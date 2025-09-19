ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /8 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 218 /п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт – детектив рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Хартиени жерави – детски тв филм /Япония, 2016 г./ 15:15 Гейм он! – тв филм /9 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 219/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – тв филм /2 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия – тв филм /3 епизод/ (12) 01:00 Рецепта за култура – токшоу с Юрий Дачев /п/ 02:00 Бразди /п/ 02:45 Библиотеката /п/ 03:15 Вечната музика /п/ 03:45 По света и у нас /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.44 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.72 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.105 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 02:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова /п/ 02:30 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п/ 04:20 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п/

bTVAction

06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.1 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.45 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.7 /п/ 10:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.12 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.8 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.11 /п/ 13:00 „Сурова сделка“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1986 г.), режисьор Джон Ървин, в ролите Арнолд Шварценегер, Катрин Харолд, Дарън Макгавин, Сам Уонамейкър, Пол Шенар, Стивън Хил, Джо Регалбуто, Робърт Дави, Бланш Бейкър, Джордж П. Уилбър, Стив Холт и д 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.8 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.25 17:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.13 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.9 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.3 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.12 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.2 22:00 „Смъртоносно оръжие“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др. 00:30 „Писък“ – хорър, мистерия (САЩ, 1996 г.), режисьор Уес Крейвън, в ролите Дрю Баримор, Дейвид Аркет, Нев Кембъл, Кoртни Кокс, Скийт Улрих, Матю Лилард, Роджър Джаксън, Кевин Патрик Уолс и др. [16+] 02:45 „Леден капан“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, Индия, 2014 г.), режисьор Емили Едуин Смит, в ролите Бартън Бънд, Бейли Спрай, Джулс Хартли, Джоуи Чиприано, Джон Грейгън, Йарон Урбас, Уасим Но’мани, Ревон Юсиф, Али Амин, Вилфрид Капет и др. 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.3 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.33 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.34 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.35 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.6 /п/ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.7 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.38 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.11 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.12 /п/ 10:00 „Джони Инглиш избухва отново“ – комедия, приключенски (Великобритания, Франция, 2018 г.), режисьор Дейвид Кер, в ролите Роуън Аткинсън, Олга Куриленко, Бен Милър, Джюничи Каджиока, Ема Томпсън, Джейк Лейси, Миранда Хенеси и др. 11:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.12 /п/ 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.6 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.7 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.11 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.12 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.15 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.16 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.1 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.39 18:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.8 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.9 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.13 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.14 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.2 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.9 /п/ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.8 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.9 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.17 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.18 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.14 /п/ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.6 /п/ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.7 /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.36 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.37 /п/ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.3 /п/ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.4 /п/ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.14 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 01:10 „Викингът“ – с уч. на Александър Скарсгард, Уилям Дефо, Аня Тейлър-Джой и др. 04:00 „Булчински войни“ – с уч. на Ан Хатауей, Кейт Хъдсън, Браян Грийнбърг и др. /п/

Нова Спорт

06:30 Ууфо Тай По – Макартър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /п/ 08:30 Бейдзин Гуоан – Конг Ан Ханой, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /п/ 10:30 Австралия – Белгия, Тенис: Купа Дейвис 2025, мач 1 /п/ 12:30 Австралия – Белгия, Тенис: Купа Дейвис 2025, мач 2 /п/ 14:30 Австралия – Белгия, Тенис: Купа Дейвис 2025, мач 3 /п/ 16:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 17:00 Конен спорт Купа на България 2025, Ямбол, директно 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Арминия Билефелд – Гройтер Фюрт, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 Лион – Анже, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 00:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 01:00 Хърватия – Франция, Тенис: Купа Дейвис 2025, мач 5 /п/ 03:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/





