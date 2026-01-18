ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ЯНУАРИ

БНТ1
06:00 Блуи 06:20 Книга на книгите 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва… с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Истории от Олимпийските игри 13:30 Българското село 14:00 Малки истории15:00 Уча, зная и играя 15:30 Грехът на Малтица 16:50 Проект 617:00 Това го знам 18:00 Имате среща с … Диана Любенова 18:45 Спорт Тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини21:00 БГ киновечер: На границата 22:00 Моят плейлист23:00 По света и у нас 23:15 Съседката01:05 Натисни F1 01:35 Арт Детектив 01:50 Моят плейлист 02:45 Чешити 03:00 По света и у нас 03:15 Малки истории 04:10 Домът на вярата04:40 Религията днес 05:40 Телепазарен прозорец
bTV
06:00 Светът на здравето 06:30 Съдебна зала: Ел Ей, сезон 3, епизод 20 07:30 Тази събота и неделя 11:00 Богатствата на България 11:30 Светът на здравето 11:59 bTV Новините 12:30 Розамунде Пилхер: Да намериш себе си, сезон 1, епизод 147 14:30 Благородник по неволя 16:30 120 минути 18:55 bTV Новините 19:40 Защо? 20:00 Такси 3 22:00 Двойна игра 00:00 Извънредно специални пратеници 02:00 Сандокан, сезон 1, епизод 8 03:20 120 минути 06:30 Иконостас 07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се 11:00 Съдебен спор 11:59 Новините на NOVA 12:30 Влюбване в Манхатън 14:15 С ухание на любов 16:00 Да хванеш гората 16:30 На фокус с Лора Крумова 18:55 Новините на NOVA 19:40 На фокус след новините 20:00 Вече играеш… Стоичков 21:00 Почти истинско семейство 23:30 Опасно синьо 01:50 Розовата пантера: Отново в атака 04:20 Съдебен спор 05:20 Пресечна точка
bTVAction
06:00 Под нулата: Леден ад 08:00 Екстремно, сезон 2, епизод 20 08:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 10 09:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 11 10:30 Операция „Мълния“ 13:00 Уасаби 15:00 Стани богат 16:00 Стани богат 17:00 Невероятният Космос, сезон 1, епизод 12 17:30 Да Знаеш Как 18:00 Мега съоръжения, сезон 1, епизод 8 19:00 История на автомобилите, сезон 2, епизод 12 19:30 Екстремно, сезон 2, епизод 16 20:00 Сан Андреас: Мегаземетресение 22:00 Война на дронове 00:00 Операция Форчън: Троянски кон 02:15 Световният търговски център 04:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 10 05:15 Свръхестествено, сезон 9, епизод 11
bTV COMEDY
06:00 Взривоопасни номера, сезон 1, епизод 6 06:30 Взривоопасни номера, сезон 1, епизод 7 07:00 Нощен съд, сезон 1, епизод 1 07:30 Нощен съд, сезон 1, епизод 2 08:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 4 09:30 Малкълм, сезон 3, епизод 1 10:00 Малкълм, сезон 3, епизод 6 10:30 Малкълм, сезон 3, епизод 7 11:00 Малкълм, сезон 3, епизод 8 11:30 Малкълм, сезон 3, епизод 9 12:00 Нощ в музея 14:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 7 15:30 Новите съседи, сезон 16, епизод 5 17:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 16 17:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 17 18:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 18 18:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 19 19:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 7 19:30 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 8 20:00 Новите съседи, сезон 16, епизод 7 22:00 Компютърджии, сезон 3, епизод 5 22:30 Компютърджии, сезон 4, епизод 1 23:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 20 23:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 21 00:00 Нощен съд, сезон 1, епизод 1 00:30 Нощен съд, сезон 1, епизод 2 01:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 7 01:30 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 8 02:00 Взривоопасни номера, сезон 1, епизод 6 02:30 Взривоопасни номера, сезон 1, епизод 7 03:00 Компютърджии, сезон 3, епизод 5 03:30 Компютърджии, сезон 4, епизод 1 04:00 Нощен съд, сезон 1, епизод 1 04:30 Нощен съд, сезон 1, епизод 2 05:00 Взривоопасни номера, сезон 1, епизод 6 05:30 Взривоопасни номера, сезон 1, епизод 7
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Нова Спорт
08:30 Световна купа по сноуборд 10:15 Австралия – Република Корея 12:15 Студио „Сноуборд“ 12:45 Световна купа по сноуборд 14:15 Студио „Сноуборд“ 14:55 Спортни новини 15:00 Оксфорд Сити – Бристъл Сити 17:00 Чемпиъншип: Обзор 17:30 Пета четвърт 18:00 Баскония – Манреса 20:00 Реал Мадрид – Валенсия 22:00 Волфсбург – Хайденхайм 00:00 Суонси Сити – Бирмингам Сити 02:00 Еротичен Телепазар
NOVA NEWS
06:00 52 истории 06:40 Ничия земя 07:30 Събуди се 11:00 Пулс 11:30 Да хванеш гората 12:00 Новините на NOVA 12:30 Европа в 15 минути 12:45 Репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 РеВизия 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти 16:00 Близо до спорта 16:30 На фокус с Лора Крумова 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 На фокус след новините 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 Истории от света 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус с Лора Крумова 01:00 Ничия земя 02:00 Събуди се 05:00 Пулс 05:30 Близо до спорта