьор Василий Ровенски 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.114 /п/ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.115 /п/ 03:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.21 /п/ 03:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.22 /п/ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп.14 /п/ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.114 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Никога повече“ – с уч. на Патрик Фихте, Денис Цих, Диана Кьорнер и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Хъдърсфийлд Таун – Лестър Сити, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /п/ 11:00 Пройсен Мюнстер – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 13:00 Амиен – Реймс, Футбол: Лига 2 на Франция 2025/2026 /п/ 15:00 Новини 15:05 Нюрнберг – Дармщат, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 17:00 Айнтрахт Брауншвайг – Гройтер Фюрт, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 19:00 Динамо Дрезден – Магдебург, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 21:00 Фортуна Дюселдорф – Хановер, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 23:00 Кайзерслаутерн – Шалке 04, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 01:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Високо напрежение“ – авторска поредица на Татяна Йорданова 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ /п/





