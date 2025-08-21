ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Книга на книгите 4, анимационен филм 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Васко да Гама от село Рупча, детски тв филм 10:25 Любов и саможертва, тв филм /7 и 8 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 143/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи 2, анимационен филм 14:30 Хрусковците, анимационен филм 14:50 Книга на книгите 4, анимационен филм 15:20 Сламено сираче, детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Сину, реката на страстта, тв филм /57 и 58 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:20 В кадър: Вкусът на Китай, документален филм 18:45 Спорт ТОТО 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 144/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина, тв филм /4 епизод/ (12) 22:00 Мистериите на доктор Блейк 3, тв филм /5 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Шетланд 3, тв филм /2 епизод/ (14) 00:25 Малки истории /п/ 01:25 Мистериите на доктор Блейк 3, тв филм /5 епизод/п/ (12) 02:25 Шетланд 3, тв филм /2 епизод/п/ (14) 03:25 Имате среща с … Диана Любенова, лайфстайл ток шоу /п/ 04:10 Туризъм.бг /п/ 04:45 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.3 /п./ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п./ 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.14 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.42 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.75 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.2 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.4 01:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.7 03:10 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.8 /п./ 06:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“ – приключенско риалити, с.2, еп.1 07:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.14 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.8 /п./ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.3, еп.22 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.7 /п./ 13:00 „Дивата река“ – екшън, мистъри, криминален (САЩ, Великобритания, Канада, 2017 г.), режисьор: Тейлър Шеридан, в ролите: Елизабет Олсън, Джереми Ренър, Джон Бърнтол, Мартин Сенсмайър, Греъм Грийн и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.9 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.1, еп.18 17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.5 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.3, еп.23 19:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.1, еп.10 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.8 21:00 Премиера: „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.6 22:00 ПРЕМИЕРА: „Колективът“ – екшън, трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор: Том ДеНучи, в ролите: Лукас Тил, Руби Роуз, Дон Джонсън, Мерседес Варнадо, Тайрис Гибсън, Пол Бен-Виктор, Майкъл Зукокла, Ерик Лутс, Брет Азар, Меган Даниел Джералд, Джон Фиоре, Дарил Марш и др. [14+] 00:00 „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.6 /п./ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.3, еп.23 /п./ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.8 /п./ 03:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.1, еп.10 /п./ 04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.5 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.97 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.98 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.99 07:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.7 /п./ 07:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.8 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.7 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.23 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.24 /п./ 10:00 „Бавачката Макфий и големият взрив“ – фентъзи, семеен, комедия (Великобритания, Франция, САЩ, 2010 г.), режисьор: Сузана Уайт, в ролите: Ема Томпсън, Маги Джиленхол, Рейф Файнс, Юън Макгрегър, Маги Смит и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.13 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.14 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.23 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.24 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.14 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.15 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.9 /п./ 16:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.10 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.8 18:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.9 18:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.10 19:00 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.25 19:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.1 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.10 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.8 /п./ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.15 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.16 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.16 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.17 00:00 „Бавачката Макфий и големият взрив“ – фентъзи, семеен, комедия (Великобритания, Франция, САЩ, 2010 г.), режисьор: Сузана Уайт, в ролите: Ема Томпсън, Маги Джиленхол, Рейф Файнс, Юън Макгрегър, Маги Смит и др. 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.98 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.99 /п./ 03:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.9 /п./ 03:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.10 /п./ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп.8 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.98 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Тайна от цветните поля“ – с уч. на Ева-Мария Грайн, Кристиан Натер, Моника Баумгартнер и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „All Inclusive“ – сериал, сезон 1 21:00 „Скрита самоличност“ – телевизионна игра 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5, 2 епизода 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

10:00 Плажен волейбол Свети Влас Плажен волейбол Свети Влас /n/ 17:30 Франция – Испания Евробаскет за жени 2025, полуфинал /n/ 19:30 Италия – Белгия Евробаскет за жени 2025, полуфинал /n/ 21:25 Новини 21:30 Франция – Италия Евробаскет за жени 2025, мач за трето място /n/ 23:30 Испания – Белгия Евробаскет за жени 2025, финал /n/ 02:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Високо напрежение“ – авторска поредица на Татяна Йорданова 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ – /п/





