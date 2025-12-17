ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ДЕКЕМВРИ

БНТ1

05:55 Денят започва 09:20 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата 2 тв филм /6 епизод/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 3 /7 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа нова мутация 3 /6 епизод/ 15:00 Снежен свят тв филм 15:20 Звезден прах тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели /сезон 6, епизод 69/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Следите остават 21:30 В кадър В търсене на потънали светове 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата 2 тв филм /7 епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Тайфуни с нежни имена 3-сериен игрален филм /1 серия/ 00:30 Още от деня /п/ 01:00 100% будни /п/ 02:35 Светът и ние /п/ 03:00 Култура.БГ /п/ 04:00 По света и у нас /п/ 04:25 Българското село /п/ 04:55 Олтарите на България 05:05 Снежен свят тв филм /п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец



bTV

06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера. „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.17 14:30 Премиера. „Вражда“ – сериал, с.1, еп.133 16:00 Премиера. „Плен“ – сериал, с.2, еп.165 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Мошенички от класа“ – комедия, криминален (САЩ, 2019 г.), режисьор. Крис Адисън, в ролите. Ан Хатауей, Ребъл Уилсън, Алекс Шарп, Дийн Норис, Тимъти Саймънс, Ингрид Оливър, Никълъс Уудсън, Роб Дилейни, Тим Блейк Нелсън, Каспър Кристенсен и др. 00:00 bTV Новините – късна емисия 00:30 „Бланка“ – сериал, с.2, еп.9 01:30 „Опасни улици“ – сериал, с.17, еп.6 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./ 05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.18 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./



bTVAction

06:00 „Лукс, блясък и неприличие“ – трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор. Брук Невин, в ролите. Лорън Суикард, Обри Рейнолдс, Брент Бейли, Кейси О’кийф, Рик Отто и др. 08:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.12 /п./ 10:00 „Сомердал“ – сериал, с.2, еп.6 /п./ 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.13 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 13:00 „Еър Форс Едно. Въздушен сблъсък“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2012 г.), режисьор. Лиз Адамс, в ролите. Реджиналд Вел Джонсън, Джордан Лад, Джералд Уеб, Майкъл Тех, Дарин Купър, Дарън Антъни Томас, Анди Клемънс, Мередит Томас, Мат Лагеман и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.13 16:00 „Сомердал“ – сериал, с.2, еп.7 17:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.6 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.14 19:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.12 20:00 Премиера. „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.13 (последен) 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.6 22:00 „Отбранителна линия“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2013 г.), режисьор. Гари Флейдър, в ролите. Джейсън Стейтъм, Джеймс Франко, Уинона Райдър, Изабела Видович, Кейт Бозуърт, Кланси Браун, Рашел Лефевр и др. 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.6 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.5, еп.1 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.13 (последен) /п./ 03:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.12 /п./ 04:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.6 /п./ 05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.13 /п./



bTV COMEDY

06:00 Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.2 06:30 Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.3 07:00 Приятели“ – сериал, с.1, еп.17 /п./ 07:30 Приятели“ – сериал, с.1, еп.18 /п./ 08:00 По средата“ – сериал, с.7, еп.3 /п./ 08:30 По средата“ – сериал, с.7, еп.4 /п./ 09:00 Мен не ме мислете“ – сериал, еп.1 /п./ 10:00 Хората говорят“ – комедия, романтичен, драма (САЩ, 2005 г.), режисьор. Роб Рейнър, в ролите. Дженифър Анистън, Кевин Костнър, Шърли Маклейн, Марк Ръфало, Ричард Дженкинс, Кристофър Макдоналд, Стив Сандвос, Мена Сувари, Майк Вогъл и др. 12:00 Малкълм“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 12:30 Малкълм“ – сериал, с.1, еп.4 /п./ 13:00 По средата“ – сериал, с.7, еп.3 /п./ 13:30 По средата“ – сериал, с.7, еп.4 /п./ 14:00 Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.16 /п./ 14:30 Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.17 /п./ 15:00 Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.5 /п./ 17:00 Мен не ме мислете“ – сериал, еп.2 18:00 Приятели“ – сериал, с.1, еп.19 18:30 Приятели“ – сериал, с.1, еп.20 19:00 По средата“ – сериал, с.7, еп.5 19:30 По средата“ – сериал, с.7, еп.6 20:00 Новите съседи“ – сериал, с.14, еп.6 22:00 Малкълм“ – сериал, с.1, еп.5 22:30 Малкълм“ – сериал, с.1, еп.6 23:00 Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.18 23:30 Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.19 00:00 Хората говорят“ – комедия, романтичен, драма (САЩ, 2005 г.), режисьор. Роб Рейнър, в ролите. Дженифър Анистън, Кевин Костнър, Шърли Маклейн, Марк Ръфало, Ричард Дженкинс, Кристофър Макдоналд, Стив Сандвос, Мена Сувари, Майк Вогъл и др. 02:00 Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.2 /п./ 02:30 Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.3 /п./ 03:00 Приятели“ – сериал, с.1, еп.19 /п./ 03:30 Приятели“ – сериал, с.1, еп.20 /п./ 04:00 Мен не ме мислете“ – сериал, еп.2 /п./ 05:00 Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.2 /п./ 05:30 Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.3 /п./



Nova TV

06:00 Истории от света 06:30 Ничия земя 07:30 Челюсти 08:00 Темата на NOVA 08:15 На фокус след новините 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Проект „Бъдеще“ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 Европа в 15 минути 18:45 Репортаж на DW 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Непознатите земи 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 Ускорение 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 В добра форма 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице Социална мрежа 05:30 Социална мрежа



NOVA Sport

07:00 Херта Берлин – Кайзерслаутерн 09:00 Борусия Мьонхенгладбах – Санкт Паули 11:00 Рб Лайпциг – Магдебург 13:00 Хамбургер – Холщайн Кийл 15:25 Новини 15:30 Фрайбург – Дармщат 17:30 Чемпиъншип: Обзор 18:00 Пета четвърт 18:30 Пета четвърт 19:00 Манреса – Барселона 20:55 Новини 21:00 Реал Мадрид – Жирона 23:00 Арис – Олимпиакос 01:00 Атромитос – ПАОК 03:00 Еротичен Телепазар



Nova News

