ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 АВГУСТ

БНТ1

05:10Бързо, лесно, вкусно /п/
05:40Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/
06:00Блуи анимационен филм
06:15Това го знам детско куиз шоу /п/
07:15Телепазарен прозорец
07:30Библиотеката /п/
08:00Денят започва с Георги Любенов /избрано/
09:00Денят започва сутрешен блок
11:00Туризъм.бг /п/
11:30Опитай света… с Ханес /п/
12:00По света и у нас
12:30Бразди /избрано/
13:15Иде нашенската музика /п/
14:15Чешити /п/
14:30Религията днес /п/
15:30Монолит / Monolith документално-музикален филм /България, 2024г./, режисьори Димитър Илчев и Александра Чакърова
17:00Говори сега /избрано/
18:00Илюзионистът игрален филм /копродукция, 2006г./, режисьор Нийл Бъргер, в ролите: Едуард Нортън, Пол Джамати, Джесика Бел, Том Фишър и др.
19:50Разкажи ми приказка предаване за деца /п/
20:00По света и у нас
20:30Новини от миналото
20:45Спортни новини
21:00На границата тв филм /4 епизод/
22:00По света и у нас
22:15Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу
23:20Венеция игрален филм /Полша, 2010г./, режисьор Ян Якуб Колски, в ролите: Магдалена Целецка, Марцин Валевски, Агнешка Гроховска и др.
01:20Истината за … подкаст на БНТ
02:00Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/
03:00Денят започва сутрешен блок/п/


bTV

05:00„Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.12
05:30„Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.13
06:00„Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.10 /п./
07:50„Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов
10:00„Спортен празник“ – семеен, романтичен, комедия (Канада, САЩ, 2023 г.), режисьор: Дейвид Уининг, в ролите: Рейчъл Бостън, Бенджамин Айрес, Шанън Чан-Кент, Кармел Амит, Престън Вандерслайс, Колин Уилър, Дейвид Атар, Мат Кларк и др.
12:00bTV Новините – обедна емисия
12:30„НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев
13:00„Маркъс“ – комедия, романтичен (Великобритания, САЩ, Франция, 2002 г.), режисьори: Крис Вайц и Пол Вайц, в ролите: Хю Грант, Никълъс Холт, Тони Колет, Рейчъл Вайс, Наталия Тена, Шарън Смол, Виктория Смърфит, Изабел Брук, Никълъс Хътчинсън, Джени Галоуей и др.
15:00„Любов в съседство“ – романтичен, комедия (САЩ, 2017 г.), режисьор: Стивън Р. Монро, в ролите: Аманда Ригети, Питър Порте, Рейгън Шюмейт, Люк Ловлес, Алекс Сгамбати, Кейджей Смит, Линдзи Айлиф, Томас Джонсън мл., Джърмейн Ривърс, Дейвид Шей, Стивън Дж. Йънг и др.
17:00„Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева
19:00bTV Новините – централна емисия
19:30bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания
20:00„Твърде лично 2“ – екшън, трилър (Франция, САЩ, Турция, Великобритания, 2012 г.), режисьор: Оливие Мегатон, в ролите: Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Фамке Янсен, Раде Шербеджия, Лиланд Орсър, Джон Грийс, Д. Б. Суини, Люк Граймс, Оливие Рабурден, Кеворк Маликян и др.
22:00„Елвис“ – биографичен, драма, музикален (САЩ, Австралия, 2022 г.), режисьор: Баз Лурман, в ролите: Том Ханкс, Остин Бътлър, Оливия ДеЙонг, Хелън Томсън, Ричард Роксбърг, Келвин Харисън мл., Дейвид Уенъм, Коди Смит-Макфий и др.
01:30„Във висините“ – романтичен, мюзикъл, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор: Джон М. Чу, в ролите: Антъни Реймъс, Кори Хокинс, Лесли Грейс, Олга Мередис, Мелиса Барера, Дафни Рубин-Вега, Грегъри Диас, Джеръми Смитс, Лин-Мануел Миранда и др.
04:20„Богатствата на България“ – документална поредица


bTVAction

05:00„Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.15 /п./
06:00„Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.21 /п./
08:00„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.10
08:45„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.11
09:45„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.12
10:45„Час пик“ – екшън, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен и др.
12:45„Супер 8“ – фентъзи, трилър, екшън (САЩ, 2011 г.), режисьор: Джей Джей Ейбрамс, в ролите: Джоел Кортни, Ел Фанинг, Райли Грифитс, Райън Лий, Габриел Басо, Зак Милс, Кайл Чандлър, Рон Елдард, Ей Джей Михалка, Джоел Маккинън Милър, Джесика Тък, Брет Райс, Майкъл Джакино и др.
15:00„Стани богат“ – телевизионна игра /п./
16:00„Стани богат“ – телевизионна игра /п./
17:00„Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.10
17:30СТУДИО: България – Австрия – квалификации за Световно първенство по баскетбол
18:00ПРЯКО: България – Австрия – квалификации за Световно първенство по баскетбол
19:45СТУДИО: България – Австрия – квалификации за Световно първенство по баскетбол
20:00ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др.
22:00„Страшен филм“ – хорър, комедия (САЩ, 2000 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уаянс, в ролите: Анна Фарис, Джон Ейбрахамс, Марлон Уейънс, Кармен Електра, Дейв Шеридан, Франк Б. Мур, Реджина Хол, Шанън Елизабет, Кайл Греъм и др.
23:45„Час пик“ – екшън, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен и др.
01:45„Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др.
03:30„Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.2
04:30„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.11 /п./

bTV COMEDY

05:30„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.111 /п./
06:00„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112
06:30„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.113
07:00„По средата“ – сериал, с.7, еп.17 /п./
07:30„По средата“ – сериал, с.7, еп.18 /п./
08:00„Татковци“ – сериал, еп.12 /п./
09:00„Приятели“ – сериал, с.4, еп.12 /п./
09:30„Приятели“ – сериал, с.4, еп.13 /п./
10:00„Последният ергенски запой“ – комедия (САЩ, Германия, 2009 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Зак Галифанакис, Брадли Купър, Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм, Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс и др.
12:00„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.23 /п./
12:30„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.24 /п./
13:00„Приятели“ – сериал, с.4, еп.12 /п./
13:30„Приятели“ – сериал, с.4, еп.13 /п./
14:00„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.6 /п./
14:30„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.7 /п./
15:00„Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.4 /п./
16:30„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.5 /п./
17:00„Татковци“ – сериал, еп.13
18:00„По средата“ – сериал, с.7, еп.19
18:30„По средата“ – сериал, с.7, еп.20
19:00„Приятели“ – сериал, с.4, еп.14
19:30„Приятели“ – сериал, с.4, еп.15
20:00„Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.5
21:30„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.1 /п./
22:00Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.1
22:30Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.2
23:00„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.8
23:30„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.9
00:00„Последният ергенски запой“ – комедия (САЩ, Германия, 2009 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Зак Галифанакис, Брадли Купър, Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм, Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс и др.
01:45„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112 /п./
02:30„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.113 /п./
03:00„По средата“ – сериал, с.7, еп.19 /п./
03:30„По средата“ – сериал, с.7, еп.20 /п./
03:50„Татковци“ – сериал, еп.13 /п./
04:45„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112 /п./


НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:00„Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/
07:00Поредица на DW
07:50„Събуди се“ – предаване
12:00Новините на NOVA
12:30„Джуманджи“ – с уч. на Робин Уилямс, Кирстен Дънст, Бони Хънт и др.
14:50„Нужни са двама“ – с уч. на Кърсти Али, Стив Гутенберг, Мери-Кейт Олсен и др.
17:00„Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA
18:00„Ничия земя“ – предаване
19:00Новините на NOVA – централна емисия
19:20Темата на NOVA
20:00„Цар Лъв“ – анимация
22:20„Домът на Gucci“ – с уч. на Лейди Гага, Адам Драйвър, Ал Пачино и др.
01:30„Живот на широко“ – с уч. на Брайън Кранстън, Анет Бенинг, Рейн Уилсън и др.
03:30„Нужни са двама“ – с уч. на Кърсти Али, Стив Гутенберг, Мери-Кейт Олсен и др. /п/


Нова Спорт



08:00Хъдърсфийлд Таун – Лестър Сити Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/
10:00Гютерсло – Унион Берлин Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/
12:00Рен – Марсилия Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
14:00Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно
14:30Рексъм – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно
16:25Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно
17:00Съндърланд – Уест Хям Юнайтед Футбол: Висша лига 2025/2026 директно
19:00Любек – Дармщат Футбол: Купа на Германия 2025/2026 директно
20:55Студио „Купа на Германия“ директно
21:30Новини
21:35Брайтън & Хоув Албиън – Фулъм Футбол: Висша лига 2025/2026 запис
23:30Блекбърн Роувърс – Бирмингам Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 запис
01:30Рексъм – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
03:30Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00„Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30„Социална мрежа“ – избрано- /п/
06:00„VOA технологии“ – документална поредица на VOA
06:30„Ничия земя“ -предаване /п/
07:30„Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
07:50„Събуди се“ – предаване
11:00„Пулс“ – здравно предаване
11:30„Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
12:00Новините на NOVA
13:00Новините на NOVA NEWS
13:25„Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица
14:00Новините на NOVA NEWS
14:30„52 истории“ – документална поредица на VOA /п/
15:00Новините на NOVA NEWS
15:30„Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
16:00„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
17:00Новините на NOVA NEWS
17:20„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
18:00Новините на NOVA NEWS
18:20„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
19:00Новините на NOVA NEWS
19:15„Ничия земя“ – предаване
20:00Новините на NOVA NEWS
20:45Темата на NOVA
21:00Новините на NOVA NEWS
21:30„52 истории“ – документална поредица на VOA
22:00Новините на NOVA NEWS
22:30„Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
23:00„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/
00:45„Ничия земя“ – предаване /п/
01:35„VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/
02:00„Събуди се“ – предаване /п/
04:15„Ничия земя“ – предаване /п/


