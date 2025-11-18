ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 НОЕМВРИ

БНТ1

05:15 Саботьорите – детски тв филм /Шотландия, 2016 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 258/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /14 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /14 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин 2 – тв филм /9 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 259/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Студио футбол 21:45 Футбол: България – Грузия, квалификация за световно първенство – пряко предаване от ст.“Васил Левски“ 00:00 Още от деня /п/ 00:30 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:05 Светът и ние /п/ 02:30 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:25 По света и у нас /п/ 03:50 Предател тв филм /5 епизод/п/ (12) 04:20 Българското село /п/ 04:45 Зала на славата: Верка Стоянова /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.85 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.112 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.144 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Traitors: Игра на предатели“ – тв риалити игра с водещ Владимир Карамазов 21:30 „Traitors: Маските падат“ – специално телевизионно студио с водеща Десислава Стоянова 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.2, еп.5 02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.18 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/

bTVAction

06:00 „Джона Хекс“ – фентъзи, екшън (САЩ, 2010 г.), режисьор Джими Хейуърд, в ролите Джош Бролин, Меган Фокс, Джон Малкович, Майкъл Фасбендър, Уил Арнет, Уес Бентли и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.10 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.7 /п/ 10:00 „Беър Грилс: Мисия за оцеляване“ – приключенско риалити, с.1, еп.5 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.1, еп.5 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.11 /п/ 13:00 „Дюнкерк“ – военен, драма, исторически (Великобритания, САЩ, Франция, 2017 г.), режисьор Кристофър Нолан, в ролите Том Харди, Фион Уайтхед, Килиън Мърфи, Бари Киогън, Марк Райлънс, Кенет Брана, Хари Стайлс, Джеймс Д’Арси, Анайрин Барнард, Джак Лоудън и 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.8 16:00 „Фауда“ – сериал, с.4, еп.6 17:00 Премиера: „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.11 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.1, еп.6 19:00 „Спирала“ – сериал, с.2, еп.3 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.9 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.12 22:00 „Чистачът“ – криминален, трилър (САЩ, 2007 г.), режисьор Матю Алдрич, в ролите Самюъл Джаксън, Ева Мендес, Ед Харис, Кеке Палмър, Меги Лаусън, Робърт Форстър, Розалинд Рубин и др. [14+] 23:45 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.12 /п/ 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.13 /п/ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.3, еп.9 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.10 /п/ 03:00 „Спирала“ – сериал, с.2, еп.4 /п/ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.12 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.53 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.54 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.55 07:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.1 /п/ 07:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.80 /п/ 09:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.17 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.18 /п/ 10:00 „Фелисити: Приключенията на едно американско момиче“ – семеен, комедия (САЩ, 2005 г.), режисьор Надя Тес, в ролите Шейлийн Удли, Кевин Зегърс, Дейвид Гарднър, Джон Шнайдер, Брус Бийтън, Питър Кокет, Хари Крейн, Крейг Елдридж и др. 12:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.1, еп.1 /п/ 12:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 13:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.17 /п/ 13:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.18 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.1 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.2 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.13 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.81 18:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.3 18:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.4 19:00 „По средата“ – сериал, с.4, еп.19 19:30 „По средата“ – сериал, с.4, еп.20 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.1 22:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.1, еп.3 22:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.1, еп.4 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.3 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.4 00:00 „Мъж по мярка“ – комедия, романтичен (Франция, 2016 г.), режисьор Лоран Тирар, в ролите Жан Дюжарден, Виржини Ефира, Едмонд Франки, Бруно Гомила, Камий Дамур, Кристиан Валсамидис, Бруно Хауслер, Кристиан Конил и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.56 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.57 /п/ 03:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.5 /п/ 03:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.1, еп.6 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.82 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Клетката“ (премиера) – сериал, сезон 2 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 4 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Бам Хатун – Ийст Бенгал, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026 /п/ 09:00 Ухан Джиангда – Насаф, Футбол: Шампионска Лига на Азия за жени 2025/2026 /п/ 11:00 Финландия – Андора, Футбол: Международен приятелски мач /п/ 13:00 Северна Ирландия – Люксембург, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /п/ 14:55 Новини 15:00 Джилингам – Кроули Таун, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /п/ 17:00 Франция – Белгия, мач 1 Тенис: Купа Дейвис 2025, четвъртфинал, директно 19:00 Франция – Белгия, мач 2 Тенис: Купа Дейвис 2025, четвъртфинал, директно 20:55 Новини 21:00 Студио „Световни квалификации“, директно 21:45 Уелс – Северна Македония, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 23:40 Франция – Белгия, мач 3 Тенис: Купа Дейвис 2025, четвъртфинал запис 01:40 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/