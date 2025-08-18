ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 АВГУСТ

БНТ1

06:00 Блуи 06:15 Арт Дъга 06:35 Томе и магическата прическа 06:55 Денят започва 09:20 Островът на сините птици , сезон 1 , епизод 5 10:20 Любов и саможертва 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели , сезон 5 , епизод 150 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи 14:30 Хрусковците 14:50 Книга на книгите , сезон 4 , епизод 11 15:15 Магна аура, изгубеният град , сезон 1 , епизод 1 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 По-силни от граници 17:00 Бардо , сезон 1 , епизод 2 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели , сезон 5 , епизод 151 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 22:00 Мистериите на доктор Блейк , сезон 4 , епизод 2 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога , сезон 1 , епизод 1 00:20 65 в ефир 00:50 Мистериите на доктор Блейк , сезон 4 , епизод 2 01:50 Забравени от Бога , сезон 1 , епизод 1 02:45 Бразди 03:30 Говори сега 04:30 Зала на славата 04:45 По света и у нас 05:10 Бързо, лесно, вкусно 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 Убийства в Рая , сезон 6 , епизод 2 06:57 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:52 Хороскопът на Алена 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 1001 нощ , сезон 1 , епизод 21 14:15 Вражда , сезон 1 , епизод 49 15:50 Плен , сезон 2 , епизод 289 16:59 bTV Новините 17:30 Вкусът на България 18:00 Стани богат , сезон 6 , епизод 242 18:55 bTV Новините 20:00 Кой да знае? , сезон 4 , епизод 75 21:30 Survivor 6: Скритият идол , сезон 6 , епизод 21 23:00 bTV Новините 23:30 Лас Вегас , сезон 4 , епизод 9 00:30 Убийства в Рая , сезон 6 , епизод 3 01:30 Подстригване, боядисване, убийство 03:00 Преди обед 05:00 bTV разказва Богатствата на България 05:30 Богатствата на България

bTVAction

06:00 До краен предел , сезон 2 , епизод 7 06:30 Островът на 100-те гривни: Другата вселена , сезон 1 , епизод 21 09:00 Хуберт и Щалер , сезон 9 , епизод 15 10:00 Свръхестествени имоти , сезон 2 , епизод 6 11:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 6 12:00 Смъртоносно оръжие , сезон 2 , епизод 13 13:00 Страшен филм 15:00 Хуберт и Щалер , сезон 9 , епизод 16 16:00 Специален отдел „Издирване“ , сезон 2 , епизод 1 17:00 Спенсър , сезон 5 , епизод 12 18:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 7 19:00 Свръхестествени имоти , сезон 2 , епизод 7 20:00 Смъртоносно оръжие , сезон 2 , епизод 14 21:00 Час пик , сезон 1 , епизод 3 22:00 Черно злато 00:30 Час пик , сезон 1 , епизод 3 01:30 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 7 02:30 Смъртоносно оръжие , сезон 2 , епизод 14 03:30 Свръхестествени имоти , сезон 2 , епизод 7 04:30 Спенсър , сезон 5 , епизод 12 05:15 Хуберт и Щалер , сезон 9 , епизод 16

bTV COMEDY

06:00 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 120 06:30 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 121 07:00 По средата , сезон 7 , епизод 21 07:30 Зад кулисите на филма „Как да си дресираш дракон“ 08:00 Татковци , сезон 1 , епизод 14 09:00 Приятели , сезон 4 , епизод 20 09:30 Приятели , сезон 4 , епизод 21 10:00 В Земята на Года 12:00 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 3 12:30 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 4 13:00 Приятели , сезон 4 , епизод 20 13:30 Приятели , сезон 4 , епизод 21 14:00 Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 14 14:30 Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 15 15:00 Новите съседи , сезон 5 , епизод 62 16:30 Приятели , сезон 4 , епизод 16 17:00 Татковци , сезон 1 , епизод 16 18:00 По средата , сезон 7 , епизод 23 18:30 По средата , сезон 7 , епизод 24 19:00 Приятели , сезон 4 , епизод 22 19:30 Приятели , сезон 4 , епизод 23 20:00 Новите съседи , сезон 5 , епизод 9 21:30 Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 12 22:00 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 5 22:30 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 6 23:00 Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 16 23:30 Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 1 00:00 В Земята на Года 01:45 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 120 02:30 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 121 03:00 По средата , сезон 7 , епизод 23 03:30 По средата , сезон 7 , епизод 24 03:50 Татковци , сезон 1 , епизод 16 04:45 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 120 05:30 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 121

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:55 Здравей, България 09:28 На кафе 10:00 Розамунде Пилхер: Навън в бурята , сезон 15 , епизод 5 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Лабиринт към щастието 15:59 Новините на NOVA 16:30 Да хванеш гората 17:00 Семейни войни , сезон 18 , епизод 232 18:00 Сделка или не , сезон 13 , епизод 228 18:55 Новините на NOVA 20:00 Кошмари в кухнята 21:00 Диви и красиви , сезон 1 , епизод 6 22:00 Новините на NOVA 22:30 Магнум , сезон 4 , епизод 11 23:30 Специален отряд , сезон 5 , епизод 16 00:30 Закон и ред , сезон 22 , епизод 10 01:30 Рей Донован , сезон 5 , епизод 1 02:30 Три сестри 03:20 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Закон и ред , сезон 22 , епизод 10 06:00 Специален отряд , сезон 5 , епизод 16

Нова Спорт

10:00 Ипсуич Таун – Саутхямптън 12:00 Виктория Кьолн – Падерборн 14:00 Халешер – Аугсбург 16:00 Улм – Елверсберг 18:00 Мото Спорт Xtra 18:30 Студио „Купа на Германия“ 19:00 Пройсен Мюнстер – Херта Берлин 20:55 Студио „Купа на Германия“ 21:30 Чемпиъншип: Обзор 22:00 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 120 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Евромакс 07:30 РеВизия 08:00 Челюсти 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа – избрано 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Историите на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Разказите на хижаря 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Нищо лично 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Интервюто на Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Американска алчност 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 Интервюто на Мон Дьо 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:30 Да хванеш гората 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа – избрано 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Американска алчност 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа





