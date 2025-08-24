ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 АВГУСТ

БНТ1
05:00 По света и у нас /п/
05:30 Туризъм.бг /п/
06:00 Блуи 2 анимационен филм
06:15 Уча, зная и играя детско шоу /п/
06:45 Деца на времето 2 детски тв филм
07:15 Телепазарен прозорец
07:30 Домът на вярата /п/
08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/
09:00 Денят започва в неделя сутрешен блок
11:00 Отблизо /п/
12:00 По света и у нас
12:30 Арена спорт
13:15 Зала на славата: Стойчо Младенов
13:30 Българското село /п/
14:00 Малки истории /п/
15:00 Уча, зная и играя детско шоу /п/
15:30 Лола и граховото зърно игрален филм /Германия, 2014г./, режисьор Томас Хайнеман, в ролите: Табеа Ханщайн, Кристиане Паул, Тобиас Йортел и др.
17:00 Това го знам детско куиз шоу /п/
18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу /п/
18:45 Спорт ТОТО
19:00 С БНТ завинаги /п/
19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца /п/
20:00 По света и у нас
20:30 Новини от миналото
20:45 Спортни новини
21:00 БГ киновечер: Порталът тв филм /3 епизод/ (12)
22:00 По света и у нас
22:15 Най-хубавите години от нашия живот развлекателно шоу
23:50 Земя на странници игрален филм /копродукция, 2015г./, режисьор Ким Фарант, в ролите: Никол Кидман, Джоузеф Файнс, Хюго Уийвинг и др.
01:40 #Балканите с Николай Кръстев подкаст на БНТ
02:40 Денят започва в неделя сутрешен блок
04:40 Домът на вярата /п/
bTV
05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.18
05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.19
06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.14 (последен) /п./
07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов
10:00 ПРЕМИЕРА: „Време за престъпления: Свободно падане“ – драма, мистерия (САЩ, 2024 г.), режисьор: Стейси Н. Хардинг, в ролите: Линди Грийнууд, Люк Макфарлейн, Хана Хъгинс, Ленъкс Лийкок, Джейсън Трембли, Боби Кинг, Би?Джей Харисън, Джована Бърк, Линдън Банкс, Кайл Уорън и др.
12:00 bTV Новините – обедна емисия
12:30 „Посади любов“ – романтичен, комедия, драма (САЩ, Канада, 2015 г.), режисьор: Питър ДеЛуиз, в ролите: Джеси Шрам, Джеси Хъч, Роуън Кан, Патриша Айзък, Уили Еймс и др.
14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п./
16:30 „Ченгето от Белвил“ – комедия, криминален (Франция, 2018 г.), режисьор: Рашид Бушареб, в ролите: Омар Си, Луи Гузман, Ерик Ебуане, Исака Савадого, Жюли Ферие, Франк Гастамбид и др.
19:00 bTV Новините – централна емисия
19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания
20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева
22:30 „Смъртоносен лабиринт“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: София Банкс, в ролите: Мишел Монахан, Джейсън Кларк, Джай Кортни, Ули Латукефу, Финикс Рей, Палави Шарда, Луси Барет, Тод Ласанс, Логан Хъфман, Линкълн Луис, Моли Райт, Джоуи Виейра, Фейсал Бази и др. [14+]
00:30 „Малки невинни лъжи 2“ – драма, комедия (Франция, Белгия, 2019 г.), режисьор: Гийом Кане, в ролите: Франсоа Клюзе, Марион Котияр, Жил Льолуш, Лоран Лафит, Беноа Мажимел, Паскал Арбийо, Валери Бонетон, Клементин Баер, Хосе Гарсия и др.
03:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова
03:30 „Гамба“ – анимация, комедия, семеен (Япония, 2015 г.), режисьори: Йошихиро Комори и Томохиро Кауамура
bTVAction
05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.2 /п./
06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.24 /п./
08:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.7
08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.3
09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.4
10:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.5
11:30 „Страшен филм 2“ – хорър, комедия (САЩ, 2001 г.), режисьор: Кийнън Айвъри Уейънс, в ролите: Анна Фарис, Марлон Уейънс, Анди Рихтер, Крис Елиът, Тим Къри, Тори Спелинг, Кристофър Мастърсън, Катлийн Робъртсън и др.
13:15 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др.
15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./
16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./
17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.13
17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане
18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, с.2, еп.4
19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.24
19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.7
20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 6: Въпрос на време“ – фантастика, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Джуда Фридландър, Вивика А. Фокс, Брендън Петрицо, Мати Монсеа, Тод Рекс, Дебра Уилсън, Катарина Скербо, Рой Тейлър и др.
22:00 „Бърлога на крадци“ – екшън, криминален, драма (САЩ, 2018 г.), режисьор: Крисчън Гудгаст, в ролите: Джерард Бътлър, Пабло Шрайбър, О’Шей Джаксън мл., Соня Балморес, Джордан Бриджис, Брайън Ван Холт и др. [14+]
00:45 „Чуждоземецът“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2008 г.), режисьор: Хауърд Маккейн, в ролите: Джим Кавийзъл, София Майлс, Рон Пърлман, Джак Хюстън, Джон Хърт, Клиф Сондърс, Джеймс Престън Роджърс и др. [14+]
02:45 „Шаркнадо 6: Въпрос на време“ – фантастика, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Джуда Фридландър, Вивика А. Фокс, Брендън Петрицо, Мати Монсеа, Тод Рекс, Дебра Уилсън, Катарина Скербо, Рой Тейлър и др.
04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.4 /п./
bTV COMEDY
05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.131 /п./
06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.132
06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.133
07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.12
08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.13 (последен)
08:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.3 /п./
09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./
10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.13 /п./
10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.14 /п./
11:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.8 /п./
11:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.9 /п./
12:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др.
14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.13 /п./
15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.1 /п./
17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.8 /п./
17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.9 /п./
18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.10 /п./
18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.11 /п./
19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.10
19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.11
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.2
22:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.3
22:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.4
23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.12
23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.13
00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.12 /п./
00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.13 (последен) /п./
01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.132 /п./
02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.133 /п./
03:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.3 /п./
03:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.4 /п./
04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.12 /п./
04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.13 (последен) /п./
04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.132 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/
06:30 „Иконостас“
07:00 Поредица на DW
07:50 „Събуди се“ – предаване
10:00 „Лято на езерото Гарда“ – с уч. на Пиа Микаела Баруцки, Стефано Бернардин, Самира Бройер и др.
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
13:00 „Срещнах те в Шотландия“ – с уч. на Ема Фишер, Финли Бейн, Луис Хаудън и др.
15:00 „Любов на гребена на вълната“ – с уч. на Ансли Гордън, Марк Херман, Дженифър Бонър и др.
17:00 „Изпечено убийство: Смъртоносна рецепта“ – с уч. на Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън и др.
19:00 Новините на NOVA – централна емисия
19:20 Темата на NOVA
20:00 „Бърз и яростен“ – с уч. на Вин Дизел, Пол Уокър, Джордана Брустър и др.
22:10 „Кaтo рокерите“ – с уч. на Тим Алън, Джон Траволта, Мартин Лорънс и др.
00:15 „Кървавата Айда“ – с уч. на Джош Хартнет, Франк Грило, Мелиса Лио и др.
02:30 „Срещнах те в Шотландия“ – с уч. на Ема Фишер, Финли Бейн, Луис Хаудън и др. /п/
04:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/
Нова Спорт
09:00 Дарби Каути – Бристол Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
11:00 Чарълтън Атлетик – Лестър Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
13:00 Норич Сити – Мидълзбро Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
14:55 Новини
15:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026
15:30 Следващият сантиметър документална спортна поредица 2025 /n/
16:00 Лориен – Рен Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно
18:00 Лил – Монако Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 директно
19:55 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/
20:30 Мач 1 Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 директно
22:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/
23:00 Ница – Оксер Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
01:00 Лион – Мец Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/
06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/
06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/
07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
07:50 „Събуди се“ – предаване
11:00 „Пулс“ – здравно предаване
11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
12:00 Новините на NOVA
12:30 „По следите“ – авторска поредица на Вероника Димитрова
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:30 „Непознатите земи“ – документална поредица
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 „Истории от света“- документална поредица на DW /п/
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/
16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу
19:00 Новините на NOVA NEWS
19:15 „Ничия земя“ – предаване
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:45 Темата на NOVA
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица /п/
23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/
00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/
01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/
02:00 „Събуди се“ – предаване /п/
04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/