ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 История със зайче детски тв филм /Хърватия, 2019 г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Островът на сините птици, детски тв филм 10:20 Любов и саможертва, тв филм /18 и 19 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 149/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 14:30 Вечната музика /п/ 15:00 Книга на книгите 4, анимационен филм 15:25 Тайните не се чуват, детски тв филм /България, 2019 г./ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Светата корона, документален филм /Унгария/ 17:00 Бардо, 6-сериен тв филм /Франция, 2023 г./, 1 епизод, режисьори Даниел Томпсън и Кристофър Томпсън, в ролите Хулия де Нунес, Виктор Белмондо, Жералдин Пайас, Иполит Жерардо и др. (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 150/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Полицаят се жени, игрален филм /копродукция, 1968 г./, режисьор Жан Жиро, в ролите Луи дьо Фюнес, Мишел Галабрю, Клод Жансак, Женевиев Гра и др. 22:30 Четири достоверни истории за една абсурдна вечер, игрална новела /България, 2022 г./, режисьор Георги Димитров, в ролите Никол Оташлийска, Петко Венелинов, Мартин Димитров, Ярослава Павлова и др. 23:00 По света и у нас 23:25 Акустичен концерт на група „Атлас“ 00:45 Бизнес. бг, подкаст на БНТ 01:15 65 в ефир /п/ 01:45 Вечната музика /п/ 02:15 Полицаят се жени, игрален филм /п/ 03:45 С БНТ завинаги /п/ 04:35 Олтарите на България 04:45 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 6, еп. 1 /п/ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/ 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 20 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 48 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 81 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с. 4, еп. 8 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 6, еп. 2 01:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с. 2, еп. 12 03:05 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 9, еп. 14 /п/ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 6 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп. 20 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 9, еп. 14 /п/ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с. 2, еп. 5 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 5 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 12 /п/ 13:00 „Шаркнадо 2: Завръщането“ – фантастика, трилър (САЩ, 2014 г.), режисьор Антъни С. Феранте, в ролите Иън Зиринг, Вивика А. Фокс, Марк Макграт, Кари Вурер, Тара Рийд, Кортни Бакстър, Данте Палминтери, Джъд Хърш, Стефани Ейбрамс, Кърт Енгъл и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 9, еп. 15 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с. 1, еп. 24 17:00 „Спенсър“ – сериал, с. 5, еп. 11 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 6 19:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с. 2, еп. 6 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 13 21:00 „Час пик“ – сериал, еп. 2 22:00 „Час пик“ – екшън, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьор Брет Ратнър, в ролите Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен и др. 00:00 „Час пик“ – сериал, еп. 2 /п/ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 6

/п/ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 13 /п/ 03:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с. 2, еп. 6 /п/ 04:00 „Спенсър“ – сериал, с. 5, еп. 11 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 113 /п/ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 114 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 115 07:00 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 19 /п/ 07:30 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 20 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 13 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 14 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 15 /п/ 10:00 ПРЕМИЕРА: „Котки в музея“ – анимация, комедия, приключенски (Русия, 2023 г.), режисьор Василий Ровенски 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 1 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 2 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 14 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 15 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 8, еп. 8 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 8, еп. 9 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 5, еп. 5 /п/ 16:30 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 13 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 14 18:00 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 21 18:30 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 22 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 16 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 17 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 5, еп. 6 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 8, еп. 2 /п/ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 3 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 4 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 8, еп. 10 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 8, еп. 11 00:00 „Котки в музея“ – анимация, комедия, приключенски (Русия, 2023 г.), режисьор Василий Ровенски 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 114 /п/ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 115 /п/ 03:00 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 21 /п/ 03:30 „По средата“ – сериал, с. 7, еп. 22 /п/ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп. 14 /п/ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 114 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Да намериш себе си “ – с уч. на Йенс Ацорн, Петер Кремер, Тобиас ван Дикен и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

10:00 Плажен волейбол Свети Влас /n/ 17:30 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025 /n/ 18:30 Студио „Купа на Германия“, директно 19:00 Гютерсло – Унион Берлин, Футбол: Купа на Германия 2025/2026, директно 20:55 Студио „Купа на Германия“, директно 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 Рен – Марсилия, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 ONE 34, Бойно събитие в Банкок, Тайланд /n/ 03:30 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ /п/





