ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:00 Тайната на баба – детски тв филм /Германия, 2019 г./ 05:15 Петелът детски – тв филм /Сърбия, 2019 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 236/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Изгубеното дете – детски тв филм /Япония, 2019 г./ 15:15 Вълшебните приказки на щурчето: На лъжата краката са къси – детски тв филм /България, 2008 г./, режисьор Димитър Шарков, в ролите: Петър Калчев, Калоян Ленков и др. 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 237/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – тв филм /6 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия – тв филм /7 епизод/ (12) 01:05 Още от деня /п/ 01:35 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:05 Светът и ние /п/ 03:30 По света и у нас /п/ 03:55 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 04:50 Зала на славата: Георги Василев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.26 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.63 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.90 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.122 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.11, еп.6 01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.19 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.10 02:10 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 06:00 „Кралят на скорпионите: Книгата на душите“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2018 г.), режисьор: Дон Майкъл Пол, в ролите: Зак Макгауън, Нейтън Джоунс, Мейлин Нг, Питър Менса и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.10 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.1 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.15 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.17 /п./ 13:00 „Леден ад“ – фантастика, приключенски (САЩ, 2023 г.), режисьор: Джеймс Махони, в ролите: Патрик Лабьорто, Джо Финфера, Линдзи Мари Уилсън, Седрик Теръл, Джони Кийт, Кейлин Макдоналд, Ръсел Джефри, Зейн Толкингтън, Стефани Савич, Сам Джейкъбс и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.2 16:00 „Фауда“ – сериал, с.2, еп.8 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.11 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.16 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.1 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.4 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.18 22:00 „Мега звяр“ – фантастика, екшън (САЩ, Китай, 2018 г.), режисьор: Джон Търтълтауб, в ролите: Джейсън Стейтъм, Руби Роуз, Рейн Уилсън, Робърт Тейлър, Клиф Къртис, Олафур Олафсон, Бинг Бинг Ли и др. 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.18 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.2 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.4 /п./ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.1 /п./ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.11 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.88 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.89 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.90 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.91 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.15 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.16 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.58 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.19 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.20 /п./ 10:00 „Запознайте се с родата“ – комедия, романтичен (САЩ, 2023 г.), режисьор: Майкъл Джейкъбс, в ролите: Даян Кийтън, Уилям Х. Мейси, Ричард Гиър, Сюзън Сарандън, Ема Робъртс, Люк Брейси, Майкъл Костроф, Джон Ротман, Джеймс Монро Игълхарт и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.1 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.2 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.19 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.20 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.9 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.10 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.13 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.59 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.17 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.18 19:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.21 19:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.22 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.14 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.3 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.4 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.11 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.12 00:00 „Домашно парти“ – комедия (САЩ, 2023 г.), режисьор: Калматик, в ролите: Джейкъб Латимор, Тосин Коул, Леброн Джеймс, Карън Обилом, Чинеду Унака, Шакира Джанай Пайе, Мелвин Грег, Андрю Сантино, Алън Малдонадо, Ротими, Уолтър Емануел Джоунс и др. [14+] 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.90 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.91 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.17 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.18 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.59 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Черна гора – Лихтенщайн, Футбол: Международен приятелски мач /n/ 11:00 Фарьорски острови – Чехия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 13:00 Хърватия – Гибралтар, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Хъдърсфийлд Таун – Болтън Уондърърс, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 17:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Петрич, директно 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Фортуна Дюселдорф – Айнтрахт Брауншвайг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 – директно 21:30 Унион Берлин – Борусия Мьонхенгладбах, Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 23:25 Студио „Бундеслига“, директно 23:45 Словения – Швейцария, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 01:45 Турция – Грузия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 03:45 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/