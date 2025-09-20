ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 20 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /9 епизод/п/ 05:40 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:20 Арт дъга – образователен филм 06:45 Деца на времето 2 – детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 „Вилна зона 16:50 Проект 6: Филип Филипов – документална поредица /България, 2024 г./, режисьор Веселин Бойдев (12) 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Мера според мера: 1906 – 1912 година – тв филм /3, последна част/ (14) 22:50 По света и у нас 23:05 Концерт на Deep Purple от фестивала в Мотрьо /2011г./ 00:35 Натисни F1 – образователна поредица /п/ 01:05 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:20 Госпожа Чудо – игрален филм /п/ 02:50 С БНТ завинаги /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 03:55 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу /п/ 04:40 Религията днес /п/

bTV

05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.7 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.8 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп.3 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 „Гости от миналото 2: Коридорите на времето“ – комедия, фантастика (Франция, 1998 г.), режисьор Жан-Мари Поаре, в ролите Кристиан Клавие, Жан Рено, Мюриел Робин, Мари-Ан Шазел, Жан-Люк Карон, Патрик Бургел и др. 15:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п/ 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:30 „Точен прицел“ – трилър, екшън, драма (САЩ, Мексико, 2008 г.), режисьор Пийт Травис, в ролите Денис Куейд, Уилям Хърт, Матю Фокс, Форест Уитакър, Сигорни Уивър, Саид Тагмауи, Едгар Рамирес, Айелет Зурер, Едуардо Нориега, Брус Макгил, Зоуи Салдана, Ричар 23:30 „Роки 2“ – драма, спортен (САЩ, 1979 г.), режисьор Силвестър Сталоун, в ролите Силвестър Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, Карл Уедърс, Джо Спинел, Тони Бъртън, Бил Балдуин и др. 00:30 „Юда и Черният месия“ – биографичен, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор Шака Кинг, в ролите Даниел Калуя, Лакит Стенфийлд, Джеси Племънс, Доминик Фишбак, Аштън Сандърс, Мартин Шийн и др. 02:50 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова /п/ 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.8 /п/ 06:00 „Тайните на мажоретките“ – трилър (Канада, 2020 г.), режисьор Дейвид Ланглоа, в ролите Маргарет Ан Флорънс, Анита Браун, Карис Камерън, Матю Кевин Андерсън и др. 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.2 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.3 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.4 10:45 „Сурова сделка“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1986 г.), режисьор Джон Ървин, в ролите Арнолд Шварценегер, Катрин Харолд, Дарън Макгавин, Сам Уонамейкър, Пол Шенар, Стивън Хил, Джо Регалбуто, Робърт Дави, Бланш Бейкър, Джордж П. Уилбър, Стив Холт и д 12:45 „Смъртоносно оръжие“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.3 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п/ 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.7 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.3 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.14 20:00 ПРЕМИЕРА: „Леден капан“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, Индия, 2014 г.), режисьор Емили Едуин Смит, в ролите Бартън Бънд, Бейли Спрай, Джулс Хартли, Джоуи Чиприано, Джон Грейгън, Йарон Урбас, Уасим Но’мани, Ревон Юсиф, Али Амин, Вилфрид Капет и др. 22:00 „Прецакването“ – криминален, драма, трилър (САЩ, 2001 г.), режисьор Франк Оз, в ролите Робърт Де Ниро, Едуард Нортън, Марлон Брандо, Анджела Басет, Гари Фармър, Пол Соулс, Джейми Харолд, Серж Уд, Мартин Дрейнвил, Марк Камачо, Жан-Рене Уел, Клод Деспен и 00:15 „Смъртоносно оръжие“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др. 02:15 „Ледена пандемия“ – фантастика, приключенски (САЩ, 2020 г.), режисьор Максимилиан Елфелдт, в ролите Том Сайзмор, Емили Килиън, Рамиро Леал, Тори Ричардсън, Джейк Холи, Таня Фокс, Ксандър Бейли, Кристина Личарди, Кристофър Уилям Джонсън и др. 04:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.1 /п/ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.6 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.35 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.36 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.37 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.13 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.14 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.2 /п/ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.3 /п/ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.4 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.5 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.13 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.14 /п/ 12:00 „Агент в оставка“ – екшън, комедия (САЩ, Австралия, 2001 г.), режисьор Джон Уайтсел, в ролите Дейвид Аркет, Майкъл Кларк Дънкан, Лесли Биб, Джо Витерели, Ангъс Джоунс, Антъни Андерсън, Пол Сорвино и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.13 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.1 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.13 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.14 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.15 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.16 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.15 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.16 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.3 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.11 /п/ 22:00 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.3 22:30 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.4 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.19 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.20 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 /п/ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 /п/ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.8 /п/ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.9 /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.38 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.39 /п/ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.5 /п/ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.6 /п/ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 /п/ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 /п/ 06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Бащата на булката“ – с уч. на Стив Мартин, Даян Кийтън, Юджийн Леви и др. 15:10 „Булчински войни“ – с уч. на Ан Хатауей, Кейт Хъдсън, Браян Грийнбърг и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити, финал 23:00 „Ударът „Пелам 123″: Отвличане в метрото“ – с уч. на Дензъл Уошингтън, Джон Траволта, Луис Гусман и др. 00:40 „Стражът“ – с уч. на Кийфър Съдърланд, Ким Бейсинджър, Ева Лонгория и др. 02:50 „Наследството на Ана“ – с уч. на Яна Крамер, Лея Гибсън, Мати Финокио и др. /п/ 04:30 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/

Нова Спорт

08:00 Арминия Билефелд – Гройтер Фюрт, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 10:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Ямбол /п/ 12:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Ямбол, директно 14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 14:30 Лестър Сити – Ковънтри Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, директно 16:25 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 17:00 Уулвърхямптън Уондърърс – Лийдс Юнайтед, Футбол: Висша лига 2025/2026, директно 18:55 Студио „Висша лига“ директно 19:30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм Хотспър, класика от Висшата лига 2008/2009 /п/ 20:00 Брест – Ница, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 22:05 Ланс – Лил, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 00:00 Шефилд Юнайтед – Чарълтън Атлетик, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, запис 02:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 02:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 03:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/





