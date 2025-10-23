ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:15 Двойната Тина детски – тв филм /Ирландия, 2019 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 240/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул – анимационен филм /26, последен епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация – анимационен филм /26, последен епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /4 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт тото 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 241/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вечерното шоу 22:00 Досието „Ипкрес“ – 6-сериен тв филм /Великобритания, 2022г./, 1 епизод, режисьор Джеймс Уоткинс, в ролите Джо Коул, Луси Бойнтън, Том Холандър и др. 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите – тв филм /10 епизод/ (16) 01:05 Още от деня /п/ 01:35 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:05 Светът и ние /п/ 03:30 По света и у нас /п/ 03:55 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 04:50 Зала на славата /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.67 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.94 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.126 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.1 01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.24 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.15 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.5 /п/ 06:00 „Въздушна скорост: Бърз и яростен“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 2017 г.), режисьор Рон Торнтън, в ролите Ейдриън Пол, Доминик Суейн, Адриан Пол, Мус Али Кан, Мими Давила, Зак Стефи, Яника Олин, Джейсън Тобиас, Джо Чамбрело, Шамар Филип и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.14 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.5 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.5 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.3 /п/ 12:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.1, еп.5 /п/ 13:00 „Топ гънър: Опасна зона“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Глен Милър, в ролите Майкъл Паре, Майкъл Бродерик, Ана Телфер, Джак Пиърсън, Тори Ричардсън, Едуин Модлин II, Алекс Хералд, Джон Дж. Джордан, Дейвид Томас Нюман, Джина Дейдън и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.6 16:00 „Фауда“ – сериал, с.2, еп.12 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.15 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.4 19:00 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.5 /п/ 19:30 УЕФА Лига Европа – студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Фенербахче – Щутгарт 21:45 УЕФА Лига Европа – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Нотингам – Порто 00:30 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.21 /п/ 01:30 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.5 02:30 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.7 /п/ 03:30 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.4 /п/ 04:30 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.16 /п/

bTVComedy

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.1 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.2 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.3 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.23 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.24 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.62 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.7 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.8 /п/ 10:00 „Дейв“ – комедия, романтичен (САЩ, 1993 г.), режисьор Айвън Райтман, в ролите Кевин Клайн, Сигорни Уивър, Франк Лангела, Кевин Дън, Винг Реймс, Бен Кингсли, Лора Лини и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.9 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.10 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.7 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.8 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.21 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.22 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.19 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.63 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.3 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.4 19:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.9 19:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.10 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.1 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.11 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.12 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.23 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.24 00:00 „Извънредно специални пратеници“ – комедия (Франция, 2009 г.), режисьор Фредерик Обуртен, в ролите Жерар Жюно, Жерар Ланвен, Омар Си, Валери Капрински, Ан Маривен и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.4 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.5 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.5 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.6 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.64 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Петрич /п/ 09:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Петрич /п/ 11:00 Гангвон – Висел Кобе, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 13:00 Тампайнс Роувърс – Поханг Стийлърс, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:15 Банкок Юнайтед – Лайън Сити Сейлърс, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 17:15 Шанхай Шенхуа – Сеул, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 19:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 20:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 20:30 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 21:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 21:30 Новини 21:35 Aл Уахда – Ал Духаил, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 23:30 Ал Шарджа – Трактор, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 01:30 Гамба Осака – Нам Дин, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /п/ 03:30 Еротичен Телепазар

NOVA NEWS

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/