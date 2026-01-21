ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 ЯНУАРИ

БНТ1

05:55 Денят започва 09:20 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, сезон 6, епизод 89 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес Патрул, сезон 3, епизод 19 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация, сезон 3, епизод 21 15:00 Блуи, сезон 1, епизод 14 15:15 Книга на книгите, сезон 4, епизод 10 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, сезон 6, епизод 90 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 БНТ представя 22:00 Германия 86, сезон 2, епизод 9 23:00 По света и у нас 23:25 Проект „Синя книга“, сезон 2, епизод 1 00:10 Още от деня 00:40 100% будни 02:15 Светът и ние 02:40 Култура.БГ 03:35 По света и у нас 04:00 Германия 86, сезон 2, епизод 9 04:50 Чешити 05:00 Пристигане, сезон 22, епизод 2 05:15 Мече в средата, сезон 22, епизод 4 05:30 Детски новини Телепазарен прозорец 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

05:55 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 Завинаги с теб, сезон 1, епизод 35 14:15 Вражда, сезон 1, епизод 149 15:50 Плен, сезон 2, епизод 182 16:59 bTV Новините 17:20 Лице в лице 18:00 Стани богат, сезон 7, епизод 98 18:55 bTV Новините 19:50 Интервюто на деня 20:00 Кой да знае?, сезон 5, епизод 59 21:30 Специални части: Лъвица, сезон 1, епизод 3 22:30 bTV Новините 23:00 От местопрестъплението: Маями, сезон 3, епизод 25 00:00 От местопрестъплението: Маями, сезон 4, епизод 1 01:10 Опасни улици, сезон 18, епизод 9 02:10 Приятели, сезон 8, епизод 13 02:50 Преди обед 05:00 Смърфовете, сезон 2, епизод 43 05:20 Лице в лице

NOVA TV

00:00 Лоши момичета, сериал, сезон 2 01:00 Кметът на Кингстаун, сериал, сезон 2 02:00 Хамбург: Участък 21, сериал, сезон 18 03:00 Три сестри, сериен филм 04:10 Свободна да избира, сериал /п/ 05:20 Пресечна точка, публицистично шоу /п/ 06:00 Здравей, България, сутрешен блок 09:30 На кафе, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Наследство, (премиера), сериен филм 13:30 Свободна да избира, (премиера), сериал 15:00 Диво сърце, (премиера), сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка, публицистично шоу 17:00 Семейни войни, телевизионна игра 18:00 Сделка или не, телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 Черешката на тортата, (премиера), кулинарно риалити 21:30 ФБР, сериал, сезон 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сериал, сезон

bTV COMEDY

00:00 Дегустация, романтичен, драма, комедия (Франция, 2022 г.), режисьор Иван Калберак, в ролите Изабел Каре, Бернар Кампан, Мунир Амамра, Ерик Виелар, Оливие Клавери, Ребека Фине, Сефора Понди, Себастиан Делпи, Пиер Бенезит и др. 02:00 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.3 /п/ 02:15 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.4 /п/ 02:30 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.5 /п/ 02:45 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.6 /п/ 03:00 Приятели, сериал, с.3, еп.21 /п/ 03:30 Приятели, сериал, с.3, еп.22 /п/ 04:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.27 /п/ 05:00 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.3 /п/ 05:15 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.4 /п/ 05:30 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.5 /п/ 05:45 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.6 /п/ 06:00 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.3 06:15 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.4 06:30 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.5 06:45 Най-забавното в нета, комедийна поредица, еп.6 07:00 Приятели, сериал, с.3, еп.19 /п/ 07:30 Приятели, сериал, с.3, еп.20 /п/ 08:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.1, еп.17 /п/ 08:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.1, еп.18 /п/ 09:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.26 /п/ 10:00 Дегустация, романтичен, драма, комедия (Франция, 2022 г.), режисьор Иван Калберак, в ролите Изабел Каре, Бернар Кампан, Мунир Амамра, Ерик Виелар, Оливие Клавери, Ребека Фине, Сефора Понди, Себастиан Делпи, Пиер Бенезит и др. 12:00 Малкълм, сериал, с.3, еп.12 /п/ 12:30 Малкълм, сериал, с.3, еп.13 /п/ 13:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.1, еп.17 /п/ 13:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.1, еп.18 /п/ 14:00 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.1 /п/ 14:30 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.2 /п/ 15:00 Щурите съседи, сериал, еп.9 /п/ 16:15 Ало, ало, сериал, с.2, еп.1 /п/ 17:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.27 18:00 Приятели, сериал, с.3, еп.21 18:30 Приятели, сериал, с.3, еп.22 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.10 20:15 Ало, ало, сериал, с.2, еп.2 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.1, еп.19 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.1, еп.20 22:00 Малкълм, сериал, с.3, еп.14 22:30 Малкълм, сериал, с.3, еп.15 23:00 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.3 23:30 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.4

bTVAction

00:00 УЕФА Шампионска лига студио 00:30 УЕФА Шампионска лига репортажи от мачовете от деня 01:15 УЕФА Шампионска лига: Славия Прага Барселона 03:15 Разобличаване, сериал, с.4, еп.9 /п/ 04:15 Луцифер, сериал, с.3, еп.13 /п/ 05:00 Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.4 /п/ 06:00 Машина за убиване, екшън, трилър (Канада, 2010 г.), режисьор Долф Лундгрен, в ролите Долф Лундгрен, Дейвид Люис, Саманта Ферис, Бо Свенсон, Стефани фон Пфетен, Линдзи Максуел, Джон Тенч, Кейтлин Магер, Моник Гандъртън и др. 07:30 Луцифер, сериал, с.3, еп.12 /п/ 08:30 Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.3 /п/ 09:30 Разобличаване, сериал, с.4, еп.8 /п/ 10:30 Извън играта, сериал, с.2, еп.9 /п/ 11:30 Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.2 /п/ 12:30 В тайна служба на Нейно Величество, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1969 г.), режисьор Питър Р. Хънт, в ролите Джордж Лейзънби, Даяна Риг, Тели Савалас, Бърнард Ли, Габриеле Ферцети, Илзе Степат, Лоис Максуел, Джордж Бейкър, Бърнард Хорсфол и др. 15:00 Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.4 16:00 Пениуърт, сериал, с.1, еп.8 17:00 Луцифер, сериал, с.3, еп.13 18:00 Разобличаване, сериал, с.4, еп.9 19:00 УЕФА Шампионска лига, студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Галатасарай Атлетико Мадрид 21:45 УЕФА Шампионска лига, студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Олимпик Марсилия Ливърпул

Нова Спорт

01:45 Втора Бундеслига: Обзор на кръга предаване за германски футбол 2025/2026 02:15 Еротичен телепазар 09:00 Четвъртфинал 1, Футбол: Младежка купа на Азия 2026 до 23 години, четвъртфинал 11:00 Четвъртфинал 2, Футбол: Младежка купа на Азия 2026 до 23 години, четвъртфинал 13:00 Четвъртфинал 3, Футбол: Младежка купа на Азия 2026 до 23 години, четвъртфинал 14:55 Спортни новини 15:00 Четвъртфинал 4, Футбол: Младежка купа на Азия 2026 до 23 години, четвъртфинал 17:00 Салфорд Сити – Суиндън Таун, Футбол: ФА Къп 2025/2026 19:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 19:30 Полуфинал 1, Футбол: Младежка купа на Азия 2026 до 23 години, полуфинал 21:25 Спортни новини 21:30 Полуфинал 2, Футбол: Младежка купа на Азия 2026 до 23 години, полуфинал 23:30 Фортуна Дюселдорф – Арминия Билефелд, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026

NovaNews

00:25 Ускорение, документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 Пресечна точка, – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 Социална мрежа, /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 Денят на живо, публицистично предаване /п/ 03:50 В добра форма, документална поредица на DW /п/ 04:20 Ничия земя, – /п/ 05:00 Другото лице“ документална поредица /п/ 05:30 Социална мрежа, /п/ 06:00 Истории от света, поредица на DW /п/ 06:30 Ничия земя, /п/ 07:30 Челюсти, с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 На фокус след новините, публицистично токшоу /п/ 08:30 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо“ директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден, – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Проект Бъдеще, поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа, следобеден блок 15:55 До там и обратно, рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя, /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо, публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 Европа в 15 минути, предаване /п/ 18:45 DW Репортерът, репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя, 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Непознатите земи, документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората“ документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо, публицистично предаване /п/ 23:58 Новините на NOVA NEWS/п/