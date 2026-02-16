ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ФЕВРУАРИ

БНТ 1
05:55 Денят започва 09:10 Олимпийско утро 09:30 100% будни 10:55 Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:30 Светът на жестовете 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Приключенията на Мерлин, сезон 1, епизод 5 13:45 Телепазарен прозорец 14:00 Пес Патрул, сезон 4, епизод 6 14:25 Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Днес на Игрите 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg 22:00 Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма 23:55 Още от деня 00:25 100% будни 01:45 Светът и ние 02:10 История.bg 03:10 По света и у нас 04:00 Отблизо 05:00 Умното момче 05:15 Изгубеното дете 05:30 Детски новини 05:40 Телепазарен прозорец
bTV
02:20 Приятели – сериал, Сезон 9, Епизод 6 03:00 Богатствата на България – документална поредица 03:20 120 минути – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 05:20 Лице в лице – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 06:00 Тази сутрин – сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 Преди обед – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините обедна емисия – 12:30 Комиците и приятели – комедийно шоу 13:30 Завинаги с теб – сериал, Сезон 1, Епизод 52 14:30 Вражда – сериал, Сезон 1, Епизод 167 16:00 Плен – сериал, Сезон 2, Епизод 199 17:00 bTV Новините – 17:20 Лице в лице – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 Стани богат – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев, нов сезон 19:00 bTV Новините централна емисия 19:50 Интервюто на деня – със Златимир Йочев 20:00 Златното око – екшън, трилър, режисьор Мартин Кембъл, в ролите Пиърс Броснан, Шон Бийн, Изабела Скорупко, Фамке Янсен, Джо Дон Бейкър, Роби Колтрейн, Чеки Карио, Готфрид Джон, Алан Къминг, Джуди Денч и др. 22:30 bTV Новините, късна емисия 23:15 Свръхестествено – сериал, сезон 1, епизод 11
bTV Action
06:00 Екоавтомобили, сезон 1, епизод 14 06:00 Екоавтомобили, сезон 1, епизод 14 06:30 Екоавтомобили, сезон 1, епизод 15 07:00 В дивата пустош с Беър Грилс, сезон 3, епизод 1 07:00 В дивата пустош с Беър Грилс, сезон 3, епизод 1 08:00 Луцифер, сезон 4, епизод 4 08:00 Луцифер, сезон 4, епизод 4 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 6, епизод 3 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 6, епизод 3 10:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 11 10:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 11 11:00 Извън играта, сезон 3, епизод 9 11:00 Извън играта, сезон 3, епизод 9 12:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 16 12:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 16 13:00 Транспортер 3 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 6, епизод 4 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 6, епизод 4 16:00 Пениуърт, сезон 3, епизод 6 16:00 Пениуърт, сезон 3, епизод 6 17:00 Луцифер, сезон 4, епизод 5 17:00 Луцифер, сезон 4, епизод 5 18:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 12 18:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 12 19:00 Спирала, сезон 7, епизод 4 19:00 Спирала, сезон 7, епизод 4 20:00 Извън играта, сезон 3, епизод 10 20:00 Извън играта, сезон 3, епизод 10 21:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 17 21:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 17 22:00 Екшън 007: „Октопуси“ 22:00 Екшън 007: „Октопуси“ 00:30 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 17 00:30 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 17 01:30 Извън играта, сезон 3, епизод 10 01:30 Извън играта, сезон 3, епизод 10 02:30 Разобличаване, сезон 5, епизод 12 02:30 Разобличаване, сезон 5, епизод 12 03:30 Луцифер, сезон 4, епизод 5 04:15 Спирала, сезон 7, епизод 4 05:15 Хуберт и Щалер, сезон 6, епизод 4
bTV Comedy
06:00 Смърфовете, сезон 1, епизод 51 06:00 Смърфовете, сезон 1, епизод 51 06:15 Смърфовете, сезон 1, епизод 52 06:15 Смърфовете, сезон 1, епизод 52 06:30 Смърфовете, сезон 2, епизод 1 06:30 Смърфовете, сезон 2, епизод 1 06:45 Смърфовете, сезон 2, епизод 2 06:45 Смърфовете, сезон 2, епизод 2 07:00 Приятели, сезон 5, епизод 6 07:30 Приятели, сезон 5, епизод 7 07:30 Приятели, сезон 5, епизод 7 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 20 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 20 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 21 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 21 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 44 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 44 10:00 Playmobil: Филмът 10:00 Playmobil: Филмът 12:00 Малкълм, сезон 5, епизод 4 12:30 Малкълм, сезон 5, епизод 5 12:30 Малкълм, сезон 5, епизод 5 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 20 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 20 13:30 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 21 14:00 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 9 14:00 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 9 14:30 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 10 14:30 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 10 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 33 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 33 16:15 Ало, ало!, сезон 5, епизод 4 17:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 45 18:00 Приятели, сезон 5, епизод 8 18:30 Приятели, сезон 5, епизод 9 18:30 Приятели, сезон 5, епизод 9 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 34 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 34 20:20 Ало, ало!, сезон 5, епизод 5 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 22 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 23 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 3, епизод 23 22:00 Малкълм, сезон 5, епизод 6 22:00 Малкълм, сезон 5, епизод 6 22:30 Малкълм, сезон 5, епизод 7 22:30 Малкълм, сезон 5, епизод 7 23:00 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 11 23:00 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 11 23:30 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 12 23:30 Двама мъже и половина, сезон 1, епизод 12 00:00 Playmobil: Филмът 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 26 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 27 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 27 03:00 Приятели, сезон 5, епизод 8 03:00 Приятели, сезон 5, епизод 8 03:30 Приятели, сезон 5, епизод 9 03:30 Приятели, сезон 5, епизод 9 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 45 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 45 05:00 Скрита камера, сезон 1, епизод 26 05:00 Скрита камера, сезон 1, епизод 26 05:30 Скрита камера, сезон 1, епизод 27 05:30 Скрита камера, сезон 1, епизод 27
NOVA
01:20 Шифърът на Леонардо 04:20 Съдебен спор 05:20 Пресечна точка публицистично шоу 05:58 Здравей, България сутрешен блок – Сутрешен блок на NOVA 09:28 На кафе, предаване на NOVA 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство, сериен филм 13:30 Свободна да избира, сериал 15:00 Диво сърце сериен филм 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка, публицистично шоу 17:00 Семейни войни телевизионна игра 18:00 Сделка или не, телевизионна игра 18:55 Новините на NOVA, централна емисия 20:00 Като две капки вода, музикално шоу, сезон 14 23:30 Новините на NOVA 23:55 Новобранецът сериал, сезон 3
NOVA SPORT
02:00 Стоук Сити – Фулъм, 4 кръг, Футбол: ФА Къп 2025 /п/ 02:00 Еротичен Телепазар 08:00 Марсилия – Страсбург, 22 кръг, Футбол: Лига 1 на Франция 2025 /п/ 10:00 ФК Париж – Ланс, 22 кръг, Футбол: Лига 1 на Франция 2025 /п/ 12:00 Лион – Ница, 22 кръг, Футбол: Лига 1 на Франция 2025 /п/ 14:00 Стивънидж – Хъдърсфийлд Таун, 32 кръг, Футбол: Лига 1 на Англия 2025 /п/ 16:00 Дарби Каунти – Суонси Сити, 32 кръг, Футбол: Чемпиъншип 2025 /п/ 18:00 Шампионска лигаАл Шарджа – Насаф, 8 кръг, Футбол: Елитна на Азия 2025/2026, директно 20:15 Шампионска лигаАл Шорта – Ал Духаил, 8 кръг, Футбол: Елитна на Азия 2025/2026, директно 22:15 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 142, Бойно събитие в Банкок, Тайланд, запис
NovaNews
06:00 Евромакс 06:30 Ничия земя 07:30 РеВизия 08:00 Европа в 15 минути 08:15 Репортаж на DW 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 12:30 Пулс 13:00 Новините 13:00 Новините 14:40 Твоят ден – избрано 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:20 Ускорение 19:55 До там и обратно 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Ничия земя 01:20 Ничия земя 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа