ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 АВГУСТ

БНТ1
05:05 Бързо, лесно, вкусно /п/
05:30 Вечната музика /п/
06:00 Блуи 2 анимационен филм
06:15 Това го знам детско куиз шоу /п/
07:15 Телепазарен прозорец
07:30 Библиотеката /п/
08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/
09:00 Денят започва в събота сутрешен блок
11:00 Туризъм.бг /п/
11:30 Опитай света… с Ханес
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди /избрано/
13:15 Иде нашенската музика /п/
14:15 Чешити /п/
14:30 Религията днес /п/
15:30 Сирак Скитник документален филм /България, 1999г./, режисьор Владимир Ангелов
17:00 Говори сега /избрано/
18:00 Дисонанс игрален филм /Италия, 2023г./, режисьор Усман Риас, в ролите: Роко Папалео, Джорджия, Симоне Корбисиеро, Анжела Кури и др.
19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца /п/
20:00 По света и у нас
20:30 Новини от миналото
20:45 Спортни новини
21:00 На границата тв филм /5 епизод/
21:55 Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу
23:00 Световно първенство по художествена гимнастика /многобой, ансамбли/ пряко предаване от Рио де Жанейро
01:30 Истината за … подкаст на БНТ
02:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/
03:00 Денят започва в събота сутрешен блок/п/
bTV
05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.16
05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.17
06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.13 /п./
07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов
10:00 „Любов в играта“ – романтичен, комедия (САЩ, Канада, 2023 г.), режисьор: Стейси Н. Хардинг, в ролите: Ерин Кейхил, Марко Грацини, Доня Каш, Бетъни Браун, Сара Смит, Джейсън Маккинън, Дарси Лори, Роб Мортън и др.
12:00 bTV Новините – обедна емисия
12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев
13:00 „Новото гадже на мама“ – комедия, екшън (САЩ, Германия, 2008 г.), режисьор: Джордж Гало, в ролите: Антонио Бандерас, Мег Райън, Селма Блеър, Колин Ханкс, Том Адамс, Илай Данкър, Кийт Дейвид и др.
15:00 ПРЕМИЕРА: „Лимонова магия“ – романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.), режисьор: Маклейн Нелсън, в ролите: Линдзи Фонсека, Иън Хардинг, Мариам Бърнстейн, Сидни Сабистън, Джон Б. Лоу, Хенриет Ивананс, Стефани Си, Айла Верот, Анака Сандху, Жаклин Лоуен, Дан Де Йегер и др.
17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева
19:00 bTV Новините – централна емисия
19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания
20:00 „Транспортер 3“ – екшън, трилър (Франция, Великобритания, САЩ, 2008 г.), режисьор: Оливие Мегатон, в ролите: Джейсън Стейтъм, Наталия Рудакова, Франсоа Берлеан, Робърт Непър, Йерон Крабе, Ян Сандберг и др.
22:10 „Денят на патриота“ – трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Питър Бърг, в ролите: Марк Уолбърг, Дики Еклънд мл., Майкъл Маршанд, Рет Кид, Джон Гудман, Франк Сарновски, Кристофър О’Шей, Рейчъл Броснахен, Мишел Монахън, Мелиса Беноист, Джей Кей Симънс, Кевин Бейкън, Питър Бърг и др.
01:15 „Вълната“ – екшън, трилър, драма (Норвегия, Швеция, 2015 г.), режисьор: Роар Ютаг, в ролите: Кристофер Йонер, Ане Даал Торп, Йонас Хоф Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.
03:15 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п./
bTVAction
05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.4 /п./
06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.23 /п./
08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.16
09:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.1
10:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.2
11:00 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.
12:45 „Мистър Брукс“ – драма, криминален, мистерия (САЩ, 2007 г.), режисьор: Брус Евънс, в ролите: Кевин Костнър, Деми Мур, Уилям Хърт, Дейн Кук, Марг Хелгенбъргър, Рубен Сантяго-Хъдсън, Джейсън Люис и др.
15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./
16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./
17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.12
17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./
18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.3
19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.23
19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.6
20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 5: Глобален рояк“ – фантастика, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Били Барат, Долф Лундгрен, Тифани Полард, Порша Уилямс, Тони Хоук, Оливия Нютън-Джон, Саша Коен, Джералдо Ривера и др.
22:00 „Страшен филм 2“ – хорър, комедия (САЩ, 2001 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уейънс, в ролите: Анна Фарис, Марлон Уейънс, Анди Рихтер, Крис Елиът, Тим Къри, Тори Спелинг, Кристофър Мастърсън, Катлийн Робъртсън и др.
23:45 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.
01:30 „Шаркнадо 5: Глобален рояк“ – фантастика, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Били Барат, Долф Лундгрен, Тифани Полард, Порша Уилямс, Тони Хоук, Оливия Нютън-Джон, Саша Коен, Джералдо Ривера и др.
03:15 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.16
03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.16 /п./
04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.1 /п./
bTV COMEDY
05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129 /п./
06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.130
06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.131
07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.9
08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.10
08:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.11
09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./
10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.11 /п./
10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.12 /п./
11:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.6 /п./
11:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.7 /п./
12:00 „Поредният ергенски запой“ – комедия (САЩ, 2011 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Брадли Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс, Джефри Тамбор, Пол Джиамати, Кен Джонг, Майк Тайсън, Джейми Чънг, Джъстин Барта, Ник Касаветис и др.
14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.11 /п./
15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.12 /п./
17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.4 /п./
17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.5 /п./
18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.6 /п./
18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.7 /п./
19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.8
19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.9
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.1
22:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.1
22:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.2
23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.10
23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.11
00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.9 /п./
00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.10 /п./
01:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.11 /п./
01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.130 /п./
02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.131 /п./
03:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.1 /п./
03:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.2 /п./
04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.9 /п./
04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.10 /п./
04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.130 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/
07:00 Поредица на DW
07:50 „Събуди се“ – предаване
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
13:00 „Кучешки живот 2“ – с уч. на Денис Куейд, Мардж Хелгенбергер, Джони Галеки и др.
15:10 „Твоите, моите и нашите“ – с уч. на Денис Куейд, Рене Русо, Джери О’Конъл и др.
17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA
18:00 „Ничия земя“ – предаване
19:00 Новините на NOVA – централна емисия
19:20 Темата на NOVA
20:00 „Мулан“ – с уч. на Ифей Лю, Йосон Ан, Дони Йен и др.
22:20 „S.W.A.T.- Специален отряд“ – с уч. на Самюел Джаксън, Колин Фарел, Мишел Родригес и др.
01:00 „Информаторът“ – с уч. на Джоел Кинаман, Клайв Оуен, Розамунд Пайк и др.
03:20 „Твоите, моите и нашите“ – с уч. на Денис Куейд, Рене Русо, Джери О’Конъл и др. /п/
Нова Спорт
08:00 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/
10:00 Пари Сен Жермен – Анже Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
12:00 Болтън Уондърс – Рединг Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/
14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно
14:30 Чарълтън Атлетик – Лестър Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно
16:25 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ директно
17:00 Борнемут – Уулвърхямптън Уондърърс Футбол: Висша лига 2025/2026 директно
18:55 Студио „Висша лига“ директно
19:30 Студио „Лига 1 на Франция“ директно
20:00 Ница – Оксер Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно
21:55 Студио „Лига 1 на Франция“ директно
22:05 Лион – Мец Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно
00:00 Студио „Лига 1 на Франция“ директно
00:20 Норич Сити – Мидълзбро Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно
02:15 Ледени водопади документална спортна поредица 2025 /n/
03:15 Еротичен Телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30 „Социална мрежа“ – избрано- /п/
06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA
06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/
07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
07:50 „Събуди се“ – предаване
11:00 „Пулс“ – здравно предаване
11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
12:00 Новините на NOVA
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
19:00 Новините на NOVA NEWS
19:15 „Ничия земя“ – предаване
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:45 Темата на NOVA
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/
00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/
01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/
02:00 „Събуди се“ – предаване /п/
04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/