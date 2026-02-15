ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 ФЕВРУАРИ

БНТ1

06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4 анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 10:45 Олимпийско утро студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:10 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км преследване /мъже/, пряко предаване от Антхолц-Антерселва 13:15 Зала на славата: Ирина Никулчина 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя детско шоу 15:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета /мъже/, репортаж 15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване /жени/, пряко предаване от Антхолц-Антерселва 16:45 Истории от олимпийските игри 17:00 Това го знам, детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 Днес на Игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Недадените, тв филм /3 епизод/ (12) 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Откраднати целувки, игрален филм /Франция, 1968 г./, режисьор Франсоа Трюфо, в ролите Жан-Пиер Лео, Клод Жад, Даниел Секалди и др. (12) 00:50 Натисни F1, образователна поредица /п/ 01:20 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:35 Моят плейлист /п/ 02:30 Чешити /п/ 02:45 Олтарите на България 02:55 По света и у нас /п/ 03:10 Малки истории /п/ 04:10 Домът на вярата /п/ 04:40 Религията днес /п/ 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

00:20 Вилата, хорър, трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор Дейв Франко, в ролите Алисън Бри, Дан Стивънс, Шийла Ванд, Джеръми Алън Уайт, Тоби Хъс, Кони Уелман, Чейс Баркър, Антъни Молинари, Амити Бейкън и др. [16+] 02:20 Приятели, сериал, с.9, еп.6 /п/ 03:00 Богатствата на България, документална поредица 03:20 120 минути, публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/ 05:20 Лице в лице, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 Убийства в Рая, сериал, с.3, еп.2 07:30 Тази събота и неделя, уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 Богатствата на България, документална поредица 11:30 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините обедна емисия 12:30 Розамунде Пилхер: От любов към чая, романтичен, драма (Германия, 2020 г.), режисьор Марк Прил, в ролите Ана Пук, Леандер Лихти, Кирстен Блок, Ролф Канис, Оливър Щрицел, Клаудия Рийшел, Луси Нюман-Уилямс, Ева Мари Бекер, Крейг Пейнтинг и др. 14:30 Пролетно пробуждане, романтичен, драма (САЩ, 2018 г.), режисьор Дуайт Х. Литъл, в ролите Попи Дрейтън, Стивън Р. Маккуин, Мери-Маргарет Хюмс, Кикс Брукс, Уилям Шокли, Майкъл Уелч, Скот Бейли, Миа Матюс, Кристофър Майкъл Уотсън, Катрина Норман и др. 16:30 120 минути, публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините централна емисия 19:40 Защо?, публицистично предаване с водеща Жени Марчева 20:00 Dungeons & Dragons: Разбойническа чест, екшън, фентъзи, приключенски (САЩ, 2023 г.), режисьори: Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдстийн, в ролите Крис Пайн, Мишел Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джъстис Смит, София Лилис, Хю Грант, Клои Коулман, Дейзи Хед, Кайл Хиксън и др. 22:30 Орденът, екшън, приключенски (САЩ, 2001 г.), режисьор Шелдън Летич, в ролите Жан Клод Ван Дам, Браян Томсън, Бен Крос, София Милос, Чарлтън Хестън и др.

bTVAction

00:00 Смъртоносно оръжие 2, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др. 02:15 Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.6 /п/ 04:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.7 /п/ 05:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.8 /п/ 06:00 Супервулкан: Хавай, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Джаред Кон, в ролите Макензи Уестмор, Грант Боулър, Тайлър Кристофър, Уилям Болдуин, Тори Грифит, Джеси Б. Еванс, Адам Х. Маршан, Тола Лавал, Мика Хавиер, Джак Пиърсън и др. 08:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.7 09:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.8 10:00 Само за твоите очи, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1981 г.), режисьор Джон Глен, в ролите Роджър Мур, Карол Буке, Хаим Топол, Лин-Холи Джонсън, Джулиан Глоувър, Касандра Харис, Майкъл Готард, Джил Бенет, Джак Хедли, Лоис Максуел и др. 12:30 Смъртоносно оръжие 2, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др. 15:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 Екстремно, предаване за екстремни спортове, с.5, еп.3 17:30 Да Знаеш Как, предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 Премиера: „Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.6 20:00 Зодиак: Знаци на апокалипсиса, фантастика, екшън (Канада, 2014 г.), режисьор Дейвид Сандерсън, в ролите Джоел Греч, Арън Дъглас, Рейли Долман, Емили Холмс, Андреа Брукс, Бен Котън, Кристофър Лойд, Дъглас Чапмън и др. 22:00 Транспортер 3, екшън, трилър (Франция, Великобритания, САЩ, 2008 г.), режисьор Оливие Мегатон, в ролите Джейсън Стейтъм, Наталия Рудакова, Франсоа Берлеан, Робърт Непър, Йерон Крабе, Ян Сандберг и др.

bTV COMEDY

00:00 Нощен съд, сериал, с.2, еп.1 /п/ 00:30 Нощен съд, сериал, с.2, еп.2 /п/ 01:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.18 /п/ 01:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.19 /п/ 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.24 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.25 03:00 Методът Комински, сериал, с.2, еп.1 /п/ 03:30 Методът Комински, сериал, с.2, еп.2 /п/ 04:00 Нощен съд, сериал, с.2, еп.1 /п/ 04:30 Нощен съд, сериал, с.2, еп.2 /п/ 05:00 Скрита камера, комедийна поредица, еп.24 05:30 Скрита камера, комедийна поредица, еп.25 06:00 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.47 06:15 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.48 06:30 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.49 06:45 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.50 07:00 Нощен съд, сериал, с.2, еп.1 07:30 Нощен съд, сериал, с.2, еп.2 08:00 Щурите съседи, сериал, еп.28 /п/ 09:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.19 /п/ 10:00 Малкълм, сериал, с.5, еп.2 /п/ 10:30 Малкълм, сериал, с.5, еп.3 /п/ 11:00 Малкълм, сериал, с.5, еп.4 /п/ 11:30 Малкълм, сериал, с.5, еп.5 /п/ 12:00 Агент Коди Банкс, комедия, приключенски, екшън (САЩ, Канада, 2003 г.), режисьор Харълд Цварт, в ролите: Франки Мюниц, Хилари Дъф, Анджи Хармън, Кийт Дейвид, Синтия Стивънсън, Арнолд Вослу, Иън Макшейн и др. 14:00 Щурите съседи, сериал, еп.31 /п/ 15:30 Щурите съседи, сериал, еп.32 /п/ 17:00 Ало, ало, сериал, с.5, еп.2 /п/ 17:30 Ало, ало, сериал, с.5, еп.3 /п/ 18:00 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.5 18:30 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.6 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.33 20:15 Ало, ало, сериал, с.5, еп.4 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.20 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.21 22:00 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.2, еп.1 22:30 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.2, еп.2 23:00 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.5 /п/ 23:30 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.6 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

01:20 „Шифърът на Леонардо, с уч. на Том Ханкс, Жан Рено, Одри Тоту и др. 04:20 „Съдебен спор, предаване на NOVA /п/ 05:20 „Пресечна точка, публицистично шоу /п/ 06:30 „Иконостас 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се, предаване 11:00 „Съдебен спор, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Завръщане за Свети Валентин, с уч. на Бетани Джой Ленц, Люк Макфарлан, Мери-Маргарет Хюмс и др. 14:15 „Любимата ми сватба, с уч. на Маги Лоусън, Пол Грийн, Кристин Шатълейн и др. 16:00 „Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Трансформърс: Възходът на зверовете, (премиера) с уч. на Антъни Рамос, Доминик Фишбек, Луна Лорън Велес и др. 22:40 „King’s Man: Първа мисия, с уч. на Ралф Файнс, Джема Артъртън, Рис Айфънс и др.

Нова Спорт

01:30 Стивънидж – Хъдърсфийлд Таун 32 кръг, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /п/ 03:30 Еротичен телепазар 09:30 Норич Сити – Уест Бромич Албиън 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026 /п/ 11:30 Дарби Каунти – Суонси Сити 32 кръг, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 запис 13:30 Андора – Валенсия 20 кръг Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 15:25 Спортни новини 15:30 Чемпиъншип: Обзор 26 епизод предаване за английски футбол 2025/2026 16:00 Оксфорд Юнайтед – Съндърланд 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026, директно 18:00 Барселона – Манреса 20 кръг, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 20:00 Уникаха – Реал Мадрид, 20 кръг, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 22:00 Саутхямптън – Лестър Сити, 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025/2026, запис

NOVA NEWS

01:00 Ничия земя, предаване /п/ 02:00 Събуди се, предаване /п/ 05:00 Пулс, здравно предаване /п/ 05:30 Близо до спорта, поредица /п/ 06:00 52 истории, документална поредица на VOA /п/ 06:30 Ничия земя, /п/ 07:30 Събуди се, предаване 11:00 Пулс, здравно предаване 11:30 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:45 „Европа в 15 минути, предаване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи, (премиера), документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ревизия,– икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти, с Диана Найденова, публицистично токшоу /п/ 16:00 Близо до спорта, поредица 16:30 На фокус с Лора Крумова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя, предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините, публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света, документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус, с Лора Крумова публицистично токшоу /п/