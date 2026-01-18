ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ЯНУАРИ

БНТ1

06:00 Блуи 06:20 Кни­га на кни­ги­те 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 До­мът на вяра­та 08:00 Денят за­поч­ва… с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:15 Ис­то­рии от Оли­мпий­ски­те иг­ри 13:30 Бъл­гар­ско­то се­ло 14:00 Мал­ки ис­то­рии15:00 Уча, зная и иг­рая 15:30 Гре­хът на Мал­ти­ца 16:50 Проект 617:00 То­ва го знам 18:00 Има­те сре­ща с … Диа­на Лю­бе­но­ва 18:45 Спорт То­то 19:00 С БНТ за­ви­на­ги 19:50 Раз­ка­жи ми при­каз­ка 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ин­тер­вю­то 20:45 Спор­тни но­ви­ни21:00 БГ ки­но­ве­чер: На гра­ни­ца­та 22:00 Моят плей­лист23:00 По све­та и у нас 23:15 Съ­сед­ка­та01:05 На­тис­ни F1 01:35 Арт Де­тек­тив 01:50 Моят плей­лист 02:45 Че­ши­ти 03:00 По све­та и у нас 03:15 Мал­ки ис­то­рии 04:10 До­мът на вяра­та04:40 Ре­ли­гия­та днес 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец

bTV

06:00 Све­тът на здра­ве­то 06:30 Съ­деб­на за­ла: Ел Ей, се­зон 3, епи­зод 20 07:30 Та­зи съ­бо­та и не­деля 11:00 Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия 11:30 Све­тът на здра­ве­то 11:59 bTV Но­ви­ни­те 12:30 Ро­за­мун­де Пил­хер: Да на­ме­риш се­бе си, се­зон 1, епи­зод 147 14:30 Бла­го­род­ник по не­воля 16:30 120 ми­ну­ти 18:55 bTV Но­ви­ни­те 19:40 За­що? 20:00 Так­си 3 22:00 Двой­на иг­ра 00:00 Из­вън­ред­но спе­циал­ни пра­те­ни­ци 02:00 Сан­до­кан, се­зон 1, епи­зод 8 03:20 120 ми­ну­ти 06:30 Ико­нос­тас 07:00 По­ре­ди­ца на DW 07:30 Съ­бу­ди се 11:00 Съ­де­бен спор 11:59 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Влюб­ва­не в Ман­ха­тън 14:15 С уха­ние на лю­бов 16:00 Да хва­неш го­ра­та 16:30 На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва 18:55 Но­ви­ни­те на NOVA 19:40 На фо­кус след но­ви­ни­те 20:00 Ве­че иг­рае­ш… Стоич­ков 21:00 Поч­ти ис­тин­ско се­мей­ство 23:30 Опа­сно си­ньо 01:50 Ро­зо­ва­та пан­те­ра: От­но­во в ата­ка 04:20 Съ­де­бен спор 05:20 Пре­сеч­на точ­ка

bTVAction

06:00 Под ну­ла­та: Ле­ден ад 08:00 Ек­стрем­но, се­зон 2, епи­зод 20 08:30 Свръ­хес­тес­тве­но, се­зон 9, епи­зод 10 09:30 Свръ­хес­тес­тве­но, се­зон 9, епи­зод 11 10:30 Опе­ра­ция „Мъл­ния“ 13:00 Уа­са­би 15:00 Ста­ни бо­гат 16:00 Ста­ни бо­гат 17:00 Не­ве­роя­тният Кос­мос, се­зон 1, епи­зод 12 17:30 Да Знаеш Как 18:00 Ме­га съо­ръ­же­ния, се­зон 1, епи­зод 8 19:00 Ис­то­рия на ав­то­мо­би­ли­те, се­зон 2, епи­зод 12 19:30 Ек­стрем­но, се­зон 2, епи­зод 16 20:00 Сан Ан­дреас: Ме­га­зе­мет­ре­се­ние 22:00 Вой­на на дро­но­ве 00:00 Опе­ра­ция Фор­чън: Троян­ски кон 02:15 Све­тов­ният тър­гов­ски цен­тър 04:30 Свръ­хес­тес­тве­но, се­зон 9, епи­зод 10 05:15 Свръ­хес­тес­тве­но, се­зон 9, епи­зод 11

bTV COMEDY

06:00 Взри­воо­пас­ни но­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 6 06:30 Взри­воо­пас­ни но­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 7 07:00 Но­щен съд, се­зон 1, епи­зод 1 07:30 Но­щен съд, се­зон 1, епи­зод 2 08:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 4 09:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 1 10:00 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 6 10:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 7 11:00 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 8 11:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 9 12:00 Нощ в му­зея 14:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 7 15:30 Но­ви­те съ­се­ди, се­зон 16, епи­зод 5 17:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 16 17:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 17 18:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 18 18:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 19 19:00 За­тег­не­те ко­ла­ни­те, се­зон 2, епи­зод 7 19:30 За­тег­не­те ко­ла­ни­те, се­зон 2, епи­зод 8 20:00 Но­ви­те съ­се­ди, се­зон 16, епи­зод 7 22:00 Ком­пю­тър­джии, се­зон 3, епи­зод 5 22:30 Ком­пю­тър­джии, се­зон 4, епи­зод 1 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 20 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 21 00:00 Но­щен съд, се­зон 1, епи­зод 1 00:30 Но­щен съд, се­зон 1, епи­зод 2 01:00 За­тег­не­те ко­ла­ни­те, се­зон 2, епи­зод 7 01:30 За­тег­не­те ко­ла­ни­те, се­зон 2, епи­зод 8 02:00 Взри­воо­пас­ни но­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 6 02:30 Взри­воо­пас­ни но­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 7 03:00 Ком­пю­тър­джии, се­зон 3, епи­зод 5 03:30 Ком­пю­тър­джии, се­зон 4, епи­зод 1 04:00 Но­щен съд, се­зон 1, епи­зод 1 04:30 Но­щен съд, се­зон 1, епи­зод 2 05:00 Взри­воо­пас­ни но­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 6 05:30 Взри­воо­пас­ни но­ме­ра, се­зон 1, епи­зод 7

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

06:30 Ико­нос­тас 07:00 По­ре­ди­ца на DW 07:30 Съ­бу­ди се 11:00 Съ­де­бен спор 11:59 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Влюб­ва­не в Ман­ха­тън 14:15 С уха­ние на лю­бов 16:00 Да хва­неш го­ра­та 16:30 На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва 18:55 Но­ви­ни­те на NOVA 19:40 На фо­кус след но­ви­ни­те 20:00 Ве­че иг­рае­ш… Стоич­ков 21:00 Поч­ти ис­тин­ско се­мей­ство 23:30 Опа­сно си­ньо 01:50 Ро­зо­ва­та пан­те­ра: От­но­во в ата­ка 04:20 Съ­де­бен спор 05:20 Пре­сеч­на точ­ка

Но­ва Спорт

08:30 Све­тов­на ку­па по сноу­борд 10:15 Ав­стра­лия – Ре­пуб­ли­ка Ко­рея 12:15 Сту­дио „Сноу­борд“ 12:45 Све­тов­на ку­па по сноу­борд 14:15 Сту­дио „Сноу­борд“ 14:55 Спор­тни но­ви­ни 15:00 Ок­сфорд Си­ти – Брис­тъл Си­ти 17:00 Чем­пиън­шип: Об­зор 17:30 Пе­та чет­върт 18:00 Бас­ко­ния – Ман­ре­са 20:00 Реал Мад­рид – Ва­лен­сия 22:00 Волф­сбург – Хай­ден­хайм 00:00 Суон­си Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти 02:00 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NOVA NEWS

06:00 52 ис­то­рии 06:40 Ни­чия земя 07:30 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 11:30 Да хва­неш го­ра­та 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти 12:45 Ре­пор­таж на DW 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Не­поз­на­ти­те зе­ми 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ре­Ви­зия 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Че­люс­ти 16:00 Бли­зо до спор­та 16:30 На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Ни­чия земя 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 На фо­кус след но­ви­ни­те 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:25 Ис­то­рии от све­та 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:20 На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва 01:00 Ни­чия земя 02:00 Съ­бу­ди се 05:00 Пулс 05:30 Бли­зо до спор­та