ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ЯНУАРИ

BNT
bTV
bTV Action
bTV Comedy
NOVA
NOVA Sport
NOVA News
BNT
|00:15
|Полицаят и полицайките – Повторение, Филм, Франция, 1980. Последен марш! Сержант Крюшо и колегите му са в екип с четири полицайки… Шестият филм от…
|01:55
|Нова в града – Повторение, Филм, САЩ, 2009. Фирмен скок между Маями и Минесота – с по-висок пост или без работа Фирмена служителка с висок…
|03:30
|По света и у нас – Повторение. Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по…
|04:00
|Чешити – Повторение. Предаване за хора със собствен почерк – формат, който представя уникални личности, носещи характер, история и…
|04:20
|Мостът – Gen X vs Gen Z – Повторение.
|05:40
|Телепазарен прозорец
|06:00
|Книга на книгите 4 – Анимация.
|06:55
|Денят започва – Сутрешният блок на БНТ е актуално-информационно предаване. Всеки делничен ден зрителите научават първи най-важните новини от…
|09:00
|По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
|09:10
|Отбор Марко – Филм, САЩ, 2019. Между старо и ново, къде е загубата на време – в къщи с технологиите или с топка на открито… Обсебен от…
|10:45
|„Сватбарски мераци„, „Еврокабаре“ и „Новите години на БНТ“ – трилогия на всенародното веселие в ново – Повторение.
|12:00
|По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
|12:30
|Мистичен ритъм по БНТ и ОНЛАЙН
|14:00
|Бъдещето на магията в България – България, 2024. История и развитие на фокусите и магическото изкуство в България и по света
|15:00
|Булевардът на рома – Филм, Франция, 1971. Късметът не изневерява цели 12 пъти, за да продължи курсът през Булеварда на рома… В периода на Сухия…
|17:10
|Събитията на 2025 – Повторение.
|18:15
|Изненадващо пътуване – Филм, САЩ, 2022. Колко струва промяната за глупавия американец в Италия… Финансов брокер от Уолстрийт си купува селска къща…
|20:00
|По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
|20:30
|Супергерои – Филм, Италия, 2021. Герои на любовта в красив романс или в успешен комикс Анна е художничка, автор на комикси, импулсивна и…
|22:30
|Болеро – Филм, Франция, 2024. Какво изразява цикличната музикална изповед на Морис Равел В период на криза композиторът Морис Равел…
bTV
|01:15
|Опасни улици, сез.17, еп.16 – Сериал, Турция, 2007. Режисьор: Орхан Оуз. В ролите: Зафер Ергин, Гамзе Пекташ, Йозгюр Озан, Уур Пекташ, Берк Октай и др.. Един…
|02:20
|Приятели, сез.7, еп.23 – Повторение, Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Дейвид Крейн, Марта Кауфман. В ролите: Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу за…
|02:50
|Приятели, сез.7, еп.24 – Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Дейвид Крейн, Марта Кауфман. В ролите: Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу за живота,…
|03:20
|Сръчковците 2 – Премиера, Анимация, Русия, 2019. режисьори: Василий Бедошвили, Евгений Горгеев и Иван Пшонкин
|04:50
|Смърфовете, сез.2, еп.28 – Анимация, САЩ, 2021. Режисьор: Уилям Рено. анимационен сериал
|05:10
|Съдебна зала: Ел Ей, сез.3, еп.13 – Сериал, САЩ, 2019. В ролите: Симон Мисик, Уилсън Бетъл, Джесика Камачо, Джей Алекс Бринсън, Рути Ан Майлс и др.. Съдебна зала:…
|06:00
|Съдебна зала: Ел Ей, сез.3, еп.14 – Сериал, САЩ, 2019. В ролите: Симон Мисик, Уилсън Бетъл, Джесика Камачо, Джей Алекс Бринсън, Рути Ан Майлс и др.. Съдебна зала:…
|06:55
|Тази сутрин – Общество, България, 2023. „Тази сутрин“ е сутрешният блок на bTV с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова, който информира…
|09:30
|Преди обед – Ток шоу, България. „Преди обед“ е динамично токшоу по bTV с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева, което всеки делничен…
|11:52
|Хороскопът на Алена – Авторката и водеща Светлана Тилкова – Алена представя ежедневни астрологични прогнози за всички зодии, включващи както…
|11:59
|bTV Новините – обедна емисия
|12:45
|Комиците и приятели – Повторение, Комедийно шоу. С много хумор, импровизации и заразителна енергия „Комиците и приятели“ обединява на сцената едни от…
|13:15
|Али Баба(част I – Приключенски, Франция, 2007. Режисьор: Пиер Акнин. В ролите: Жерар Жюно, Мишел Берние, Жан Бенгиги, Саида Джавад, Лейла Бехти и…
|15:30
|Марли и аз – Комедия, САЩ, 2008. Режисьор: Дейвид Франкел. В ролите: Оуен Уилсън, Дженифър Анистън, Ерик Дейн, Алън Аркин, Хейли Хъдсън и…
|18:00
|Стани богат – Шоу, България, 2024. Една от големите легенди на българския телевизионен ефир – Ники Кънчев, се завръща на екран като водещ на…
|18:55
|bTV Новините – централна емисия
|20:00
|Кой да знае? – Шоу, България. „Кой да знае?“ е комедийно куиз-шоу по bTV с водещ Александър Кадиев и капитани Милица Гладнишка и Христо Пъдев,…
|21:30
|Кажи честно – Шоу, България, 2024. Форматът представя забавна игра, в която трима участници разказват невероятни истории, а звездно жури се…
|22:45
|Тутанкамон(част I – Биографичен, Канада, 2015. Режисьор: Дейвид фон Анкен. В ролите: Ейвън Джогия, Александър Сидиг, Бен Кингсли, Кайли Бънбъри,…
bTV Action
|01:15
|Хавай 5-0, сез.3, еп.15 – Повторение, сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър…
|02:15
|Под прикритие, сез.5, еп.10 – сериал, България, 2012. Режисьор: Димитър Гочев, Виктор Божинов. В ролите: Захари Бахаров, Ивайло Захариев, Мариан Вълев,…
|03:15
|Извън играта, сез.1, еп.10 – Повторение, Сериал, Европа, 2007. Режисьор: Мат Никс. В ролите: Джефри Донован, Габриел Ануар, Брус Кембъл, Шерън Глес. След 10…
|04:15
|Спирала, сез.4, еп.10 – Повторение, Сериал, Франция, 2012. Режисьор: Александра Клер. В ролите: Каролин Пруст, Грегори Фитуси, Фред Бианкoни, Тиери…
|05:15
|Хуберт и Щалер, сез.4, еп.6 – Повторение, Сериал, Австрия, 2013. В ролите: Кристиан Трамиц, Хелмфрид фон Лютихау, Михаел Бранднер. Интригуваща полицейска…
|06:00
|Робо-апокалипсис – Фантастика, САЩ, 2021. Режисьор: Маркъс Френдландър. В ролите: Тито Ортис, Каталина Витери, ДеАнджело Дейвис, Джесика Чансълър,…
|08:00
|Луцифер, сез.2, еп.17 – Повторение, Сериал, САЩ, 2016. Режисьор: Tom Kapinos. В ролите: Tom Ellis, Лорън Джърман, Kevin Alejandro. Сериалът разказва за…
|09:00
|Хуберт и Щалер, сез.4, еп.6 – Повторение, Сериал, Австрия, 2013. В ролите: Кристиан Трамиц, Хелмфрид фон Лютихау, Михаел Бранднер. Интригуваща полицейска…
|10:00
|Разобличаване, сез.3, еп.10 – Повторение, Сериал, САЩ, 2005. Режисьор: Джеймс Дъф. В ролите: Кира Седуик, Дж. К. Саймънс, Кори Рейнолдс. Детектив Бренда Лей…
|11:00
|Извън играта, сез.1, еп.10 – Повторение, Сериал, Европа, 2007. Режисьор: Мат Никс. В ролите: Джефри Донован, Габриел Ануар, Брус Кембъл, Шерън Глес. След 10…
|12:00
|Хавай 5-0, сез.3, еп.15 – Повторение, сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър…
|13:00
|Посейдон – Екшън, САЩ, 2006. Режисьор: Волфганг Петерсен. В ролите: Ричард Драйфус, Кърт Ръсел, Еми Росъм, Джасинда Барет, Миа Маестро и…
|15:00
|Хуберт и Щалер, сез.4, еп.7 – Сериал, Австрия, 2013. В ролите: Кристиан Трамиц, Хелмфрид фон Лютихау, Михаел Бранднер. Интригуваща полицейска сага, в която…
|16:00
|Сомердал, сез.4, еп.3 – Сериал, Дания, 2020. Режисьор: Кенет Кайнц. В ролите: Петер Мигинд, Андре Бабикиан, Лаура Драсбек, Матиас Кьаки Жьоргенсен,…
|17:00
|Луцифер, сез.2, еп.18 – Сериал, САЩ, 2016. Режисьор: Tom Kapinos. В ролите: Tom Ellis, Лорън Джърман, Kevin Alejandro. Сериалът разказва за отегчения и…
|18:00
|Разобличаване, сез.3, еп.11 – Сериал, САЩ, 2005. Режисьор: Джеймс Дъф. В ролите: Кира Седуик, Дж. К. Саймънс, Кори Рейнолдс. Детектив Бренда Лей Джонсън е…
|19:00
|Спирала, сез.4, еп.11 – Сериал, Франция, 2012. Режисьор: Александра Клер. В ролите: Каролин Пруст, Грегори Фитуси, Фред Бианкoни, Тиери Годар, Одри…
|20:00
|Извън играта, сез.1, еп.11 – Сериал, Европа, 2007. Режисьор: Мат Никс. В ролите: Джефри Донован, Габриел Ануар, Брус Кембъл, Шерън Глес. След 10 години…
|21:00
|Хавай 5-0, сез.3, еп.16 – сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър Гръбс и др…..
|22:00
|Атентатори – Екшън, САЩ, 1995. Режисьор: Ричард Донър. В ролите: Силвестър Сталоун, Джулиан Мур, Антонио Бандерас, Анатолий Давидов, Мюз…
bTV Comedy
|00:00
|Риба, наречена Уанда – Комедия, Великобритания, 1988. Режисьор: Чарльз Крайтон. В ролите: Джон Клийз, Джейми Лий Къртис, Кевин Клайн, Майкъл Пейлин,…
|02:00
|Скечове, еп.5 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|02:30
|Скечове, еп.6 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|03:00
|Приятели, сез.2, еп.17 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
|03:30
|Приятели, сез.2, еп.18 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
|04:00
|Мен не ме мислете, еп.13 – Повторение, Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и…
|05:00
|Скечове, еп.5 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|05:30
|Скечове, еп.6 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|06:00
|Скечове, еп.7 – Комедия. комедийна поредица
|06:30
|Скечове, еп.8 – Комедия. комедийна поредица
|07:00
|Приятели, сез.2, еп.17 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
|07:30
|Приятели, сез.2, еп.18 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
|08:00
|По средата, сез.8, еп.11 – Повторение, Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън…
|08:30
|По средата, сез.8, еп.12 – Повторение, Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън…
|09:00
|Мен не ме мислете, еп.13 – Повторение, Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и…
|10:00
|Сексът и градът – Романтика, САЩ, 2008. Режисьор: Майкъл Патрик Кинг. В ролите: Сара Джесика Паркър, Ким Катрал, Кристин Дейвис, Синтия Никсън,…
|12:30
|Малкълм, сез.2, еп.14 – Повторение, Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн…
|13:00
|Малкълм, сез.2, еп.15 – Повторение, Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн…
|13:30
|По средата, сез.8, еп.12 – Повторение, Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън…
|14:00
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.10 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
|14:30
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.11 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
|15:00
|Селцето, сез.4, еп.4 – Повторение, Сериал, Испания, 2019. Режисьор: Андо Абад, Алберто Кабалеро и др.. В ролите: Карлос Аресес, Рут Диас, Раул…
|16:15
|Комиците и приятели – Повторение, Комедийно шоу, България. Водещи: Любо Нейков, Кръстю Лафазанов, Христо Гърбов, Руслан Мъйнов, Ненчо Илчев, Петьо…
|17:00
|Мен не ме мислете, еп.14 – Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и др.. Мен не ме…
|18:00
|Приятели, сез.2, еп.19 – Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните ситуации,…
|18:30
|Приятели, сез.2, еп.20 – Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните ситуации,…
|19:00
|По средата, сез.8, еп.13 – Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
|19:30
|По средата, сез.8, еп.14 – Комедия, САЩ, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
|20:00
|Селцето, сез.4, еп.5 – Сериал, Испания, 2019. Режисьор: Андо Абад, Алберто Кабалеро и др.. В ролите: Карлос Аресес, Рут Диас, Раул Фернандес де Пабло….
|21:30
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.4 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
|22:00
|Малкълм, сез.2, еп.16 – Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн Кашмарек,…
|22:30
|Малкълм, сез.2, еп.17 – Сериал, САЩ, 2000. Режисьор: Линууд Бумър. В ролите: Джъстин Берфилд, Браян Кренстон, Ерик Пер Съливан, Джейн Кашмарек,…
|23:00
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.12 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…
|23:30
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.13 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…
NOVA
|00:00
|Кметът на Кингстаун, сез.1 – Криминале, САЩ, 2021. Режисьор: Тейлър Шеридън. В ролите: Джеръми Ренър, Даян Уийст, Хю Дилън, Тоби Бамтефа, Тейлър Хендли и…
|01:00
|Хамбург: Участък 21, сез.18 – Криминале, Германия, 2021. Режисьор: Дитмар Клайн. В ролите: Сана Енглунд, Матиас Шло, Реа Хардер-Феневалд, Раул Рихтер, Ханес…
|02:00
|Три сестри – Филм, САЩ, 2005. Режисьор: Артър Алън Сайделман. В ролите: Елизабет Банкс, Мария Бело, Ерика Кристенсен по романа Три сестри на…
|03:00
|Запознай ме с вашите – Комедия, САЩ, 2004. Режисьор: Джей Роуч. В ролите: Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Тери Поло, Оуен Уилсън, Дъстин Хофман и др…..
|05:00
|Диво сърце – Драма, Турция, 2023. Режисьор: Чагатай Тосун. В ролите: Халит Йозгюр Саръ, Симай Барлас, Долунай Сойсерт, Юрдаер Окур, Бертан…
|06:00
|Свободна да избира – Драма, Индия, 2020. В ролите: Рупали Гангули, Гаурав Кана, Судханшу Пандей. Многократно наградената индийска ще преведе…
|06:55
|Здравей, България – сутрешен информационен блок на Нова Телевизия, България. Водещи: Виктор Николаев, Мирослава Иванова. Здравей, България е…
|09:28
|Изобретението на Хюго – Трилър, САЩ, 2011. Режисьор: Мартин Скорсезе. В ролите: Саша Барън Коен, Рей Уинстън, Кристофър Лий, Ейса Бътърфилд, Франсис Де…
|11:58
|Новините на NOVA – Новини, България. новини, България
|12:30
|Сватбата – Хора, Испания, 2012. Режисьор: Марина Сересески. В ролите: Yailene Sierra, Ileana Wilson, Malena Alterio, Yoima Valdes, Elena…
|15:00
|Знак на съдбата – Комедия, Канада, 2001. Режисьор: Steve Apicella, Питър Челсъм и др.. В ролите: Джон Кюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивън,…
|16:50
|Запознай се с малките – Комедия, САЩ, 2010. Режисьор: Пол Вайц. В ролите: Бен Стилър, Робърт де Ниро, Тери Поло, Дъстин Хофман, Барбра Стрейзънд и др…..
|18:55
|Новините на NOVA – Новини, България. Централна информационна емисия на NOVA.
|20:00
|Кошмари в кухнята – Шоу, България. Водещ: Иван Манчев. В кулинарното риалити Кошмари в кухнята зрителите стават свидетели на невероятни истории,…
|21:00
|В сърцето на машината – Трилър, България, 2022. Режисьор: Мартин Макариев. В ролите: Александър Сано, Юлиан Вергов, Христо Шопов, Башар Рахал, Христо…
|23:30
|Лоши момичета, сез.1 – Екшън, САЩ, 2019. Режисьор: Брандън Марголис. В ролите: Габриел Юнион, Джесика Алба, Райън МакПартлин, Ърни Хъдсън, Дуейн…
NOVA Sport
|00:30
|Баскетбол: Рио Бреоган – Баскония – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
|02:30
|Еротичен Телепазар – Спорт.
|09:30
|Баскетбол: Уникаха – Ховентут – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
|11:30
|Футбол: Уикъмб Уондърърс – Кардиф Сити – Повторение, Спорт. Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026, кръг 24
|13:30
|Футбол: Блекбърн Роувърс – Рексъм – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
|15:25
|Спортни новини – Спорт.
|15:30
|Футбол: Саутхямптън – Милуол – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
|17:30
|Футбол: Шефилд Юнайтед – Лестър Сити – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
|19:30
|Футбол: Чемпиъншип: Обзор – Спорт. предаване за английски футбол 2025/2026, еп. 20
|20:00
|Баскетбол: Андора – Леида – На живо, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
|22:00
|Баскетбол: Пета четвърт – Повторение, Спорт. обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026, еп. 13
|22:30
|Баскетбол: Мурсия – Реал Мадрид – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
NOVA News
|00:25
|Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова
|01:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|01:20
|Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
|02:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|02:25
|Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
|03:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|03:20
|Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
|03:50
|Евромакс – Общество, Германия. Предаване на DW.
|04:20
|Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
|05:00
|Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…
|05:30
|Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
|06:00
|В добра форма – Общество, Германия. Предаване на DW за здравословен начин на живот.
|06:30
|Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
|07:30
|Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова
|08:00
|Пулс – Общество, България. Водещ: Гергана Добрева. В предаването Пулс ще обсъждаме проблемите в българското здравеопазване -…
|08:30
|Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…
|09:00
|Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
|09:30
|Предизвиквам те – тв поредица. Поредица.
|10:00
|Светски обзор 2025 – Изкуство. Най-любопитното от светския живот през изминалата година.
|11:00
|Международен – обзор, 2025. Акцентите за най-важните събития от света през изминалата година.
|12:00
|Новините на NOVA – Новини, България. новини, България
|12:30
|Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
|13:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|13:45
|DW Репортерът – Европа. Aктуалната поредица DW Репортерът ще обръща поглед към важни и интересни теми от и света.
|14:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|14:30
|Непознатите земи – Природа, България, 2025. Репортерите на NOVA ще ви отведат до уникални места извън туристическите маршрути. Насладете се на…
|15:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|15:20
|Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
|15:55
|До там и обратно – Общество. публицистика, общество
|16:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|16:10
|Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
|17:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|17:20
|Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
|18:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|18:20
|РеВизия – Общество, България. Водещ: Йордан Бързаков. Предаване за финанси и енергетика. Водещият и неговите гости дискутират тематични…
|19:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|19:15
|Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
|20:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|20:50
|Най-доброто от DW
|21:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|21:30
|РеВизия – Общество, България. Водещ: Йордан Бързаков. Предаване за финанси и енергетика. Водещият и неговите гости дискутират тематични…
|22:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|22:15
|Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
|23:00
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
|23:20
|Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
|23:58
|Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.