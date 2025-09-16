ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

БНТ1
05:10 Гейм он! тв филм /5 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:35 Малки истории 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 215/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи анимационен филм 14:30 Пес патрул анимационен филм /5 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация анимационен филм /5 епизод/ 15:20 Гейм он! тв филм /6 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 216/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Мистериите на доктор Блейк – Истории за духове 6 тв филм /2, последна част/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога 2 тв филм /6 епизод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:25 Светът и ние /п/ 02:50 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:50 По света и у нас /п/ 04:15 Забравени от Бога 2 тв филм /6 епизод/п/ (14)
bTV
05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.3 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.41 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.69 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.102 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 ПРЕМИЕРА: „Traitors: Игра на предатели“ – тв риалити игра с водещ Владимир Карамазов 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Лас Вегас“ – сериал, с.5, еп.12 01:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.8, еп.8 02:10 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.2 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./
bTVAction
05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.4 /п./ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.17 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.42 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.4 /п./ 10:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.9 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.5 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.10 /п./ 13:00 „Космическа катастрофа 2“ – фантастика, трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор: Матю Бода, в ролите: Кейт Уотсън, Джоузеф Майкъл Харис, Даниел О’Райли, Бека Бъкалю, Ерик Робъртс, Джон Пол Мориси, Джо Рош, Джо Филипоне, Ланет Тачъл, Джонатан Муди и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.5 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.22 17:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.10 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.6 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.2 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.11 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.1 22:00 „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2016 г.), режисьор: Зак Снайдър, в ролите: Бен Афлек, Хенри Кавил, Ейми Адамс, Джеси Айзенбърг, Даян Лейн, Лорънс Фишбърн, Джереми Айрънс, Холи Хънтър, Гал Гадот и др. 01:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 02:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.6 /п./ 03:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.11 /п./ 04:00 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.2 /п./
bTV COMEDY
05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.26 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.27 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.28 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.29 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.16 /п./ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.1 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.35 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.5 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.6 /п./ 10:00 „Денят на майката“ – комедия, романтичен (САЩ, 2016 г.), режисьор: Гари Маршал, в ролите: Дженифър Анистън, Кейт Хъдсън, Джулия Робъртс, Джейсън Судейкис, Брит Робърсън, Тимъти Олифант, Ариана Нийл и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.23 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.1 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.5 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.6 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.9 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.10 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.11 /п./ 16:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.8 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.36 18:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.2 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.3 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.7 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.8 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.12 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.2 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.3 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.11 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.12 00:00 „Денят на майката“ – комедия, романтичен (САЩ, 2016 г.), режисьор: Гари Маршал, в ролите: Дженифър Анистън, Кейт Хъдсън, Джулия Робъртс, Джейсън Судейкис, Брит Робърсън, Тимъти Олифант, Ариана Нийл и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.28 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.29 /п./ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.2 /п./ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.3 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.36 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6 00:30 „Закон и ред“ (премиера) – сериал, сезон 3 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 6 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/
Нова Спорт
06:45 Ипсуич Таун – Шефилд Юнайтед Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 08:45 Суонси Сити – Хъл Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 10:45 Мелбърн Сити – Санфериче Хирошима Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 директно 13:00 Мачида Зелвия – ФК Сеул Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 директно 14:55 Новини 15:00 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 15:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 16:00 Тотнъм Хотспър – Стоук Сити класика от Висшата лига 2010/2011 /n/ 16:45 Мохун Баган – Ахал Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно 19:00 Шабаб Ал Ахли – Трактор Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 директно 20:55 Новини 21:15 Ал Хилал – Ал Духаил Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 директно 23:15 Саутхямптън – Портсмут Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 01:15 САЩ – Чехия Тенис: Купа Дейвис 2025, мач 5 /n/ 03:15 Еротичен Телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/