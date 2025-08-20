ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 Баба – моята сестричка, детски тв филм /Корея, 2016 г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Островът на сините птици, детски тв филм 10:20 Любов и саможертва, тв филм /24 и 25 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 152/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи 2, анимационен филм 14:30 Хрусковците, анимационен филм 14:50 Книга на книгите 4, анимационен филм 15:15 Магна Аура, изгубеният град, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 В открития Космос, 8-сериен документален филм /Австралия, 2017 г./, 1 епизод, режисьор Кати Бейкър 17:00 Бардо, тв филм /4 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 158/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина тв филм /11 епизод/ (12) 22:00 Мистериите на доктор Блейк 4, тв филм /4 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога, тв филм /3 епизод/ (14) 00:15 65 в ефир /п/ 00:45 Мистериите на доктор Блейк 4, тв филм /4 епизод/п/ (12) 01:45 Забравени от Бога, тв филм /3 епизод/п/ (14) 02:35 Отблизо /п/ 03:35 Опитай света… с Ханес /п/ 04:05 Домът на вярата

/п/ 04:35 Олтарите на България 04:45 По света и у нас /п от 23:00 часа/

bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 6, еп. 4 /п/ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу

/п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 23 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 51 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 84 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с. 4, еп. 11 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 6, еп. 5 01:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с. 2, еп. 14 (последен) 03:10 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п/

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 1 /п/ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 8 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп. 23

/п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 1 /п/ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с. 2, еп. 8 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 8 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 15 /п/ 13:00 „Странични ефекти“ – драма, криминален, трилър (САЩ, 2013 г.), режисьор Стивън Содърбърг, в ролите Джуд Лоу, Руни Мара, Катрин Зита-Джоунс, Чанинг Тейтъм, Андреа Богарт, Кери О’Мейли, Ванеса Шоу и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 2 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с. 2, еп. 3 17:00 „Спенсър“ – сериал, с. 5, еп. 14 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 9 19:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с. 2, еп. 9 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 16 21:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 13 21:30 УЕФА Шампионска лига – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Плейоф #1 00:00 УЕФА Шампионска лига – студио 00:30 УЕФА Шампионска лига – репортажи от мачовете от деня 01:00 УЕФА Шампионска лига: Плейоф #1 02:45 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 9 /п/ 03:45 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 16 /п/ 04:30 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с. 2, еп. 9 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 123 /п/ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 124 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 125 07:00 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 1 /п/ 07:30 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 2 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 16 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 24 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 1 /п/ 10:00 „10 дни само с татко“ – комедия, семеен (Франция, 2020 г.), режисьор Людовик Бернар, в ролите Франк Дюбоск, Ор Атика, Алис Давид, Алекси Мишалик и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 7

/п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 8

/п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 24 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 1 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 2

/п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 3

/п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 5, еп. 10 /п/ 16:30 „Приятели“ – сериал, с. 4, еп. 18 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 17 18:00 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 3 18:30 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 4 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 2 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 3 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 5, еп. 11 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 8, еп. 16 /п/ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 9 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 10 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 4 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 5 00:00 „10 дни само с татко“ – комедия, семеен (Франция, 2020 г.), режисьор Людовик Бернар, в ролите Франк Дюбоск, Ор Атика, Алис Давид, Алекси Мишалик и др. 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 124 /п/ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 125 /п/ 03:00 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 3 /п/ 03:30 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 4 /п/ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп. 17 /п/ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 124 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Магическо пътуване“ – с уч. на Изабела Крийгер, Валтер Крейе, Якуб Граф и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Шеф под прикритие“ – риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 5 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Уолсол – Гримзби Таун, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /n/ 11:00 Ница – Тулуза, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 13:00 Брест – Лил, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 15:00 Новини 15:05 Блекбърн Роувърс – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 17:00 Рен – Марсилия, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 19:00 Ланс – Лион, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 21:00 Новини 21:05 Анже – Париж, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 23:00 Нант – Пари Сен Жермен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 01:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова

/п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект „Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Между редовете“ – авторска поредица на Виктория Бояджиева 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо

/п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ /п/





