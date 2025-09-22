ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

BNT
00:35
Натисни F1 образователна поредица /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
01:05
Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
01:20
Госпожа Чудо игрален филм /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:50
С БНТ завинаги /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
03:40
По света и у нас /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
03:55
Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
04:40
Религията днес /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:40
Телепазарен прозорец
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:55
Търси се нова майка тв филм /България, 1983г./, режисьор магда Каменова, в ролите: Митко Москов, Ицхак Финци, Ирен Кривошиева и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:55
Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:30
Денят на Независимостта документален филм /България, 2008г./, режисьор Христо Живков
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
10:25
Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на Независимостта пряко предаване от Велико Търново
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
11:00
Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
По света и у нас
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:30
60 години Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025 документален филм /България, 2025г./, режисьор Димитър Шарков
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:30
Калоян игрален филм /България, 1962г./, режисьор Дако Даковски, в ролите: Васил Стойчев, Спас Джонев, Андрей Михайлов, Цветана Манева и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:15
Търсачи на приключения игрален филм /копродукция, 1967г./, режисьор Робер Енрико, в ролите: Ален Делон, Лино Вентура, Джоана Шимкус и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:15
България независима во веки документален филм /България, 1998г./, режисьор Андрей Алтъпармаков
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:30
Светът е голям и спасение дебне отвсякъде игрален филм /копродукция, 2008г./, режисьор Стефан Командарев, в ролите: Мики Манойлович, Карло Любек, Христо Мутафчиев, Ана Пападопулу, Людмила Чешмеджиева,…
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:25
Тържествена заря-проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България пряко предаване от Велико Търново
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:10
По света и у нас
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:45
Спортни новини
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:00
История.bg
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:00
Концертът песни по стихове на Михаил Белчев, Недялко Йорданов, Любомир Левчев, Живко Колев, Блага Димитрова и други български поети
bTV
00:30
„Юда и Черният месия“ – биографичен, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор: Шака Кинг, в ролите: Даниел Калуя, Лакит Стенфийлд, Джеси Племънс, Доминик Фишбак, Аштън Сандърс, Мартин Шийн и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:50
„Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
03:20
„120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:20
„Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:00
„Неразказано в историята: Улиците на София“ – документална поредица
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
07:00
„Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:30
„Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
bTV Новините – обедна емисия
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:30
„Комиците“ – комедийно шоу /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:30
„Лесна, А?“ – комедия, романтичен (САЩ, 2010 г.), режисьор: Уил Глък, в ролите: Ема Стоун, Пен Баджли, Аманда Байнс, Дан Бърд, Томас Хейдън Чърч, Патриша Кларксън, Кам Жиганде, Лиса Кудроу, Малкълм Ма…
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:30
„Риба, наречена Уанда“ – комедия, криминален (Великобритания, САЩ, 1988 г.), режисьори: Чарлз Крайтън и Джон Клийс, в ролите: Джон Клийз, Джейми Лий Къртис, Кевин Клайн, Майкъл Пейлин, Мария Ейткън, Т…
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:00
„Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:00
bTV Новините – централна емисия
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:00
„Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:00
„Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:30
bTV Новините – късна емисия
bTV Action
00:15
„Смъртоносно оръжие“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:15
„Ледена пандемия“ – фантастика, приключенски (САЩ, 2020 г.), режисьор: Максимилиан Елфелдт, в ролите: Том Сайзмор, Емили Килиън, Рамиро Леал, Тори Ричардсън, Джейк Холи, Таня Фокс, Ксандър Бейли, Крис…
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
04:00
„До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.1 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
04:30
„Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.6 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:15
„Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.7 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:00
„До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.2
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:30
„Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.46 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:00
„Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.8 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
10:00
„Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.13 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
11:00
„Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.9 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
„Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.12 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:00
„Леден капан“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, Индия, 2014 г.), режисьор: Емили Едуин Смит, в ролите: Бартън Бънд, Бейли Спрай, Джулс Хартли, Джоуи Чиприано, Джон Грейгън, Йарон Урбас, Уасим Но’мани,…
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:00
Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.9
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
16:00
„Фауда“ – сериал, с.1, еп.1
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:00
„Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.14
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:00
„Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.10
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:00
„Балтазар“ – сериал, с.2, еп.4
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:00
„Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.13
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:00
„Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.3
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:00
ПРЯКО: „Златна топка 2025“ – церемония по награждаването на най-добрите футболисти в Европа
bTV Comedy
00:00
„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
00:30
„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
01:00
„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.8 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
01:30
„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.9 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:00
„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.38 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:30
„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.39 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
03:00
„Призраци“ – сериал, с.4, еп.5 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
03:30
„Призраци“ – сериал, с.4, еп.6 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
04:00
„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.15 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
04:30
„Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.16 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:00
„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.38 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:30
„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.39 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:00
„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.40
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:30
„Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.41
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
07:00
„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.8 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
07:30
„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.9 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
08:00
„Татковци“ – сериал, еп.39 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:00
„Приятели“ – сериал, с.7, еп.17 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:30
„Приятели“ – сериал, с.7, еп.18 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
10:00
„В „Мидълтън“ – романтичен, комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор: Адам Роджърс, в ролите: Анди Гарсия, Вера Фармига, Таиса Фармига, Никълъс Браун, Том Скерит, Питър Рийгърт, Миряна Йокович и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.8 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:30
„Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.9 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:00
„Приятели“ – сериал, с.7, еп.17 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:30
„Приятели“ – сериал, с.7, еп.18 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
14:00
„Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.21 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
14:30
„Двама мъже и половина“ – сериал, с.11, еп.22 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:00
„Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.4 /п./
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:00
„Татковци“ – сериал, еп.40
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:00
„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.10
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:30
„Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.11
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:00
„Приятели“ – сериал, с.7, еп.19
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:30
„Приятели“ – сериал, с.7, еп.20
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:00
„Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.5
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:00
Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.10
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:30
Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.11
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:00
„Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.1
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:30
„Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.2
Nova TV
00:40
„Стражът“ – с уч. на Кийфър Съдърланд, Ким Бейсинджър, Ева Лонгория и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:50
„Наследството на Ана“ – с уч. на Яна Крамер, Лея Гибсън, Мати Финокио и др. /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
04:30
„Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:20
„Закон и ред“ (премиера) – сериал, сезон 3 /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:00
„Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
07:00
„Здравей, България“ – сутрешен блок
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:30
„На кафе“ – предаване на NOVA
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
Новините на NOVA
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:30
„Кралска сватовница“ – с уч. на Бетани Джой Ленц, Уил Кемп, Британи Бристоу и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
14:15
„Сладко като пай“ – с уч. на Рианън Фиш, Курт Жарка, Рорк Кричлоу и др.
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
16:00
Новините на NOVA
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
16:10
„Пресечна точка“ – публицистично шоу
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:00
„Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:00
„Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:00
Новините на NOVA – централна емисия
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:00
„Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:00
Новините на NOVA
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:30
„Специален отряд“ – сериал, сезон 7
Nova Sport
01:00
Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
01:30
Брест – Ница Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
03:30
Еротичен Телепазар
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
08:00
Мидълзбро – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
10:00
Шефилд Юнайтед – Чарълтън Атлетик Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
ПАОК – Панетоликос Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
14:00
Панатинайкос – Олимпиакос Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
16:00
Конен спорт Купа на България 2025, Ямбол /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:00
Конен спорт Купа на България 2025, Ямбол /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:00
Ливърпул – Астън Вила класика от Висшата лига 2007/2008 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:30
Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:00
Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:25
Новини
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:30
Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:00
Бокс: ONE Петъчни битки 125 Бойно събитие в Банкок, Тайланд запис
Nova News
01:00
„Ничия земя“ – предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
02:00
„Събуди се“ – предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:00
„Пулс“ – здравно предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
05:30
„Близо до спорта“ – поредица /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:00
„Евромакс“ – поредица на DW /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
06:30
„Ничия земя“ – /п/ „
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
07:30
„Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
08:00
„Европа в 15 минути“ – предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
08:15
„DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
08:30
„Ревизия“ – икономическо предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
09:00
„Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
10:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
10:10
„Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
11:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
11:10
„Ничия земя“
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:00
Новините на NOVA
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
12:30
„Пулс“ – здравно предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
13:45
„Твоят ден“ – избрано
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
14:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
14:30
„Ускорение“ – поредица на DW
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:20
„Социална мрежа“ – следобеден блок
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
15:55
„До там и обратно“ – рубрика
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
16:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
16:10
„Ничия земя“ – /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
17:20
„Денят на живо“ – публицистично предаване
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
18:20
„Ревизия“ – икономическо предаване
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
19:15
„Ничия земя“
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
20:50
Най-доброто от DW
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
21:30
„Ревизия“- икономическо предаване /п/
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
22:15
„Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:00
Новините на NOVA NEWS
Добавете това предаване към личната си ТВ програма
23:20
„Денят на живо“ – публицистично предаване /п/