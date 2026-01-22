ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ЯНУАРИ

БНТ1
05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 90/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 3 – анимационен филм /20 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 3 – анимационен филм /22 епизод/ 15:00 Блуи анимационен филм 15:15 Книга на книгите 4 – анимационен филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт тото 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 91/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Мамник – тв филм /3 епизод/ (14) 22:00 Вечерното шоу 23:00 По света и у нас 23:25 Проект „Синя книга“ – тв филм /12 епизод/ (12) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 История.bg /п/ 05:00 Баща ми е извънземно детски тв филм /Финландия, 2022 г./ 05:15 Футболна фантазия детски тв филм /Хонг Конг, 2022г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец
bTV
05:55 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 Завинаги с теб, сезон 1, епизод 35 14:15 Вражда, сезон 1, епизод 150 15:50 Плен, сезон 2, епизод 183 16:59 bTV Новините 17:20 Лице в лице 18:00 Стани богат, сезон 7, епизод 99 18:55 bTV Новините 19:50 Интервюто на деня 20:00 Кой да знае?, сезон 5, епизод 60 21:30 Специални части: Лъвица, сезон 1, епизод 4 22:30 bTV Новините 23:00 От местопрестъплението: Маями, сезон 4, епизод 2 00:00 От местопрестъплението: Маями, сезон 4, епизод 3 01:10 Опасни улици, сезон 18, епизод 10 02:10 Приятели, сезон 8, епизод 14 02:50 Преди обед 05:00 Смърфовете, сезон 2, епизод 44 05:20 Лице в лице
bTV COMEDY
06:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 7 06:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 8 06:30 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 9 06:45 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 10 07:00 Приятели, сезон 3, епизод 21 07:30 Приятели, сезон 3, епизод 22 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 19 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 20 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 27 10:00 Корпус за бързо реагиране, сезон 2, епизод 11 12:00 Малкълм, сезон 3, епизод 14 12:30 Малкълм, сезон 3, епизод 15 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 19 13:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 20 14:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 3 14:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 4 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 10 16:15 Ало, ало!, сезон 2, епизод 2 17:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 28 18:00 Приятели, сезон 3, епизод 23 18:30 Приятели, сезон 3, епизод 24 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 11 20:15 Ало, ало!, сезон 2, епизод 3 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 21 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 22 22:00 Малкълм, сезон 3, епизод 16 22:30 Малкълм, сезон 3, епизод 17 23:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 5 23:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 6 00:00 Корпус за бързо реагиране, сезон 2, епизод 11 02:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 7 02:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 8 02:30 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 9 02:45 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 10 03:00 Приятели, сезон 3, епизод 23 03:30 Приятели, сезон 3, епизод 24 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 28 05:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 7 05:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 8 05:30 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 9 05:45 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 10
bTVAction
06:00 Ледено торнадо 08:00 Луцифер, сезон 3, епизод 13 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 4 10:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 9 11:00 Кръгът 13:00 Сан Андреас: Магнитуд 10 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 5 16:00 Пениуърт, сезон 1, епизод 9 17:00 Луцифер, сезон 3, епизод 14 18:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 10 19:00 Екстремно, сезон 2, епизод 16 19:30 Студио „УЕФА Лига Европа“ 19:45 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Фенербахче – Астън Вила 21:45 Студио „УЕФА Лига Европа“ 22:00 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Рома – Щутгарт 00:00 Студио „УЕФА Лига Европа“ 00:30 УЕФА Лига Европа 01:15 Убийството на Никол Браун Симпсън 03:15 Разобличаване, сезон 4, епизод 10 04:15 Луцифер, сезон 3, епизод 14 05:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 5
NOVA TV
05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Диво сърце 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 98 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 101 18:55 Новините на NOVA 20:00 Черешката на тортата, сезон 28, епизод 14 21:30 ФБР, сезон 5, епизод 4 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сезон 2, епизод 6 00:00 Специален отряд, сезон 3, епизод 1 01:00 Кметът на Кингстаун, сезон 2, епизод 7 02:00 Три сестри 03:00 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Пресечна точка
Нова Спор
09:30 Оксфорд Сити – Бристъл Сити 11:30 Уест Бромич Албиън – Мидълзбро 13:30 Суонси Сити – Бирмингам Сити 15:25 Спортни новини 15:30 Ковънтри Сити – Лестър Сити 17:30 Япония – Република Корея 19:30 Виетнам – Китай 21:25 Спортни новини 21:30 ПАОК – ОФИ 23:30 АЕК – Панатинайкос 01:30 Салфорд Сити – Суиндън Таун 03:30 Еротичен телепазар
NovaNews
06:00 Проект „Бъдеще“ 06:30 Ничия земя 07:30 Непознатите земи 08:00 Пулс 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Евромакс 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Челюсти 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Челюсти 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 Челюсти 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Евромакс 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа