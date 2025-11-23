ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 НОЕМВРИ

БНТ1

05:00 Иде нашенската музика /п/ 06:00 Блуи, анимационен филм 06:20 Книга на книгите, анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Светла Оцетова 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя детско шоу 15:30 Коко в Ню Йорк, игрален филм /Нидерландия, 2019 г./, режисьор Рууд Схюрман, в ролите Нола Кемпер, Дженелва Кринд, Итън Алингтън, Валентин Аве и др. 16:50 Проект 6: Ивелина Берова документална поредица 17:00 Това го знам детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Всичко за сина ми, тв филм /9 епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Северен уют игрален филм /копродукция, 2023 г./, режисьор Хафщайн Гунар Сигурдсон, в ролите Лидия Ленърд, Ела Румпф, Сверир Гуднасон и др.(12) 00:50 Натисни F1 образователна поредица /п/ 01:20 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:35 Ново 10 + 2 /п/ 02:30 По света и у нас /п/ 02:45 Коко в Ню Йорк, игрален филм /п/ 04:10 Домът на вярата /п/ 04:40 Религията днес /п/ Какво следва

bTV

05:05 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 6, еп. 1 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 6, еп. 2 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Планета на съкровища“ – документална поредица, еп. 6 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Шанс по Коледа“ – романтичен, комедия (Канада, 2020 г.), режисьор Андрю Цимек, в ролите Уини Кларк, Джейкъб Блеър, Селин Цай, Шарджил Расул, Селесте Дежарден, Нийл Уайтли, Алис Крокър, Брейдън Блеър, Джеймс Мадж и др. 14:50 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 1, еп. 3 16:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с. 9 (НА ЖИВО) 22:40 „Нощ на отмъщение“ – екшън, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор Джорд Гало, в ролите Морган Фрийман, Руби Роуз, Патрик Мълдуун, Ник Валелонга и др. [14+] 00:40 „Тексаско клане: Ледърфейс“ – хорър, трилър, криминален (САЩ, 2017 г.), режисьори Александър Бустило и Жюлиен Мори, в ролите Стивън Дорф, Лили Тейлър, Сам Страйк, Сам Коулман, Нейтън Купър, Деян Ангелов, Лорина Камбурова, Димо Алексиев и др. [16+] 02:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 5, еп. 19 /п/ 03:10 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с. 7, еп. 9 /п/ 06:00 „Предсказание за края на света“ – фантастика (Канада, 2011 г.), режисьор Джейсън Бурк, в ролите Ей Джей Бъкли, Джуъл Стейт, Алън Дейл, Брус Рамзи, Матю Кевин Андерсън, Хиро Канагава, Джери Васерман, Дъглас Чапман, Филип Мичъл и др. 07:45 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с. 7, еп. 10 08:45 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с. 7, еп. 11 09:45 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с. 7, еп. 12 10:45 „Закрилникът“ – екшън, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор Робърт Лоренц, в ролите Лиъм Нийсън, Джейкъб Перес, Катрин Уиник, Тереса Руис, Алфредо Кирос, Хосе Васкес и др. 12:45 „Фатален срок“ – екшън, приключенски, фантастика (САЩ, 2003 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Пол Уокър, Франсис О’Конър, Джерард Бътлър, Били Конъли, Дейвид Тюлис, Мат Крейвън, Итън Ембри, Майкъл Шийн, Нийл Макдона и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с. 4, еп. 9 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Най-големите митове в историята“ – документална поредица, еп. 4 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с. 1, еп. 22 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с. 1, еп. 16 20:00 ПРЕМИЕРА: „Метеор: Денят на страшния съд“ – фантастика, екшън (САЩ, 2023 г.), режисьор Ноа Люк, в ролите Патрик Лабиорто, Джоузеф Майкъл Харис, Антъни Дженсън, Каран Сагу, Каролайн Уилямс, Кенеди Портър, Ева Сея, Макси Витрак, Натали Сторс, Шарън Дезире и др. 22:00 „22 куршума“ – екшън, драма, трилър (Франция, 2010 г.), режисьор Ришар Бери, в ролите Жан Рено, Кад Мерад, Жан-Пиер Дарусен, Марина Фоа, Джоуи Стар, Ришар Бери, Венантино Венантини, Клод Жансак, Жозефин Бери, Катрин Сами, Муса Мааскри, Гийом Гуикс и др. [14+] 00:30 „Последното кралство“ – сериал, с. 5, еп. 7 /п/ 01:30 „Последното кралство“ – сериал, с. 5, еп. 8 /п/ 02:30 „Град на убийци“ – екшън, криминален, драма (САЩ, 2020 г.), режисьор RZA, в ролите Уесли Снайпс, Терънс Хауърд, Дензъл Уитакър, Кат Греъм, Ти Ай, Ейза Гонзалес и др. [14+] 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с. 7, еп. 11 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 62 /п/ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 63 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 64 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 65 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп. 17 08:00 „Разделени заедно“ – сериал, с. 1, еп. 5 /п/ 08:30 „Разделени заедно“ – сериал, с. 1, еп. 6 /п/ 09:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с. 2, еп. 1 /п/ 09:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с. 2, еп. 2 /п/ 10:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с. 2, еп. 3 /п/ 10:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с. 2, еп. 4 /п/ 11:00 „По средата“ – сериал, с. 5, еп. 3 /п/ 11:30 „По средата“ – сериал, с. 5, еп. 4 /п/ 12:00 „Ваканция във Вегас“ – комедия (САЩ, 1997 г.), режисьор Стивън Кеслер, в ролите Чеви Чейс, Бевърли Д’Анджело, Уолъс Шоун, Итън Ембри, Ранди Куейд, Джулия Суини, Сид Цезар, Рой Хорн, Мириам Флин, Уейн Нютън и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 12, еп. 4 /п/ 15:45 „Новите съседи“ – сериал, с. 12, еп. 5 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 5, еп. 10 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 5, еп. 11 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 5, еп. 12 /п/ 19:00 „По средата“ – сериал, с. 5, еп. 5 19:30 „По средата“ – сериал, с. 5, еп. 6 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 12, еп. 6 22:00 „Епизоди“ – сериал, с. 4, еп. 2 22:30 „Епизоди“ – сериал, с. 4, еп. 3 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 5, еп. 13 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 5, еп. 14 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп. 17 /п/ 01:00 „Разделени заедно“ – сериал, с. 2, еп. 1 /п/ 01:30 „Разделени заедно“ – сериал, с. 2, еп. 2 /п/ 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 64 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп. 65 /п/ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с. 4, еп. 2 /п/ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с. 4, еп. 3 /п/ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп. 17 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Коледа в Гленбрук“ – с уч. на Отъм Рийзър, Антонио Купо, Лиза Макфейдън и др. 14:15 „Магията на коледния дух“ – с уч. на Каролин Риа, Кейтлин Дабълдей, Стив Лунд и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Съюзени“ – с уч. на Брад Пит, Марион Котияр, Джаред Харис и др. 00:30 „Усмивка“ – с уч. на Соси Бейкън, Джеси Т. Ъшър, Кайл Галнър и др. 03:30 „Магията на коледния дух“ – с уч. на Каролин Риа, Кейтлин Дабълдей, Стив Лунд и др. /п/

Нова Спорт

08:00 Ковънтри Сити – Уест Бромич Албиън, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 10:00 Фулъм – Съндърланд, Футбол: Висша лига 2025/2026 запис 12:00 Бирмингам Сити – Норич Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, запис 14:00 Шефилд Уензди – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, директно 16:00 Финал, мач 1, Тенис: Купа Дейвис 2025, финал, директно 18:00 Финал, мач 2, Тенис: Купа Дейвис 2025, финал директно 20:00 Финал, мач 3, Тенис: Купа Дейвис 2025, финал, директно 22:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 22:30 Брайтън & Хоув Албиън – Брентфорд, Футбол: Висша лига 2025/2026 запис 00:30 Бирмингам Сити – Норич Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 02:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 03:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/