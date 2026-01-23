ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 23 ЯНУАРИ

БНТ1

05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 91/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Блуи – анимационен филм 15:15 Книга на книгите 4 – анимационен филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 92/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие 2 – тв филм /6 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Бруклинските стражи – игрален филм /САЩ, 2010 г./, режисьор Антоан Фукоа, в ролите: Ричард Гиър, Дон Чийдъл, Итън Хоук, Уесли Снайпс, Джеси Уилямс и др. (16) 01:40 Още от деня /п/ 02:10 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 03:45 Светът и ние /п/ 04:10 По света и у нас /п/ 04:35 Българското село /п/ 05:05 Луана – футболното чудо детски тв филм /Хърватия, 2019г./ 05:20 Шарената панда детски тв филм /Китай, 2019 г./ 05:35 Детски новини /п/ 05:45 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/

bTV

05:55 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 Завинаги с теб, сезон 1, епизод 36 14:15 Вражда, сезон 1, епизод 151 15:50 Плен, сезон 2, епизод 184 16:59 bTV Новините 17:20 Лице в лице 18:00 Стани богат, сезон 7, епизод 100 18:55 bTV Новините 19:50 Интервюто на деня 20:00 Кой да знае?, сезон 5, епизод 61 21:30 Кажи честно, сезон 2, епизод 47 22:30 bTV Новините 23:00 От местопрестъплението: Маями, сезон 4, епизод 4 00:00 От местопрестъплението: Маями, сезон 4, епизод 5 01:10 Опасни улици, сезон 18, епизод 11 02:10 Приятели, сезон 8, епизод 15 02:50 Преди обед 04:50 Смърфовете, сезон 2, епизод 45 05:05 Двама мъже и половина, сезон 7, епизод 14 05:35 Двама мъже и половина, сезон 7, епизод 15

bTV COMEDY

06:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 11 06:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 12 06:30 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 13 06:45 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 14 07:00 Приятели, сезон 3, епизод 23 07:30 Приятели, сезон 3, епизод 24 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 21 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 22 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 28 10:00 Нощ в музея 2: Битката на Смитсониън 12:00 Малкълм, сезон 3, епизод 16 12:30 Малкълм, сезон 3, епизод 17 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 21 13:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 22 14:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 5 14:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 6 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 11 16:15 Ало, ало!, сезон 2, епизод 3 17:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 29 18:00 Приятели, сезон 3, епизод 25 18:30 Приятели, сезон 4, епизод 1 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 12 20:15 Ало, ало!, сезон 2, епизод 4 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 23 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 1 22:00 Малкълм, сезон 3, епизод 18 22:30 Малкълм, сезон 3, епизод 19 23:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 7 23:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 8 00:00 Нощ в музея 2: Битката на Смитсониън 02:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 11 02:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 12 02:30 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 13 02:45 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 14 03:00 Приятели, сезон 3, епизод 25 03:30 Приятели, сезон 4, епизод 1 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 29 05:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 11 05:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 12 05:30 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 13 05:45 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 14

bTVAction

06:00 Ледено бедствие 08:00 Луцифер, сезон 3, епизод 14 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 5 10:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 10 11:00 Монголската връзка 13:00 Сан Андреас: Мегаземетресение 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 6 16:00 Пениуърт, сезон 1, епизод 10 17:00 Луцифер, сезон 3, епизод 15 18:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 11 19:00 Спирала, сезон 5, епизод 12 20:00 Извън играта, сезон 2, епизод 10 21:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 3 22:00 Помпей 00:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 3 01:00 Извън играта, сезон 2, епизод 10 02:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 11 03:00 Луцифер, сезон 3, епизод 15 04:00 Спирала, сезон 5, епизод 12 05:15 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 6

NOVA TV

05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Диво сърце 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 99 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 102 18:55 Новините на NOVA 20:00 Черешката на тортата, сезон 28, епизод 15 21:30 ФБР, сезон 5, епизод 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сезон 2, епизод 7 00:00 Специален отряд, сезон 3, епизод 2 01:00 Кметът на Кингстаун, сезон 2, епизод 8 02:00 Три сестри 03:00 Наследство 04:10 Свободна да избира

Нова Спор

08:30 Салфорд Сити – Суиндън Таун 10:30 Троа – Реймс 12:30 Пета четвърт 13:00 Япония – Република Корея 14:55 Спортни новини 15:00 Виетнам – Китай 17:00 Мач за трето място 19:00 Рексъм – Лестър Сити 20:55 Спортни новини 21:00 Стоук Сити – Мидълзбро 23:00 Бургос – Барселона 01:00 Мач за трето място 03:00 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 В добра форма 06:30 Ничия земя 07:30 Челюсти 08:00 Пулс 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Непознатите земи 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Проект „Бъдеще“ 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа