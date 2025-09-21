ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:20 Арт дъга – образователен филм 06:45 Деца на времето 2 – детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Андон Николов 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 Госпожа Чудо игрален филм /копродукция, 2009 г./, режисьор Майкъл Скот, в ролите Дорис Робъртс, Джеймс Ван Дер Брийк, Ерик Карплък, Валин Шиней и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Порталът – тв филм /6, последен епизод/ (12) 22:25 По света и у нас 22:40 Късметът на Слевин – игрален филм /копродукция, 2005 г./, режисьор Пол Макгигън, в ролите Джош Хартнет, Луси Лиу, Брус Уилис, Морган Фрийман, Бен Кингсли, Стенли Тучи и др. (14) 00:35 С БНТ завинаги /п/ 01:25 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 02:25 История.bg /п/ 03:24 Чешити 03:40 По света и у нас /п/ 04:10 Туризъм.бг /п/ 04:40 Малки истории /п/

bTV

05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.9 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.10 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп.4 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 ПРЕМИЕРА: „През планини и чувства“ – романтичен, комедия (САЩ, 2023 г.), режисьор Тери Инграм, в ролите Емили Улеруп, Питър Мууни, Меган Хеферн, Доналд Хенг, Дейвид Джеймс Луис, Шантал Перон, Крис Готие, Бриана Джонстън, Джени Стийл, Чарлз Куизон, Моли 14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п/ 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 22:00 ПРЕМИЕРА: „Пулсът на танца“ – романтичен, драма (България, 2024 г.), режисьор Георги Костов, в ролите Георг Киряков, Башар Рахал, Мартина Кондаклиева, Ники Илиев, Ивайло Захариев, Райна Караянева, Любомир Ковачев, Стан Яневски, Сара Драгулева и др. 00:00 „Лас Вегас“ – сериал, с.5, еп.16 01:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.9, еп.4 02:10 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.6 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.4 /п/ 06:00 „Наследството на сестра ми“ – трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор Лиса Франс, в ролите Карин Мур, Джейд Харлоу, Розали Макинтайър, Робърт Адамсън и др. 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.5 08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.6 09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.7 10:30 „Смъртоносно оръжие“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др. 12:30 „Прецакването“ – криминален, драма, трилър (САЩ, 2001 г.), режисьор Франк Оз, в ролите Робърт Де Ниро, Едуард Нортън, Марлон Брандо, Анджела Басет, Гари Фармър, Пол Соулс, Джейми Харолд, Серж Уд, Мартин Дрейнвил, Марк Камачо, Жан-Рене Уел, Клод Деспен и 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.4 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.8 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.4 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.15 20:00 ПРЕМИЕРА: „Ледена пандемия“ – фантастика, приключенски (САЩ, 2020 г.), режисьор Максимилиан Елфелдт, в ролите Том Сайзмор, Емили Килиън, Рамиро Леал, Тори Ричардсън, Джейк Холи, Таня Фокс, Ксандър Бейли, Кристина Личарди, Кристофър Уилям Джонсън и др. 22:00 „Писък 2“ – хорър, мистерия (САЩ, 1997 г.), режисьор Уес Крейвън, в ролите Нев Кембъл, Кортни Кокс, Дейвид Аркет, Джейми Кенеди, Лори Меткалф, Джери О’Конъл, Джейда Пинкет, Омар Епс, Расила Шрьодер и др. [16+] 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.3 /п/ 01:15 „Издирват се“ – екшън, комедия, криминален (Канада, Великобритания, 2003 г.), режисьор Брад Мирман, в ролите Жерар Депардийо, Харви Кайтел, Джони Холидей, Саид Тагмауи, Стефан Фрейс, Шон Лоурънс, Джоан Кели, Ришар Боренже, Ейб Вигод, Джино Мароко и др. 03:15 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 04:15 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.4 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.37 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.38 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.39 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.4 /п/ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.5 /п/ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.6 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.7 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.15 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.16 /п/ 12:00 „Джони Инглиш избухва отново“ – комедия, приключенски (Великобритания, Франция, 2018 г.), режисьор Дейвид Кер, в ролите Роуън Аткинсън, Олга Куриленко, Бен Милър, Джюничи Каджиока, Ема Томпсън, Джейк Лейси, Миранда Хенеси и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.2 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.3 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.17 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.18 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.19 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.20 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.17 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.18 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.4 22:00 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.5 22:30 „Призраци“ – сериал, с.4, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.21 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.22 00:00 „В „Мидълтън“ – романтичен, комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор Адам Роджърс, в ролите Анди Гарсия, Вера Фармига, Таиса Фармига, Никълъс Браун, Том Скерит, Питър Рийгърт, Миряна Йокович и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.40 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.41 /п/ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.10 /п/ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.11 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.40 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да се омъжиш за господин Дарси“ – с уч. на Синди Бъзби, Франсис Фишър, Лини Евънс и др. 14:15 „Наследството на Ана“ – с уч. на Яна Крамер, Лея Гибсън, Мати Финокио и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Спайдърмен: Далече от дома“ – с уч. на Том Холанд, Мариса Томей, Джон Фавро и др. 00:30 „Закон и ред“ (премиера) – сериал, сезон 3 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 7 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Сладко като пай“ – с уч. на Рианън Фиш, Курт Жарка, Рорк Кричлоу и др. /п/

Нова Спорт

07:30 Конен спорт – Купа на България, Ден 2 Купа на България 2025 /п/ 09:30 Лион – Анже, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 11:30 Лестър Сити – Ковънтри Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 13:30 Шефилд Юнайтед – Чарълтън Атлетик, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 15:25 Новини 15:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 16:00 ФК Париж – Страсбург, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 18:15 Монако – Мец, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно 20:30 Мач 1 Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, директно 22:30 Уест Хям Юнайтед – Кристъл Палас, Футбол: Висша лига 2025/2026, запис 00:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 01:00 Брест – Ница, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 03:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/





