ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 АВГУСТ

05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.12

05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.13

06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.10 /п./

07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов

10:00 „Спортен празник“ – семеен, романтичен, комедия (Канада, САЩ, 2023 г.), режисьор: Дейвид Уининг, в ролите: Рейчъл Бостън, Бенджамин Айрес, Шанън Чан-Кент, Кармел Амит, Престън Вандерслайс, Колин Уилър, Дейвид Атар, Мат Кларк и др.

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев

13:00 „Маркъс“ – комедия, романтичен (Великобритания, САЩ, Франция, 2002 г.), режисьори: Крис Вайц и Пол Вайц, в ролите: Хю Грант, Никълъс Холт, Тони Колет, Рейчъл Вайс, Наталия Тена, Шарън Смол, Виктория Смърфит, Изабел Брук, Никълъс Хътчинсън, Джени Галоуей и др.

15:00 „Любов в съседство“ – романтичен, комедия (САЩ, 2017 г.), режисьор: Стивън Р. Монро, в ролите: Аманда Ригети, Питър Порте, Рейгън Шюмейт, Люк Ловлес, Алекс Сгамбати, Кейджей Смит, Линдзи Айлиф, Томас Джонсън мл., Джърмейн Ривърс, Дейвид Шей, Стивън Дж. Йънг и др.

17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева

19:00 bTV Новините – централна емисия

19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания

20:00 „Твърде лично 2“ – екшън, трилър (Франция, САЩ, Турция, Великобритания, 2012 г.), режисьор: Оливие Мегатон, в ролите: Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Фамке Янсен, Раде Шербеджия, Лиланд Орсър, Джон Грийс, Д. Б. Суини, Люк Граймс, Оливие Рабурден, Кеворк Маликян и др.

22:00 „Елвис“ – биографичен, драма, музикален (САЩ, Австралия, 2022 г.), режисьор: Баз Лурман, в ролите: Том Ханкс, Остин Бътлър, Оливия ДеЙонг, Хелън Томсън, Ричард Роксбърг, Келвин Харисън мл., Дейвид Уенъм, Коди Смит-Макфий и др.

01:30 „Във висините“ – романтичен, мюзикъл, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор: Джон М. Чу, в ролите: Антъни Реймъс, Кори Хокинс, Лесли Грейс, Олга Мередис, Мелиса Барера, Дафни Рубин-Вега, Грегъри Диас, Джеръми Смитс, Лин-Мануел Миранда и др.