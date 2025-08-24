ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 АВГУСТ

БНТ1

05:00 По света и у нас /п/

05:30 Туризъм.бг /п/

06:00 Блуи 2 анимационен филм

06:15 Уча, зная и играя детско шоу /п/

06:45 Деца на времето 2 детски тв филм

07:15 Телепазарен прозорец

07:30 Домът на вярата /п/

08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/

09:00 Денят започва в неделя сутрешен блок

11:00 Отблизо /п/

12:00 По света и у нас

12:30 Арена спорт

13:15 Зала на славата: Стойчо Младенов

13:30 Българското село /п/

14:00 Малки истории /п/

15:00 Уча, зная и играя детско шоу /п/

15:30 Лола и граховото зърно игрален филм /Германия, 2014г./, режисьор Томас Хайнеман, в ролите: Табеа Ханщайн, Кристиане Паул, Тобиас Йортел и др.

17:00 Това го знам детско куиз шоу /п/

18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу /п/

18:45 Спорт ТОТО

19:00 С БНТ завинаги /п/

19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца /п/

20:00 По света и у нас

20:30 Новини от миналото

20:45 Спортни новини

21:00 БГ киновечер: Порталът тв филм /3 епизод/ (12)

22:00 По света и у нас

22:15 Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу

23:50 Земя на странници игрален филм /копродукция, 2015г./, режисьор Ким Фарант, в ролите: Никол Кидман, Джоузеф Файнс, Хюго Уийвинг и др.

01:40 #Балканите с Николай Кръстев подкаст на БНТ

02:40 Денят започва в неделя сутрешен блок

04:40 Домът на вярата /п/

bTV

05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.18

05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.19

06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.14 (последен) /п./

07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов

10:00 ПРЕМИЕРА: „Време за престъпления: Свободно падане“ – драма, мистерия (САЩ, 2024 г.), режисьор: Стейси Н. Хардинг, в ролите: Линди Грийнууд, Люк Макфарлейн, Хана Хъгинс, Ленъкс Лийкок, Джейсън Трембли, Боби Кинг, Би?Джей Харисън, Джована Бърк, Линдън Банкс, Кайл Уорън и др.

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „Посади любов“ – романтичен, комедия, драма (САЩ, Канада, 2015 г.), режисьор: Питър ДеЛуиз, в ролите: Джеси Шрам, Джеси Хъч, Роуън Кан, Патриша Айзък, Уили Еймс и др.

14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п./

16:30 „Ченгето от Белвил“ – комедия, криминален (Франция, 2018 г.), режисьор: Рашид Бушареб, в ролите: Омар Си, Луи Гузман, Ерик Ебуане, Исака Савадого, Жюли Ферие, Франк Гастамбид и др.

19:00 bTV Новините – централна емисия

19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания

20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева

22:30 „Смъртоносен лабиринт“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: София Банкс, в ролите: Мишел Монахан, Джейсън Кларк, Джай Кортни, Ули Латукефу, Финикс Рей, Палави Шарда, Луси Барет, Тод Ласанс, Логан Хъфман, Линкълн Луис, Моли Райт, Джоуи Виейра, Фейсал Бази и др. [14+]

00:30 „Малки невинни лъжи 2“ – драма, комедия (Франция, Белгия, 2019 г.), режисьор: Гийом Кане, в ролите: Франсоа Клюзе, Марион Котияр, Жил Льолуш, Лоран Лафит, Беноа Мажимел, Паскал Арбийо, Валери Бонетон, Клементин Баер, Хосе Гарсия и др.

03:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова

03:30 „Гамба“ – анимация, комедия, семеен (Япония, 2015 г.), режисьори: Йошихиро Комори и Томохиро Кауамура

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.2 /п./

06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.24 /п./

08:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.7

08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.3

09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.4

10:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.5

11:30 „Страшен филм 2“ – хорър, комедия (САЩ, 2001 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уейънс, в ролите: Анна Фарис, Марлон Уейънс, Анди Рихтер, Крис Елиът, Тим Къри, Тори Спелинг, Кристофър Мастърсън, Катлийн Робъртсън и др.

13:15 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.

15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./

16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./

17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.13

17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане

18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.4

19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.24

19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.7

20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 6: Въпрос на време“ – фантастика, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Джуда Фридландър, Вивика А. Фокс, Брендън Петрицо, Мати Монсеа, Тод Рекс, Дебра Уилсън, Катарина Скербо, Рой Тейлър и др.

22:00 „Бърлога на крадци“ – екшън, криминален, драма (САЩ, 2018 г.), режисьор: Крисчън Гудгаст, в ролите: Джерард Бътлър, Пабло Шрайбър, О’Шей Джаксън мл., Соня Балморес, Джордан Бриджис, Брайън Ван Холт и др. [14+]

00:45 „Чуждоземецът“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2008 г.), режисьор: Хауърд Маккейн, в ролите: Джим Кавийзъл, София Майлс, Рон Пърлман, Джак Хюстън, Джон Хърт, Клиф Сондърс, Джеймс Престън Роджърс и др. [14+]

02:45 „Шаркнадо 6: Въпрос на време“ – фантастика, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Джуда Фридландър, Вивика А. Фокс, Брендън Петрицо, Мати Монсеа, Тод Рекс, Дебра Уилсън, Катарина Скербо, Рой Тейлър и др.

04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.4 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.131 /п./

06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.132

06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.133

07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.12

08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.13 (последен)

08:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.3 /п./

09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./

10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.13 /п./

10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.14 /п./

11:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.8 /п./

11:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.9 /п./

12:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др.

14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.13 /п./

15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.1 /п./

17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.8 /п./

17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.9 /п./

18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.10 /п./

18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.11 /п./

19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.10

19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.11

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.2

22:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.3

22:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.4

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.12

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.13

00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.12 /п./

00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.13 (последен) /п./

01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.132 /п./

02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.133 /п./

03:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.3 /п./

03:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.4 /п./

04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.12 /п./

04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.13 (последен) /п./

04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.132 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/

06:30 „Иконостас“

07:00 Поредица на DW

07:50 „Събуди се“ – предаване

10:00 „Лято на езерото Гарда“ – с уч. на Пиа Микаела Баруцки, Стефано Бернардин, Самира Бройер и др.

12:00 Новините на NOVA

12:30 Темата на NOVA

13:00 „Срещнах те в Шотландия“ – с уч. на Ема Фишер, Финли Бейн, Луис Хаудън и др.

15:00 „Любов на гребена на вълната“ – с уч. на Ансли Гордън, Марк Херман, Дженифър Бонър и др.

17:00 „Изпечено убийство: Смъртоносна рецепта“ – с уч. на Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън и др.

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

19:20 Темата на NOVA

20:00 „Бърз и яростен“ – с уч. на Вин Дизел, Пол Уокър, Джордана Брустър и др.

22:10 „Кaтo рокерите“ – с уч. на Тим Алън, Джон Траволта, Мартин Лорънс и др.

00:15 „Кървавата Айда“ – с уч. на Джош Хартнет, Франк Грило, Мелиса Лио и др.

02:30 „Срещнах те в Шотландия“ – с уч. на Ема Фишер, Финли Бейн, Луис Хаудън и др. /п/

04:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/

Нова Спорт

09:00 Дарби Каути – Бристол Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

11:00 Чарълтън Атлетик – Лестър Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

13:00 Норич Сити – Мидълзбро Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

14:55 Новини

15:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026

15:30 Следващият сантиметър документална спортна поредица 2025 /n/

16:00 Лориен – Рен Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно

18:00 Лил – Монако Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно

19:55 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/

20:30 Мач 1 Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 директно

22:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/

23:00 Ница – Оксер Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

01:00 Лион – Мец Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/

03:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/

06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/

06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/

07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

07:50 „Събуди се“ – предаване

11:00 „Пулс“ – здравно предаване

11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

12:00 Новините на NOVA

12:30 „По следите“ – авторска поредица на Вероника Димитрова

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:30 „Непознатите земи“ – документална поредица

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „Истории от света“- документална поредица на DW /п/

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/

16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя“ – предаване

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:45 Темата на NOVA

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица /п/

23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/

00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/

01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/

02:00 „Събуди се“ – предаване /п/

04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/





