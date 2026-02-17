ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ФЕВРУАРИ

БНТ 1
05:55 Денят започва 09:10 Олимпийско утро 09:30 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Приключенията на Мерлин 13:45 Телепазарен прозорец 14:00 Рибка 14:15 Пес патрул 4 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 4 15:10 Телепазарен прозорец 15:25 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета /мъже/ 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Днес на Игрите 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Германия 89 23:00 По света и у нас 23:25 Предател
bTV
05:20 Лице в лице 06:00 Тази сутрин 09:30 Преди обед 12:00 bTV Новините обедна емисия 12:30 Комиците и приятели 13:30 Завинаги с теб 14:30 Вражда 16:00 Плен 17:00 bTV Новините 17:20 Лице в лице 18:00 Стани богат 19:00 bTV Новините централна емисия 19:50 Интервюто на деня 20:00 Ергенът 22:30 bTV Новините късна емисия 23:10 Хавай 5-0 00:15 Свръхестествено 01:15 Опасни улици 02:20 Приятели 03:00 bTV Новините късна емисия /п./ 03:40 Преди обед
bTV Action
05:15 Хуберт и Щалер, сез.6, еп.4 – Повторение 06:00 Екоавтомобили, сез.1, еп.16 – автомобилно шоу 06:30 В дивата пустош с Беър Грилс, сез.3, еп.2 – приключенско риалити 07:30 Луцифер, сез.4, еп.5 – Повторение. 08:30 Хуберт и Щалер, сез.6, еп.4 – Повторение. 09:30 Разобличаване, сез.5, еп.12 – Повторение 10:30 Извън играта, сез.3, еп.10 – Повторение. 11:30 Хавай 5-0, сез.4, еп.17 – Повторение, сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър… 12:30 Октопуси, сез.0, еп.0 – Екшън, Великобритания, 1983. Режисьор: Джон Глен. В ролите: Роджър Мур, Мод Адамс, Луи Журдан, Кристина Уейборн, Кабир Беди и… 15:00 Хуберт и Щалер, сез.6, еп.5 16:00 Пениуърт, сез.3, еп.7 17:00 Луцифер, сез.4, еп.6 18:00 Разобличаване, сез.5, еп.13 19:00 Спирала, сез.7, еп.5 20:00 Извън играта, сез.3, еп.11 21:00 Хавай 5-0, сез.4, еп.18 – сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър Гръбс и др… 22:00 Екшън 007:Изглед към долината на смъртта, сез.0, еп.0 – Екшън, Великобритания, 1985. Режисьор: Джон Глен. В ролите: Роджър Мур, Таня Робъртс, Грейс Джоунс, Патрик Макний, Кристофър… 01:30 Извън играта, сез.3, еп.11 – Повторение. 02:30 Разобличаване, сез.5, еп.13 – Повторение. 03:30 Луцифер, сез.4, еп.6 – Повторение. 04:15 Спирала, сез.7, еп.5 – Повторение.
bTV Comedy
05:30 Скрита камера 06:00 Смърфовете 06:15 Смърфовете 06:30 Смърфовете 06:45 Смърфовете 07:00 Приятели 07:30 Приятели 08:00 Семейство Голдбърг 08:30 Семейство Голдбърг 09:00 Мен не ме мислете 10:00 Как да правиш любов като англичанин 12:00 Малкълм 12:30 Малкълм 13:00 Семейство Голдбърг 13:30 Семейство Голдбърг 14:00 Двама мъже и половина 14:30 Двама мъже и половина 15:00 Щурите съседи 16:15 Ало, ало 17:00 Мен не ме мислете 18:00 Приятели 18:30 Приятели 19:00 Щурите съседи 20:15 Ало, ало 21:00 Семейство Голдбърг 21:30 Семейство Голдбърг 22:00 Малкълм 22:30 Малкълм 23:00 Двама мъже и половина 23:30 Двама мъже и половина 00:00 Как да правиш любов като англичанин 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове 03:00 Приятели 03:30 Приятели 04:00 Мен не ме мислете
NOVA
05:58 Здравей, България – сутрешен блок 09:28 На кафе – предаване на NOVA 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство (премиера) – сериен филм 13:30 Свободна да избира (премиера) – сериал 15:00 Диво сърце (премиера) – сериен филм 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка – публицистично шоу 17:00 Семейни войни (премиера) – телевизионна игра 18:00 Сделка или не (премиера) – телевизионна игра 18:55 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 Hell’s Kitchen България (нов сезон) – риалити, сезон 8 22:30 Новините на NOVA 23:00 ФБР: Международни разследвания (премиера) – сериал, сезон 1 23:55 Новобранецът – сериал, сезон 3 01:00 Специален отряд , сезон 3 , епизод 19 02:00 Три сестри 03:00 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Пресечна точка
NOVA SPORT
08:00 Ал Ахли – Шабаб Ал Ахли 10:00 Ал Шарджа – Насаф 12:00 Мачида – Ченгду Ронгченг 14:15 Джохор Дарул Такзим – Висел Кобе 16:30 Чемпиъншип: Обзор 17:00 Лига 1: Обзор на кръга 17:30 Специално от Бундеслигата 18:00 Ал Сад – Ал Итихад 20:15 Ал Хюсейн – Естеглал ONE Friday Fights Бунтан – Хемецбергер II 02:15 Еротичен телепазар
NovaNews
06:00 Ускорение 06:30 Ничия земя 07:30 РеВизия 08:00 Близо до спорта 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините 14:40 Твоят ден – избрано 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Челюсти 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:20 В добра форма 19:55 До там и обратно 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Челюсти 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 Челюсти 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Истории от света 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа