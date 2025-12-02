ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

БНТ1

05:05 Снежен свят – тв филм/п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата – тв филм /7 епизод/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /22 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /22 епизод/ 15:00 Снежен свят – тв филм 15:20 Звезден прах – тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 269/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата – тв филм /8 епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Ничия земя – тв филм /4 епизод/(14) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Ничия земя – тв филм /4 епизод/п/(14) 04:45 Зала на славата: Антонина Зетова /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.6 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.6 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.122 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.154 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Traitors: Игра на предатели – след играта“ – специално телевизионно студио с водеща Деси Стоянова 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.3 01:10 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.4 02:10 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.2 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 06:00 „Краят на света 2“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Максимилиан Елфелд, в ролите: Джей Касълс, Джоузеф Майкъл Харис, Евън Джеймс Хендерсън, Жаклин Скисловски, Салиу Сесе, Реми О’Брайън, Стив Делатори, Шарън Дезире, Бърнард Булън и др. 08:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.7 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 10:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.2 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.19 /п./ 13:00 „Белият дом в руини“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор: Джеф Мийд, в ролите: Джак Пиърсън, Шийн Йънг, Кайла Фийлдс, Тери Уудбери, Ерик Робъртс, Джеф Мийд, Джеси Тайе, Андрю Роджърс, Александра Вон, Джули Крисанте, Моли Фланаган и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.2 16:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.4 17:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.8 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.3 19:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.3 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.4 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.20 22:00 „Елитни убийци“ – криминален, екшън, трилър (САЩ, Великобритания, Австралия, 2011 г.), режисьор: Гари Маккендри, в ролите: Джейсън Стейтъм, Клайв Оуен, Робърт Де Ниро, Доминик Пърсел, Ивон Страховски, Бен Менделсон, Дейвид Уайтли, Матю Нейбъл и др. 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.20 /п./ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с.4, еп.4 02:15 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.4 /п./ 03:15 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.3 /п./ 04:15 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.8 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.10 /п./ 05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.11 /п./ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.12 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.13 07:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.13 /п./ 07:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.14 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.90 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.21 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.22 /п./ 10:00 „Норм – полярният мечок: Ключовете на кралството“ – анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2018 г.), режисьори: Тим Молтби и Ричард Фин 12:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 12:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.6 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.21 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.22 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.10 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.11 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.14 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.91 18:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.15 18:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.16 19:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.23 19:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.24 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.15 22:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.7 22:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.1 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.12 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.13 00:00 „Норм – полярният мечок: Ключовете на кралството“ – анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2018 г.), режисьори: Тим Молтби и Ричард Фин 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.12 /п./ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.13 /п./ 03:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.15 /п./ 03:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.16 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.91 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Клетката“ (премиера) – сериал, сезон 2 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 4 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

08:00 Бирмингам Сти – Уотфорд, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 10:00 Оксфорд Юнайтед – Ипсуич Таун, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 12:00 Лестър Сити – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 14:00 Уест Бромич Албиън – Суонзи Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 16:00 Париж ФК – Оксер, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 18:00 Чемпиъншип: Обзор – предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 18:30 Студио „Купа на Германия“ – директно 19:00 Херта Берлин – Кайзерслаутерн Футбол: Купа на Германия 2025/2026 – директно 20:55 Новини 21:00 Студио „Висша лига“ – директно 21:30 Борнемут – Евертън, Футбол: Висша лига 2025/2026 – директно 23:25 Студио „Висша лига“ директно 00:00 Лион – Нант, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/