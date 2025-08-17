ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 АВГУСТ

БНТ1

05:00 По света и у нас /п/

05:15 Бразди /избрано/п/

06:00 Блуи 2 анимационен филм

06:15 Уча, зная и играя детско шоу /п/

06:45 Деца на времето 2 детски тв филм

07:15 Телепазарен прозорец

07:30 Домът на вярата /п/

08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/

09:00 Денят започва сутрешен блок

11:00 Отблизо /п/

12:00 По света и у нас

12:30 Арена спорт

13:15 Зала на славата: Мария Гигова

13:30 Българското село /п/

14:00 Малки истории /п/

15:00 Уча, зная и играя детско шоу /п/

15:30 Отбор „Марко“ игрален филм /САЩ, 2019г./, режисьор Джулио Винсънт Гамбуто, в ролите: Оуен Вакаро, Антони Патели, Кевин Интердонато и др.

17:00 Това го знам детско куиз шоу /п/

18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу /п/

18:45 Спорт ТОТО

19:00 С БНТ завинаги /п/

19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца /п/

20:00 По света и у нас

20:30 Новини от миналото

20:45 Спортни новини

21:00 БГ киновечер: Порталът тв филм /2 епизод/ (14)

22:00 По света и у нас

22:15 Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу

23:20 Един по-добър живот игрален филм /Франция, 2011г./, режисьор Седрик Кан, в ролите: Гийом Кане, Лейла Бехти, Слиман Кетаби, Фейсал Сафи и др.

01:10 #Балканите с Николай Кръстев подкаст на БНТ

02:10 Денят започва с Георги Любенов /избрано/

03:10 Денят започва сутрешен блок

bTV

05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.14

05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.15

06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.12 /п./

07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов

10:00 „Подстригване, боядисване, убийство“ – криминален, мистерия (САЩ, Канада, 2022 г.), режисьор: Стейси Н. Хардинг, в ролите: Джули Гонсало, Райън МакПартлин, Ева Тамарго, Грейс Биди, Линда Бойд, Брад Хардър, Нейтън Уайт, Фред Хендерсън и др.

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „Невъобразимо хубави неща“ – романтичен, драма (САЩ, 2022 г.), режисьор: Тери Вон, в ролите: Карен Питман, Джойфул Дрейк, Ерика Аш, Ланс Грос, Джърмейн Лав, Лука Сета, Мауро Марино, Валерия Зацарета и др.

14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п./

16:30 „Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта“ – комедия, романтичен (Великобритания, САЩ, Франция, 2016 г.), режисьор: Шарън Магуайър, в ролите: Рене Зелуегър, Колин Фърт, Патрик Демпси, Джим Броудбент, Джеймс Калис, Джема Джоунс, Сара Солемани, Шърли Хендерсън, Сали Филипс, Нийл Пиърсън и др.

19:00 bTV Новините – централна емисия

19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания

20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева

22:20 „След залеза“ – екшън, комедия, криминален (САЩ, 2004 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Пиърс Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Наоми Харис, Крис Пен, Майкълти Уилямсън и др.

00:20 „Малки невинни лъжи“ – драма, комедия (Франция, 2010 г.), режисьор: Гийом Кане, в ролите: Марион Котияр, Жан Дюжарден, Жил Льолуш и др.

03:30 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова

04:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.12 /п./



bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.12 /п./

06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.22 /п./

08:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.11

08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.13

09:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.14

10:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.15

11:15 „Страшен филм“ – хорър, комедия (САЩ, 2000 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уаянс, в ролите: Анна Фарис, Джон Ейбрахамс, Марлон Уейънс, Кармен Електра, Дейв Шеридан, Франк Б. Мур, Реджина Хол, Шанън Елизабет, Кайл Греъм и др.

13:00 „Час пик“ – екшън, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен и др.

15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./

16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./

17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.11

17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане

18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.2

19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.22

19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.5

20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др.

22:00 „Мистър Брукс“ – драма, криминален, мистерия (САЩ, 2007 г.), режисьор: Брус Евънс, в ролите: Кевин Костнър, Деми Мур, Уилям Хърт, Дейн Кук, Марг Хелгенбъргър, Рубен Сантяго-Хъдсън, Джейсън Люис и др.

00:00 „Яхтата“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: Деклан Уайтблум, в ролите: Руби Роуз, Патрик Шварценегер, Франк Грило, Тони Чапман Стийл, Луис Да Силва мл., Джеймс Ди Джакомо, Ема Мадок, Идън Харпър, Теди Паркър, Ана Грейс Ломан, Мишел Малентина и др.

02:00 „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др.

03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.13 /п./

04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.14 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/

06:30 „Иконостас“

07:00 Поредица на DW

07:50 „Събуди се“ – предаване

10:00 „Лято в Андалусия“ – с уч. на Бирте Ханусрихтер, Патрик Фернандез, Хайко Рупрехт и др.

12:00 Новините на NOVA

12:30 Темата на NOVA

13:00 „Любов на прага ти“ – с уч. на Стефани Бенет, Дариен Мартин, Себастиян Стюарт и др.

14:00 „Незабравимо лято“ – с уч. на Катрин Бел, Камерън Матисън, Саманта Макгиливрей и др.

17:00 „Изпечено убийство: Мистерия с коблер с праскови“ – с уч. на Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън и др.

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

19:20 Темата на NOVA

20:00 „Бързи и яростни: Токио Дрифт“ – с уч. на Закъри Тай Брайън, Лукас Блек, Ники Грифин и др.

22:00 „Американецът“ – с уч. на Джордж Клуни, Виоланте Плачидо, Паоло Боначели и др.

00:20 „Зомбиленд: Втори удар“ – с уч. на Уди Харелсън, Джеси Айзенбърг, Ема Стоун и др.

02:15 „Любов на прага ти“ – с уч. на Стефани Бенет, Дариен Мартин, Себастиян Стюарт и др. /п/

04:20 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA

bTV COMEDY



05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.117 /п./

06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.118

06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.119

07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.6

08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.7

08:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.8

09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./

10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.3 /п./

10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.4 /п./

11:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.18 /п./

11:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.19 /п./

12:00 „Котки в музея“ – анимация, комедия, приключенски (Русия, 2023 г.), режисьор: Василий Ровенски

14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.6 /п./

15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.7 /п./

17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.10 /п./

17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.11 /п./

18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.12 /п./

18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.13 /п./

19:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.20

19:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.21

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.8

22:00 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.5

22:30 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.6

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.14

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.15

00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.6 /п./

00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.7 /п./

01:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.8 /п./

01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.118 /п./

02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.119 /п./

03:00 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.5 /п./

03:30 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.6 /п./

04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.6 /п./

04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.7 /п./

04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.118 /п./

Нова Спорт

09:30 Любек – Дармщат Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/

11:30 Блекбърн Роувърс – Бирмингам Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

13:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026

14:00 Виктория Кьолн – Падерборн Футбол: Купа на Германия 2025/2026 директно

15:55 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/

16:30 Атлас Делменхорст – Борусия Мьонхенгладбах Футбол: Купа на Германия 2025/2026 директно

18:30 Пета четвърт обзорно предаване за испански баскетбол 2024/2025 /n/

19:00 Халешер – Аугсбург Футбол: Купа на Германия 2025/2026 директно

20:55 Новини

21:00 Улм – Елверсберг Футбол: Купа на Германия 2025/2026 запис

23:00 Рексъм – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

01:00 БФК Динамо – Бохум Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/

03:00 Еротичен Телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/

06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/

06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/

07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

07:50 „Събуди се“ – предаване

11:00 „Пулс“ – здравно предаване

11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

12:00 Новините на NOVA

12:30 „По следите“ – авторска поредица на Вероника Димитрова

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:30 „Непознатите земи“ – документална поредица

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „Истории от света“- документална поредица на DW /п/

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя“ – предаване

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:45 Темата на NOVA

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица /п/

23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/

00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/

01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/

02:00 „Събуди се“ – предаване /п/

04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/









