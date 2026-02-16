ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят за­поч­ва 09:10 Оли­мпий­ско ут­ро 09:30 100% буд­ни 10:55 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри Ми­ла­но–­Кор­ти­на 2026: Ски-ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, сла­лом 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:30 Све­тът на жес­то­ве­те 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Прик­лю­че­ния­та на Мер­лин, се­зон 1, епи­зод 5 13:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:00 Пес Пат­рул, се­зон 4, епи­зод 6 14:25 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри Ми­ла­но–­Кор­ти­на 2026: Ски-ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, сла­лом 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Днес на Иг­ри­те 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 22:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри Ми­ла­но–­Кор­ти­на 2026: Фи­гур­но пър­зал­яне, спор­тни двой­ки, вол­на прог­ра­ма 23:55 Още от деня 00:25 100% буд­ни 01:45 Све­тът и ние 02:10 Ис­то­рия.bg 03:10 По све­та и у нас 04:00 От­бли­зо 05:00 Ум­но­то мом­че 05:15 Из­гу­бе­но­то де­те 05:30 Дет­ски но­ви­ни 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец

bTV

02:20 Прия­те­ли – се­риал, Се­зон 9, Епи­зод 6 03:00 Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:20 120 ми­ну­ти – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 05:20 Ли­це в ли­це – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 06:00 Та­зи сут­рин – сут­ре­шен блок с во­де­щи Ро­сен Цвет­ков и Гер­га­на Вен­ко­ва 09:30 Пре­ди обед – ток­шоу с во­де­щи Пе­тър До­чев, Оля Ма­ли­но­ва и Яна До­не­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те обе­дна еми­сия – 12:30 Ко­ми­ци­те и прия­те­ли – ко­ме­дий­но шоу 13:30 За­ви­на­ги с теб – се­риал, Се­зон 1, Епи­зод 52 14:30 Враж­да – се­риал, Се­зон 1, Епи­зод 167 16:00 Плен – се­риал, Се­зон 2, Епи­зод 199 17:00 bTV Но­ви­ни­те – 17:20 Ли­це в ли­це – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Ста­ни бо­гат – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев, нов се­зон 19:00 bTV Но­ви­ни­те цен­трал­на еми­сия 19:50 Ин­тер­вю­то на деня – със Зла­ти­мир Йо­чев 20:00 Злат­но­то око – ек­шън, три­лър, ре­жи­сьор Мар­тин Кем­бъл, в ро­ли­те Пиърс Брос­нан, Шон Бийн, Иза­бе­ла Ско­руп­ко, Фам­ке Ян­сен, Джо Дон Бей­кър, Ро­би Кол­трейн, Че­ки Ка­рио, Гот­фрид Джон, Алан Къ­минг, Джу­ди Денч и др. 22:30 bTV Но­ви­ни­те, къс­на еми­сия 23:15 Свръ­хес­тес­тве­но – се­риал, се­зон 1, епи­зод 11

bTV Action

06:00 Ек­оав­то­мо­би­ли, се­зон 1, епи­зод 14 06:30 Ек­оав­то­мо­би­ли, се­зон 1, епи­зод 15 07:00 В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс, се­зон 3, епи­зод 1 08:00 Лу­ци­фер, се­зон 4, епи­зод 4 09:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 6, епи­зод 3 10:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 5, епи­зод 11 11:00 Из­вън иг­ра­та, се­зон 3, епи­зод 9 12:00 Ха­вай 5-0, се­зон 4, епи­зод 16 13:00 Тран­спор­тер 3 15:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 6, епи­зод 4 16:00 Пе­ниуърт, се­зон 3, епи­зод 6 17:00 Лу­ци­фер, се­зон 4, епи­зод 5 18:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 5, епи­зод 12 19:00 Спи­ра­ла, се­зон 7, епи­зод 4 20:00 Из­вън иг­ра­та, се­зон 3, епи­зод 10 21:00 Ха­вай 5-0, се­зон 4, епи­зод 17 22:00 Ек­шън 007: „Ок­то­пу­си" 00:30 Ха­вай 5-0, се­зон 4, епи­зод 17 01:30 Из­вън иг­ра­та, се­зон 3, епи­зод 10 02:30 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 5, епи­зод 12 03:30 Лу­ци­фер, се­зон 4, епи­зод 5 04:15 Спи­ра­ла, се­зон 7, епи­зод 4 05:15 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 6, епи­зод 4

bTV Comedy

06:00 Смър­фо­ве­те, се­зон 1, епи­зод 51 06:15 Смър­фо­ве­те, се­зон 1, епи­зод 52 06:30 Смър­фо­ве­те, се­зон 2, епи­зод 1 06:45 Смър­фо­ве­те, се­зон 2, епи­зод 2 07:00 Прия­те­ли, се­зон 5, епи­зод 6 07:30 Прия­те­ли, се­зон 5, епи­зод 7 08:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 3, епи­зод 20 08:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 3, епи­зод 21 09:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 44 10:00 Playmobil: Фил­мът 12:00 Мал­кълм, се­зон 5, епи­зод 4 12:30 Мал­кълм, се­зон 5, епи­зод 5 13:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 3, епи­зод 20 13:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 3, епи­зод 21 14:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 1, епи­зод 9 14:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 1, епи­зод 10 15:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 33 16:15 Ало, ало!, се­зон 5, епи­зод 4 17:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 45 18:00 Прия­те­ли, се­зон 5, епи­зод 8 18:30 Прия­те­ли, се­зон 5, епи­зод 9 19:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 34 20:20 Ало, ало!, се­зон 5, епи­зод 5 21:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 3, епи­зод 22 21:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 3, епи­зод 23 22:00 Мал­кълм, се­зон 5, епи­зод 6 22:30 Мал­кълм, се­зон 5, епи­зод 7 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 1, епи­зод 11 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 1, епи­зод 12 00:00 Playmobil: Фил­мът 02:00 Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве, се­зон 1, епи­зод 26 02:30 Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве, се­зон 1, епи­зод 27 03:00 Прия­те­ли, се­зон 5, епи­зод 8 03:30 Прия­те­ли, се­зон 5, епи­зод 9 04:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 45 05:00 Скри­та ка­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 26 05:30 Скри­та ка­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 27

NOVA

01:20 Ши­фъ­рът на Лео­нар­до 04:20 Съ­де­бен спор 05:20 Пре­сеч­на точ­ка пуб­ли­цис­тич­но шоу 05:58 Здра­вей, Бъл­га­рия сут­ре­шен блок – Сут­ре­шен блок на NOVA 09:28 На ка­фе, пре­да­ва­не на NOVA 11:58 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Нас­ледс­тво, се­риен филм 13:30 Сво­бод­на да из­би­ра, се­риал 15:00 Ди­во сър­це се­риен филм 15:59 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Пре­сеч­на точ­ка, пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 Се­мей­ни вой­ни те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 Сдел­ка или не, те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:55 Но­ви­ни­те на NOVA, цен­трал­на еми­сия 20:00 Ка­то две кап­ки во­да, му­зи­кал­но шоу, се­зон 14 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 23:55 Но­воб­ра­не­цът се­риал, се­зон 3

NOVA SPORT

02:00 Стоук Си­ти – Фу­лъм, 4 кръг, Фут­бол: ФА Къп 2025 /п/ 02:00 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар 08:00 Мар­си­лия – Страс­бург, 22 кръг, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2025 /п/ 10:00 ФК Па­риж – Ланс, 22 кръг, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2025 /п/ 12:00 Лион – Ни­ца, 22 кръг, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2025 /п/ 14:00 Сти­въ­нидж – Хъ­дър­сфийлд Таун, 32 кръг, Фут­бол: Ли­га 1 на Ан­глия 2025 /п/ 16:00 Дар­би Каун­ти – Суон­си Си­ти, 32 кръг, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025 /п/ 18:00 Шам­пион­ска ли­гаАл Шар­джа – На­саф, 8 кръг, Фут­бол: Ели­тна на Азия 2025/2026, ди­рек­тно 20:15 Шам­пион­ска ли­гаАл Шор­та – Ал Ду­хаил, 8 кръг, Фут­бол: Ели­тна на Азия 2025/2026, ди­рек­тно 22:15 Бокс: ONE Пе­тъч­на бой­на ве­чер 142, Бой­но съ­би­тие в Бан­кок, Тай­ланд, за­пис

NovaNews

06:00 Ев­ро­макс 06:30 Ни­чия земя 07:30 Ре­Ви­зия 08:00 Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти 08:15 Ре­пор­таж на DW 08:30 Да хва­неш го­ра­та 09:00 Твоят ден 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Но­ви­ни­те 14:40 Твоят ден – из­бра­но 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 15:55 До там и об­рат­но 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 Ни­чия земя 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 Ре­Ви­зия 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:20 Ус­ко­ре­ние 19:55 До там и об­рат­но 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 Ре­Ви­зия 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Да хва­неш го­ра­та 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 Денят на жи­во 23:58 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 00:25 Ре­Ви­зия 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 01:20 Ни­чия земя 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 02:25 Со­циал­на мре­жа 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 03:20 Денят на жи­во 03:50 Ус­ко­ре­ние 04:20 Ни­чия земя 05:00 Дру­го­то ли­це 05:30 Со­циал­на мре­жа