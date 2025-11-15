ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 НОЕМВРИ

БНТ1

05:05 Странната бутилка – детски тв филм /Сърбия, 2016 г./ 05:20 Патица – „А ла Луси“ – детски тв филм /Германия, 2016 г./ 05:35 Детски новини /п/ 05:45 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4 – анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 80 години Технически университет – София, Концерт-спектакъл с участието на Гвардейски представителен духов оркестър с диригент подп. Ради Радев, Мария Илиева, Невена Цонева, Деси Добрева, Орлин Горанов и др. 17:00 Говори сега 18:30 Студио футбол 19:00 Футбол: Турция – България, квалификация за световно първенство – пряко предаване от Бурса 21:30 По света и у нас 22:00 След новините 22:15 Спортни новини 22:30 Бягай, Лола! – игрален филм /Германия, 1998 г./, режисьор Том Тиквер, в ролите: Франка Потенте, Мориц Блайбтрой, Херберт Кнауп, Нина Петри и др. (12) 23:55 В ритъма на града /п/ 00:25 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/ 01:20 Бразди /п/ 02:05 Туризъм.бг /п/ 02:30 По света и у нас /п/ 03:00 Библиотеката /п/ 03:30 Вечната музика /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:05 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.13 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.14 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Планета на съкровища“ – документална поредица, еп.3 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 „Дух“ – романтичен, драма, фантастика, трилър (САЩ, 1990 г.), режисьор: Джери Зукър, в ролите: Патрик Суейзи, Деми Мур, Упи Голдбърг, Тони Голдуин, Винсънт Скиавели, Армелия Маккуин, Гейл Богс, Сюзън Бреслау и др. 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:40 „Костенурките нинджа: На светло“ – екшън, комедия, фентъзи (САЩ, 2016 г.), режисьор: Дейв Грийн, в ролите: Меган Фокс, Стивън Амел, Уил Арнет, Лора Лини, Британи Ишибаши, Тайлър Пери, Брайън Тий, Ноел Фишър, Джеръми Хауърд, Пийт Плошек, Алън Ричсън и др. 00:10 „Двойник на дявола“ – трилър, драма, биографичен (Белгия, Холандия, 2011 г.), режисьор: Лий Тамахори, в ролите: Доминик Купър, Людивин Сание, Раад Рави, Филип Куаст, Мем Ферда, Мимюн Оаиса, Халид Лаит, Дар Салим, Пано Масти и др. [16+] 02:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова /п./ 03:10 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова /п./ 03:50 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п./ 04:50 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.47

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.6 /п./ 06:00 „Максимален удар“ – фантастика, трилър (Русия, САЩ, 2017 г.), режисьор: Анджей Бартковяк, в ролите: Александър Невский, Евгений Стичкин, Дани Трехо, Кели Ху, Том Арнолд, Марк Дакаскос, Уилям Болдуин и др. 08:00 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.3 09:00 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.4 10:00 „Зрителна измама“ – криминален, трилър (САЩ, Франция, 2013 г.), режисьор: Луи Летерие, в ролите: Джеси Айзенбърг, Лони Рашид Лин – Комън, Марк Ръфало, Уди Харелсън, Айла Фишър, Дейв Франко, Морган Фрийман, Майкъл Кейн, Катрина Балф и др. 12:30 „Зрителна измама 2“ – екшън, трилър, комедия (САЩ, 2016 г.), режисьор: Джон М. Чу, в ролите: Джеси Айзенбърг, Марк Ръфало, Уди Харелсън, Дейв Франко, Даниел Радклиф, Лизи Каплан, Майкъл Кейн, Морган Фрийман, Дейвид Уоршофски и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.4, еп.6 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Най-големите митове в историята“ – документална поредица, еп.1 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.19 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.13 20:00 ПРЕМИЕРА: „Апокалипсисът „Помпей“ – фантастика, трилър, приключенски (САЩ, 2014 г.), режисьор: Бен Демъри, в ролите: Ейдриън Пол, Джей Касълс, Джорджина Бийдъл, Джон Рис-Дейвис, Дилън Вокс, Дан Кейд, Константин Трендафилов, Асен Вукушев, Алекс Петрова и др. 22:00 „Ронин“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 1998 г.), режисьор: Джон Франкенхаймър, в ролите: Робърт Де Ниро, Жан Рено, Наташа Макелхоун, Стелан Скарсгорд, Шон Бийн, Джонатан Прайс, Скип Съдът, Майкъл Лонсдейл, Ян Триска, Фьодор Аткин, Катарина Вит и др. 00:30 „Гринго“ – екшън, комедия, криминален (САЩ, Мексико, Австралия, 2018 г.), режисьор: Наш Едгертън, в ролите: Дейвид Ойелоуо, Чарлийз Терон, Джоел Едгертън, Аманда Сайфред, Танди Нютън, Шарлто Копли, Ернан Мендоса, Рикардо Ескуера и др. 02:30 „Последното кралство“ – сериал, с.5, еп.3 /п./ 03:30 „Последното кралство“ – сериал, с.5, еп.4 /п./ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.3 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.46 /п./ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.47 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.48 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.49 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.14 08:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.7 /п./ 08:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.8 /п./ 09:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.9 /п./ 09:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.10 /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.19 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.20 /п./ 11:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.11 /п./ 11:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.12 /п./ 12:00 „Вещиците на Роалд Дал“ – комедия, приключенски, фентъзи (САЩ, 2020 г.), режисьор: Робърт Земекис, в ролите: Ан Хатауей, Стенли Тучи, Октавия Спенсър, Крис Рок, Филип Спол, Моргана Робинсън, Еуджения Карузо, Джазир Бруно и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.8 /п./ 15:45 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.9 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.17 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.18 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.19 /п./ 19:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.13 19:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.14 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.11 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.5 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.21 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.22 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.14 /п./ 01:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.9 /п./ 01:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.10 /п./ 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.48 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.49 /п./ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.6 /п./ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.14 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:00 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 /п/ 06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Приказка за Ела“ – с уч. на Ан Хатауей, Хю Данси, Кари Елуис и др. 14:30 „Пак ли ти?“ – с уч. на Кристен Бел, Джейми Лий Къртис, Сигорни Уивър и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7, финал 23:00 „Заплащането“ – с уч. на Бен Афлек, Аарън Екхарт, Джо Мортън и др. 01:30 „Хелоуин убива“ – с уч. на Анди Матичак, Джейми Лий Къртис, Джуди Гриър и др. 03:40 „Приказка за Ела“ – с уч. на Ан Хатауей, Хю Данси, Кари Елуис и др. /п/

Нова Спорт

08:30 Словакия – Северна Ирландия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 10:30 Сувон – Токио Верди, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026, директно 12:30 Хърватия – Фарьорски острови, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 14:30 Негоян – ИСПЕ, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026, директно 16:30 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 17:00 Република Ирландия – Португалия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 19:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 19:30 Джилингам – Кроули Таун, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:45 Словения – Косово, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 23:40 Студио „Световни квалификации“, директно 00:15 Гран Канария – Ховентут, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, запис 02:15 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 02:45 Шампионска лига на Азия 2: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 03:15 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/