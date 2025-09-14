ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:00 Иде нашенската музика /п/ 06:00 Блуи 2 анимационен филм 06:20 Арт дъга образователен филм 06:45 Деца на времето 2 детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Евладия Славчева 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя детско шоу 15:30 Случаят Тесла игрален филм /България, 2022г./, режисьор Андрей Хадживасилев, в ролите: Мартин Паунов, Поли Иванова, Борис Минков, Деан Стойков и др. 17:00 Това го знам детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт ТОТО 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Порталът тв филм /5 епизод/ (12) 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Бяла пустош игрален филм /САЩ, 2004 г./, режисьор Марк Майлъд, в ролите: Робин Уилямс, Холи Хънтър, Джовани Рибизи и др. (12) 01:05 Натисни F1 образователна поредица/п/ 01:35 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 01:50 Ново 10 + 2 /п/ 02:50 С БНТ завинаги /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 03:55 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу/п/ 04:40 Религията днес /п/

bTV

05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.5 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.6 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп.2 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 ПРЕМИЕРА: „Есенни нотки“ – комедия, романтичен (САЩ, Канада, 2023 г.), режисьор: Трой Скот, в ролите: Ашли Уилямс, Люк Макфарлейн, Маркъс Роснер, Питър Порт, Келси Лопес, Стелина Русич, Руби Хобс, Ейдън Кан, Каван Смит, Паскал Хътън, Лусия Уолтърс, Катрин Баръл и др. 14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п./ 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева, нов сезон 20:00 ПРЕМИЕРА: „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 22:00 „Война на дронове“ – военен, трилър, драма (Великобритания, 2015 г.), режисьор: Гевин Худ, в ролите: Джереми Нортъм, Хелън Мирън, Алън Рикман, Фийби Фокс, Ерън Пол, Бархад Абди, Ричард Маккейб, Карл Бюкс, Иън Глен, Джеймс Алекзандър, Ким Енгелбрехт и др. 00:20 „Последно ниво“ – фантастика, екшън, комедия (САЩ, 2020 г.), режисьор: Джо Карнахен, в ролите: Франк Грило, Мел Гибсън, Наоми Уотс, Мишел Йео, Анабел Уолис, Кен Джонг, Медоу Уилямс и др. [14+] 02:20 „Убийства в Рая“ – сериал, с.8, еп.5 /п./ 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п./

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.20 /п./ 06:00 „Смъртоносни тайни“ – трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор: Дани Дж. Бойл, в ролите: Джилиан Мъри, Кристина Рейес, Каролин Маккормик, Лиса Торнхил, Крис Риги, Дан Амбойър, Майкъл Роуз и др. 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.21 08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.22 09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.1 10:30 „Дух в броня“ – трилър, фентъзи, екшън (САЩ, Китай, Хонконг, 2017 г.), режисьор: Рупърт Сандърс, в ролите: Скарлет Йохансон, Такеши Китано, Майкъл Пит, Пилоу Асбек, Жулиет Бинош, Чин Хан, Данусия Самал, Лазарус Ратуер, Петер Фердинандо, Каори Момои, Ютака Изумихара и др. 12:45 „Черния Адам“ – екшън, фантастика, приключенски (САЩ, 2022 г.), режисьор: Жауме Колет-Сера, в ролите: Дуейн Джонсън, Алдис Ходж, Сара Шахи, Пиърс Броснан, Ноа Сентинео, Алдис Ходж, Марван Кензари, Куинтеса Суиндъл, Джеймс Кусати-Мойер и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.2 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.6 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.2 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.13 20:00 ПРЕМИЕРА: „Космическа катастрофа 2“ – фантастика, трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор: Матю Бода, в ролите: Кейт Уотсън, Джоузеф Майкъл Харис, Даниел О’Райли, Бека Бъкалю, Ерик Робъртс, Джон Пол Мориси, Джо Рош, Джо Филипоне, Ланет Тачъл, Джонатан Муди и др. 22:00 „Писък“ – хорър, мистерия (САЩ, 1996 г.), режисьор: Уес Крейвън, в ролите: Дрю Баримор, Дейвид Аркет, Нев Кембъл, Кoртни Кокс, Скийт Улрих, Матю Лилард, Роджър Джаксън, Кевин Патрик Уолс и др. [16+] 00:00 „Счетоводителят“ – трилър, криминален (САЩ, 2016 г.), режисьор: Гавин О’Конър, в ролите: Бен Афлек, Ана Кендрик, Джей Кей Симънс, Джон Бърнтол, Джефри Тамбър, Синтия Адай-Робинсън, Джон Литгоу, Алисън Райт, Рон Юан и др. [14+] 02:30 „Космическа катастрофа 2“ – фантастика, трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор: Матю Бода, в ролите: Кейт Уотсън, Джоузеф Майкъл Харис, Даниел О’Райли, Бека Бъкалю, Ерик Робъртс, Джон Пол Мориси, Джо Рош, Джо Филипоне, Ланет Тачъл, Джонатан Муди и др. 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.22 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.22 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.23 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.24 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.25 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.11 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.12 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.10 /п./ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.11 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.21 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.22 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.1 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.2 /п./ 12:00 „Джони Инглиш се завръща“ – комедия, екшън, приключенски (САЩ, Франция, Великобритания, 2011 г.), режисьор: Оливър Паркър, в ролите: Роуън Аткинсън, Розамунд Пайк, Доминик Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс Броснан и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.8 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.9 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.3 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.4 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.5 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.6 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.3 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.4 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.10 22:00 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.1 22:30 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.7 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.8 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.11 /п./ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.12 /п./ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.14 /п./ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.15 /п./ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.24 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.25 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.1 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.2 /п./ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.11 /п./ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.12 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Лудо влюбени“ – с уч. на Уес Браун, Миранда Фригън, Рейчъл Хейуърд и др. 14:15 „В обувките на Купидон“ – с уч. на Лора Вандервурт, Рик Гонзалес, Латония Уилямс и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Джурасик парк 3“ – с уч. на Сам Нийл, Теа Леони, Алесандро Нивола и др. 23:00 „От Париж с любов“ – с уч. на Джонатан Рийс Майерс, Джон Траволта, Касия Смутняк и др. 01:00 „Надцакването“ – с уч. на Бен Афлек, Джъстин Тимбърлейк, Антъни Маки и др. 02:50 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/ 03:30 „Лудо влюбени“ – с уч. на Уес Браун, Миранда Фригън, Рейчъл Хейуърд и др. /п/

Нова Спорт

09:30 Чарлтън Атлетик – Милуол Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 11:30 Суонси Сити – Хъл Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 13:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 14:00 Саутхямптън – Портсмут Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно 16:00 Мач 4 Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно 18:15 Мач 5 Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно 20:30 Мач 1 Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 директно 22:30 Майнц – Рб Лайпциг Футбол: Бундеслига 2025/2026 запис 00:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 01:00 Саутхямптън – Портсмут Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 03:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:15 „Предизвиквам те“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/





