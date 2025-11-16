ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 НОЕМВРИ

БНТ1

05:00 Иде нашенската музика /п/ 06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Мария Петрова 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 100 процента Коко – игрален филм /Нидерландия, 2017 г./, режисьор Теса Шрам, в ролите: Нола Кемпер, Валентин Аве, Мерел де Сварт и др. 17:00 Това го знам детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Всичко за сина ми – тв филм /8 епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Данте – игрален филм /Италия, 2021 г./, режисьор Пупи Аванти, в ролите: Серджо Кастелито, Алесандро Спердути, Карлота Гамба, Енрико Ло Версо и др. (14) 01:00 Натисни F1 – образователна поредица /п/ 01:30 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:45 100 процента Коко – игрален филм /п/ 03:10 По света и у нас /п/ 03:25 Българското село /п/ 03:50 С БНТ завинаги /п/ 04:40 Религията днес /п/

bTV

05:05 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.15 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.16 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Планета на съкровища“ – документална поредица, еп.4 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др. 14:45 „Убийства в Рая“ – сериал 16:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 22:10 „Traitors: Маските падат“ – специално телевизионно студио с водеща Десислава Стоянова 22:50 „Мисия: Ноември“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, Великобритания, 2014 г.), режисьор: Роджър Доналдсън, в ролите: Пиърс Броснан, Олга Куриленко, Бил Смитрович, Лазар Ристовски, Лук Брейси, Уил Патън, Катерина Скорсоне, Илайза Тейлър и др. 00:55 „Ужасяващо 2“ – хорър (САЩ, 2022 г.), режисьор: Деймиън Лионе, в ролите: Дейвид Хауърд Торнтън, Джена Канел, Лорън Ла Вера, Катрин Коркоран, Саманта Скафиди, Мишел Сантяго и др. [16+] 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п./

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.4 /п./ 06:00 „Огнен ад“ – фантастика, екшън, драма (САЩ, 2005 г.), режисьор: Тери Кънингам, в ролите: Люк Пери, Натали Браун, Майкъл Дорн, Рик Робъртс, Мари Уорд, Мими Кузик, Майкъл Тейгън, Майк Реалба, Адам Фрост, Джеймс Даунинг и др. 08:00 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.5 09:00 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.6 10:00 „Зрителна измама 2“ – екшън, трилър, комедия (САЩ, 2016 г.), режисьор: Джон М. Чу, в ролите: Джеси Айзенбърг, Марк Ръфало, Уди Харелсън, Дейв Франко, Даниел Радклиф, Лизи Каплан, Майкъл Кейн, Морган Фрийман, Дейвид Уоршофски и др. 12:30 „Ронин“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 1998 г.), режисьор: Джон Франкенхаймър, в ролите: Робърт Де Ниро, Жан Рено, Наташа Макелхоун, Стелан Скарсгорд, Шон Бийн, Джонатан Прайс, Скип Съдът, Майкъл Лонсдейл, Ян Триска, Фьодор Аткин, Катарина Вит и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.4, еп.7 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Най-големите митове в историята“ – документална поредица, еп.2 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.20 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.14 20:00 ПРЕМИЕРА: „Астероид срещу Земята“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2014 г.), режисьор: Кристофър Рей, в ролите: Тиа Карере, Джейсън Брукс, Тим Ръс, Дарин Купър, Робърт Р. Шафър, Крейг Блеър, Робърт Дейви, Джералд Уеб, Мелвин Грег, Тереза Джун-Тао и др. 22:00 „Закрилникът“ – екшън, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор: Робърт Лоренц, в ролите: Лиъм Нийсън, Джейкъб Перес, Катрин Уиник, Тереса Руис, Алфредо Кирос, Хосе Васкес и др. 00:00 „Последното кралство“ – сериал, с.5, еп.5 /п./ 01:00 „Последното кралство“ – сериал, с.5, еп.6 /п./ 02:00 „Джона Хекс“ – фентъзи, екшън (САЩ, 2010 г.), режисьор: Джими Хейуърд, в ролите: Джош Бролин, Меган Фокс, Джон Малкович, Майкъл Фасбендър, Уил Арнет, Уес Бентли и др. 03:30 „Най-големите митове в историята“ – документална поредица, еп.2 /п./ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.5 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.48 /п./ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.49 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.50 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.51 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.15 08:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.11 /п./ 08:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.12 /п./ 09:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.13 /п./ 09:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.14 /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.21 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.22 (последен) /п./ 11:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.13 /п./ 11:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.14 /п./ 12:00 „Светлина от миналото“ – комедия, романтичен, фентъзи (САЩ, 1999 г.), режисьор: Хю Уилсън, в ролите: Брендън Фрейзър, Алисия Силвърстоун, Кристофър Уокън, Сиси Спейсик, Дейв Фоли, Джоуи Слотник, Дейл Раул, Дъглас Смит, Рекс Лин, Дебора Келнър, Нейтън Филиън и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.10 /п./ 15:45 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.11 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.20 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.21 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.22 /п./ 19:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.15 19:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.16 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.12 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.7 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.8 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.23 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.24 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.15 /п./ 01:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.11 /п./ 01:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.12 /п./ 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.50 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.51 /п./ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.7 /п./ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.3, еп.8 /п./ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.15 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Дар за Коледа“ – с уч. на Питър Порт, Али Либерт, Тина Лифорд и др. 14:15 „Снежно приключение“ – уч. на Ема Джонсън, Маркъс Роснър, Раян Норткот и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Безкрайните“ – с уч. на Марк Уолбърг, Чиуетел Еджиофор, Софи Куксън и др. 00:10 „Живият хаос“ – с уч. на Том Холанд, Мадс Микелсън, Дейзи Ридли и др. 02:20 „Снежно приключение“ – уч. на Ема Джонсън, Маркъс Роснър, Раян Норткот и др. /п/ 04:20 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/

Нова Спорт

07:00 Сувон – Токио Верди, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026 /n/ 09:00 Негоян – ИСПЕ, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026 /n/ 11:00 Джилингам – Кроули Таун, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /n/ 13:00 Манреса – Леида, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:00 Швейцария – Швеция, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 17:00 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 17:30 Пета четвърт – обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 17:55 Студио „Световни квалификации“, директно 19:00 Сърбия – Латвия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 20:55 Студио „Световни квалификации“, директно 21:45 Израел – Молдова, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 23:40 Студио „Световни квалификации“, директно 00:15 Словения – Косово, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 02:15 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/