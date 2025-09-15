ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 Дръж ме под око, детски тв филм /Шотландия, 2022г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Златно сърце, детски тв филм 10:20 Любов и саможертва, тв филм /32 и 33 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 161/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Хрусковците, анимационен филм 14:20 Ваканцията на Лили, тв филм 15:15 Магна Аура, изгубеният град, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 В открития космос, документален филм 17:00 Йерусалим, тв филм /2 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 162/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина 2, тв филм /2 епизод/ 22:00 Мистериите на доктор Блейк 4, тв филм /7 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога, тв филм /6 епизод/ (14) 00:20 65 в ефир /п/ 00:50 Мистериите на доктор Блейк 4, тв филм /7 епизод/п/ (12) 01:50 Забравени от Бога, тв филм /6 епизод/п/ (14) 02:40 Религията днес /п/ 03:40 Българското село /п/ 04:10 Библиотеката /п/ 04:45 По света и у нас /п/



bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.8 /п./ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.27 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.55 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.88 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.15 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.7, еп.1 01:35 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.4 02:20 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:55 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п./



bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.5 /п./ 06:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“ – приключенско риалити, с.2, еп.6 07:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.27 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.5 /п./ 10:00 „Час пик“ – сериал, еп.6 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.12 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18 /п./ 13:00 „Шаркнадо 5: Глобален рояк“ – фантастика, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Били Барат, Долф Лундгрен, Тифани Полард, Порша Уилямс, Тони Хоук, Оливия Нютън-Джон, Саша Коен, Джералдо Ривера и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.6 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.7 17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.18 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.13 19:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.3 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.19 21:00 „Час пик“ – сериал, еп.8 22:00 „На всяка цена“ – криминален, драма (САЩ, 2016 г.), режисьор: Дейвид Маккензи, в ролите: Дейл Дики, Бен Фостър, Крис Пайн, Джеф Бриджис, Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др. 00:00 „Час пик“ – сериал, еп.8 /п./ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.13 /п./ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.19 /п./ 03:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.3 /п./ 04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.18 /п./



bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.135 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.136 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.137 07:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.9 /п./ 07:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.10 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.20 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.12 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.13 /п./ 10:00 „Шантаво семейство 2“ – анимация, комедия, хорър (Германия, Великобритания, 2021 г.), режисьор: Холгер Тапе 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.15 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.16 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.12 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.13 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.14 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.15 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.3 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.21 18:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.11 18:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.12 19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.14 19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.15 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.4 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.11 /п./ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.17 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.18 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.16 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.17 00:00 „Шантаво семейство 2“ – анимация, комедия, хорър (Германия, Великобритания, 2021 г.), режисьор: Холгер Тапе 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.136 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.137 /п./ 03:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.11 /п./ 03:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.12 /п./ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп.21 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.136 /п./



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Среща с миналото“ – с уч. на Пина Кюр, Ян Томас Макмилан, Гюнтер-Мария Халмер и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 5 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

09:00 Страсбург – Нант, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 11:00 Лил – Монако, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 13:00 Ница – Оксер, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Лион – Мец, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 17:00 Марсилия – ФК Париж, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 19:00 Пари Сен Жермен – Анже, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 20:55 Новини 21:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 21:45 Борнемут – Брентфорд, Футбол: Карабао къп 2025/2026, директно 23:45 Чарълтън Атлетик – Лестър Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 01:45 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Тук и сега“ – авторска поредица на Десислава Банова 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ – /п/





