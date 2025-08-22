ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 АВГУСТ

БНТ1
05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/
05:40 Телепазарен прозорец
06:00 Блуи анимационен филм
06:15 Арт дъга образователен филм
06:35 Да завъртим бутилката детски тв филм /Германия, 2016г./
06:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов
09:20 Златно сърце 3-сериен детски тв филм /България, 1983г./, режисьор Мария Василева, в ролите: Александър Андонов, Руди Христозов, Стоянка Мутафова, Досьо Досев и др.
10:20 Любов и саможертва тв филм /28 и 29 епизод/
12:00 По света и у нас
12:35 Новини на турски език
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 159/п/
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/
14:30 Вечната музика /п/
15:00 Петелът детски тв филм /Сърбия, 2019г./
15:15 Магна Аура, изгубеният град тв филм
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16:30 В открития Космос документален филм /3 епизод/
17:00 Бардо тв филм /6, последен епизод/ (12)
18:00 По света и у нас
18:30 65 в ефир
19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 160/п/
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Полицаят се пенсионира игрален филм /копродукция, 1970г./, режисьор Жан Жиро, в ролите: Луи дьо Фюнес, Жан Льофевър, Ги Гросо, Мишел Модо, Мишел Галбрю и др.
22:40 По света и у нас
23:00 Световно първенство по художествена гимнастика /индивидуален многобой/ пряко предаване от Рио де Жанейро
01:30 Бизнес.бг подкаст на БНТ
02:00 65 в ефир /п/
02:30 Полицаят се пенсионира игрален филм /п/
04:05 С БНТ завинаги /п/
04:50 По света и у нас /п/
bTV
05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова
05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица
06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.6 /п./
07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова
09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто)
12:00 bTV Новините – обедна емисия
12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./
13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.25
14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.53
16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.86
17:00 bTV Новините
17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова
18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев
21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити
23:00 bTV Новините – късна емисия
23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.13
00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.7
01:35 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.2
02:20 bTV Новините – късна емисия /п./
02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п./
bTVAction
05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.3 /п./
06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.10
06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.25 /п./
09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.3 /п./
10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.10 /п./
11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.10 /п./
12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.17 /п./
13:00 „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др.
15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.4
16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.5
17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.16
18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.11
19:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.1
20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18
21:00 „Час пик“ – сериал, еп.6
22:00 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.
00:00 „Час пик“ – сериал, еп.6 /п./
01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.11 /п./
02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18 /п./
03:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.1 /п./
04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.16 /п./
04:45 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.15
bTV COMEDY
05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.127 /п./
06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128
06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129
07:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.5 /п./
07:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.6 /п./
08:00 „Татковци“ – сериал, еп.18 /п./
09:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.4 /п./
09:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п./
10:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др.
12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.11 /п./
12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.12 /п./
13:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.4 /п./
13:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п./
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.6 /п./
14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.7 /п./
15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.12 /п./
16:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./
17:00 „Татковци“ – сериал, еп.19
18:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.7
18:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.8
19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.6
19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.7
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.13
22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.13
22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.14
23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.8
23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.9
00:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др.
01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 /п./
02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129 /п./
03:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.7 /п./
03:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.8 /п./
03:50 „Татковци“ – сериал, еп.19 /п./
04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/
06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/
07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок
09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA
10:00 „Розамунде Пилхер: Чужд живот, истинска любов“ – с уч. на Каролин Хартиг, Марвин Линке, Леони Брил и др.
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм
13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал
15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм
16:00 Новините на NOVA
16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра
18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA – централна емисия
20:00 „All Inclusive“ – сериал, сезон 1
21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити
22:00 Новините на NOVA
22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4
23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5
00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2
01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4
02:30 „Три сестри“ – сериен филм
03:20 „Наследство – сериен филм /п/
04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/
Нова Спорт
09:00 Нант – Пари Сен Жермен Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
11:00 Анже – Париж Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
13:00 Рен – Марсилия Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
15:00 Новини
15:05 Енгерс – Айнтрахт Франкфурт Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/
17:00 Болтън Уондърс – Рединг Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/
19:00 Студио „Бундеслига“ директно
19:30 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно
21:25 Новини
21:30 Студио „Лига 1 на Франция“ директно
21:45 Пари Сен Жермен – Анже Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно
23:40 Студио „Лига 1 на Франция“ директно
00:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/
00:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/
01:00 Арминия Билефелд – Вердер Бремен Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/
03:00 Еротичен Телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30 „Социална мрежа“ – /п/
06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/
06:30 „Ничия земя“ – /п/ „
07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/
08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
10:00 Новините на NOVA NEWS
10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
11:00 Новините на NOVA NEWS
11:10 „Ничия земя“
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:25 „Твоят ден“ – избрано
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок
15:55 „До там и обратно“ – рубрика
16:00 Новините на NOVA NEWS
16:10 „Ничия земя“ – /п/
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица
19:00 Новините на NOVA NEWS
19:15 „Ничия земя“
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
23:00 Новините на NOVA NEWS
23:20 „Американска алчност“ – документален филм
00:00 Новините на NOVA NEWS /п/
00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/
01:00 Новините на NOVA NEWS /п/
01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
02:00 Новините на NOVA NEWS /п/
02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/
03:00 Новините на NOVA NEWS /п/
03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/
04:10 „Ничия земя“ – /п/