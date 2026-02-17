ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят за­поч­ва 09:10 Оли­мпий­ско ут­ро 09:30 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Прик­лю­че­ния­та на Мер­лин 13:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:00 Риб­ка 14:15 Пес пат­рул 4 14:40 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция 4 15:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:25 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2026: Биат­лон, 4х7,5 км ща­фе­та /мъ­же/ 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Днес на Иг­ри­те 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Гер­ма­ния 89 23:00 По све­та и у нас 23:25 Пре­да­тел

bTV

05:20 Ли­це в ли­це 06:00 Та­зи сут­рин 09:30 Пре­ди обед 12:00 bTV Но­ви­ни­те обе­дна еми­сия 12:30 Ко­ми­ци­те и прия­те­ли 13:30 За­ви­на­ги с теб 14:30 Враж­да 16:00 Плен 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 Ли­це в ли­це 18:00 Ста­ни бо­гат 19:00 bTV Но­ви­ни­те цен­трал­на еми­сия 19:50 Ин­тер­вю­то на деня 20:00 Ер­ге­нът 22:30 bTV Но­ви­ни­те къс­на еми­сия 23:10 Ха­вай 5-0 00:15 Свръ­хес­тес­тве­но 01:15 Опа­сни ули­ци 02:20 Прия­те­ли 03:00 bTV Но­ви­ни­те къс­на еми­сия /п./ 03:40 Пре­ди обед

bTV Action

05:15 Ху­берт и Ща­лер, сез.6, еп.4 – Пов­то­ре­ние 06:00 Ек­оав­то­мо­би­ли, сез.1, еп.16 – ав­то­мо­бил­но шоу 06:30 В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс, сез.3, еп.2 – прик­лю­чен­ско риа­ли­ти 07:30 Лу­ци­фер, сез.4, еп.5 – Пов­то­ре­ние. 08:30 Ху­берт и Ща­лер, сез.6, еп.4 – Пов­то­ре­ние. 09:30 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, сез.5, еп.12 – Пов­то­ре­ние 10:30 Из­вън иг­ра­та, сез.3, еп.10 – Пов­то­ре­ние. 11:30 Ха­вай 5-0, сез.4, еп.17 – Пов­то­ре­ние, се­риал, САЩ, 2010. Ре­жи­сьор: Брад Тър­нър. В ро­ли­те: Алекс O’Лоуг­лин, Скот Каан, Да­ниел Дае Ким, Грейс Парк, Тей­лър… 12:30 Ок­то­пу­си, сез.0, еп.0 – Ек­шън, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1983. Ре­жи­сьор: Джон Глен. В ро­ли­те: Ро­джър Мур, Мод Адамс, Луи Жур­дан, Крис­ти­на Уей­борн, Ка­бир Бе­ди и… 15:00 Ху­берт и Ща­лер, сез.6, еп.5 16:00 Пе­ниуърт, сез.3, еп.7 17:00 Лу­ци­фер, сез.4, еп.6 18:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, сез.5, еп.13 19:00 Спи­ра­ла, сез.7, еп.5 20:00 Из­вън иг­ра­та, сез.3, еп.11 21:00 Ха­вай 5-0, сез.4, еп.18 – се­риал, САЩ, 2010. Ре­жи­сьор: Брад Тър­нър. В ро­ли­те: Алекс O’Лоуг­лин, Скот Каан, Да­ниел Дае Ким, Грейс Парк, Тей­лър Гръбс и др… 22:00 Ек­шън 007:Из­глед към до­ли­на­та на смър­тта, сез.0, еп.0 – Ек­шън, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1985. Ре­жи­сьор: Джон Глен. В ро­ли­те: Ро­джър Мур, Таня Ро­бъртс, Грейс Джоунс, Пат­рик Мак­ний, Крис­то­фър… 01:30 Из­вън иг­ра­та, сез.3, еп.11 – Пов­то­ре­ние. 02:30 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, сез.5, еп.13 – Пов­то­ре­ние. 03:30 Лу­ци­фер, сез.4, еп.6 – Пов­то­ре­ние. 04:15 Спи­ра­ла, сез.7, еп.5 – Пов­то­ре­ние.

bTV Comedy

05:30 Скри­та ка­ме­ра 06:00 Смър­фо­ве­те 06:15 Смър­фо­ве­те 06:30 Смър­фо­ве­те 06:45 Смър­фо­ве­те 07:00 Прия­те­ли 07:30 Прия­те­ли 08:00 Се­мей­ство Гол­дбърг 08:30 Се­мей­ство Гол­дбърг 09:00 Мен не ме мис­ле­те 10:00 Как да пра­виш лю­бов ка­то ан­гли­ча­нин 12:00 Мал­кълм 12:30 Мал­кълм 13:00 Се­мей­ство Гол­дбърг 13:30 Се­мей­ство Гол­дбърг 14:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на 14:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на 15:00 Щу­ри­те съ­се­ди 16:15 Ало, ало 17:00 Мен не ме мис­ле­те 18:00 Прия­те­ли 18:30 Прия­те­ли 19:00 Щу­ри­те съ­се­ди 20:15 Ало, ало 21:00 Се­мей­ство Гол­дбърг 21:30 Се­мей­ство Гол­дбърг 22:00 Мал­кълм 22:30 Мал­кълм 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на 00:00 Как да пра­виш лю­бов ка­то ан­гли­ча­нин 02:00 Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве 02:30 Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве 03:00 Прия­те­ли 03:30 Прия­те­ли 04:00 Мен не ме мис­ле­те

NOVA

05:58 Здра­вей, Бъл­га­рия – сут­ре­шен блок 09:28 На ка­фе – пре­да­ва­не на NOVA 11:58 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Нас­ледс­тво (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 Сво­бод­на да из­би­ра (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 Ди­во сър­це (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:59 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Пре­сеч­на точ­ка – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 Се­мей­ни вой­ни (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 Сдел­ка или не (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:55 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 Hell’s Kitchen Бъл­га­рия (нов се­зон) – риа­ли­ти, се­зон 8 22:30 Но­ви­ни­те на NOVA 23:00 ФБР: Меж­ду­на­род­ни раз­след­ва­ния (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 1 23:55 Но­воб­ра­не­цът – се­риал, се­зон 3 01:00 Спе­циа­лен от­ряд , се­зон 3 , епи­зод 19 02:00 Три сес­три 03:00 Нас­ледс­тво 04:10 Сво­бод­на да из­би­ра 05:20 Пре­сеч­на точ­ка

NOVA SPORT

08:00 Ал Ах­ли – Ша­баб Ал Ах­ли 10:00 Ал Шар­джа – На­саф 12:00 Ма­чи­да – Чен­гду Рон­гченг 14:15 Джо­хор Да­рул Так­зим – Ви­сел Ко­бе 16:30 Чем­пиън­шип: Об­зор 17:00 Ли­га 1: Об­зор на кръ­га 17:30 Спе­циал­но от Бун­дес­ли­га­та 18:00 Ал Сад – Ал Ити­хад 20:15 Ал Хю­сейн – Ес­тег­лал ONE Friday Fights Бун­тан – Хе­мец­бер­гер II 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

06:00 Ус­ко­ре­ние 06:30 Ни­чия земя 07:30 Ре­Ви­зия 08:00 Бли­зо до спор­та 08:30 Да хва­неш го­ра­та 09:00 Твоят ден 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Но­ви­ни­те 14:40 Твоят ден – из­бра­но 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 15:55 До там и об­рат­но 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 Ни­чия земя 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 Че­люс­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:20 В доб­ра фор­ма 19:55 До там и об­рат­но 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 Че­люс­ти 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Да хва­неш го­ра­та 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 Денят на жи­во 23:58 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 00:25 Че­люс­ти 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 01:20 Пре­сеч­на точ­ка 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 02:25 Со­циал­на мре­жа 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 03:20 Денят на жи­во 03:50 Ис­то­рии от све­та 04:20 Ни­чия земя 05:00 Дру­го­то ли­це 05:30 Со­циал­на мре­жа