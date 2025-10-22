ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ОКТОМВРИ

БНТ1
05:15 Луана – футболното чудо – детски тв филм /Хърватия, 2019 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 239/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул – анимационен филм /25 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация – анимационен филм /25 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /3 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 240/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Борис Димовски, несъгласният – документален филм /България, 2025 г./, режисьор Ралица Димитрова 22:00 Хотел „Портофино“ – тв филм /18, последен епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите – тв филм /9 епизод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите – тв филм /10 епизод/п/ (16) 04:45 Зала на славата /п/
bTV
05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.66 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.93 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.125 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, специален епизод 01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.23 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.14 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/
bTVAction
06:00 „Невидимия“ – екшън, криминален (САЩ, 1996 г.), режисьор Джон Грей, в ролите Стивън Сегал, Кийнън Айвъри Уейънс, Боб Гънтън, Брайън Кокс, Мишел Джонсън, Стивън Тоболовски и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.13 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.4 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.4 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.2 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.20 /п/ 13:00 „Между два свята“ – фантастика, трилър (Канада, 2007 г.), режисьор Джейсън Бърк, в ролите Джейсън Пристли, Лу Даймънд Филипс, Гарвин Санфорд, Гари Хъдсън, Стефани фон Пфетен, Майкъл Еклунд, Брадли Страйкър, Ерин Карплък, Майкъл Беняер, Ашли Уилънс, Джес 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.5 16:00 „Фауда“ – сериал, с.2, еп.11 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.14 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.3 19:00 УЕФА Шампионска лига – студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Атлетик Билбао – Карабах 21:45 УЕФА Шампионска лига – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид – Ювентус 00:00 УЕФА Лига Европа – студио 00:30 УЕФА Лига Европа – репортажи от мачовете от деня 01:15 „Предизвестена смърт“ – хорър (САЩ, 2002 г.), режисьор Гор Вербински, в ролите Наоми Уотс, Мартин Хендерсън, Дейвид Дорфман, Брайън Кокс, Джейн Александър, Линдзи Фрост, Амбър Тамблин, Рейчъл Бела, Дейви Чейс, Шанън Кокран, Поли Перет и др. [16+] 03:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.15 /п/ 04:15 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.1, еп.6 /п/
bTVComedy
05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.99 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.100 (последен) 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.1 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.21 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.22 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.61 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.5 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.6 /п/ 10:00 „Бел и Себастиан: Приключението продължава“ – приключенски, семеен (Франция, 2015 г.), режисьор Кристиан Дюгуей, в ролите Феликс Босюе, Чеки Карио, Тиери Новик, Марго Шателие, Тилан Блондо, Джоузеф Малерба, Джефри Ноел, Фред Епо и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.7 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.8 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.5 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.6 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.19 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.20 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.18 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.62 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.1 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.2 19:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.7 19:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.8 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.19 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.9 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.10 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.21 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.22 00:00 „Дейв“ – комедия, романтичен (САЩ, 1993 г.), режисьор Айвън Райтман, в ролите Кевин Клайн, Сигорни Уивър, Франк Лангела, Кевин Дън, Винг Реймс, Бен Кингсли, Лора Лини и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.2 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.3 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.3 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.4 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.63 /п/
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/
Нова Спорт
07:00 Мелбърн Сити – Бурирам Юнайтед, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 09:00 Ченгду Ронгченг – Джохор, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 11:00 Улсан – Санфрече Хирошима, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 13:00 Гамба Осака – Нам Дин, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 15:45 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 16:15 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 16:45 Гоа – Ал Насър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 19:00 Ал Ахли – Аркадаг, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 20:55 Новини 21:15 Мухарак – Ал Уасъл, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 23:15 Ал Хилал – Ал Сад, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 01:15 Шабаб Ал Ахли – Насаф, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 03:15 Еротичен телепазар
NOVA NEWS
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/