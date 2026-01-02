ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ЯНУАРИ

00:25 Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова

01:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

01:20 Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…

02:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

02:25 Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…

03:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

03:20 Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…

03:50 Евромакс – Общество, Германия. Предаване на DW.

04:20 Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…

05:00 Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…

05:30 Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…

06:00 В добра форма – Общество, Германия. Предаване на DW за здравословен начин на живот.

06:30 Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…

07:30 Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова

08:00 Пулс – Общество, България. Водещ: Гергана Добрева. В предаването Пулс ще обсъждаме проблемите в българското здравеопазване -…

08:30 Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…

09:00 Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…

09:30 Предизвиквам те – тв поредица. Поредица.

10:00 Светски обзор 2025 – Изкуство. Най-любопитното от светския живот през изминалата година.

11:00 Международен – обзор, 2025. Акцентите за най-важните събития от света през изминалата година.

12:00 Новините на NOVA – Новини, България. новини, България

12:30 Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…

13:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

13:45 DW Репортерът – Европа. Aктуалната поредица DW Репортерът ще обръща поглед към важни и интересни теми от и света.

14:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

14:30 Непознатите земи – Природа, България, 2025. Репортерите на NOVA ще ви отведат до уникални места извън туристическите маршрути. Насладете се на…

15:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

15:20 Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…

15:55 До там и обратно – Общество. публицистика, общество

16:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

16:10 Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…

17:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

17:20 Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…

18:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

18:20 РеВизия – Общество, България. Водещ: Йордан Бързаков. Предаване за финанси и енергетика. Водещият и неговите гости дискутират тематични…

19:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

19:15 Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…

20:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

20:50 Най-доброто от DW

21:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

21:30 РеВизия – Общество, България. Водещ: Йордан Бързаков. Предаване за финанси и енергетика. Водещият и неговите гости дискутират тематични…

22:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

22:15 Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…

23:00 Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.

23:20 Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…