ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ДЕКЕМВРИ

06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите 2 – анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата. Здравка Йорданова 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 Изпити по никое време – игрален филм /България, 1974 г./, режисьор Иванка Гръбчева, в ролите. Димитър Ганев, Огнян Желязков, Николай Теохаров, Михаил Лазаров и др. 16:40 Нито крачка назад – игрална тв новела /България, 2023 г./, режисьор Драгомир Шолев, в ролите. Гергана Плетньова, Мария Панайотова, Никола Стефанов, Тома Маринов и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:45 Рибка анимационен филм 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер. Всичко за сина ми – тв филм /12, последен епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Хадик – игрален филм /Унгария, 2023 г./, режисьор Янош Сикора, в ролите. Жолт Трил, Арон Молнар, Лили Холман, Тамаш Салма, Лили Бордан и др. (12) 01:10 Натисни F1 образователна поредица /п/ 01:40 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:55 Ново 10 + 2 /п/ 02:55 По света и у нас /п/ 03:10 Българското село /п/ 03:40 Малки истории /п/ 04:40 Религията днес /п/ 05:40 Телепазарен прозорец

05:05 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.13 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.14 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.3, еп.4 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Хари Потър и Затворникът от Азкабан“ – приключенски, семеен, фентъзи (Великобритания, САЩ, 2004 г.), режисьор: Алфонсо Куарон, в ролите: Даниел Радклиф Рупърт Гринт Ема Уотсън Роби Колтрейн Майкъл Гамбън Гари Олдман и др. 16:00 „За децата на България“ – специално издание на „120 минути“ в подкрепа на УНИЦЕФ 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 (ФИНАЛ) (НА ЖИВО) 23:00 „Заветът“ – екшън, военен, трилър (САЩ, Великобритания, Испания, 2023 г.), режисьор: Гай Ричи, в ролите: Джейк Джиленхол, Дар Салим, Шон Сагар, Джейсън Уонг, Рис Йейтс, Кристиан Очоа, Боби Скофийлд, Емили Бийчъм, Джони Лий Милър, Александър Лудвиг и др. 01:30 „Лонглегс“ – хорър, трилър (Канада, САЩ, 2024 г.), режисьор: Осгуд Пъркинс, в ролите: Майка Монро, Никълъс Кейдж, Блеър Ъндърууд, Алисия Уит, Мишел Чой-Лий, Дакота Долби, Киърнън Шипка, Джейсън Дей, Лиза Чандлър, Питър Брайънт и др. [16+] 03:30 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п./

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.8, еп.3 /п./ 06:00 „Опасно гадже“ – криминален, драма, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор: Брук Невин, в ролите: Алиша Лий Уилис, Кален Бул, Матю Полкамп, Картър Глейд, Антъни Каро, Антъни Фанели, Ирис Брайдън, Джулс Хартли и др. 07:45 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.8, еп.4 08:30 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.8, еп.5 09:30 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.8, еп.6 10:30 „Матрицата: Презареждане“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, Австралия, 2003 г.), режисьори: Анди Уашовски и Лари Уашовски, в ролите: Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уивинг, Моника Белучи, Рей Антъни и др. 13:00 „Ямакаши“ – екшън, драма, криминален (Франция, 2001 г.), режисьори: Ариел Зейтун и Жулиен Сери, в ролите: Шау Бел Дин, Уилямс Бел, Малик Диуф, Ян Хнотра, Гилен Н’Губа Бойеке, Шарл Перие, Лоран Пиемонтези, Махер Камун, Бруно Флендер, Амел Джемел, Афида Тахри и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятният Космос“ – документална поредица, с.1, еп.2 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Тайни оръжия: Втора световна война“ – документална поредица, еп.4 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.2, еп.2 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.2, еп.6 20:00 ПРЕМИЕРА: „Въздушна битка“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор: Роб Палатина, в ролите: Бай Линг, Джоузеф Майкъл Харис, Шави Израел, Джина Витори, Уейд Бейкър, Его Микитас, ДеАнджело Дейвис, Мариша Шайн, Далас Шефър, Тери Уудбери и др. 22:00 „Говори с мен“ – хорър, трилър (Австралия, 2022 г.), режисьори: Дани Филипу и Майкъл Филипу, в ролите: Софи Уайлд, Александра Дженсън, Джо Бърд, Отис Данджи, Миранда Ото, Зоуи Терейкс, Крис Алозио и др. [16+] 00:00 „Матрицата: Презареждане“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, Австралия, 2003 г.), режисьори: Анди Уашовски и Лари Уашовски, в ролите: Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уивинг, Моника Белучи, Рей Антъни и др. 02:30 „Убий ирландеца“ – биографичен, криминален, драма (САЩ, 2011 г.), режисьор: Джонатан Хенсли, в ролите: Рей Стивънсън, Винсънт Д’Онофрио, Вал Килмър, Кристофър Уокън, Линда Карделини, Вини Джоунс, Тони Дароу, Робърт Дави, Боб Гънтън и др. [14+] 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.8, еп.5 /п./

05:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.34 /п./ 05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.35 /п./ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.36 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.37 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.23 08:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.17 /п./ 08:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.18 /п./ 09:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.5, еп.7 /п./ 09:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.5, еп.8 /п./ 10:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.5, еп.9 /п./ 10:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.5, еп.10 /п./ 11:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.21 /п./ 11:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.22 /п./ 12:00 „Полицейска академия 4: Граждански патрул“ – комедия (САЩ, 1987 г.), режисьор: Джим Дрейк, в ролите: Стив Гутенбърг, Буба Смит, Дейвид Граф, Майкъл Уинслоу, Лесли Истърбрук, Шарън Стоун и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.1 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.2 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.9 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.10 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.11 /п./ 19:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.23 19:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.24 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.3 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.5, еп.5 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.5, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.12 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.13 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.23 /п./ 01:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.23 /п./ 01:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.24 /п./ 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.36 /п./ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.37 /п./ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.5, еп.5 /п./ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.5, еп.6 /п./ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.23 /п./

06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Коледна пиеса“ – с уч. на Тори Андерсън, Джанет Кидър, Виктор Зинк Джуниър и др. 14:15 „Моята сръбска Коледа“ – с уч. на Каприс Буре, Филип Бойд, Виктория Еканойе и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Кралицата на Шотландия“ – с уч. на Сирша Ронан, Марго Роби, Джак Лоудън и др. 00:30 „Марк, Мери и другите“ – с уч. на Бен Розенфилд, Ник Додани, Хейли Лоу и др. 02:30 „Взлом“ – с уч. на Гейбриъл Юнион, Били Бърк, Ричард Кабрал и др. 04:20 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/

07:00 Гран Канария – Баскония, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 09:00 Арминия Билефелд – Кайзерслаутерн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 11:00 Рексъм – Уотфорд, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 13:00 Билбао Баскет – Леида, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:00 Чемпиъншип: Обзор – предаване за английски футбол 2025/2026 15:30 Студио „Висша лига“, директно 16:00 Кристъл Палас – Манчестър Сити, Футбол: Висша лига 2025/2026 директно 18:00 Атромитос – ПАОК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, директно 20:00 Арис – Олимпиакос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 директно 22:00 Уест Хям Юнайтед – Астън Вила, Футбол: Висша лига 2025/2026, запис 03:30 Еротичен телепазар

06:00 52 истории 06:40 Ничия земя 07:30 Събуди се 11:00 Пулс 11:30 Да хванеш гората 12:00 Новините на NOVA 12:30 Европа в 15 минути 12:45 Репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 РеВизия 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти 16:00 Близо до спорта 16:30 На фокус с Лора Крумова 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 На фокус след новините 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 Истории от света 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус с Лора Крумова 01:00 Ничия земя 02:00 Събуди се 05:00 Пулс 05:30 Близо до спорта