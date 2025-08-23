ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 АВГУСТ

БНТ1

05:05 Бързо, лесно, вкусно /п/

05:30 Вечната музика /п/

06:00 Блуи 2 анимационен филм

06:15 Това го знам детско куиз шоу /п/

07:15 Телепазарен прозорец

07:30 Библиотеката /п/

08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/

09:00 Денят започва в събота сутрешен блок

11:00 Туризъм.бг /п/

11:30 Опитай света… с Ханес

12:00 По света и у нас

12:30 Бразди /избрано/

13:15 Иде нашенската музика /п/

14:15 Чешити /п/

14:30 Религията днес /п/

15:30 Сирак Скитник документален филм /България, 1999г./, режисьор Владимир Ангелов

17:00 Говори сега /избрано/

18:00 Дисонанс игрален филм /Италия, 2023г./, режисьор Усман Риас, в ролите: Роко Папалео, Джорджия, Симоне Корбисиеро, Анжела Кури и др.

19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца /п/

20:00 По света и у нас

20:30 Новини от миналото

20:45 Спортни новини

21:00 На границата тв филм /5 епизод/

21:55 Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу

23:00 Световно първенство по художествена гимнастика /многобой, ансамбли/ пряко предаване от Рио де Жанейро

01:30 Истината за … подкаст на БНТ

02:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/

03:00 Денят започва в събота сутрешен блок/п/

bTV

05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.16

05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.17

06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.13 /п./

07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов

10:00 „Любов в играта“ – романтичен, комедия (САЩ, Канада, 2023 г.), режисьор: Стейси Н. Хардинг, в ролите: Ерин Кейхил, Марко Грацини, Доня Каш, Бетъни Браун, Сара Смит, Джейсън Маккинън, Дарси Лори, Роб Мортън и др.

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев

13:00 „Новото гадже на мама“ – комедия, екшън (САЩ, Германия, 2008 г.), режисьор: Джордж Гало, в ролите: Антонио Бандерас, Мег Райън, Селма Блеър, Колин Ханкс, Том Адамс, Илай Данкър, Кийт Дейвид и др.

15:00 ПРЕМИЕРА: „Лимонова магия“ – романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.), режисьор: Маклейн Нелсън, в ролите: Линдзи Фонсека, Иън Хардинг, Мариам Бърнстейн, Сидни Сабистън, Джон Б. Лоу, Хенриет Ивананс, Стефани Си, Айла Верот, Анака Сандху, Жаклин Лоуен, Дан Де Йегер и др.

17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева

19:00 bTV Новините – централна емисия

19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания

20:00 „Транспортер 3“ – екшън, трилър (Франция, Великобритания, САЩ, 2008 г.), режисьор: Оливие Мегатон, в ролите: Джейсън Стейтъм, Наталия Рудакова, Франсоа Берлеан, Робърт Непър, Йерон Крабе, Ян Сандберг и др.

22:10 „Денят на патриота“ – трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Питър Бърг, в ролите: Марк Уолбърг, Дики Еклънд мл., Майкъл Маршанд, Рет Кид, Джон Гудман, Франк Сарновски, Кристофър О’Шей, Рейчъл Броснахен, Мишел Монахън, Мелиса Беноист, Джей Кей Симънс, Кевин Бейкън, Питър Бърг и др.

01:15 „Вълната“ – екшън, трилър, драма (Норвегия, Швеция, 2015 г.), режисьор: Роар Ютаг, в ролите: Кристофер Йонер, Ане Даал Торп, Йонас Хоф Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.

03:15 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.4 /п./

06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.23 /п./

08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.16

09:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.1

10:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.2

11:00 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.

12:45 „Мистър Брукс“ – драма, криминален, мистерия (САЩ, 2007 г.), режисьор: Брус Евънс, в ролите: Кевин Костнър, Деми Мур, Уилям Хърт, Дейн Кук, Марг Хелгенбъргър, Рубен Сантяго-Хъдсън, Джейсън Люис и др.

15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./

16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./

17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.12

17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./

18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.3

19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.23

19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.6

20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 5: Глобален рояк“ – фантастика, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Били Барат, Долф Лундгрен, Тифани Полард, Порша Уилямс, Тони Хоук, Оливия Нютън-Джон, Саша Коен, Джералдо Ривера и др.

22:00 „Страшен филм 2“ – хорър, комедия (САЩ, 2001 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уейънс, в ролите: Анна Фарис, Марлон Уейънс, Анди Рихтер, Крис Елиът, Тим Къри, Тори Спелинг, Кристофър Мастърсън, Катлийн Робъртсън и др.

23:45 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.

01:30 „Шаркнадо 5: Глобален рояк“ – фантастика, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Били Барат, Долф Лундгрен, Тифани Полард, Порша Уилямс, Тони Хоук, Оливия Нютън-Джон, Саша Коен, Джералдо Ривера и др.

03:15 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.16

03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.16 /п./

04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.1 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129 /п./

06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.130

06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.131

07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.9

08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.10

08:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.11

09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./

10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.11 /п./

10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.12 /п./

11:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.6 /п./

11:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.7 /п./

12:00 „Поредният ергенски запой“ – комедия (САЩ, 2011 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Брадли Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс, Джефри Тамбор, Пол Джиамати, Кен Джонг, Майк Тайсън, Джейми Чънг, Джъстин Барта, Ник Касаветис и др.

14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.11 /п./

15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.12 /п./

17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.4 /п./

17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.5 /п./

18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.6 /п./

18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.7 /п./

19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.8

19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.9

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.1

22:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.1

22:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.2

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.10

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.11

00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.9 /п./

00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.10 /п./

01:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.11 /п./

01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.130 /п./

02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.131 /п./

03:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.1 /п./

03:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.2 /п./

04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.9 /п./

04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.10 /п./

04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.130 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/

07:00 Поредица на DW

07:50 „Събуди се“ – предаване

12:00 Новините на NOVA

12:30 Темата на NOVA

13:00 „Кучешки живот 2“ – с уч. на Денис Куейд, Мардж Хелгенбергер, Джони Галеки и др.

15:10 „Твоите, моите и нашите“ – с уч. на Денис Куейд, Рене Русо, Джери О’Конъл и др.

17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA

18:00 „Ничия земя“ – предаване

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

19:20 Темата на NOVA

20:00 „Мулан“ – с уч. на Ифей Лю, Йосон Ан, Дони Йен и др.

22:20 „S.W.A.T.- Специален отряд“ – с уч. на Самюел Джаксън, Колин Фарел, Мишел Родригес и др.

01:00 „Информаторът“ – с уч. на Джоел Кинаман, Клайв Оуен, Розамунд Пайк и др.

03:20 „Твоите, моите и нашите“ – с уч. на Денис Куейд, Рене Русо, Джери О’Конъл и др. /п/

Нова Спорт

08:00 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/

10:00 Пари Сен Жермен – Анже Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

12:00 Болтън Уондърс – Рединг Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/

14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно

14:30 Чарълтън Атлетик – Лестър Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно

16:25 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно

17:00 Борнемут – Уулвърхямптън Уондърърс Футбол: Висша лига 2025/2026 директно

18:55 Студио „Висша лига“ директно

19:30 Студио „Лига 1 на Франция“ директно

20:00 Ница – Оксер Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно

21:55 Студио „Лига 1 на Франция“ директно

22:05 Лион – Мец Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно

00:00 Студио „Лига 1 на Франция“ директно

00:20 Норич Сити – Мидълзбро Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно

02:15 Ледени водопади документална спортна поредица 2025 /n/

03:15 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Социална мрежа“ – избрано- /п/

06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA

06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/

07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

07:50 „Събуди се“ – предаване

11:00 „Пулс“ – здравно предаване

11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

12:00 Новините на NOVA

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя“ – предаване

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:45 Темата на NOVA

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/

00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/

01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/

02:00 „Събуди се“ – предаване /п/

04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/





