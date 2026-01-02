Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ЯНУАРИ

Дата:
от: Телевизия
BNT

00:15Полицаят и полицайките – Повторение, Филм, Франция, 1980. Последен марш! Сержант Крюшо и колегите му са в екип с четири полицайки… Шестият филм от…
01:55Нова в града – Повторение, Филм, САЩ, 2009. Фирмен скок между Маями и Минесота – с по-висок пост или без работа Фирмена служителка с висок…
03:30По света и у нас – Повторение. Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по…
04:00Чешити – Повторение. Предаване за хора със собствен почерк – формат, който представя уникални личности, носещи характер, история и…
04:20Мостът – Gen X vs Gen Z – Повторение.
05:40Телепазарен прозорец
06:00Книга на книгите 4 – Анимация.
06:55Денят започва – Сутрешният блок на БНТ е актуално-информационно предаване. Всеки делничен ден зрителите научават първи най-важните новини от…
09:00По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
09:10Отбор Марко – Филм, САЩ, 2019. Между старо и ново, къде е загубата на време – в къщи с технологиите или с топка на открито… Обсебен от…
10:45Сватбарски мераци„, „Еврокабаре“ и „Новите години на БНТ“ – трилогия на всенародното веселие в ново – Повторение.
12:00По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
12:30Мистичен ритъм по БНТ и ОНЛАЙН
14:00Бъдещето на магията в България – България, 2024. История и развитие на фокусите и магическото изкуство в България и по света
15:00Булевардът на рома – Филм, Франция, 1971. Късметът не изневерява цели 12 пъти, за да продължи курсът през Булеварда на рома… В периода на Сухия…
17:10Събитията на 2025 – Повторение.
18:15Изненадващо пътуване – Филм, САЩ, 2022. Колко струва промяната за глупавия американец в Италия… Финансов брокер от Уолстрийт си купува селска къща…
20:00По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
20:30Супергерои – Филм, Италия, 2021. Герои на любовта в красив романс или в успешен комикс Анна е художничка, автор на комикси, импулсивна и…
22:30Болеро – Филм, Франция, 2024. Какво изразява цикличната музикална изповед на Морис Равел В период на криза композиторът Морис Равел…

bTV

01:15Опасни улици, сез.17, еп.16 – Сериал, Турция, 2007. Режисьор: Орхан Оуз. В ролите: Зафер Ергин, Гамзе Пекташ, Йозгюр Озан, Уур Пекташ, Берк Октай и др.. Един…
02:20Приятели, сез.7, еп.23 – Повторение, Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Дейвид Крейн, Марта Кауфман. В ролите: Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу за…
02:50Приятели, сез.7, еп.24 – Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Дейвид Крейн, Марта Кауфман. В ролите: Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу за живота,…
03:20Сръчковците 2 – Премиера, Анимация, Русия, 2019. режисьори: Василий Бедошвили, Евгений Горгеев и Иван Пшонкин
04:50Смърфовете, сез.2, еп.28 – Анимация, САЩ, 2021. Режисьор: Уилям Рено. анимационен сериал
05:10Съдебна зала: Ел Ей, сез.3, еп.13 – Сериал, САЩ, 2019. В ролите: Симон Мисик, Уилсън Бетъл, Джесика Камачо, Джей Алекс Бринсън, Рути Ан Майлс и др.. Съдебна зала:…
06:00Съдебна зала: Ел Ей, сез.3, еп.14 – Сериал, САЩ, 2019. В ролите: Симон Мисик, Уилсън Бетъл, Джесика Камачо, Джей Алекс Бринсън, Рути Ан Майлс и др.. Съдебна зала:…
06:55Тази сутрин – Общество, България, 2023. „Тази сутрин“ е сутрешният блок на bTV с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова, който информира…
09:30Преди обед – Ток шоу, България. „Преди обед“ е динамично токшоу по bTV с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева, което всеки делничен…
11:52Хороскопът на Алена – Авторката и водеща Светлана Тилкова – Алена представя ежедневни астрологични прогнози за всички зодии, включващи както…
11:59bTV Новините – обедна емисия
12:45Комиците и приятели – Повторение, Комедийно шоу. С много хумор, импровизации и заразителна енергия „Комиците и приятели“ обединява на сцената едни от…
13:15Али Баба(част I – Приключенски, Франция, 2007. Режисьор: Пиер Акнин. В ролите: Жерар Жюно, Мишел Берние, Жан Бенгиги, Саида Джавад, Лейла Бехти и…
15:30Марли и аз – Комедия, САЩ, 2008. Режисьор: Дейвид Франкел. В ролите: Оуен Уилсън, Дженифър Анистън, Ерик Дейн, Алън Аркин, Хейли Хъдсън и…
18:00Стани богат – Шоу, България, 2024. Една от големите легенди на българския телевизионен ефир – Ники Кънчев, се завръща на екран като водещ на…
18:55bTV Новините – централна емисия
20:00Кой да знае? – Шоу, България. „Кой да знае?“ е комедийно куиз-шоу по bTV с водещ Александър Кадиев и капитани Милица Гладнишка и Христо Пъдев,…
21:30Кажи честно – Шоу, България, 2024. Форматът представя забавна игра, в която трима участници разказват невероятни истории, а звездно жури се…
22:45Тутанкамон(част I – Биографичен, Канада, 2015. Режисьор: Дейвид фон Анкен. В ролите: Ейвън Джогия, Александър Сидиг, Бен Кингсли, Кайли Бънбъри,…

bTV Action

01:15Хавай 5-0, сез.3, еп.15 – Повторение, сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър…
02:15Под прикритие, сез.5, еп.10 – сериал, България, 2012. Режисьор: Димитър Гочев, Виктор Божинов. В ролите: Захари Бахаров, Ивайло Захариев, Мариан Вълев,…
03:15Извън играта, сез.1, еп.10 – Повторение, Сериал, Европа, 2007. Режисьор: Мат Никс. В ролите: Джефри Донован, Габриел Ануар, Брус Кембъл, Шерън Глес. След 10…
04:15Спирала, сез.4, еп.10 – Повторение, Сериал, Франция, 2012. Режисьор: Александра Клер. В ролите: Каролин Пруст, Грегори Фитуси, Фред Бианкoни, Тиери…
05:15Хуберт и Щалер, сез.4, еп.6 – Повторение, Сериал, Австрия, 2013. В ролите: Кристиан Трамиц, Хелмфрид фон Лютихау, Михаел Бранднер. Интригуваща полицейска…
06:00Робо-апокалипсис – Фантастика, САЩ, 2021. Режисьор: Маркъс Френдландър. В ролите: Тито Ортис, Каталина Витери, ДеАнджело Дейвис, Джесика Чансълър,…
08:00Луцифер, сез.2, еп.17 – Повторение, Сериал, САЩ, 2016. Режисьор: Tom Kapinos. В ролите: Tom Ellis, Лорън Джърман, Kevin Alejandro. Сериалът разказва за…
09:00Хуберт и Щалер, сез.4, еп.6 – Повторение, Сериал, Австрия, 2013. В ролите: Кристиан Трамиц, Хелмфрид фон Лютихау, Михаел Бранднер. Интригуваща полицейска…
10:00Разобличаване, сез.3, еп.10 – Повторение, Сериал, САЩ, 2005. Режисьор: Джеймс Дъф. В ролите: Кира Седуик, Дж. К. Саймънс, Кори Рейнолдс. Детектив Бренда Лей…
11:00Извън играта, сез.1, еп.10 – Повторение, Сериал, Европа, 2007. Режисьор: Мат Никс. В ролите: Джефри Донован, Габриел Ануар, Брус Кембъл, Шерън Глес. След 10…
12:00Хавай 5-0, сез.3, еп.15 – Повторение, сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър…
13:00Посейдон – Екшън, САЩ, 2006. Режисьор: Волфганг Петерсен. В ролите: Ричард Драйфус, Кърт Ръсел, Еми Росъм, Джасинда Барет, Миа Маестро и…
15:00Хуберт и Щалер, сез.4, еп.7 – Сериал, Австрия, 2013. В ролите: Кристиан Трамиц, Хелмфрид фон Лютихау, Михаел Бранднер. Интригуваща полицейска сага, в която…
16:00Сомердал, сез.4, еп.3 – Сериал, Дания, 2020. Режисьор: Кенет Кайнц. В ролите: Петер Мигинд, Андре Бабикиан, Лаура Драсбек, Матиас Кьаки Жьоргенсен,…
17:00Луцифер, сез.2, еп.18 – Сериал, САЩ, 2016. Режисьор: Tom Kapinos. В ролите: Tom Ellis, Лорън Джърман, Kevin Alejandro. Сериалът разказва за отегчения и…
18:00Разобличаване, сез.3, еп.11 – Сериал, САЩ, 2005. Режисьор: Джеймс Дъф. В ролите: Кира Седуик, Дж. К. Саймънс, Кори Рейнолдс. Детектив Бренда Лей Джонсън е…
19:00Спирала, сез.4, еп.11 – Сериал, Франция, 2012. Режисьор: Александра Клер. В ролите: Каролин Пруст, Грегори Фитуси, Фред Бианкoни, Тиери Годар, Одри…
20:00Извън играта, сез.1, еп.11 – Сериал, Европа, 2007. Режисьор: Мат Никс. В ролите: Джефри Донован, Габриел Ануар, Брус Кембъл, Шерън Глес. След 10 години…
21:00Хавай 5-0, сез.3, еп.16 – сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър Гръбс и др…..
22:00Атентатори – Екшън, САЩ, 1995. Режисьор: Ричард Донър. В ролите: Силвестър Сталоун, Джулиан Мур, Антонио Бандерас, Анатолий Давидов, Мюз…

bTV Comedy

00:00Риба, наречена Уанда – Комедия, Великобритания, 1988. Режисьор: Чарльз Крайтон. В ролите: Джон Клийз, Джейми Лий Къртис, Кевин Клайн, Майкъл Пейлин,…
02:00Скечове, еп.5 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
02:30Скечове, еп.6 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
03:00Приятели, сез.2, еп.17 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
03:30Приятели, сез.2, еп.18 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
04:00Мен не ме мислете, еп.13 – Повторение, Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и…
05:00Скечове, еп.5 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
05:30Скечове, еп.6 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
06:00Скечове, еп.7 – Комедия. комедийна поредица
06:30Скечове, еп.8 – Комедия. комедийна поредица
07:00Приятели, сез.2, еп.17 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
07:30Приятели, сез.2, еп.18 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
08:00По средата, сез.8, еп.11 – Повторение, Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън…
08:30По средата, сез.8, еп.12 – Повторение, Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън…
09:00Мен не ме мислете, еп.13 – Повторение, Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и…
10:00Сексът и градът – Романтика, САЩ, 2008. Режисьор: Майкъл Патрик Кинг. В ролите: Сара Джесика Паркър, Ким Катрал, Кристин Дейвис, Синтия Никсън,…
12:30Малкълм, сез.2, еп.14 – Повторение, Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн…
13:00Малкълм, сез.2, еп.15 – Повторение, Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн…
13:30По средата, сез.8, еп.12 – Повторение, Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън…
14:00Двама мъже и половина, сез.9, еп.10 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
14:30Двама мъже и половина, сез.9, еп.11 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
15:00Селцето, сез.4, еп.4 – Повторение, Сериал, Испания, 2019. Режисьор: Андо Абад, Алберто Кабалеро и др.. В ролите: Карлос Аресес, Рут Диас, Раул…
16:15Комиците и приятели – Повторение, Комедийно шоу, България. Водещи: Любо Нейков, Кръстю Лафазанов, Христо Гърбов, Руслан Мъйнов, Ненчо Илчев, Петьо…
17:00Мен не ме мислете, еп.14 – Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и др.. Мен не ме…
18:00Приятели, сез.2, еп.19 – Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните ситуации,…
18:30Приятели, сез.2, еп.20 – Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните ситуации,…
19:00По средата, сез.8, еп.13 – Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
19:30По средата, сез.8, еп.14 – Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
20:00Селцето, сез.4, еп.5 – Сериал, Испания, 2019. Режисьор: Андо Абад, Алберто Кабалеро и др.. В ролите: Карлос Аресес, Рут Диас, Раул Фернандес де Пабло….
21:30Двама мъже и половина, сез.9, еп.4 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
22:00Малкълм, сез.2, еп.16 – Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн Кашмарек,…
22:30Малкълм, сез.2, еп.17 – Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн Кашмарек,…
23:00Двама мъже и половина, сез.9, еп.12 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…
23:30Двама мъже и половина, сез.9, еп.13 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…

NOVA

00:00Кметът на Кингстаун, сез.1 – Криминале, САЩ, 2021. Режисьор: Тейлър Шеридън. В ролите: Джеръми Ренър, Даян Уийст, Хю Дилън, Тоби Бамтефа, Тейлър Хендли и…
01:00Хамбург: Участък 21, сез.18 – Криминале, Германия, 2021. Режисьор: Дитмар Клайн. В ролите: Сана Енглунд, Матиас Шло, Реа Хардер-Феневалд, Раул Рихтер, Ханес…
02:00Три сестри – Филм, САЩ, 2005. Режисьор: Артър Алън Сайделман. В ролите: Елизабет Банкс, Мария Бело, Ерика Кристенсен по романа Три сестри на…
03:00Запознай ме с вашите – Комедия, САЩ, 2004. Режисьор: Джей Роуч. В ролите: Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Тери Поло, Оуен Уилсън, Дъстин Хофман и др…..
05:00Диво сърце – Драма, Турция, 2023. Режисьор: Чагатай Тосун. В ролите: Халит Йозгюр Саръ, Симай Барлас, Долунай Сойсерт, Юрдаер Окур, Бертан…
06:00Свободна да избира – Драма, Индия, 2020. В ролите: Рупали Гангули, Гаурав Кана, Судханшу Пандей. Многократно наградената индийска ще преведе…
06:55Здравей, България – сутрешен информационен блок на Нова Телевизия, България. Водещи: Виктор Николаев, Мирослава Иванова. Здравей, България е…
09:28Изобретението на Хюго – Трилър, САЩ, 2011. Режисьор: Мартин Скорсезе. В ролите: Саша Барън Коен, Рей Уинстън, Кристофър Лий, Ейса Бътърфилд, Франсис Де…
11:58Новините на NOVA – Новини, България. новини, България
12:30Сватбата – Хора, Испания, 2012. Режисьор: Марина Сересески. В ролите: Yailene Sierra, Ileana Wilson, Malena Alterio, Yoima Valdes, Elena…
15:00Знак на съдбата – Комедия, Канада, 2001. Режисьор: Steve Apicella, Питър Челсъм и др.. В ролите: Джон Кюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивън,…
16:50Запознай се с малките – Комедия, САЩ, 2010. Режисьор: Пол Вайц. В ролите: Бен Стилър, Робърт де Ниро, Тери Поло, Дъстин Хофман, Барбра Стрейзънд и др…..
18:55Новините на NOVA – Новини, България. Централна информационна емисия на NOVA.
20:00Кошмари в кухнята – Шоу, България. Водещ: Иван Манчев. В кулинарното риалити Кошмари в кухнята зрителите стават свидетели на невероятни истории,…
21:00В сърцето на машината – Трилър, България, 2022. Режисьор: Мартин Макариев. В ролите: Александър Сано, Юлиан Вергов, Христо Шопов, Башар Рахал, Христо…
23:30Лоши момичета, сез.1 – Екшън, САЩ, 2019. Режисьор: Брандън Марголис. В ролите: Габриел Юнион, Джесика Алба, Райън МакПартлин, Ърни Хъдсън, Дуейн…

NOVA Sport

00:30Баскетбол: Рио Бреоган – Баскония – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
02:30Еротичен Телепазар – Спорт.
09:30Баскетбол: Уникаха – Ховентут – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
11:30Футбол: Уикъмб Уондърърс – Кардиф Сити – Повторение, Спорт. Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026, кръг 24
13:30Футбол: Блекбърн Роувърс – Рексъм – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
15:25Спортни новини – Спорт.
15:30Футбол: Саутхямптън – Милуол – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
17:30Футбол: Шефилд Юнайтед – Лестър Сити – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
19:30Футбол: Чемпиъншип: Обзор – Спорт. предаване за английски футбол 2025/2026, еп. 20
20:00Баскетбол: Андора – Леида – На живо, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
22:00Баскетбол: Пета четвърт – Повторение, Спорт. обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026, еп. 13
22:30Баскетбол: Мурсия – Реал Мадрид – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13

NOVA News

00:25Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова
01:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
01:20Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
02:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
02:25Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
03:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
03:20Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
03:50Евромакс – Общество, Германия. Предаване на DW.
04:20Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
05:00Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…
05:30Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
06:00В добра форма – Общество, Германия. Предаване на DW за здравословен начин на живот.
06:30Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
07:30Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова
08:00Пулс – Общество, България. Водещ: Гергана Добрева. В предаването Пулс ще обсъждаме проблемите в българското здравеопазване -…
08:30Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…
09:00Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
09:30Предизвиквам те – тв поредица. Поредица.
10:00Светски обзор 2025 – Изкуство. Най-любопитното от светския живот през изминалата година.
11:00Международен – обзор, 2025. Акцентите за най-важните събития от света през изминалата година.
12:00Новините на NOVA – Новини, България. новини, България
12:30Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
13:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
13:45DW Репортерът – Европа. Aктуалната поредица DW Репортерът ще обръща поглед към важни и интересни теми от и света.
14:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
14:30Непознатите земи – Природа, България, 2025. Репортерите на NOVA ще ви отведат до уникални места извън туристическите маршрути. Насладете се на…
15:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
15:20Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
15:55До там и обратно – Общество. публицистика, общество
16:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
16:10Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
17:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
17:20Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
18:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
18:20РеВизия – Общество, България. Водещ: Йордан Бързаков. Предаване за финанси и енергетика. Водещият и неговите гости дискутират тематични…
19:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
19:15Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
20:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
20:50Най-доброто от DW
21:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
21:30РеВизия – Общество, България. Водещ: Йордан Бързаков. Предаване за финанси и енергетика. Водещият и неговите гости дискутират тематични…
22:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
22:15Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
23:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
23:20Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
23:58Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
