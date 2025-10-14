ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:30 Светът на жестовете 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 232/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи – анимационен филм 14:30 Пес патрул – анимационен филм /19 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация – анимационен филм /19 епизод/ 15:20 Гейм он! – тв филм /24 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 233/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg 22:00 Хотел „Портофино“ – тв филм /14 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите – тв филм /4 епизод/ (16) 00:15 Още от деня /п/ 00:45 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:20 Светът и ние /п/ 02:45 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 04:25 Туризъм.бг /п/ 04:55 Зала на славата: Весела Лечева /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.59 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.86 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.118 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.11, еп.3 01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.16 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.7 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.1 /п/ 06:00 „В плен на огъня“ – екшън, драма (Канада, 2008 г.), режисьор: Джон Търлески, в ролите Брук Бърнс, Ерин Карплук, Робърт Молони, Уинстън Рекърт, Рик Раванело, Рекс Лин, Райън Грантъм, Уанда Кенън, Уилям Макдоналд, Аарън Пърл, Майкъл Адамтуейт, Матю Кевин А 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.6 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.9 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.11 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.11 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.13 /п/ 13:00 „Арктически апокалипсис“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2019 г.), режисьори Ерик Пол Ериксон и Джон Конделик, в ролите Джоел Берти, Дженифър Лий Уигинс, Лорън Еспозито, Чарли Н. Таунсенд, Анна Софи Кристенсен, Блейк Данг, Джон Лийвинг и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.10 16:00 „Фауда“ – сериал, с.2, еп.4 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.7 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.12 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.3, еп.5 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.9 (последен) 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.14 22:00 „Под водата“ – екшън, трилър (САЩ, Великобритания, България, 2005 г.), режисьор Антъни Хикокс, в ролите Стивън Сегал, Кристин Адамс, Уилям Хоуп, Ник Бримбъл, Вини Джоунс, Алисън Кинг, Пи Ейч Мориарти, Гари Даниелс, Рос Маккол, Стивън Тайлър и др. [14+] 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.15 /п/ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.1, еп.11 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.1 /п/ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с.3, еп.6 /п/ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.8 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.81 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.82 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.83 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.7 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.8 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.54 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.11 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.12 /п/ 10:00 „Пчеличката Мая 3“ – анимация, приключенски (Германия, Австралия, 2021 г.), режисьор Ноел Клиъри 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.15 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.16 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.11 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.12 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.1 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.2 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.9 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.55 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.9 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.10 19:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.13 19:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.14 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.10 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.17 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.18 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.3 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.4 00:00 „Как да правиш любов като англичанин“ – комедия, романтичен (САЩ, Великобритания, 2014 г.), режисьор Том Вон, в ролите Пиърс Броснан, Салма Хайек, Джесика Алба, Малкълм Макдауъл, Бен Макензи и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.84 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.85 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.11 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.12 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.56 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Барселона – Леида 09:00 Баскония – Реал Мадрид 11:00 Олдъм Атлетик – Бароу 13:00 Фарьорски острови – Чехия 14:55 Новини 15:00 Хърватия – Гибралтар 17:00 Литва – Полша 19:00 Черна гора – Лихтенщайн 20:55 Новини 21:00 Студио „Световни квалификации“ 21:45 Словения – Швейцария 23:40 ONE Петъчни битки 128 03:40 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Евромакс 07:30 Да хванеш гората 08:00 Европа в 15 минути 08:15 Репортаж на DW 08:30 РеВизия 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа