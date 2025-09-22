ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

BNT

00:35

Натисни F1 образователна поредица /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

01:05

Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

01:20

Госпожа Чудо игрален филм /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:50

С БНТ завинаги /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

03:40

По света и у нас /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

03:55

Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

04:40

Религията днес /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:40

Телепазарен прозорец

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:55

Търси се нова майка тв филм /България, 1983г./, режисьор магда Каменова, в ролите: Митко Москов, Ицхак Финци, Ирен Кривошиева и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:55

Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:30

Денят на Независимостта документален филм /България, 2008г./, режисьор Христо Живков

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

10:25

Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на Независимостта пряко предаване от Велико Търново

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

11:00

Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

По света и у нас

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:30

60 години Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025 документален филм /България, 2025г./, режисьор Димитър Шарков

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:30

Калоян игрален филм /България, 1962г./, режисьор Дако Даковски, в ролите: Васил Стойчев, Спас Джонев, Андрей Михайлов, Цветана Манева и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:15

Търсачи на приключения игрален филм /копродукция, 1967г./, режисьор Робер Енрико, в ролите: Ален Делон, Лино Вентура, Джоана Шимкус и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:15

България независима во веки документален филм /България, 1998г./, режисьор Андрей Алтъпармаков

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:30

Светът е голям и спасение дебне отвсякъде игрален филм /копродукция, 2008г./, режисьор Стефан Командарев, в ролите: Мики Манойлович, Карло Любек, Христо Мутафчиев, Ана Пападопулу, Людмила Чешмеджиева,…

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:25

Тържествена заря-проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България пряко предаване от Велико Търново

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:10

По света и у нас

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:45

Спортни новини

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:00

История.bg

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:00

Концертът песни по стихове на Михаил Белчев, Недялко Йорданов, Любомир Левчев, Живко Колев, Блага Димитрова и други български поети

bTV

00:30

„Юда и Черният месия“ – биографичен, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор: Шака Кинг, в ролите: Даниел Калуя, Лакит Стенфийлд, Джеси Племънс, Доминик Фишбак, Аштън Сандърс, Мартин Шийн и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:50

„Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

03:20

„120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:20

„Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:00

„Неразказано в историята: Улиците на София“ – документална поредица

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

07:00

„Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:30

„Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

bTV Новините – обедна емисия

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:30

„Комиците“ – комедийно шоу /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:30

„Лесна, А?“ – комедия, романтичен (САЩ, 2010 г.), режисьор: Уил Глък, в ролите: Ема Стоун, Пен Баджли, Аманда Байнс, Дан Бърд, Томас Хейдън Чърч, Патриша Кларксън, Кам Жиганде, Лиса Кудроу, Малкълм Ма…

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:30

„Риба, наречена Уанда“ – комедия, криминален (Великобритания, САЩ, 1988 г.), режисьори: Чарлз Крайтън и Джон Клийс, в ролите: Джон Клийз, Джейми Лий Къртис, Кевин Клайн, Майкъл Пейлин, Мария Ейткън, Т…

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:00

„Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:00

bTV Новините – централна емисия

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:00

„Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:00

„Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:30

bTV Новините – късна емисия

bTV Action

00:15

„Смъртоносно оръжие“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:15

„Ледена пандемия“ – фантастика, приключенски (САЩ, 2020 г.), режисьор: Максимилиан Елфелдт, в ролите: Том Сайзмор, Емили Килиън, Рамиро Леал, Тори Ричардсън, Джейк Холи, Таня Фокс, Ксандър Бейли, Крис…

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

04:00

„До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.1 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

04:30

„Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.6 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:15

„Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.7 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:00

„До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.2

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:30

„Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.46 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:00

„Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.8 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

10:00

„Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.13 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

11:00

„Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.9 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

„Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.12 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:00

„Леден капан“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, Индия, 2014 г.), режисьор: Емили Едуин Смит, в ролите: Бартън Бънд, Бейли Спрай, Джулс Хартли, Джоуи Чиприано, Джон Грейгън, Йарон Урбас, Уасим Но’мани,…

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:00

Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.9

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

16:00

„Фауда“ – сериал, с.1, еп.1

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:00

„Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.14

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:00

„Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.10

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:00

„Балтазар“ – сериал, с.2, еп.4

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:00

„Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.13

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:00

„Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.3

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:00

ПРЯКО: „Златна топка 2025“ – церемония по награждаването на най-добрите футболисти в Европа

bTV Comedy

00:00

„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

00:30

„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

01:00

„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.8 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

01:30

„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.9 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:00

„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.38 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:30

„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.39 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

03:00

„Призраци“ – сериал, с.4, еп.5 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

03:30

„Призраци“ – сериал, с.4, еп.6 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

04:00

„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

04:30

„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:00

„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.38 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:30

„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.39 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:00

„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.40

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:30

„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.41

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

07:00

„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.8 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

07:30

„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.9 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

08:00

„Татковци“ – сериал, еп.39 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:00

„Приятели“ – сериал, с.7, еп.17 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:30

„Приятели“ – сериал, с.7, еп.18 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

10:00

„В „Мидълтън“ – романтичен, комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор: Адам Роджърс, в ролите: Анди Гарсия, Вера Фармига, Таиса Фармига, Никълъс Браун, Том Скерит, Питър Рийгърт, Миряна Йокович и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.8 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:30

„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.9 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:00

„Приятели“ – сериал, с.7, еп.17 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:30

„Приятели“ – сериал, с.7, еп.18 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

14:00

„Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.21 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

14:30

„Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.22 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:00

„Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.4 /п./

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:00

„Татковци“ – сериал, еп.40

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:00

„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.10

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:30

„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.11

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:00

„Приятели“ – сериал, с.7, еп.19

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:30

„Приятели“ – сериал, с.7, еп.20

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:00

„Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.5

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:00

Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.10

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:30

Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.11

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:00

„Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.1

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:30

„Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.2

Nova TV

00:40

„Стражът“ – с уч. на Кийфър Съдърланд, Ким Бейсинджър, Ева Лонгория и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:50

„Наследството на Ана“ – с уч. на Яна Крамер, Лея Гибсън, Мати Финокио и др. /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

04:30

„Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:20

„Закон и ред“ (премиера) – сериал, сезон 3 /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:00

„Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

07:00

„Здравей, България“ – сутрешен блок

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:30

„На кафе“ – предаване на NOVA

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

Новините на NOVA

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:30

„Кралска сватовница“ – с уч. на Бетани Джой Ленц, Уил Кемп, Британи Бристоу и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

14:15

„Сладко като пай“ – с уч. на Рианън Фиш, Курт Жарка, Рорк Кричлоу и др.

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

16:00

Новините на NOVA

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

16:10

„Пресечна точка“ – публицистично шоу

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:00

„Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:00

„Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:00

Новините на NOVA – централна емисия

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:00

„Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:00

Новините на NOVA

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:30

„Специален отряд“ – сериал, сезон 7

Nova Sport

01:00

Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

01:30

Брест – Ница Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

03:30

Еротичен Телепазар

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

08:00

Мидълзбро – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

10:00

Шефилд Юнайтед – Чарълтън Атлетик Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

ПАОК – Панетоликос Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

14:00

Панатинайкос – Олимпиакос Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

16:00

Конен спорт Купа на България 2025, Ямбол /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:00

Конен спорт Купа на България 2025, Ямбол /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:00

Ливърпул – Астън Вила класика от Висшата лига 2007/2008 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:30

Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:00

Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:25

Новини

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:30

Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:00

Бокс: ONE Петъчни битки 125 Бойно събитие в Банкок, Тайланд запис

Nova News

01:00

„Ничия земя“ – предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

02:00

„Събуди се“ – предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:00

„Пулс“ – здравно предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

05:30

„Близо до спорта“ – поредица /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:00

„Евромакс“ – поредица на DW /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

06:30

„Ничия земя“ – /п/ „

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

07:30

„Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

08:00

„Европа в 15 минути“ – предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

08:15

„DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

08:30

„Ревизия“ – икономическо предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

09:00

„Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

10:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

10:10

„Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

11:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

11:10

„Ничия земя“

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:00

Новините на NOVA

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

12:30

„Пулс“ – здравно предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

13:45

„Твоят ден“ – избрано

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

14:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

14:30

„Ускорение“ – поредица на DW

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:20

„Социална мрежа“ – следобеден блок

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

15:55

„До там и обратно“ – рубрика

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

16:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

16:10

„Ничия земя“ – /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

17:20

„Денят на живо“ – публицистично предаване

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

18:20

„Ревизия“ – икономическо предаване

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

19:15

„Ничия земя“

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

20:50

Най-доброто от DW

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

21:30

„Ревизия“- икономическо предаване /п/

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

22:15

„Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:00

Новините на NOVA NEWS

Добавете това предаване към личната си ТВ програма

23:20

„Денят на живо“ – публицистично предаване /п/





