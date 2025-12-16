ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ДЕКЕМВРИ

БНТ1

05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата 2 – тв филм /5 епизод/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 3 – анимационен филм /6 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 3 /5 епизод/ 15:00 Снежен свят – тв филм 15:20 Звезден прах – тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели /сезон 6, епизод 68/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата 2 – тв филм /6 епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Реквием за една мръсница – двусериен тв филм /2 последна серия/ 00:30 Още от деня /п/ 01:00 100% будни /п/ 02:35 Светът и ние /п/ 03:00 Култура.БГ /п/ 04:00 По света и у нас /п/ 04:25 В ритъма на града 04:55 Олтарите на България 05:05 Снежен свят – тв филм /п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец



bTV

06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера. „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.16 14:30 Премиера. „Вражда“ – сериал, с.1, еп.132 16:00 Премиера. „Плен“ – сериал, с.2, еп.164 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Кошмарно татенце“ – комедия (САЩ, 2023 г.), режисьор. Лора Терусо, в ролите. Себастиан Манискалко, Робърт Де Ниро, Ким Катрал, Лесли Биб, Андерс Холм, Дейвид Раше, Адам Джеймс Карийо и др. 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Бланка“ – сериал, с.2, еп.8 01:15 „Опасни улици“ – сериал, с.17, еп.5 02:15 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.12 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./ 05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.17 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./



bTVAction

06:00 „Моето отвлечено дете“ – трилър (Канада, 2021 г.), режисьор. Дейвид Ленглойс, в ролите. Челси Хобс, Стефани Клеу, Джеймс Нийт и др. 08:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.4 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.11 /п./ 10:00 „Сомердал“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.12 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.4 /п./ 13:00 „Операция Валки- рия“ – драма, трилър, военен (САЩ, 2008 г.), режисьор. Брайън Сингър, в ролите. Том Круз, Кенет Брана, Бил Най, Том Уилкинсън, Карис Ван Хоутен, Томас Кречман, Терънс Стамп, Еди Изард, Кевин Макнали и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.12 16:00 „Сомердал“ – сериал, с.2, еп.6 17:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.5 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.13 19:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.11 20:00 Премиера. „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.12 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.5 22:00 „Пътят на Юпитер“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2015 г.), режисьори. Анди Уашовски и Лана Уашовски, в ролите. Мила Кунис, Чанинг Тейтъм, Дъглас Буут, Еди Редмейн, Шон Бийн, Гугу Ембата-Ро, Тери Гилиъм, Джеймс Д’Арси, Ванеса Кърби, Тапънс Мидълтън, Мариа Дойл Кенеди и др. 00:30 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 01:30 „Под прикритие“ – сериал, с.4, еп.12 02:30 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.12 /п./ 03:30 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.11 /п./ 04:30 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.5 /п./



bTV COMEDY

06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.40 (последен) 06:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.1 07:00 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.15 /п./ 07:30 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.16 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.100 (последен) /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.1 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.2 /п./ 10:00 „Само 3 дни до края“ – комедия, екшън, криминален (Франция, 2023 г.), режисьор. Тарек Будали, в ролите. Тарек Будали, Филип Лашо, Жюлиен Арути, Ванеса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Ан Шазел, Рим Кериси, Шантал Ладесу, Елоди Фонтан, Роси де Палма и др. 12:00 „Малкълм“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 12:30 „Малкълм“ – сериал, с.1, еп.2 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.1 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.2 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.14 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.15 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.4 /п./ 17:00 „Мен не ме мислете“ – сериал, еп.1 18:00 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.17 18:30 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.18 19:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.3 19:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.4 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.5 22:00 „Малкълм“ – сериал, с.1, еп.3 22:30 „Малкълм“ – сериал, с.1, еп.4 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.16 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.17 00:00 „Само 3 дни до края“ – комедия, екшън, криминален (Франция, 2023 г.), режисьор. Тарек Будали, в ролите. Тарек Будали, Филип Лашо, Жюлиен Арути, Ванеса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Ан Шазел, Рим Кериси, Шантал Ладесу, Елоди Фонтан, Роси де Палма и др. 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.40 (последен) /п./ 02:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.1 /п./



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Диво сърце 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 77 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 77 18:55 Новините на NOVA 20:00 Кошмари в кухнята 21:00 Магнум, сезон 5, епизод 7 22:00 Новобранецът, сезон 1, епизод 6 23:00 Новините на NOVA 23:30 Лоши момичета, сезон 1, епизод 5 00:30 Снайперистът, сезон 3, епизод 4 01:30 Хамбург: Участък 21, сезон 18, епизод 1 02:30 Три сестри 03:20 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Пресечна точка



Нова Спорт

07:00 Уест Бромич Албиън – Шефилд Юнайтед 09:00 Норич Сити – Саутхямптън 11:00 Рексъм – Уотфорд 13:00 Хановер – Бохум 14:55 Новини 15:00 Гран Канария – Баскония 17:00 Билбао Баскет – Леида 19:00 Мурсия – Ховентут 20:55 Новини 21:00 Ница – Марсилия 23:00 ПСЖ – Льо Авър 01:00 ПСЖ – Рен 03:00 Еротичен телепазар



NOVA NEWS

06:00 Ускорение 06:30 Ничия земя 07:30 РеВизия 08:00 Интервюто на Аманпур 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 В добра форма 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Челюсти 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Челюсти 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 Челюсти 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Истории от света 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа