ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:15 Луа­на – фут­бол­но­то чу­до – дет­ски тв филм /Хър­ва­тия, 2019 г./ 05:30 Дет­ски но­ви­ни /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 239/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Пес пат­рул – ани­ма­цио­нен филм /25 епи­зод/ 14:40 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция – ани­ма­цио­нен филм /25 епи­зод/ 15:00 Прик­лю­че­ния­та на Мер­лин – тв филм /3 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 240/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Бо­рис Ди­мов­ски, не­съг­лас­ният – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2025 г./, ре­жи­сьор Ра­ли­ца Ди­мит­ро­ва 22:00 Хо­тел „Пор­то­фи­но“ – тв филм /18, пос­ле­ден епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:25 За­ле­зът на там­плие­ри­те – тв филм /9 епи­зод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев/п/ 02:15 Све­тът и ние /п/ 02:40 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:35 По све­та и у нас /п/ 04:00 За­ле­зът на там­плие­ри­те – тв филм /10 епи­зод/п/ (16) 04:45 За­ла на сла­ва­та /п/

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – сут­ре­шен блок с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 Пре­мие­ра: „1001 нощ“ – се­риал, еп.66 14:30 Пре­мие­ра: „Враж­да“ – се­риал, с.1, еп.93 16:00 Пре­мие­ра: „Плен“ – се­риал, с.2, еп.125 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:50 „Ли­це в ли­це след Но­ви­ни­те“ – пуб­ли­цис­ти­чен сег­мент с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 20:00 „Кол­ко ми да­ваш?“ – за­бав­но шоу с во­де­ща Бор­яна Бра­тое­ва 22:00 „Ер­ге­нът: Лю­бов в рая“ – ро­ман­тич­но риа­ли­ти с во­де­ща Рай­на Ка­рая­не­ва 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Убий­ства в Рая“ – се­риал, с.12, спе­циа­лен епи­зод 01:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.5, еп.23 01:25 „Доб­рият док­тор“ – се­риал, с.6, еп.14 02:10 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия /п/ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва /п/

bTVAction

06:00 „Не­ви­ди­мия“ – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996 г.), ре­жи­сьор Джон Грей, в ро­ли­те Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гън­тън, Бра­йън Кокс, Ми­шел Джон­сън, Сти­вън То­бо­лов­ски и др. 08:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.24, еп.13 /п/ 09:00 „Ху­берт и Ща­лер“ – се­риал, с.1, еп.4 /п/ 10:00 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.4 10:30 „Шо­фьор на так­си“ – се­риал, с.2, еп.2 /п/ 12:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.20 /п/ 13:00 „Меж­ду два свята“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ка­на­да, 2007 г.), ре­жи­сьор Джей­сън Бърк, в ро­ли­те Джей­сън Прис­тли, Лу Дай­мънд Фи­липс, Гар­вин Сан­форд, Га­ри Хъд­сън, Сте­фа­ни фон Пфе­тен, Май­къл Ек­лунд, Брад­ли Страй­кър, Ерин Кар­плък, Май­къл Бен­яер, Аш­ли Уи­лънс, Джес 15:00 „Ху­берт и Ща­лер“ – се­риал, с.1, еп.5 16:00 „Фау­да“ – се­риал, с.2, еп.11 16:45 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.24, еп.14 17:30 Пре­мие­ра: „Шо­фьор на так­си“ – се­риал, с.2, еп.3 19:00 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – сту­дио 19:45 ПРЯ­КО: УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га: Ат­ле­тик Бил­бао – Ка­ра­бах 21:45 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – сту­дио 22:00 ПРЯ­КО: УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га: Реал Мад­рид – Юве­нтус 00:00 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – сту­дио 00:30 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – ре­пор­та­жи от ма­чо­ве­те от деня 01:15 „Пре­диз­вес­те­на смърт“ – хо­рър (САЩ, 2002 г.), ре­жи­сьор Гор Вер­бин­ски, в ро­ли­те Нао­ми Уотс, Мар­тин Хен­дер­сън, Дей­вид Дор­фман, Бра­йън Кокс, Джейн Але­ксан­дър, Лин­дзи Фрост, Ам­бър Там­блин, Рей­чъл Бе­ла, Дей­ви Чейс, Ша­нън Кок­ран, По­ли Пе­рет и др. [16+] 03:15 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.24, еп.15 /п/ 04:15 „Дре­вен Апо­ка­лип­сис“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.1, еп.6 /п/

bTVComedy

05:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.99 /п/ 06:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.100 (пос­ле­ден) 06:30 „Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.1 07:00 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – се­риал, с.2, еп.21 07:30 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – се­риал, с.2, еп.22 08:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.61 /п/ 09:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.10, еп.5 /п/ 09:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.10, еп.6 /п/ 10:00 „Бел и Се­бас­тиан: Прик­лю­че­ние­то про­дъл­жа­ва“ – прик­лю­чен­ски, се­меен (Фран­ция, 2015 г.), ре­жи­сьор Крис­тиан Дю­гуей, в ро­ли­те Фе­ликс Бо­сюе, Че­ки Ка­рио, Тие­ри Но­вик, Мар­го Ша­те­лие, Ти­лан Блон­до, Джоу­зеф Ма­лер­ба, Джеф­ри Ноел, Фред Епо и др. 12:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.9, еп.7 /п/ 12:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.9, еп.8 /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.10, еп.5 /п/ 13:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.10, еп.6 /п/ 14:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.19 /п/ 14:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.20 /п/ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.9, еп.18 /п/ 17:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.62 18:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.6, еп.1 18:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.6, еп.2 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.10, еп.7 19:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.10, еп.8 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.9, еп.19 22:00 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.9, еп.9 22:30 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.9, еп.10 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.21 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.2, еп.22 00:00 „Дейв“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1993 г.), ре­жи­сьор Ай­вън Рай­тман, в ро­ли­те Ке­вин Клайн, Си­гор­ни Уи­вър, Франк Лан­ге­ла, Ке­вин Дън, Винг Реймс, Бен Кинг­сли, Ло­ра Ли­ни и др. 02:00 „Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.2 /п/ 02:30 „Най-смеш­ни­те до­маш­ни ви­деок­ли­по­ве“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.3 /п/ 03:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.6, еп.3 /п/ 03:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.6, еп.4 /п/ 04:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.63 /п/

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Ла­би­ринт към щас­тие­то“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 7 22:00 „Big Brother“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Хъд­сън и Рекс“ – се­риал, се­зон 3 00:30 „Стан­ция Бер­лин“ – се­риал, се­зон 2 01:30 „Хам­бург: Уча­стък 21“ – се­риал, се­зон 16 02:30 „Три сес­три“ – се­риен филм 03:20 „Нас­ледс­тво – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/

Но­ва Спорт

07:00 Мел­бърн Си­ти – Бу­ри­рам Юнай­тед, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 09:00 Чен­гду Рон­гченг – Джо­хор, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 11:00 Ул­сан – Сан­фре­че Хи­ро­ши­ма, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 13:00 Гам­ба Оса­ка – Нам Дин, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2 2025/2026, ди­рек­тно 14:55 Но­ви­ни 15:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2025/2026 /п/ 15:45 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2025/2026 /п/ 16:15 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2025/2026 16:45 Гоа – Ал На­сър, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2 2025/2026, ди­рек­тно 19:00 Ал Ах­ли – Ар­ка­даг, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2 2025/2026, ди­рек­тно 20:55 Но­ви­ни 21:15 Му­ха­рак – Ал Уа­съл, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2 2025/2026, ди­рек­тно 23:15 Ал Хи­лал – Ал Сад, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 01:15 Ша­баб Ал Ах­ли – На­саф, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NOVA NEWS

05:00 „Дру­го­то ли­це“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:30 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 06:00 „Ис­то­рии от све­та“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ /п/ 07:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 08:00 Те­ма­та на NOVA /п/ 08:15 „На фо­кус след но­ви­ни­те“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 08:30 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ – ди­рек­тно из­лъч­ва­не 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъ­де­ще“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 15:55 „До там и об­рат­но“ – руб­ри­ка 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:25 „Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти“ – пре­да­ва­не /п/ 18:45 „DW Ре­пор­те­рът“ – ре­пор­таж на DW /п/ 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Не­поз­на­ти­те зе­ми“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ус­ко­ре­ние“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „В доб­ра фор­ма“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 04:20 „Ни­чия земя“ /п/