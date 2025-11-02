ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 НОЕМВРИ

БНТ1

06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4 – анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Ева Янева 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 Отмъщението на Путифар – игрален филм /копродукция, 2023г./, режисьор Пиер Франсоа Мартен Лавал, в ролите Кристиан Клавие, Изабел Нанти, Никола Берно и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Всичко за сина ми – тв филм /6 епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Опасен чар /100 години от рождението на актрисата Надя Тодорова/ – тв филм /България, 1984г./, режисьор Иван Андонов, в ролите Тодор Колев, Невена Коканова, Стефан Мавродиев, Татяна Лолова, Надя Тодорова и др. 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите – тв филм /14 епизод/п/ (16) 04:45 Зала на славата: Гинка Загорчева /п/

bTV

05:10 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.7 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5, еп.8 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Неразказано в историята: Съкровищата на България“ – документална поредица 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Месец любов“ – драма, романтичен (САЩ, 2001 г.), режисьор Пат О’Конър, в ролите Киану Рийвс, Чарлийз Терон, Джейсън Айзъкс, Грег Джърман, Лиъм Айкън, Робърт Джой, Лорън Греъм, Майкъл Розенбаум, Франк Лангела, Рей Бейкър, Джейсън Кравиц, Майкъл Роузенба 14:50 „Убийства в Рая“ – сериал 16:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 22:10 „Traitors: Маските падат“ – специално телевизионно студио с водеща Десислава Стоянова 22:50 „Изгнаникът“ – екшън, трилър (САЩ, Великобритания, Канада, Белгия, 2012 г.), режисьор Филип Стюлз, в ролите Арън Екхарт, Олга Куриленко, Лиана Либерато, Кейт Линдър, Александър Фелинг, Нийл Нейпиър, Симон-Елис Жирар, Карик Харон, Ерик Кодон и др. 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.7 01:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.6 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.21 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.15 /п/ 06:00 „Криминалните досиета на Ан Рул: Роза за гроба ?“ – трилър, драма (САЩ, 2023 г.), режисьор: Марит Лий Го, в ролите: Крисшел Стаузе, Колин Егълсфийлд, Лора Рамзи, Гавин Бордърс, Кати Салводън, Рейчъл Стъбингтън, Джонатан Бергман и др. 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.16 09:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.17 10:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.18 11:00 „На ръба на утрешния ден“ – фантастика, екшън (САЩ, Канада, 2014 г.), режисьор Дъг Лайман, в ролите Том Круз, Емили Блънт, Брендън Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши Ханеда и др. 13:00 „Чужденецът“ – екшън, криминален, драма (САЩ, Китай, Великобритания, 2017 г.), режисьор Мартин Кембъл, в ролите Джеки Чан, Пиърс Броснан, Чарли Мърфи, Кейти Лун, Дърмът Краули, Рори Флек Бърн, Саймън Кунц, Пипа Бенет-Уорнър, Глен Уебстър и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.4, еп.3 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.4 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.16 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.10 20:00 ПРЕМИЕРА: „Армагедон 2025“ – фантастика, екшън (САЩ, 2022 г.), режисьор Майкъл Су, в ролите Майкъл Паре, Джей Касълс, Линдзи Мари Уилсън, Джоузеф Майкъл Харис, Дейвид Томас Нюман, Джералд Уеб, Антъни Дженсън, Сара Ливинг, Филип Андре Ботело и др. 22:00 „Старгейт“ – екшън, приключенски, фантастика (Франция, САЩ, 1994 г.), режисьор Роланд Емерих, в ролите Кърт Ръсел, Джеймс Спейдър, Джей Дейвидсън, Вивека Линдфорс, Алексис Круз, Мили Авитал, Джаймън Хаунсу, Дерек Уебстър, Лион Рипи, Ерик Авари и др. 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.3 /п/ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.11 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.13 /п/ 03:00 „Спирала“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.22 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.21 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.22 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.23 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.11 08:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.13 /п/ 08:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.14 /п/ 09:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.15 /п/ 09:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.16 /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.1 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.2 /п/ 11:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.9 /п/ 11:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.10 /п/ 12:00 „Кучешки живот“ – приключенски, комедия, драма (САЩ, Индия, 2017 г.), режисьор Ласе Халстрьом, в ролите Брит Робъртсън, Денис Куейд, Пеги Липтън, Джон Ортиз, Каролин Кейв, Люк Кърби, Джулиет Райлънс, Наоми Френет и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.9 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.10 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.15 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.16 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.17 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.18 /п/ 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.11 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.12 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.11 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.2, еп.8 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.2, еп.9 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.19 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.20 00:00 „Скуби-Ду!“ – анимация (САЩ, Канада, 2020 г.), режисьор Тони Сървоун 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.24 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.25 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.17 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.18 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.70 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Торта за краля“ (премиера) – с уч. на Ашли Голдън, Крисчън Хауърд, Хана Брантли и др. 14:15 „Ръководство за необвързани“ (премиера) – с уч. на Ансли Гордън, Джудит Топър, Яго Лупи и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Джейсън Борн“ – с уч. на Алисия Викандер, Мат Деймън, Томи Лий Джоунс и др. 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Херта Берлин – Динамо Дрезден, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 09:00 Дармщат – Арминия Билефелд, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 11:00 Куинс Парк Рейнджърс – Ипсуич Таун, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, запис 13:00 Ховентут – Леида Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 15:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 16:00 Рен – Страсбург, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 18:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 18:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /п/ 19:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 19:30 Пансерайкос – ПАОК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:30 Барселона – Мурсия Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, запис 23:30 Лил – Анже, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, запис 01:30 Куинс Парк Рейнджърс – Ипсуич Таун Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/