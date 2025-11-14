ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 НОЕМВРИ

БНТ1

05:00 Котето талисман – детски тв филм /Япония, 2016 г./ 05:15 Пряк път до Бразилия – детски тв филм /Япония, 2016 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 256/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Приключенията на Мерлин 2 – тв филм /7 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 255/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – тв филм /10 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Канзас сити – игрален филм /копродукция, 1995 г./, режисьор Робърт Олтмън, в ролите: Дженифър Джейсън Лий, Миранда Ричардсън, Хари Белафонте, Стив Бушеми и др. (14) 01:25 Още от деня /п/ 01:55 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:30 Светът и ние /п/ 03:55 По света и у нас /п/ 04:20 Българското село /п/ 04:50 Зала на славата: Димо Тонев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.46 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.83 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.110 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.142 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.2, еп.2 02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.15 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 06:00 „Мрачна буря“ – трилър, фантастика (Канада, 2006 г.), режисьор: Джейсън Бурк, в ролите: Стивън Болдуин, Роб Лабел, Гардинър Милър, Камил Съливан, Уилям Б. Дейвис, Кийгън Конър Трейси, Кари Гензел, Филип Мичъл, Дийн Редман и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.8 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 10:00 „Беър Грилс: Мисия за оцеляване“ – приключенско риалити, с.1, еп.3 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.9 /п./ 13:00 „Заложник“ – екшън, криминален (САЩ, Германия, 2005 г.), режисьор: Флоран Сири, в ролите: Брус Уилис, Кевин Полак, Серина Скот Томас, Мишел Хорн, Джими Бенет, Бен Фостър, Джонатан Тъкър, Маршал Олман, Румър Уилис и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.6 16:00 „Фауда“ – сериал, с.4, еп.4 17:00 Премиера: „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.9 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.1, еп.4 19:00 „Спирала“ – сериал, с.2, еп.1 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.7 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.10 22:00 „Дюн“ – драма, приключенски, фантастика (САЩ, 2021 г.), режисьор: Дени Вилньов, в ролите: Тимъти Шаламей, Ребека Фъргюсън, Оскар Айзък, Зендея, Джош Бролин, Джейсън Момоа, Дейв Батиста, Хавиер Бардем, Стелан Скарсгард, Шарлот Рамплинг и др. 01:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.10 /п./ 02:00 „Под прикритие“ – сериал, с.3, еп.6 03:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.7 /п./ 04:00 „Спирала“ – сериал, с.2, еп.1 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.44 /п./ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.45 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.46 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.47 07:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.11 /п./ 07:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.12 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.78 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.9 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.10 /п./ 10:00 „Светлина от миналото“ – комедия, романтичен, фентъзи (САЩ, 1999 г.), режисьор: Хю Уилсън, в ролите: Брендън Фрейзър, Алисия Силвърстоун, Кристофър Уокън, Сиси Спейсик, Дейв Фоли, Джоуи Слотник, Дейл Раул, Дъглас Смит, Рекс Лин, Дебора Келнър, Нейтън Филиън и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.19 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.20 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.9 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.10 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.17 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.18 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.9 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.79 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.13 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.14 19:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.11 19:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.12 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.10 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.21 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.22 (последен) 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.19 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.20 00:00 „Светлина от миналото“ – комедия, романтичен, фентъзи (САЩ, 1999 г.), режисьор: Хю Уилсън, в ролите: Брендън Фрейзър, Алисия Силвърстоун, Кристофър Уокън, Сиси Спейсик, Дейв Фоли, Джоуи Слотник, Дейл Раул, Дъглас Смит, Рекс Лин, Дебора Келнър, Нейтън Филиън и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.46 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.47 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.13 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.14 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.79 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Мелбърн Сити – Лайън Сити Сейлърс, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026 /n/ 09:00 Хо Ши Мин – Сталион, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026 /n/ 11:00 Чехия – Сан Марино, Футбол: Международен приятелски мач /n/ 13:00 ОАЕ – Ирак, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейоф /n/ 14:55 Новини 15:00 Молдова – Италия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 17:00 Азербайджан – Исландия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 19:00 Република Ирландия – Португалия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 20:50 Новини 20:55 Студио „Световни квалификации“, директно 21:45 Словакия – Северна Ирландия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 23:40 Студио „Световни квалификации“, директно 00:15 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 01:15 Кайзерслаутерн – Херта Берлин Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 03:15 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/