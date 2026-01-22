ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 22 ЯНУАРИ

БНТ1

05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 6, епи­зод 90/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Пес пат­рул 3 – ани­ма­цио­нен филм /20 епи­зод/ 14:40 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция 3 – ани­ма­цио­нен филм /22 епи­зод/ 15:00 Блуи ани­ма­цио­нен филм 15:15 Кни­га на кни­ги­те 4 – ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт тото 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 6, епи­зод 91/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Мам­ник – тв филм /3 епи­зод/ (14) 22:00 Ве­чер­но­то шоу 23:00 По све­та и у нас 23:25 Проект „Синя кни­га“ – тв филм /12 епи­зод/ (12) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:15 Све­тът и ние /п/ 02:40 Кул­ту­ра.БГ пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:35 По све­та и у нас /п/ 04:00 Ис­то­рия.bg /п/ 05:00 Ба­ща ми е из­вън­зем­но дет­ски тв филм /Фин­лан­дия, 2022 г./ 05:15 Фут­бол­на фан­та­зия дет­ски тв филм /Хонг Конг, 2022г./ 05:30 Дет­ски но­ви­ни /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец

bTV

05:55 Та­зи сут­рин 09:30 Пре­ди обед 11:59 bTV Но­ви­ни­те 12:45 Ко­ми­ци­те и прия­те­ли 13:15 За­ви­на­ги с теб, се­зон 1, епи­зод 35 14:15 Враж­да, се­зон 1, епи­зод 150 15:50 Плен, се­зон 2, епи­зод 183 16:59 bTV Но­ви­ни­те 17:20 Ли­це в ли­це 18:00 Ста­ни бо­гат, се­зон 7, епи­зод 99 18:55 bTV Но­ви­ни­те 19:50 Ин­тер­вю­то на деня 20:00 Кой да знае?, се­зон 5, епи­зод 60 21:30 Спе­циал­ни час­ти: Лъ­ви­ца, се­зон 1, епи­зод 4 22:30 bTV Но­ви­ни­те 23:00 От мес­топ­рес­тъп­ле­ние­то: Мая­ми, се­зон 4, епи­зод 2 00:00 От мес­топ­рес­тъп­ле­ние­то: Мая­ми, се­зон 4, епи­зод 3 01:10 Опа­сни ули­ци, се­зон 18, епи­зод 10 02:10 Прия­те­ли, се­зон 8, епи­зод 14 02:50 Пре­ди обед 05:00 Смър­фо­ве­те, се­зон 2, епи­зод 44 05:20 Ли­це в ли­це

bTV COMEDY

06:00 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 7 06:15 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 8 06:30 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 9 06:45 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 10 07:00 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 21 07:30 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 22 08:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 19 08:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 20 09:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 27 10:00 Кор­пус за бър­зо реа­ги­ра­не, се­зон 2, епи­зод 11 12:00 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 14 12:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 15 13:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 19 13:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 20 14:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 11, епи­зод 3 14:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 11, епи­зод 4 15:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 10 16:15 Ало, ало!, се­зон 2, епи­зод 2 17:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 28 18:00 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 23 18:30 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 24 19:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 11 20:15 Ало, ало!, се­зон 2, епи­зод 3 21:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 21 21:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 22 22:00 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 16 22:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 17 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 11, епи­зод 5 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 11, епи­зод 6 00:00 Кор­пус за бър­зо реа­ги­ра­не, се­зон 2, епи­зод 11 02:00 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 7 02:15 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 8 02:30 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 9 02:45 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 10 03:00 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 23 03:30 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 24 04:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 28 05:00 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 7 05:15 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 8 05:30 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 9 05:45 Най-за­бав­но­то в не­та, се­зон 1, епи­зод 10

bTVAction

06:00 Ле­де­но тор­на­до 08:00 Лу­ци­фер, се­зон 3, епи­зод 13 09:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 5, епи­зод 4 10:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 4, епи­зод 9 11:00 Кръ­гът 13:00 Сан Ан­дреас: Маг­ни­туд 10 15:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 5, епи­зод 5 16:00 Пе­ниуърт, се­зон 1, епи­зод 9 17:00 Лу­ци­фер, се­зон 3, епи­зод 14 18:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 4, епи­зод 10 19:00 Ек­стрем­но, се­зон 2, епи­зод 16 19:30 Сту­дио „УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па“ 19:45 ПРЯ­КО: УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па: Фе­нер­бах­че – Ас­тън Ви­ла 21:45 Сту­дио „УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па“ 22:00 ПРЯ­КО: УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па: Ро­ма – Щут­гарт 00:00 Сту­дио „УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па“ 00:30 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 01:15 Убий­ство­то на Ни­кол Браун Сим­псън 03:15 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 4, епи­зод 10 04:15 Лу­ци­фер, се­зон 3, епи­зод 14 05:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 5, епи­зод 5

NOVA TV

05:58 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:28 На ка­фе 11:58 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Нас­ледс­тво 13:30 Сво­бод­на да из­би­ра 15:00 Ди­во сър­це 15:59 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Пре­сеч­на точ­ка 17:00 Се­мей­ни вой­ни, се­зон 19, епи­зод 98 18:00 Сдел­ка или не, се­зон 14, епи­зод 101 18:55 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Че­реш­ка­та на тор­та­та, се­зон 28, епи­зод 14 21:30 ФБР, се­зон 5, епи­зод 4 22:30 Но­ви­ни­те на NOVA 23:00 Но­воб­ра­не­цът, се­зон 2, епи­зод 6 00:00 Спе­циа­лен от­ряд, се­зон 3, епи­зод 1 01:00 Кме­тът на Кинг­стаун, се­зон 2, епи­зод 7 02:00 Три сес­три 03:00 Нас­ледс­тво 04:10 Сво­бод­на да из­би­ра 05:20 Пре­сеч­на точ­ка

Но­ва Спор

09:30 Ок­сфорд Си­ти – Брис­тъл Си­ти 11:30 Уест Бро­мич Ал­биън – Ми­дълз­бро 13:30 Суон­си Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти 15:25 Спор­тни но­ви­ни 15:30 Ко­вън­три Си­ти – Лес­тър Си­ти 17:30 Япо­ния – Ре­пуб­ли­ка Ко­рея 19:30 Виет­нам – Ки­тай 21:25 Спор­тни но­ви­ни 21:30 ПАОК – ОФИ 23:30 АЕК – Па­на­ти­най­кос 01:30 Сал­форд Си­ти – Суин­дън Таун 03:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

06:00 Проект „Бъ­де­ще“ 06:30 Ни­чия земя 07:30 Не­поз­на­ти­те зе­ми 08:00 Пулс 08:30 Да хва­неш го­ра­та 09:00 Твоят ден 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 15:55 До там и об­рат­но 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 Ни­чия земя 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 Че­люс­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Ни­чия земя 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 Че­люс­ти 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Да хва­неш го­ра­та 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 Денят на жи­во 23:58 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 00:25 Че­люс­ти 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 01:20 Пре­сеч­на точ­ка 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 02:25 Со­циал­на мре­жа 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 03:20 Денят на жи­во 03:50 Ев­ро­макс 04:20 Ни­чия земя 05:00 Дру­го­то ли­це 05:30 Со­циал­на мре­жа