ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:05 Гейм он! тв филм /26, последен епизод/п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 235/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи анимационен филм 14:30 Пес патрул анимационен филм /22 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация анимационен филм /22 епизод/ 15:20 Вълшебните приказки на щурчето: Незнайният гост детски тв филм /България, 2008г./, режисьор Съни Сънински, в ролите: Деси Досева, Димитър Желязков и Галина Трифонова 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт ТОТО 19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 236/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вечерното шоу 22:00 Хотел „Портофино“ тв филм /15 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите тв филм /6 епизод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите тв филм /6 епизод/п/ (16) 04:45 Зала на славата: Тодор Янчев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.25 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.62 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.89 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.121 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.11, еп.5 01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.18 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.9 02:10 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.12 (последен) /п./ 06:00 „Опасна зона“ – екшън, приключенски, трилър (САЩ, 1994 г.), режисьор: Стивън Сегал, в ролите: Стивън Сегал, Майкъл Кейн, Джоан Чен, Джон Макгинли, Били Боб Торнтън, Ричард Хамилтън и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.9 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.12 (последен) /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.13 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.14 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.16 /п./ 13:00 „Разрушителят“ – фантастика, екшън, криминален (САЩ, 1993 г.), режисьор: Марко Брамбила, в ролите: Силвестър Сталоун, Уесли Снайпс, Сандра Бълок, Найджъл Хотърн, Бенджамин Брат, Боб Гънтън, Денис Лиъри, Джак Блек, Роб Шнайдър и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.1 16:00 „Фауда“ – сериал, с.2, еп.7 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.10 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.15 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.3, еп.8 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.3 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.17 22:00 „До смъртта“ – екшън, криминален, драма (САЩ, Великобритания, Германия, България, 2007 г.), режисьор: Саймън Велолc, в ролите: Жан-Клод Ван Дам, Стефън Уорд, Майкъл Адъмс, Селина Гилес, Марк Даймънд, Уес Робинсън, Рейчъл Гранд, Меги Елбрейт, Гари Бейдли и др. [14+] 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.17 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.1 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с.3, еп.8 /п./ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.10 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.86 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.87 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.88 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.89 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.13 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.14 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.57 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.17 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.18 /п./ 10:00 „Навитакът“ – комедия, романтичен (САЩ, Австралия, 2008 г.), режисьор: Пейтън Рийд, в ролите: Джим Кери, Зоуи Дешанел, Брадли Купър, Джон Майкъл Хигинс, Фенула Фланагън, Терънс Стамп, Саша Алекзандър и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.21 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.22 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.17 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.18 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.7 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.8 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.12 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.58 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.15 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.16 19:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.19 19:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.20 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.13 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.1 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.9 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.10 00:00 „Навитакът“ – комедия, романтичен (САЩ, Австралия, 2008 г.), режисьор: Пейтън Рийд, в ролите: Джим Кери, Зоуи Дешанел, Брадли Купър, Джон Майкъл Хигинс, Фенула Фланагън, Терънс Стамп, Саша Алекзандър и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.88 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.89 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.15 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.16 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.58 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

10:00 Катар – ОАЕ Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи /n/ 12:00 Пета четвърт обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 12:30 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 13:00 Саудитска Арабия – Ирак Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи /n/ 14:55 Новини 15:00 Барселона – Леида Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 17:00 Шотландия – Гърция Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 19:00 Шотландия – Беларус Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 20:55 Новини 21:00 Сърбия – Албания Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 23:00 Литва – Полша Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 01:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/