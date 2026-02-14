ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ФЕВРУАРИ

БНТ1

06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4, анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 10:45 Олимпийско утро студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 0 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета /жени/, репортаж 15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт /жени/, предаване от Антхолц-Антерселва 17:00 Говори сега 19:00 Днес на Игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Моето нахално момиче игрален филм /САЩ, 2008 г./, режисьор Ян Самюел, в ролите Елиша Кътбърт, Джеси Брадфорд, Остин Бейсис, Крис Сарандън, Джей Патерсън и др. 22:35 По света и у нас 22:50 Концерт на The Who от Royal Albert Hall 00:55 В ритъма на града /п/ 01:25 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/ 02:20 Библиотеката /п/ 02:50 Туризъм.бг /п/ 03:15 По света и у нас /п/ 03:30 Вечната музика /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/ 05:00 Иде нашенската музика /п/



bTV

01:50 Розамунде Пилхер: Магическо пътуване, романтичен, драма (Германия, 2019 г.), режисьор Марко Серафини, в ролите Изабела Крийгер, Макс Уолки, Валтер Крей, Якоб Филип Граф, Джули Пийсгуд, Ръсел Флойд, Ева Верена Мюлер, Сейлър Бакстър, Харалд Шмит и др. 03:50 COOLt, лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п/ 04:50 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.8 05:05 Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.6 05:35 Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.7 06:00 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 Убийства в Рая, сериал, с.3, еп.1 07:30 Тази събота и неделя, уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 Вкусът на България, кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 bTV Светът, актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 Луиза Спаньоли: Кралицата на шоколада, (част II) – драма, биографичен (Италия, 2016 г.), режисьор Лодовико Гаспарини, в ролите Луиза Раниери, Виничио Маркиони, Матео Мартари, Елена Радоничич, Масимо Дапорто, Франко Кастелано, Федерика Де Кола и др. 15:30 bTV Разказва, документална поредица с автор Радиана Божикова 16:00 COOLt, лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 Животът по действителен случай, токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите, поредица за специални журналистически разследвания 20:00 Електра, екшън, криминален, фентъзи (Канада, САЩ, 2005 г.), режисьор Роб Бауман, в ролите Дженифър Гарнър, Кирстен Праут, Горан Вишнич, Терънс Стамп, Кари-Хироюки Тагава, Уил Юн Лий, Натасия Малте, Крис Акерман, Боб Сап, Едсън Т. Рибейро, Колин Кънингам и др. 22:00 Любов и други катастрофи, комедия, романтичен (Франция, Великобритания, 2006 г.), режисьор Алек Кешишян, в ролите Британи Мърфи, Матю Рис, Сантяго Кабрера, Катрин Тейт, Елиът Коуън, Адам Рейнър, Джейми Сайвс, Уил Кийн, Фредерик Анскомбре, Стефани Бийчъм, Гуинет Полтроу, Орландо Блум и др. 23:45 Красива сватба, романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.), режисьор Роджър Къмбъл, в ролите Дилън Спраус, Вирджиния Гарднър, Остин Норт, Либе Барер, Роб Естес, Стивън Бауер, Кайл Ричардс, Алекс Айоно, Емануел Кабонго, Деклан Леърд, Моли Милър и др. [14+]



bTVAction

00:15 Лигата на справедливостта, фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017 г.), режисьор Зак Снайдър, в ролите Бен Афлек, Гал Гадот, Джейсън Момоа, Хенри Кавил, Ейми Адамс, Езра Милър, Джереми Айрънс, Даян Лейн, Кони Нилсен, Джей Кей Симънс, Кирън Хайндс, Амбър Хърд и др. 02:45 Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.5 /п/ 04:15 Около света за 80 дни, сериал, еп.5 /п/ 05:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.6 /п/ 06:00 Земекрушение 2, фантастика, екшън (САЩ, 2024 г.), режисьор Монро Робъртсън, в ролите Майкъл Паре, Ерика Дюк, Филип Андре Ботело, Антъни Дженсън, Ерин Гал, Дъг Джефри, Британи О’Конъл, Шевон Уилсън, Закари Симонини, Анджело Керн, Марли Карпентър и др. 08:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.5 09:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.6 10:00 Муунрейкър, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, Франция, 1979 г.), режисьор Люис Гилбърт, в ролите Роджър Мур, Лоис Чайлс, Майкъл Лонсдейл, Ричард Кил, Корин Клери, Емили Болтън, Тоширо Суга, Ирка Боченко, Джефри Кийн, Лоис Максуел и др. 12:30 След утрешния ден, фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2004 г.), режисьор Роланд Емерих, в ролите Денис Куейд, Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила Уорд, Иън Холм, Кенет Уелш и др. 15:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 Екстремно, предаване за екстремни спортове, с.5, еп.2 17:30 Да Знаеш Как, предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 Премиера: „Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.5 20:00 Срещу стихиите, екшън, приключенски (Канада, 2017 г.), режисьор Даниел Гилбой, в ролите Майкъл Паре, Лиан Кол Янг, Патрик Макекърн, Камерън Гордън и др. 22:00 Смъртоносно оръжие 2, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др.



bTV Comedy

00:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.15 /п/ 00:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.16 /п/ 01:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.16 /п/ 01:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.17 /п/ 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.22 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.23 03:00 Методът Комински, сериал, с.1, еп.7 /п/ 03:30 Методът Комински, сериал, с.1, еп.8 /п/ 04:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.15 /п/ 04:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.16 /п/ 05:00 Скрита камера, комедийна поредица, еп.22 05:30 Скрита камера, комедийна поредица, еп.23 06:00 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.43 06:15 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.44 06:30 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.45 06:45 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.46 07:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.15 07:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.16 08:00 Щурите съседи, сериал, еп.27 /п/ 09:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.18 /п/ 10:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.20 /п/ 10:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.21 /п/ 11:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.22 /п/ 11:30 Малкълм, сериал, с.5, еп.1 /п/ 12:00 Четири Коледи, драма, комедия, романтичен, семеен (САЩ, 2008 г.), режисьор Сет Гордън, в ролите Винс Вон, Рийз Уидърспун, Робърт Дювал, Сиси Спейсек, Мери Стийнбъргън, Джон Войт, Джон Фавро, Дуайт Йоукъм, Тим Макгроу и др. 14:00 Щурите съседи, сериал, еп.29 /п/ 15:30 Щурите съседи, сериал, еп.30 /п/ 17:00 Ало, ало, сериал, с.4, еп.6 /п/ 17:30 Ало, ало, сериал, с.5, еп.1 /п/ 18:00 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.3 18:30 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.4 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.32 20:15 Ало, ало, сериал, с.5, еп.3 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.18 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.19 22:00 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.1, еп.7 22:30 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.1, еп.8 23:00 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.3 /п/ 23:30 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.4 /п/



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

00:40 Луси в небето, с уч. на Натали Портман, Джон Хам, Дан Стивънс и др. 03:10 Моят най-добър приятел, с уч. на Джанет Монтгомъри, Мегън Фокс, Джош Дюамел и др. /п/ 05:00 Загадъчни кръстословици: Абракадабра, с уч. на Лейси Чабърт, Барбара Нивън, Бренън Елиът и др. /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се, предаване 11:00 Съдебен спор, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Загадъчни кръстословици: Абракадабра, с уч. на Лейси Чабърт, Барбара Нивън, Бренън Елиът и др. 14:20 Моят най-добър приятел, с уч. на Джанет Монтгомъри, Мегън Фокс, Джош Дюамел и др. 16:00 Изживей България, (премиера) туристическо предаване 18:00 Ничия земя, предаване 19:00 Новините на NOVA централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 Билет до Рая, (премиера) с уч. Джордж Клуни, Джулия Робъртс, Шон Линч и др. 22:10 Мисията невъзможна 2, с уч. на Том Круз, Дъгрей Скот, Ричард Роксбърг и др.



Нова Спорт

00:15 Поханг Стийлърс – Гамба Осака, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал /п/ 02:15 Еротичен телепазар 08:30 Банкок Юнайтед – Макартър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, осминафинал /п/ 10:30 Рексъм – Ипсуич Таун 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026 /п/ 12:30 Хъл Сити – Челси 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026 /п/ 14:30 Стивънидж – Хъдърсфийлд Таун 32 кръг, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026, директно 16:25 Студио „ФА Къп“, директно 17:00 Бърнли – Мансфилд Таун 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026, директно 19:00 Сарагоса – Ховентут 20 кръг, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 21:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор, 7 епизод предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 21:30 Динамо Дрезден – Елверсберг 22 кръг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 23:30 Норич Сити – Уест Бромич Албиън 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026 запис



NOVA NEWS

01:00 „Ничия земя, – предаване /п/ 02:00 „Събуди се, – предаване /п/ 05:00 „Пулс, – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма, – документална поредица на DW /п/ 06:00 VOA технологии, – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя, – /п/ 07:30 „Събуди се, – предаване 11:00 „Пулс, – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:45 „DW Репортерът, – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс, документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия, икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти, с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 Офанзива с Любо Огнянов, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя, предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории, – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов, публицистично токшоу /п/