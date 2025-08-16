ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 АВГУСТ

БНТ1
|05:10
|Бързо, лесно, вкусно /п/
|05:40
|Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/
|06:00
|Блуи анимационен филм
|06:15
|Това го знам детско куиз шоу /п/
|07:15
|Телепазарен прозорец
|07:30
|Библиотеката /п/
|08:00
|Денят започва с Георги Любенов /избрано/
|09:00
|Денят започва сутрешен блок
|11:00
|Туризъм.бг /п/
|11:30
|Опитай света… с Ханес /п/
|12:00
|По света и у нас
|12:30
|Бразди /избрано/
|13:15
|Иде нашенската музика /п/
|14:15
|Чешити /п/
|14:30
|Религията днес /п/
|15:30
|Монолит / Monolith документално-музикален филм /България, 2024г./, режисьори Димитър Илчев и Александра Чакърова
|17:00
|Говори сега /избрано/
|18:00
|Илюзионистът игрален филм /копродукция, 2006г./, режисьор Нийл Бъргер, в ролите: Едуард Нортън, Пол Джамати, Джесика Бел, Том Фишър и др.
|19:50
|Разкажи ми приказка предаване за деца /п/
|20:00
|По света и у нас
|20:30
|Новини от миналото
|20:45
|Спортни новини
|21:00
|На границата тв филм /4 епизод/
|22:00
|По света и у нас
|22:15
|Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу
|23:20
|Венеция игрален филм /Полша, 2010г./, режисьор Ян Якуб Колски, в ролите: Магдалена Целецка, Марцин Валевски, Агнешка Гроховска и др.
|01:20
|Истината за … подкаст на БНТ
|02:00
|Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/
|03:00
|Денят започва сутрешен блок/п/
bTV
|05:00
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.12
|05:30
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.13
|06:00
|„Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.10 /п./
|07:50
|„Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов
|10:00
|„Спортен празник“ – семеен, романтичен, комедия (Канада, САЩ, 2023 г.), режисьор: Дейвид Уининг, в ролите: Рейчъл Бостън, Бенджамин Айрес, Шанън Чан-Кент, Кармел Амит, Престън Вандерслайс, Колин Уилър, Дейвид Атар, Мат Кларк и др.
|12:00
|bTV Новините – обедна емисия
|12:30
|„НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев
|13:00
|„Маркъс“ – комедия, романтичен (Великобритания, САЩ, Франция, 2002 г.), режисьори: Крис Вайц и Пол Вайц, в ролите: Хю Грант, Никълъс Холт, Тони Колет, Рейчъл Вайс, Наталия Тена, Шарън Смол, Виктория Смърфит, Изабел Брук, Никълъс Хътчинсън, Джени Галоуей и др.
|15:00
|„Любов в съседство“ – романтичен, комедия (САЩ, 2017 г.), режисьор: Стивън Р. Монро, в ролите: Аманда Ригети, Питър Порте, Рейгън Шюмейт, Люк Ловлес, Алекс Сгамбати, Кейджей Смит, Линдзи Айлиф, Томас Джонсън мл., Джърмейн Ривърс, Дейвид Шей, Стивън Дж. Йънг и др.
|17:00
|„Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева
|19:00
|bTV Новините – централна емисия
|19:30
|bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания
|20:00
|„Твърде лично 2“ – екшън, трилър (Франция, САЩ, Турция, Великобритания, 2012 г.), режисьор: Оливие Мегатон, в ролите: Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Фамке Янсен, Раде Шербеджия, Лиланд Орсър, Джон Грийс, Д. Б. Суини, Люк Граймс, Оливие Рабурден, Кеворк Маликян и др.
|22:00
|„Елвис“ – биографичен, драма, музикален (САЩ, Австралия, 2022 г.), режисьор: Баз Лурман, в ролите: Том Ханкс, Остин Бътлър, Оливия ДеЙонг, Хелън Томсън, Ричард Роксбърг, Келвин Харисън мл., Дейвид Уенъм, Коди Смит-Макфий и др.
|01:30
|„Във висините“ – романтичен, мюзикъл, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор: Джон М. Чу, в ролите: Антъни Реймъс, Кори Хокинс, Лесли Грейс, Олга Мередис, Мелиса Барера, Дафни Рубин-Вега, Грегъри Диас, Джеръми Смитс, Лин-Мануел Миранда и др.
|04:20
|„Богатствата на България“ – документална поредица
bTVAction
|05:00
|„Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.15 /п./
|06:00
|„Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.21 /п./
|08:00
|„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.10
|08:45
|„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.11
|09:45
|„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.12
|10:45
|„Час пик“ – екшън, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен и др.
|12:45
|„Супер 8“ – фентъзи, трилър, екшън (САЩ, 2011 г.), режисьор: Джей Джей Ейбрамс, в ролите: Джоел Кортни, Ел Фанинг, Райли Грифитс, Райън Лий, Габриел Басо, Зак Милс, Кайл Чандлър, Рон Елдард, Ей Джей Михалка, Джоел Маккинън Милър, Джесика Тък, Брет Райс, Майкъл Джакино и др.
|15:00
|„Стани богат“ – телевизионна игра /п./
|16:00
|„Стани богат“ – телевизионна игра /п./
|17:00
|„Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.10
|17:30
|СТУДИО: България – Австрия – квалификации за Световно първенство по баскетбол
|18:00
|ПРЯКО: България – Австрия – квалификации за Световно първенство по баскетбол
|19:45
|СТУДИО: България – Австрия – квалификации за Световно първенство по баскетбол
|20:00
|ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др.
|22:00
|„Страшен филм“ – хорър, комедия (САЩ, 2000 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уаянс, в ролите: Анна Фарис, Джон Ейбрахамс, Марлон Уейънс, Кармен Електра, Дейв Шеридан, Франк Б. Мур, Реджина Хол, Шанън Елизабет, Кайл Греъм и др.
|23:45
|„Час пик“ – екшън, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен и др.
|01:45
|„Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др.
|03:30
|„Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.2
|04:30
|„Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.11 /п./
bTV COMEDY
|05:30
|„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.111 /п./
|06:00
|„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112
|06:30
|„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.113
|07:00
|„По средата“ – сериал, с.7, еп.17 /п./
|07:30
|„По средата“ – сериал, с.7, еп.18 /п./
|08:00
|„Татковци“ – сериал, еп.12 /п./
|09:00
|„Приятели“ – сериал, с.4, еп.12 /п./
|09:30
|„Приятели“ – сериал, с.4, еп.13 /п./
|10:00
|„Последният ергенски запой“ – комедия (САЩ, Германия, 2009 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Зак Галифанакис, Брадли Купър, Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм, Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс и др.
|12:00
|„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.23 /п./
|12:30
|„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.24 /п./
|13:00
|„Приятели“ – сериал, с.4, еп.12 /п./
|13:30
|„Приятели“ – сериал, с.4, еп.13 /п./
|14:00
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.6 /п./
|14:30
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.7 /п./
|15:00
|„Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.4 /п./
|16:30
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.5 /п./
|17:00
|„Татковци“ – сериал, еп.13
|18:00
|„По средата“ – сериал, с.7, еп.19
|18:30
|„По средата“ – сериал, с.7, еп.20
|19:00
|„Приятели“ – сериал, с.4, еп.14
|19:30
|„Приятели“ – сериал, с.4, еп.15
|20:00
|„Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.5
|21:30
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.1 /п./
|22:00
|Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.1
|22:30
|Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.2
|23:00
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.8
|23:30
|„Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.9
|00:00
|„Последният ергенски запой“ – комедия (САЩ, Германия, 2009 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Зак Галифанакис, Брадли Купър, Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм, Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс и др.
|01:45
|„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112 /п./
|02:30
|„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.113 /п./
|03:00
|„По средата“ – сериал, с.7, еп.19 /п./
|03:30
|„По средата“ – сериал, с.7, еп.20 /п./
|03:50
|„Татковци“ – сериал, еп.13 /п./
|04:45
|„Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.112 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
|06:00
|„Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/
|07:00
|Поредица на DW
|07:50
|„Събуди се“ – предаване
|12:00
|Новините на NOVA
|12:30
|„Джуманджи“ – с уч. на Робин Уилямс, Кирстен Дънст, Бони Хънт и др.
|14:50
|„Нужни са двама“ – с уч. на Кърсти Али, Стив Гутенберг, Мери-Кейт Олсен и др.
|17:00
|„Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA
|18:00
|„Ничия земя“ – предаване
|19:00
|Новините на NOVA – централна емисия
|19:20
|Темата на NOVA
|20:00
|„Цар Лъв“ – анимация
|22:20
|„Домът на Gucci“ – с уч. на Лейди Гага, Адам Драйвър, Ал Пачино и др.
|01:30
|„Живот на широко“ – с уч. на Брайън Кранстън, Анет Бенинг, Рейн Уилсън и др.
|03:30
|„Нужни са двама“ – с уч. на Кърсти Али, Стив Гутенберг, Мери-Кейт Олсен и др. /п/
Нова Спорт
|08:00
|Хъдърсфийлд Таун – Лестър Сити Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/
|10:00
|Гютерсло – Унион Берлин Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/
|12:00
|Рен – Марсилия Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
|14:00
|Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно
|14:30
|Рексъм – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно
|16:25
|Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно
|17:00
|Съндърланд – Уест Хям Юнайтед Футбол: Висша лига 2025/2026 директно
|19:00
|Любек – Дармщат Футбол: Купа на Германия 2025/2026 директно
|20:55
|Студио „Купа на Германия“ директно
|21:30
|Новини
|21:35
|Брайтън & Хоув Албиън – Фулъм Футбол: Висша лига 2025/2026 запис
|23:30
|Блекбърн Роувърс – Бирмингам Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 запис
|01:30
|Рексъм – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
|03:30
|Еротичен Телепазар
NovaNews
|05:00
|„Другото лице“ – документална поредица /п/
|05:30
|„Социална мрежа“ – избрано- /п/
|06:00
|„VOA технологии“ – документална поредица на VOA
|06:30
|„Ничия земя“ -предаване /п/
|07:30
|„Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
|07:50
|„Събуди се“ – предаване
|11:00
|„Пулс“ – здравно предаване
|11:30
|„Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
|12:00
|Новините на NOVA
|13:00
|Новините на NOVA NEWS
|13:25
|„Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица
|14:00
|Новините на NOVA NEWS
|14:30
|„52 истории“ – документална поредица на VOA /п/
|15:00
|Новините на NOVA NEWS
|15:30
|„Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
|16:00
|„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
|17:00
|Новините на NOVA NEWS
|17:20
|„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
|18:00
|Новините на NOVA NEWS
|18:20
|„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
|19:00
|Новините на NOVA NEWS
|19:15
|„Ничия земя“ – предаване
|20:00
|Новините на NOVA NEWS
|20:45
|Темата на NOVA
|21:00
|Новините на NOVA NEWS
|21:30
|„52 истории“ – документална поредица на VOA
|22:00
|Новините на NOVA NEWS
|22:30
|„Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
|23:00
|„Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/
|00:45
|„Ничия земя“ – предаване /п/
|01:35
|„VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/
|02:00
|„Събуди се“ – предаване /п/
|04:15
|„Ничия земя“ – предаване /п/