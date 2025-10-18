ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:05 Изгубеното дете – детски тв филм /Япония, 2019 г./ 05:20 Умното момче – детски тв филм /Тайланд, 2019 г./ 05:35 Детски новини /п/ 05:45 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:15 История с куче без куче – детски тв филм /България, 1985 г./, режисьор Магда Каменова, в ролите: Яница Стаматова, Мария Стефанова, Коста Цонев, Мариана Димитрова и др. 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Проект 6: Ивайло Петров – документална поредица /България, 2024г./, режисьор Веселин Бойдев 15:40 „Рицар без броня 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 В очакване на Боджангълс – игрален филм /копродукция, 2021 г./, режисьор Режи Роансар, в ролите: Виржини Ефира, Ромен Дюри, Грегори Гадвоа, Солан Машадо-Гранер и др. (12) 23:05 По света и у нас 23:20 „Концерт на Дейвид Гарет 01:35 Рецепта за култура – токшоу с Юрий Дачев /п/ 02:30 Бразди /п/ 03:15 По света и у нас /п/ 03:30 В ритъма на града /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.27 05:20 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.23 05:45 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.24 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.5 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 ПРЕМИЕРА: „Когато сме заедно“ – романтичен, драма (САЩ, Канада, 2024 г.), режисьор: Майк Рол, в ролите: Ашли Уилямс, Пол Кембъл, Рила Макинтош, Пол Мониз де Са, Ейми Гудмърфи, Нисрийн Слим, Анджела Нишита, Джейк Гай, Деналда Уилямс, Саймън Левинтал и др. 14:50 „Убийства в Рая“ – сериал 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:30 „Роки Балбоа“ – екшън, драма, спортен (САЩ, 2006 г.), режисьор: Силвестър Сталоун, в ролите: Силвестър Сталоун, Бърт Янг, Антонио Тарвър, Джералдин Хюз, Майло Вентимиля, Тони Бъртън, Майк Тайсън и др. 23:40 „Корпорация Война“ – екшън, комедия, трилър (САЩ, 2008 г.), режисьор: Джошуа Севтъл, в ролите: Джон Кюсак, Джоан Кюсак, Мариса Томей, Хилари Дъф, Бен Кингсли, Дан Акройд, Башар Рахал, Захари Бахаров, Андрей Слабаков, Велизар Бинев и др. 01:50 „Момчето 2“ – хорър, мистъри, драма (САЩ, Китай, Канада, Австралия, 2020 г.), режисьор: Уилям Брент Бел, в ролите: Кейти Холмс, Оуен Йоуман, Ралф Инесън, Анджали Джей, Оливър Райс, Натали Мун, Дафни Хоскинс, Чарлз Джарман и др. [16+] 03:50 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова /п./ 04:20 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.2 /п./ 06:00 „Разрушителят“ – фантастика, екшън, криминален (САЩ, 1993 г.), режисьор: Марко Брамбила, в ролите: Силвестър Сталоун, Уесли Снайпс, Сандра Бълок, Найджъл Хотърн, Бенджамин Брат, Боб Гънтън, Денис Лиъри, Джак Блек, Роб Шнайдър и др. 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.2 09:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.3 10:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.4 11:00 „Опасна зона“ – екшън, приключенски, трилър (САЩ, 1994 г.), режисьор: Стивън Сегал, в ролите: Стивън Сегал, Майкъл Кейн, Джоан Чен, Джон Макгинли, Били Боб Торнтън, Ричард Хамилтън и др. 13:00 „Мега звяр“ – фантастика, екшън (САЩ, Китай, 2018 г.), режисьор: Джон Търтълтауб, в ролите: Джейсън Стейтъм, Руби Роуз, Рейн Уилсън, Робърт Тейлър, Клиф Къртис, Олафур Олафсон, Бинг Бинг Ли и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.11 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.1, еп.5 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.11 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.5 20:00 ПРЕМИЕРА: „Сан Андреас: Магнитуд 10“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Джон Баумгартнър, в ролите: Джей Касълс, Джейсън Уудс, Грейс Ван Дийн, Илейн Партноу, Лейн Таунсенд, Алисън Адамс, Кайл Дефранко, Робърт Евънс, Блеър Чандлър и др. 22:00 „Мега звяр 2: Падината“ – фантастика, екшън (САЩ, Китай, 2023 г.), режисьор: Бен Уитли, в ролите: Джейсън Стейтъм, Ву Джинг, София Кай, Пейдж Кенеди, Серхио Перис-Менчета, Скайлър Самуелс, Клиф Къртис, Мелисанти Махут, Феликс Майр, Кайрън Соня Савар и др. 00:15 „До смъртта“ – екшън, криминален, драма (САЩ, Великобритания, Германия, България, 2007 г.), режисьор: Саймън Велолc, в ролите: Жан-Клод Ван Дам, Стефън Уорд, Майкъл Адъмс, Селина Гилес, Марк Даймънд, Уес Робинсън, Рейчъл Гранд, Меги Елбрейт, Гари Бейдли и др. [14+] 02:30 „Разрушителят“ – фантастика, екшън, криминален (САЩ, 1993 г.), режисьор: Марко Брамбила, в ролите: Силвестър Сталоун, Уесли Снайпс, Сандра Бълок, Найджъл Хотърн, Бенджамин Брат, Боб Гънтън, Денис Лиъри, Джак Блек, Роб Шнайдър и др. 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.3 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.90 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.91 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.92 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.93 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.6 08:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.13 /п./ 08:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.14 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.1 /п./ 11:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.2 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.22 /п./ 12:00 „Навитакът“ – комедия, романтичен (САЩ, Австралия, 2008 г.), режисьор: Пейтън Рийд, в ролите: Джим Кери, Зоуи Дешанел, Брадли Купър, Джон Майкъл Хигинс, Фенула Фланагън, Терънс Стамп, Саша Алекзандър и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.12 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.13 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.7 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.8 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.9 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.10 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.23 19:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.24 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.15 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.5 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.13 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.14 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.6 /п./ 01:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.15 /п./ 01:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.16 /п./ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.92 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.93 /п./ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.5 /п./ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.6 /п./ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.6 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 /п/ 06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Дърти хлапета“ – с уч. на Адам Сандлър, Кевин Джеймс, Крис Рок и др. 15:00 „Моят най-добър приятел“ – с уч. на Джанет Монтгомъри, Мегън Фокс, Джош Дюамел и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 „Мики Синьото око“ – с уч. на Хю Грант, Джийн Трипълхорн, Джо Витерели и др. 01:10 „Пътищата на живота“ – с уч. на Хавиер Бардем, Ел Фанинг, Бранка Катич и др. 03:00 „Моят най-добър приятел“ – с уч. на Джанет Монтгомъри, Мегън Фокс, Джош Дюамел и др. /п/

Нова Спорт

08:00 Фортуна Дюселдорф – Айнтрахт Брауншвайг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 10:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Петрич /n/ 12:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Петрич, директно 14:00 Карлсруе – Кайзерслаутерн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 15:55 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 16:30 Майнц – Байер Леверкузен, Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 18:25 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Байерн Мюнхен – Борусия Дортмунд, Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Студио „Бундеслига“, директно 22:00 Сарагоса – Рио Бреоган, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 00:00 Анже – Монако, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, запис 01:55 Хъдърсфийлд Таун – Болтън Уондърърс, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 03:45 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/