ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 НОЕМВРИ

БНТ1

05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:30 Светът на жестовете 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 257/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /13 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /13 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин 2 – тв филм /8 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 258/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg 22:00 Германия 83 – тв филм /8, последен епизод/ (14) 23:00 По света и у нас 23:25 Предател – тв филм /4 епизод/ (12) 00:15 Още от деня /п/ 00:45 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:20 Светът и ние /п/ 02:45 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 04:25 Чешити /п/ 04:40 Зала на славата: Антоанета Франкева /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.84 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.111 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.143 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.2, еп.4 02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.17 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.6 /п./ 06:00 „Дюн“ – драма, приключенски, фантастика (САЩ, 2021 г.), режисьор: Дени Вилньов, в ролите: Тимъти Шаламей, Ребека Фъргюсън, Оскар Айзък, Зендея, Джош Бролин, Джейсън Момоа, Дейв Батиста, Хавиер Бардем, Стелан Скарсгард, Шарлот Рамплинг и др. 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.6 /п./ 10:00 „Беър Грилс: Мисия за оцеляване“ – приключенско риалити, с.1, еп.4 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.1, еп.4 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.10 /п./ 13:00 „Джона Хекс“ – фентъзи, екшън (САЩ, 2010 г.), режисьор: Джими Хейуърд, в ролите: Джош Бролин, Меган Фокс, Джон Малкович, Майкъл Фасбендър, Уил Арнет, Уес Бентли и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.7 16:00 „Фауда“ – сериал, с.4, еп.5 17:00 Премиера: „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.10 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.1, еп.5 19:00 „Спирала“ – сериал, с.2, еп.2 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.8 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.11 22:00 „Дюнкерк“ – военен, драма, исторически (Великобритания, САЩ, Франция, 2017 г.), режисьор: Кристофър Нолан, в ролите: Том Харди, Фион Уайтхед, Килиън Мърфи, Бари Киогън, Марк Райлънс, Кенет Брана, Хари Стайлс, Джеймс Д’Арси, Анайрин Барнард, Джак Лоудън и 00:45 „Под прикритие“ – сериал, с.3, еп.8 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.9 /п./ 03:00 „Спирала“ – сериал, с.2, еп.3 /п./ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.11 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.51 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.52 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.53 07:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.13 /п./ 07:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.14 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.79 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.15 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.16 /п./ 10:00 „DC Лигата на супер-любимците“ – анимация, семеен, комедия (САЩ, Австралия, Канада, 2022 г.), режисьор: Джаред Стърн 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.21 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.22 (последен) /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.15 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.16 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.23 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.24 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.12 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.80 18:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.1 18:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.2 19:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.17 19:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.18 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.13 22:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.1, еп.1 22:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.1, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.1 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.2 00:00 „Фелисити: Приключенията на едно американско момиче“ – семеен, комедия (САЩ, 2005 г.), режисьор: Надя Тес, в ролите: Шейлийн Удли, Кевин Зегърс, Дейвид Гарднър, Джон Шнайдер, Брус Бийтън, Питър Кокет, Хари Крейн, Крейг Елдридж и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.54 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.55 /п./ 03:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 03:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.4 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.81 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Клетката“ (премиера) – сериал, сезон 2 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 4 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Джилингам – Кроули Таун 09:00 Бам Хатун – Ийст Бенгал 11:00 Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 13:00 Ухан Джиангда – Насаф 14:55 Новини 15:00 Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 17:00 Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 19:00 Финландия – Андора 20:55 Новини 21:00 Студио „Световни квалификации“ 21:45 Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 23:45 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 133 03:45 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Евромакс 06:30 Ничия земя 07:30 Да хванеш гората 08:00 Европа в 15 минути 08:15 Репортаж на DW 08:30 РеВизия 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Ничия земя 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа