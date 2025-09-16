ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! тв филм /5 епи­зод/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:35 Мал­ки ис­то­рии 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 215/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Блуи ани­ма­цио­нен филм 14:30 Пес пат­рул ани­ма­цио­нен филм /5 епи­зод/ 14:55 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция ани­ма­цио­нен филм /5 епи­зод/ 15:20 Гейм он! тв филм /6 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 216/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Мис­те­рии­те на док­тор Блейк – Ис­то­рии за ду­хо­ве 6 тв филм /2, пос­лед­на част/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:25 Заб­ра­ве­ни от Бо­га 2 тв филм /6 епи­зод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% буд­ни сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:25 Све­тът и ние /п/ 02:50 Кул­ту­ра.БГ пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:50 По све­та и у нас /п/ 04:15 Заб­ра­ве­ни от Бо­га 2 тв филм /6 епи­зод/п/ (14)

bTV

05:00 „Смър­фо­ве­те“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.1, еп.3 05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п./ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – сут­ре­шен блок с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п./ 13:30 Пре­мие­ра: „1001 нощ“ – се­риал, еп.41 14:30 Пре­мие­ра: „Враж­да“ – се­риал, с.1, еп.69 16:00 Пре­мие­ра: „Плен“ – се­риал, с.2, еп.102 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:50 „Ли­це в ли­це след Но­ви­ни­те“ – пуб­ли­цис­ти­чен сег­мент с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 20:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Traitors: Иг­ра на пре­да­те­ли“ – тв риа­ли­ти иг­ра с во­дещ Вла­ди­мир Ка­ра­ма­зов 22:00 „Ер­ге­нът: Лю­бов в рая“ – ро­ман­тич­но риа­ли­ти с во­де­ща Рай­на Ка­рая­не­ва 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Лас Ве­гас“ – се­риал, с.5, еп.12 01:00 „Убий­ства в Рая“ – се­риал, с.8, еп.8 02:10 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.5, еп.2 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва /п./

bTVAction

05:00 „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.11, еп.4 /п./ 06:00 „До краен пре­дел“ – ек­стрем­но пре­да­ва­не, с.2, еп.17 06:30 „Ос­тро­вът на 100-те грив­ни: Дру­га­та все­ле­на“ – риа­ли­ти шоу с во­де­щи Але­ксан­дър Са­но и Дил­яна По­по­ва, еп.42 /п./ 09:00 „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.11, еп.4 /п./ 10:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.9 /п./ 11:00 „Под наб­лю­де­ние“ – се­риал, с.5, еп.5 /п./ 12:00 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с.3, еп.10 /п./ 13:00 „Кос­ми­чес­ка ка­тас­тро­фа 2“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2020 г.), ре­жи­сьор: Ма­тю Бо­да, в ро­ли­те: Кейт Уот­сън, Джоу­зеф Май­къл Ха­рис, Да­ниел О’­Рай­ли, Бе­ка Бъ­ка­лю, Ерик Ро­бъртс, Джон Пол Мо­ри­си, Джо Рош, Джо Фи­ли­по­не, Ла­нет Та­чъл, Джо­на­тан Му­ди и др. 15:00 Пре­мие­ра: „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.11, еп.5 16:00 „Спе­циа­лен от­дел „Из­дир­ва­не“ – се­риал, с.2, еп.22 17:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.10 18:00 „Под наб­лю­де­ние“ – се­риал, с.5, еп.6 19:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с.2, еп.2 20:00 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с.3, еп.11 21:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.1 22:00 „Бат­ман сре­щу Су­пер­мен: Зо­ра­та на спра­вед­ли­вос­тта“ – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016 г.), ре­жи­сьор: Зак Снай­дър, в ро­ли­те: Бен Аф­лек, Хен­ри Ка­вил, Ей­ми Адамс, Дже­си Ай­зен­бърг, Даян Лейн, Ло­рънс Фиш­бърн, Дже­ре­ми Ай­рънс, Хо­ли Хън­тър, Гал Га­дот и др. 01:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.1 /п./ 02:00 „Под наб­лю­де­ние“ – се­риал, с.5, еп.6 /п./ 03:00 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с.3, еп.11 /п./ 04:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с.2, еп.2 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.26 /п./ 05:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.27 /п./ 06:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.28 06:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.29 07:00 „Но­щен съд“ – се­риал, с.1, еп.16 /п./ 07:30 „Но­щен съд“ – се­риал, с.2, еп.1 /п./ 08:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.35 /п./ 09:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.7, еп.5 /п./ 09:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.7, еп.6 /п./ 10:00 „Денят на май­ка­та“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2016 г.), ре­жи­сьор: Га­ри Мар­шал, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Ани­стън, Кейт Хъд­сън, Джу­лия Ро­бъртс, Джей­сън Су­дей­кис, Брит Ро­бър­сън, Ти­мъ­ти Оли­фан­т, Ар­иа­на Нийл и др. 12:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.6, еп.23 /п./ 12:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.1 /п./ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.7, еп.5 /п./ 13:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.7, еп.6 /п./ 14:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.11, еп.9 /п./ 14:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.11, еп.10 /п./ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.7, еп.11 /п./ 16:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.11, еп.8 /п./ 17:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.36 18:00 „Но­щен съд“ – се­риал, с.2, еп.2 18:30 „Но­щен съд“ – се­риал, с.2, еп.3 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.7, еп.7 19:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.7, еп.8 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.7, еп.12 22:00 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.2 22:30 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.3 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.11, еп.11 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.11, еп.12 00:00 „Денят на май­ка­та“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2016 г.), ре­жи­сьор: Га­ри Мар­шал, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Ани­стън, Кейт Хъд­сън, Джу­лия Ро­бъртс, Джей­сън Су­дей­кис, Брит Ро­бър­сън, Ти­мъ­ти Оли­фан­т, Ар­иа­на Нийл и др. 02:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.28 /п./ 02:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.29 /п./ 03:00 „Но­щен съд“ – се­риал, с.2, еп.2 /п./ 03:30 „Но­щен съд“ – се­риал, с.2, еп.3 /п./ 04:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.36 /п./

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Ла­би­ринт към щас­тие­то“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 7 22:00 „Ди­ви и кра­си­ви“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Спе­циа­лен от­ряд“ – се­риал, се­зон 6 00:30 „За­кон и ред“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 3 01:30 „Рей До­но­ван“ – се­риал, се­зон 6 02:30 „Три сес­три“ – се­риен филм 03:20 „Нас­ледс­тво – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/

Но­ва Спорт

06:45 Ип­суич Таун – Ше­филд Юнай­тед Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /n/ 08:45 Суон­си Си­ти – Хъл Си­ти Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /n/ 10:45 Мел­бърн Си­ти – Сан­фе­ри­че Хи­ро­ши­ма Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 ди­рек­тно 13:00 Ма­чи­да Зел­вия – ФК Сеул Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 ди­рек­тно 14:55 Но­ви­ни 15:00 Мо­то Спорт Xtra пре­да­ва­не за бъл­гар­ски мо­тор­ни спор­то­ве 2025 /n/ 15:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2025/2026 /n/ 16:00 Тот­нъм Хот­спър – Стоук Си­ти кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га 2010/2011 /n/ 16:45 Мо­хун Ба­ган – Ахал Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2 2025/2026 ди­рек­тно 19:00 Ша­баб Ал Ах­ли – Трак­тор Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 ди­рек­тно 20:55 Но­ви­ни 21:15 Ал Хи­лал – Ал Ду­хаил Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 ди­рек­тно 23:15 Саутх­ямптън – Порт­смут Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /n/ 01:15 САЩ – Че­хия Те­нис: Ку­па Дей­вис 2025, мач 5 /n/ 03:15 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:00 „Дру­го­то ли­це“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:30 „Со­циал­на мре­жа“ – /п/ 06:00 „Ус­ко­ре­ние“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 08:00 „Ин­тер­вю­то на Ама­нпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ре­ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „В доб­ра фор­ма“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 15:55 „До там и об­рат­но“ – руб­ри­ка 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Со­циал­на мре­жа“ – /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ис­то­рии от све­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 04:20 „Ни­чия земя“ – /п/





