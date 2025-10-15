ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:05 Гейм он!, тв филм /25 епизод/п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва ,сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 234/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи, анимационен филм 14:30 Пес патрул, тв филм /21 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация, тв филм /21 епизод/ 15:20 Гейм он!, тв филм /26, последен епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 235/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Ваклуш, документален филм /България, 2023 г./, режисьор Николай Василев 22:40 Нито крачка назад, игрална, тв новела /България, 2025 г./, режисьор Драгомир Шолев, в ролите Гергана Плетньова, Мария Панайотова, Никола Стефанов, Тома Маринов и др. 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите, тв филм /5 епизод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите, тв филм /5 епизод/п/ (16) 04:45 Зала на славата: Симона Пейчева /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 1, еп. 24 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 61 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 88 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 120 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 11, еп. 4 01:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 17 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с. 6, еп. 8 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 11 /п/ 06:00 „Арктически апокалипсис“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2019 г.), режисьори Ерик Пол Ериксон и Джон Конделик, в ролите Джоел Берти, Дженифър Лий Уигинс, Лорън Еспозито, Чарли Н. Таунсенд, Анна Софи Кристенсен, Блейк Данг, Джон Лийвинг и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 8 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 11 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с. 1, еп. 12 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 13 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 15 /п/ 13:00 „Опасна зона“ – екшън, приключенски, трилър (САЩ, 1994 г.), режисьор Стивън Сегал, в ролите Стивън Сегал, Майкъл Кейн, Джоан Чен, Джон Макгинли, Били Боб Торнтън, Ричард Хамилтън и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 12 (последен) 16:00 „Фауда“ – сериал, с. 2, еп. 6 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 9 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 14 19:00 „Балтазар“ – сериал, с. 3, еп. 7 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с. 1, еп. 2 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 16 22:00 „Разрушителят“ – фантастика, екшън, криминален (САЩ, 1993 г.) 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 16 /п/ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с. 1, еп. 12 02:15 „Кунг-фу“ – сериал, с. 1, еп. 2 /п/ 03:15 „Балтазар“ – сериал, с. 3, еп. 7 /п/ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 9 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 82 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 83 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 84 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 85 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с. 2, еп. 9 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с. 2, еп. 10 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 55 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 13 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 14 /п/ 10:00 „Как да правиш любов като англичанин“ – комедия, романтичен (САЩ, Великобритания, 2014 г.) 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 17 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 18 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 13 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 14 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 2, еп. 3 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 2, еп. 4 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 9, еп. 10 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 56 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 11 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 12 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 15 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 16 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 9, еп. 11 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 19 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 20 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 2, еп. 5 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 2, еп. 6 00:00 „Как да правиш любов като англичанин“ – комедия, романтичен (САЩ, Великобритания, 2014 г.) 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 84 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 85 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 11 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 12 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп. 56 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:30 Латвия- Англия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 11:30 Турция – Грузия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 13:30 Катар – ОАЕ, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи /n/ 15:25 Новини 15:30 Саудитска Арабия – Ирак, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи /n/ 17:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 18:00 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 18:30 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 19:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 19:30 Рио Бреоган – Валенсия, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 21:25 Новини 21:30 Ховентут – Сарагоса, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 23:30 Баскония – Реал Мадрид, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 01:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 02:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 02:30 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

/п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу

/п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/