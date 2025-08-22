ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/

05:40 Телепазарен прозорец

06:00 Блуи анимационен филм

06:15 Арт дъга образователен филм

06:35 Да завъртим бутилката детски тв филм /Германия, 2016г./

06:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов

09:20 Златно сърце 3-сериен детски тв филм /България, 1983г./, режисьор Мария Василева, в ролите: Александър Андонов, Руди Христозов, Стоянка Мутафова, Досьо Досев и др.

10:20 Любов и саможертва тв филм /28 и 29 епизод/

12:00 По света и у нас

12:35 Новини на турски език

12:45 Телепазарен прозорец

13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 159/п/

14:00 Телепазарен прозорец

14:15 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/

14:30 Вечната музика /п/

15:00 Петелът детски тв филм /Сърбия, 2019г./

15:15 Магна Аура, изгубеният град тв филм

15:45 Телепазарен прозорец

16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/

16:30 В открития Космос документален филм /3 епизод/

17:00 Бардо тв филм /6, последен епизод/ (12)

18:00 По света и у нас

18:30 65 в ефир

19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 160/п/

20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини

21:00 Полицаят се пенсионира игрален филм /копродукция, 1970г./, режисьор Жан Жиро, в ролите: Луи дьо Фюнес, Жан Льофевър, Ги Гросо, Мишел Модо, Мишел Галбрю и др.

22:40 По света и у нас

23:00 Световно първенство по художествена гимнастика /индивидуален многобой/ пряко предаване от Рио де Жанейро

01:30 Бизнес.бг подкаст на БНТ

02:00 65 в ефир /п/

02:30 Полицаят се пенсионира игрален филм /п/

04:05 С БНТ завинаги /п/

04:50 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова

05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица

06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.6 /п./

07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова

09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто)

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./

13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.25

14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.53

16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.86

17:00 bTV Новините

17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова

18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев

19:00 bTV Новините – централна емисия

20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев

21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити

23:00 bTV Новините – късна емисия

23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.13

00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.7

01:35 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.2

02:20 bTV Новините – късна емисия /п./

02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.3 /п./

06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.10

06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.25 /п./

09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.3 /п./

10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.10 /п./

11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.10 /п./

12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.17 /п./

13:00 „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др.

15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.4

16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.5

17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.16

18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.11

19:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.1

20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18

21:00 „Час пик“ – сериал, еп.6

22:00 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.

00:00 „Час пик“ – сериал, еп.6 /п./

01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.11 /п./

02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18 /п./

03:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.1 /п./

04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.16 /п./

04:45 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.15

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.127 /п./

06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128

06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129

07:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.5 /п./

07:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.6 /п./

08:00 „Татковци“ – сериал, еп.18 /п./

09:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.4 /п./

09:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п./

10:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др.

12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.11 /п./

12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.12 /п./

13:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.4 /п./

13:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п./

14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.6 /п./

14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.7 /п./

15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.12 /п./

16:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./

17:00 „Татковци“ – сериал, еп.19

18:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.7

18:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.8

19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.6

19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.7

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.13

22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.13

22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.14

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.8

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.9

00:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др.

01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 /п./

02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129 /п./

03:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.7 /п./

03:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.8 /п./

03:50 „Татковци“ – сериал, еп.19 /п./

04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/

06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/

07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок

09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA

10:00 „Розамунде Пилхер: Чужд живот, истинска любов“ – с уч. на Каролин Хартиг, Марвин Линке, Леони Брил и др.

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм

13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал

15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм

16:00 Новините на NOVA

16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра

18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

20:00 „All Inclusive“ – сериал, сезон 1

21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити

22:00 Новините на NOVA

22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4

23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5

00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2

01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4

02:30 „Три сестри“ – сериен филм

03:20 „Наследство – сериен филм /п/

04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Нант – Пари Сен Жермен Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

11:00 Анже – Париж Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

13:00 Рен – Марсилия Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

15:00 Новини

15:05 Енгерс – Айнтрахт Франкфурт Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/

17:00 Болтън Уондърс – Рединг Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/

19:00 Студио „Бундеслига“ директно

19:30 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно

21:25 Новини

21:30 Студио „Лига 1 на Франция“ директно

21:45 Пари Сен Жермен – Анже Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно

23:40 Студио „Лига 1 на Франция“ директно

00:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/

00:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/

01:00 Арминия Билефелд – Вердер Бремен Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/

03:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Социална мрежа“ – /п/

06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/

06:30 „Ничия земя“ – /п/ „

07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/

08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

10:00 Новините на NOVA NEWS

10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

11:00 Новините на NOVA NEWS

11:10 „Ничия земя“

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:25 „Твоят ден“ – избрано

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок

15:55 „До там и обратно“ – рубрика

16:00 Новините на NOVA NEWS

16:10 „Ничия земя“ – /п/

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя“

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

23:00 Новините на NOVA NEWS

23:20 „Американска алчност“ – документален филм

00:00 Новините на NOVA NEWS /п/

00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/

01:00 Новините на NOVA NEWS /п/

01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

02:00 Новините на NOVA NEWS /п/

02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/

03:00 Новините на NOVA NEWS /п/

03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/

04:10 „Ничия земя“ – /п/





